Στα Πράσινα Φανάρια έχουν παραταχθεί οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, μόλις 300 μέτρα από τον κόμβο του αεροδρομίου, προς τον οποίο και θέλουν να κατευθυνθούν.

Στο σημείο υπήρξε ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών, όταν μερίδα αγροτών επιχείρησε να φτάσει με τα πόδια μέσω του αγροκτήματος του ΑΠΘ στον κόμβο αεροδρομίου και οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών και δακρυγόνων, σύμφωνα με το voria.gr.

Ακολούθησαν σκηνές πανικού με τους αγρότες να τρέχουν να προστατευτούν, ενώ ένας ηλικιωμένος έπεσε στο οδόστρωμα, λόγω των χημικών και κοντά του έσπευσαν άλλοι αγρότες για να του προσφέρουν νερό.

Κλειστή η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής

Δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έστησαν φραγμό με κλούβες πριν τον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία», προκειμένου αυτός να μείνει ανοιχτός, ενώ όσοι θέλουν να πάνε προς το αεροδρόμιο ή να φύγουν από αυτό διοχετεύονται προς τον δρόμο Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου. Η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής είναι κλειστή και η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία.

Νωρίτερα υπήρξε μικρής διάρκειας και έκτασης ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών, όταν μερίδα αγροτών επιχείρησε να φτάσει με τα πόδια μέσω του αγροκτήματος του ΑΠΘ στον κόμβο αεροδρομίου. Δυνάμεις της αστυνομίας τους απώθησαν και ακολούθησε ένταση, ενώ ηλικιωμένος αγρότης έπεσε στο οδόστρωμα, λόγω περιορισμένης χρήσης χημικών.

Στον μπλόκο που έχουν στήσει οι αγρότες έφτασαν και τρακτέρ από τη Γαλάτιστα και τη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής και οι αγρότες υποστηρίζουν πως ο αριθμός τους θα αυξηθεί στη διάκρεια της ημέρας, αλλά και το σαββατοκύριακο. Τις επόμενες ώρες θα γίνει σύσκεψη στο σημείο, προκειμένου να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις.