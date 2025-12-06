newspaper
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 11:06
Πτώση βράχων στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου – Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αγρότες: Εξαπλώνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών σε ολόκληρη την χώρα – «Δεν θα φύγουμε από τα μπλόκα»
Ελλάδα 06 Δεκεμβρίου 2025 | 09:33

Αγρότες: Εξαπλώνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών σε ολόκληρη την χώρα – «Δεν θα φύγουμε από τα μπλόκα»

Από την Μακεδονία μέχρι και την Κρήτη, οι αγρότες κλιμακώνουν τον αγώνα τους αποφασίζοντας τις επόμενες ημέρες νέες κινητοποιήσεις

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Spotlight

Σε θέση μάχης παραμένει ο αγροτικός κόσμος της χώρας παρά την κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας.

Οι αγρότες εμφανίζονται ανυποχώρητοι εντείνοντας τον αγώνα τους και ενισχύοντας καθημερινά τα μπλόκα που έχουν στηθεί σε καίρια σημεία στη Θεσσαλία, την Μακεδονία την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Οι ίδιοι δεν δείχνουν πρόθυμοι να εγκαταλείψουν τα μπλόκα, ενώ στα τρακτέρ έχουν τοποθετήσει χριστουγεννιάτικο στολισμό δηλώνοντας ουσιαστικά ότι θα περάσουν στους δρόμους τις γιορτές.

Να σημειωθεί ότι την επόμενη εβδομάδα, θα υπάρξει συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής, προκειμένου να υπάρξει συντονισμός όλων των μπλόκων και των κινητοποιήσεων στη χώρα.

«Δεν θα φύγουμε από τα μπλόκα» λένε οι αγρότες του κάμπου

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, ενώ δημοτικά συμβούλια δήμων της Δυτικής Θεσσαλίας, σωματεία και σύλλογοι εγκρίνουν ψηφίσματα συμπαράστασης στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Παράλληλα, οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του λόγγου στον Ε65, συνεχίζουν και κλιμακώνουν τον αγώνα τους. «Δεν θα φύγουμε από τα μπλόκα αν δεν ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας», είναι το μήνυμα που στέλνουν και από τα δύο μπλόκα που έχουν στηθεί στον αυτοκινητόδρομο.

Από το μπλόκο στη Θεσσαλία

Σε πανθεσσαλική σύσκεψη που πραγματοποίησαν οι αγρότες αποφάσισαν από τη Δευτέρα, αποκλεισμούς τελωνείων και μεγάλη κινητοποίηση με στόχο τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, κάτι που πιθανότατα αυτό να γίνει μεσοβδόμαδα ή Τετάρτη ή Πέμπτη. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν την Κυριακή.

Πελοπόννησος και Κρήτη

Την ίδια στιγμή οι αγρότες στην περιοχή της Αχαΐας συνεχίζουν να συγκεντρώνουν δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία μπλόκα στον νομό.

Το ένα μπλόκο στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας. Υπάρχει ένα μπλόκο με περισσότερα από 100 τρακτέρ, το οποίο δημιουργήθηκε σήμερα στην περιοχή της Ιτέας, όπως επίσης και οι αγρότες της Αιγιάλειας βγήκαν σήμερα στους δρόμους στη γέφυρα του Σελινούντα.

Μάλιστα οι αγρότες στα διόδια της Κάτω Αχαΐας έκλεισαν για ακόμα μία φορά τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου και την παλιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου.

Οι αγρότες διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να φύγουν από τα μπλόκα

Στόχος των αγροτών είναι να πάνε σε μία μαζική συγκέντρωση, μία ενιαία κίνηση, δυνατή απ’ όλους τους αγρότες Αχαΐας, ενώ αύριο μπαίνουν στον χορό των κινητοποιήσεων και οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας με μπλόκο στον κόμβο του Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό, όπως επίσης και οι αγρότες της Βόνιτσας, οι οποίοι αναμένεται να κινηθούν προς τα διόδια του Ακτίου.

