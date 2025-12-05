newspaper
Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
Πολεμικό κλίμα καλλιεργεί το Μαξίμου με τους αγρότες: Τρακτέρ κινείται με την όπισθεν εναντίον ΜΑΤ – Βροχή δακρυγόνων
05 Δεκεμβρίου 2025 | 19:16

Πολεμικό κλίμα καλλιεργεί το Μαξίμου με τους αγρότες: Τρακτέρ κινείται με την όπισθεν εναντίον ΜΑΤ – Βροχή δακρυγόνων

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν όταν οι αγρότες προσπάθησαν να κατευθυνθούν προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία», με τα ΜΑΤ να τους πνίγουν στα χημικά, και την κυβέρνηση να διαρρέει βίντεο με τρακτέρ που κινείται με την όπισθεν εναντίον αστυνομικών. Το δόγμα «νόμος και τάξη» ενεργοποιεί το Μαξίμου

Με την αστυνομία να «πνίγει» τους αγρότες στα χημικά και τα δακρυγόνα και την κυβέρνηση να διαρρέει βίντεο με τρακτέρ να κάνει όπισθεν για να «πατήσει» – όπως ισχυρίζεται – αστυνομικούς των ΜΑΤ στα «Πράσινα Φανάρια» στην Θεσσαλονίκη, γίνεται σαφές ότι το Μαξίμου – στριμωγμένο από τις κινητοποιήσεις των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, που αγωνίζονται να βρουν το δίκιο τους, την ώρα που απατεώνες λυμαίνονται τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσα από το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – επιδιώκει να φανεί διαλλακτικό επιρρίπτοντας όλες τις ευθύνες στον αγροτικό κόσμο.

«Από την πρώτη στιγμή έχουμε τονίσει ότι η κυβέρνηση τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τους αγρότες, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα. Μάλιστα, έχουμε αποδείξει ότι δεν μένουμε στα λόγια, λαμβάνοντας αποφάσεις προς όφελος της συντριπτικής πλειονότητας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή των νόμιμων αγροτών και κτηνοτρόφων», υποστηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Αντί για διάλογο και πρωτοβουλίες προς όφελός τους, όμως, οι πραγματικά νόμιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι βλέπουν επιθετικότητα, αδιαλλαξία και αδιαφορία.

Λιποθύμησε αγρότης από τη «βροχή» χημικών

Στα «Πράσινα Φανάρια», όπου είχαν παραταχθεί οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, μόλις 300 μέτρα από τον κόμβο του αεροδρομίου, προς τον οποίο και ήθελαν να κατευθυνθούν, σημειώθηκε ένταση με αστυνομικούς των ΜΑΤ, όταν μερίδα αγροτών επιχείρησε να φτάσει με τα πόδια μέσω του αγροκτήματος του ΑΠΘ στον κόμβο του αεροδρομίου και οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών και δακρυγόνων, σύμφωνα με το voria.gr.

Ακολούθησαν σκηνές πανικού, με τους αγρότες να τρέχουν να προστατευθούν, ενώ ένας παραγωγός έπεσε στο οδόστρωμα λόγω των χημικών και κοντά του έσπευσαν άλλοι αγρότες για να του προσφέρουν νερό και να τον συνεφέρουν.

Δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έστησαν φραγμό με κλούβες πριν τον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία», προκειμένου αυτός να μείνει ανοιχτός, ενώ όσοι ήθελαν να πάνε προς το αεροδρόμιο ή να φύγουν από αυτό διοχετεύονταν προς τον δρόμο Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου.

Παράλληλα, η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής έκλεισε και η Τροχαία έκανε εκτροπή της κυκλοφορίας.

Τραυματίσθηκε αστυνομικός

Την ίδια στιγμή και ενώ δυνάμεις της Αστυνομίας παρέταξαν κλούβες και απαγόρευσαν στους αγρότες να συνεχίσουν προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία», η ένταση κορυφώθηκε, με τους στυνομικούς να χρησιμοποιούν χημικά, ενώ σημειώθηκαν και μικροτραυματισμοί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός από πέτρα και μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Βίντεο με τρακτέρ να κάνει όπισθεν – «Πάτα τον»

Οι αγρότες δεν υποχώρησαν, πάντως, ζητώντας ωστόσο – όπως κάνουν παγίως, σε αυτές τις περιπτώσεις – να ανοίξει ο δρόμος για να περάσει ένα ασθενοφόρο και ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιθυμούν εντάσεις, ωστόσο οι αστυνομικοί ήταν ανένδοτοι.

Η στάση τους αυτή, αλλά και η επιμονή αγροτών και κτηνοτρόφων, είχε ως αποτέλεσμα να κλιμακωθεί η ένταση και να σημειωθούν επεισόδια, με την κυβέρνηση να διαρρέει βίντεο που δείχνει τρακτέρ να κάνει όπισθεν, ενώ ακούγεται κάποιος να φωνάζει «πάτα τον τον π@@@».

Ωστόσο, τόσο οι αγρότες όσο και οι αστυνομικοί, την κρίσιμη εκείνη στιγμή, επέλεξαν να ρίξουν τους τόνους και, φυσικά, κανένα τρακτέρ δεν «πάτησε» αστυνομικό, ούτε οι δυνάμεις επιβολής του νόμου κλιμάκωσαν την αντίδρασή τους.

Μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα των αγροτών δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «δεν θα κάνουμε πίσω και θα στήσουμε και δεύτερο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο αεροδρομίου».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι δεν είναι πρόθεση των αγροτών και των κτηνοτρόφων να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο, αλλά επιθυμούν να αναδείξουν την επισφαλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η επιβίωση του κλάδου – και, κατά συνέπεια, όλων μας.

Στον μπλόκο που έχουν στήσει οι αγρότες έφτασαν και τρακτέρ από τη Γαλάτιστα και τη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, με τους παραγωγούς να υποστηρίζουν πως ο αριθμός τους θα αυξηθεί στη διάρκεια της ημέρας, αλλά και το Σαββατοκύριακο. Τις επόμενες ώρες, άλλωστε, θα γίνει σύσκεψη στο σημείο, προκειμένου να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις τους.

in.gr

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
