Σε θέση μάχης παραμένει ο αγροτικός κόσμος της χώρας παρά την κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας.

Οι αγρότες εμφανίζονται ανυποχώρητοι εντείνοντας τον αγώνα τους και ενισχύοντας καθημερινά τα μπλόκα που έχουν στηθεί σε καίρια σημεία στη Θεσσαλία, την Μακεδονία την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Οι ίδιοι δεν δείχνουν πρόθυμοι να εγκαταλείψουν τα μπλόκα, ενώ στα τρακτέρ έχουν τοποθετήσει χριστουγεννιάτικο στολισμό δηλώνοντας ουσιαστικά ότι θα περάσουν στους δρόμους τις γιορτές.

Να σημειωθεί ότι την επόμενη εβδομάδα, θα υπάρξει συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής, προκειμένου να υπάρξει συντονισμός όλων των μπλόκων και των κινητοποιήσεων στη χώρα.

«Δεν θα φύγουμε από τα μπλόκα» λένε οι αγρότες του κάμπου

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, ενώ δημοτικά συμβούλια δήμων της Δυτικής Θεσσαλίας, σωματεία και σύλλογοι εγκρίνουν ψηφίσματα συμπαράστασης στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Παράλληλα, οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του λόγγου στον Ε65, συνεχίζουν και κλιμακώνουν τον αγώνα τους. «Δεν θα φύγουμε από τα μπλόκα αν δεν ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας», είναι το μήνυμα που στέλνουν και από τα δύο μπλόκα που έχουν στηθεί στον αυτοκινητόδρομο.

Σε πανθεσσαλική σύσκεψη που πραγματοποίησαν οι αγρότες αποφάσισαν από τη Δευτέρα, αποκλεισμούς τελωνείων και μεγάλη κινητοποίηση με στόχο τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, κάτι που πιθανότατα αυτό να γίνει μεσοβδόμαδα ή Τετάρτη ή Πέμπτη. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν την Κυριακή.

Πελοπόννησος και Κρήτη

Την ίδια στιγμή οι αγρότες στην περιοχή της Αχαΐας συνεχίζουν να συγκεντρώνουν δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία μπλόκα στον νομό.

Το ένα μπλόκο στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας. Υπάρχει ένα μπλόκο με περισσότερα από 100 τρακτέρ, το οποίο δημιουργήθηκε σήμερα στην περιοχή της Ιτέας, όπως επίσης και οι αγρότες της Αιγιάλειας βγήκαν σήμερα στους δρόμους στη γέφυρα του Σελινούντα.

Μάλιστα οι αγρότες στα διόδια της Κάτω Αχαΐας έκλεισαν για ακόμα μία φορά τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου και την παλιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου.

Στόχος των αγροτών είναι να πάνε σε μία μαζική συγκέντρωση, μία ενιαία κίνηση, δυνατή απ’ όλους τους αγρότες Αχαΐας, ενώ αύριο μπαίνουν στον χορό των κινητοποιήσεων και οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας με μπλόκο στον κόμβο του Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό, όπως επίσης και οι αγρότες της Βόνιτσας, οι οποίοι αναμένεται να κινηθούν προς τα διόδια του Ακτίου.

Την Κυριακή οι αγρότες των Χανίων θα κλείσουν τον κόμβο του ΒΟΑΚ στα Μεγάλα Χωράφια. Τη Δευτέρα οι κτηνοτρόφοι των Χανίων έχουν προορισμό τη Σούδα και το αεροδρόμιο, ενώ οι παραγωγοί του Ηρακλείου ετοιμάζουν μεγάλη κινητοποίηση στα δύο λιμάνια και στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης.

Μπλόκα και στα τελωνεία

Αγροτικά μπλόκα έχουν στηθεί στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς.

Απαγορεύεται μόνον η διέλευση των φορτηγών για λίγες ώρες ή επ’ αόριστον ανάλογα με τις αποφάσεις κατά τόπους των αγροτών.

Κανονικά πραγματοποιείται από τις 18:00 της Παρασκευής (5/12) η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα καθώς οι αγρότες, όπως είχαν ανακοινώσει χθες το μεσημέρι στις 12 που έκλεισαν τα σύνορα μόνο για τα φορτηγά, άνοιξαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση στο τελωνείο του Προμαχώνα από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Στη συνέχεια προχώρησαν σε αποκλεισμό, μέχρι τις 10 το βράδυ. Μέχρι την ίδια ώρα έχει ανακοινωθεί ότι θα παραμείνει κλειστό και το τελωνείο των Ευζώνων.

Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα διατηρούν το μπλόκο στο Τελωνείο Κήπων οι αγρότες στον Έβρο. Η κινητοποίηση, στην οποία συμμετέχουν πάνω από 200 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, ξεκίνησε από το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, 2 Δεκεμβρίου.

Eπεισόδια με τους αγρότες στα Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη

Με χημικά προσπαθεί ξανά η αστυνομία να απωθήσει τους αγρότες.

Αυτή την φορά οι αστυνομικοί προσπάθησαν να σταματήσουν τους αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής που έχουν παραταχθεί με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, μόλις 300 μέτρα από τον κόμβο του αεροδρομίου, προς τον οποίο και ήθελαν να κατευθυνθούν.

Οι δυνάμεις των ΜΑΤ απάντησαν με χημικά και η ένταση εκτονώθηκε λίγο αργότερα.

Ένα ηλικιωμένος αγρότης έπεσε στο οδόστρωμα, λόγω της χρήσης χημικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συνταχθεί δικογραφία, έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας και θα αποσταλεί τις επόμενες ώρες στα χέρια του για να γίνουν όσα απαιτούνται για τον εντοπισμό αυτών των ανθρώπων που προκάλεσαν αυτά τα επεισόδια.

Αφήγημα κατά των αγροτών από την Κυβέρνηση

Στο μεταξύ το Μέγαρο Μαξίμου – στριμωγμένο από τις κινητοποιήσεις των αγροτών και στη σκιά του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ – επιδιώκει να φανεί διαλλακτικό επιρρίπτοντας όλες τις ευθύνες στον αγροτικό κόσμο.

«Από την πρώτη στιγμή έχουμε τονίσει ότι η κυβέρνηση τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τους αγρότες, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα. Μάλιστα, έχουμε αποδείξει ότι δεν μένουμε στα λόγια, λαμβάνοντας αποφάσεις προς όφελος της συντριπτικής πλειονότητας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή των νόμιμων αγροτών και κτηνοτρόφων», υποστηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχεδόν σε καθημερινή βάση.