Την Κυριακή οι αγρότες των Χανίων θα κλείσουν τον κόμβο του ΒΟΑΚ στα Μεγάλα Χωράφια. Τη Δευτέρα οι κτηνοτρόφοι των Χανίων έχουν προορισμό τη Σούδα και το αεροδρόμιο, ενώ οι παραγωγοί του Ηρακλείου ετοιμάζουν μεγάλη κινητοποίηση στα δύο λιμάνια και στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης.

Μπλόκα και στα τελωνεία

Αγροτικά μπλόκα έχουν στηθεί στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς.

Απαγορεύεται μόνον η διέλευση των φορτηγών για λίγες ώρες ή επ’ αόριστον ανάλογα με τις αποφάσεις κατά τόπους των αγροτών.

Κανονικά πραγματοποιείται από τις 18:00 της Παρασκευής (5/12) η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα καθώς οι αγρότες, όπως είχαν ανακοινώσει χθες το μεσημέρι στις 12 που έκλεισαν τα σύνορα μόνο για τα φορτηγά, άνοιξαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση στο τελωνείο του Προμαχώνα από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Στη συνέχεια προχώρησαν σε αποκλεισμό, μέχρι τις 10 το βράδυ. Μέχρι την ίδια ώρα έχει ανακοινωθεί ότι θα παραμείνει κλειστό και το τελωνείο των Ευζώνων.

Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα διατηρούν το μπλόκο στο Τελωνείο Κήπων οι αγρότες στον Έβρο. Η κινητοποίηση, στην οποία συμμετέχουν πάνω από 200 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, ξεκίνησε από το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, 2 Δεκεμβρίου.

Eπεισόδια με τους αγρότες στα Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη

Με χημικά προσπαθεί ξανά η αστυνομία να απωθήσει τους αγρότες.

Αυτή την φορά οι αστυνομικοί προσπάθησαν να σταματήσουν τους αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής που έχουν παραταχθεί με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, μόλις 300 μέτρα από τον κόμβο του αεροδρομίου, προς τον οποίο και ήθελαν να κατευθυνθούν.

Οι δυνάμεις των ΜΑΤ απάντησαν με χημικά και η ένταση εκτονώθηκε λίγο αργότερα.

Ένα ηλικιωμένος αγρότης έπεσε στο οδόστρωμα, λόγω της χρήσης χημικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συνταχθεί δικογραφία, έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας και θα αποσταλεί τις επόμενες ώρες στα χέρια του για να γίνουν όσα απαιτούνται για τον εντοπισμό αυτών των ανθρώπων που προκάλεσαν αυτά τα επεισόδια.

Αφήγημα κατά των αγροτών από την Κυβέρνηση

Στο μεταξύ το Μέγαρο Μαξίμου – στριμωγμένο από τις κινητοποιήσεις των αγροτών και στη σκιά του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ – επιδιώκει να φανεί διαλλακτικό επιρρίπτοντας όλες τις ευθύνες στον αγροτικό κόσμο.

«Από την πρώτη στιγμή έχουμε τονίσει ότι η κυβέρνηση τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τους αγρότες, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα. Μάλιστα, έχουμε αποδείξει ότι δεν μένουμε στα λόγια, λαμβάνοντας αποφάσεις προς όφελος της συντριπτικής πλειονότητας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή των νόμιμων αγροτών και κτηνοτρόφων», υποστηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Business
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι ελληνικές «Magnificent 7» που επιλέγουν οι ξένοι επενδυτές για το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι ελληνικές «Magnificent 7» που επιλέγουν οι ξένοι επενδυτές για το 2026

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δολοφονία Καρυώτη: «Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω» – Το ηχητικό που ανατρέπει την ομολογία στην υπόθεση
Ηχητικό ντοκουμέντο 06.12.25

«Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω» - Το ηχητικό που ανατρέπει την ομολογία στην υπόθεση Καρυώτη

Στο ηχητικό ο συγκατηγορούμενος στη δολοφονία Καρυώτη μιλά καθαρά για πιέσεις, φόβο και οικονομικό αντάλλαγμα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οδηγήθηκε σε μια «ομολογία» που δεν ήταν δική του επιλογή

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Θυελλώδεις άνεμοι σφυροκοπούν τη Ρόδο – Έπεσαν δέντρα, έσπασαν κάβοι πλοίου
Κακοκαιρία Byron 06.12.25

Θυελλώδεις άνεμοι σφυροκοπούν τη Ρόδο - Έπεσαν δέντρα, έσπασαν κάβοι κρουαζιερόπλοιου

Ακυρώθηκαν πτήσεις ενώ αναμένονται περαιτέρω αλλαγές στα δρομολόγια - Σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος αλλά όχι σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα - Το κρουαζιερόπλοιο ρυμουλκήθηκε σε ασφαλές αγκυροβόλιο

Σύνταξη
Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Byron το Σάββατο – Υπερχείλισαν Πηνειός και Ενιπέας – Ήχησε 112
Καιρός 06.12.25

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Byron το Σάββατο - Υπερχείλισαν Πηνειός και Ενιπέας - Ήχησε 112

Κίνδυνος από τις ισχυρές βροχές που αναμένονται σε βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας το Σάββατο - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Τετάρτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Γιατί πλημμυρίζει σε κάθε βροχόπτωση η Αθήνα και γιατί βούλιαξε -ξανά- η Μάνδρα;
Τρωτή η Αθήνα 06.12.25

Γιατί πλημμυρίζει σε κάθε βροχόπτωση η Αθήνα και γιατί βούλιαξε -ξανά- η Μάνδρα;

Ο Μιχάλης Διακάκης, ο Ευθύμης Λέκκας και ο Κώστας Λαγουβάρδος εξηγούν στο in γιατί η Αττική «φλερτάρει» με τις πλημμύρες σε κάθε βροχόπτωση- Στα όρια του το υδρολογικό σύστημα της Αττικής

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις από Δευτέρα οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα, μήνυμα παραμονής μέχρι τα Χριστούγεννα
Σκληραίνουν τη στάση 05.12.25

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις από Δευτέρα οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα, μήνυμα παραμονής μέχρι τα Χριστούγεννα

Οι αγρότες διαμηνύουν πως δεν μπαίνουν σε έναν διάλογο χωρίς προϋποθέσεις για να δοθούν οριστικές λύσεις σε βασικά τους προβλήματα - Ενισχύονται τα μπλόκα από αύριο με νέα τρακτέρ, κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από την ερχόμενη Δευτέρα

Σύνταξη
Άνω Λιόσια: 16χρονος εγκατέλειψε τη 2χρονη ανιψιά του στο ΙΧ που οδηγούσε – Δεν σταμάτησε σε σήμα της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 05.12.25

Άνω Λιόσια: 16χρονος εγκατέλειψε τη 2χρονη ανιψιά του στο ΙΧ που οδηγούσε – Δεν σταμάτησε σε σήμα της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως διαπιστώθηκε το όχημα που οδηγούσε ο ανήλικος στα Άνω Λιόσια είχε πλαστή πινακίδα - Όταν οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ εντόπισαν το ΙΧ εγκαταλελειμμένο είδαν μέσα το μικρό κορίτσι μόνο του

Σύνταξη
Πολιτική Προστασία: Σύσκεψη αύριο στα Μέγαρα για την καταγραφή ζημιών από τις πλημμύρες στη Δυτική Αττική
Ελλάδα 05.12.25

Πολιτική Προστασία: Σύσκεψη αύριο στα Μέγαρα για την καταγραφή ζημιών από τις πλημμύρες στη Δυτική Αττική

Σήμερα οριστικοποιήθηκαν τα επιχειρησιακά κλιμάκια, τα οποία, από αύριο, θα αναπτυχθούν όχι μόνο στη Δυτική Αττική αλλά και σε όλες τις πληγείσες περιοχές προκειμένου να ξεκινήσουν οι αυτοψίες.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Netflix: Αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία – Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner
Πολύπλοκες λεπτομέρειες 06.12.25

Η Netflix αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία - Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner

Η συμφωνία εξαγοράς από τη Netflix θα πρέπει να λάβει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού στις ΗΠΑ και την Ευρώπη - Ασαφής ο αντίκτυπος στις τιμές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Δολοφονία Καρυώτη: «Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω» – Το ηχητικό που ανατρέπει την ομολογία στην υπόθεση
Ηχητικό ντοκουμέντο 06.12.25

«Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω» - Το ηχητικό που ανατρέπει την ομολογία στην υπόθεση Καρυώτη

Στο ηχητικό ο συγκατηγορούμενος στη δολοφονία Καρυώτη μιλά καθαρά για πιέσεις, φόβο και οικονομικό αντάλλαγμα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οδηγήθηκε σε μια «ομολογία» που δεν ήταν δική του επιλογή

Σύνταξη
Τσερνόμπιλ: Η προστατευτική κατασκευή δεν μπλοκάρει πλέον τη ραδιενέργεια οκτώ μήνες μετά το πλήγμα
ΔΟΑΕ 06.12.25

Η προστατευτική κατασκευή του Τσερνόμπιλ δεν μπλοκάρει πλέον τη ραδιενέργεια, οκτώ μήνες μετά το πλήγμα από drone

Η επίθεση με drone, για την οποία η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία, άνοιξε μια τρύπα στην εξαιρετικά περίπλοκα κατασκευασμένη θωράκιση του Τσερνόμπιλ ύψους €1,5 δισ.

Σύνταξη
Ποιοτική απασχόληση: Για την εργασιακή Ιθάκη… είναι μακρύς ο δρόμος
Εργασία 06.12.25

Ποιοτική απασχόληση: Για την εργασιακή Ιθάκη… είναι μακρύς ο δρόμος

Η Κομισιόν παρουσίασε «οδικό χάρτη για την ποιοτική απασχόληση» και ετοιμάζει σχετική ρύθμιση. Όμως ανάμεσα στις διακηρύξεις και την πραγματικότητα, υπάρχει χάσμα. Στην Ελλάδα μοιάζει αγεφύρωτο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πιο αγγλικό δεν έχει – Θα γράψουν οι Oasis το κομμάτι για την επόμενη ταινία του Τζέιμς Μποντ;
Βρετανίλα 06.12.25

Πιο αγγλικό δεν έχει – Θα γράψουν οι Oasis το κομμάτι για την επόμενη ταινία του Τζέιμς Μποντ;

Αφού τα αδέρφια Γκάλαχερ τα βρήκαν μεταξύ τους, επανένωσαν τους Oasis και γλυκάθηκαν, τώρα οι φήμες τους θέλουν να υπογράψουν το τραγούδι της επερχόμενης ταινίας του Τζέιμς Μποντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κακοκαιρία Byron: Θυελλώδεις άνεμοι σφυροκοπούν τη Ρόδο – Έπεσαν δέντρα, έσπασαν κάβοι πλοίου
Κακοκαιρία Byron 06.12.25

Θυελλώδεις άνεμοι σφυροκοπούν τη Ρόδο - Έπεσαν δέντρα, έσπασαν κάβοι κρουαζιερόπλοιου

Ακυρώθηκαν πτήσεις ενώ αναμένονται περαιτέρω αλλαγές στα δρομολόγια - Σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος αλλά όχι σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα - Το κρουαζιερόπλοιο ρυμουλκήθηκε σε ασφαλές αγκυροβόλιο

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο