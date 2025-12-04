newspaper
Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 20:19
Αγρότες έκλεισαν τη νέα Εθνική Οδό Πατρών - Πύργου
Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 19:02
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική
Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 18:18
Αναστέλλεται λόγω κακοκαιρίας η αυριανή απεργία των ταξί
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο in: Όλα λάθος, απέναντι στον αγροτικό κόσμο – Θα κλιμακώσουμε με τρόπο που δεν έχετε ξαναδεί
Ελλάδα 04 Δεκεμβρίου 2025 | 21:27

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο in: Όλα λάθος, απέναντι στον αγροτικό κόσμο – Θα κλιμακώσουμε με τρόπο που δεν έχετε ξαναδεί

«Η μεγαλύτερη κινητοποίηση εδώ και μια δεκαετία» - «7.500 με 8.000 τρακτέρ στους δρόμους»- «Δεν είναι μόνο οι επιδοτήσεις, είναι όλα λάθος»- «Αυτό που ζούμε δεν αποζημιώνεται»- Αγρότες και κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για αγώνα διαρκείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υπνική άπνοια: Μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

Υπνική άπνοια: Μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

Spotlight

«Είναι η πιο μεγάλη κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων από το 2016. Θα πιέσουμε αφόρητα την κυβέρνηση έως ότου μας ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα».

Τα παραπάνω λέει στο in ο Θωμάς Μόσχος, τεχνικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας και ιδιοκτήτης κτηνοτροφικής μονάδας στην Καστοριά, περιγράφοντας τις διαθέσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων, οι οποίοι στήνουν το ένα μπλόκο πίσω από το άλλο, διαμαρτυρόμενοι για τα πολλά προβλήματα και τις αρρυθμίες στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κλάδο της χώρας, οι οποίες γιγαντώνονται λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κάμπος, Μακεδονία, Θράκη, Ηπειρος, Δυτική Ελλάδα: τα μπλόκα των αγροτών και των κτηνοτρόφων πολλαπλασιάζονται σε όλη την Ελλάδα με ταχύτητα. Οι αποφάσεις για κλιμάκωση και συνέχιση των κινητοποιήσεων αναμένεται να παρθούν την ερχόμενη Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου.

Βασικός πυλώνας συντονισμού όλων των κινητοποιήσεων είναι η Νίκαια της Λάρισας, στην καρδιά του Θεσσαλικού κάμπου, ενώ ακολουθούν το έτερο μπλόκο στον Ε 65 της Καρδίτσας και αυτό στα διόδια Λόγγου στα Τρίκαλα.

Στον κόμβο της Καρδίτσας έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 2.000 αγροτικά μηχανήματα ενώ την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο στη συγκεκριμένη πόλη. Την ίδια στιγμή συνεχίζει να ενισχύεται και το μπλόκο στο τελωνείο Ευζώνων, στα σύνορα Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο στήθηκε την 1η Δεκεμβρίου.

«Αυτή τη στιγμή τα τρακτέρ που είναι στους δρόμους σε όλη την Ελλάδα υπολογίζονται σε 7.500 με 8.000. Στη Θεσσαλία είναι 4.500 ενώ τουλάχιστον 1.000 βρίσκονται στον Προμαχώνα» δίνει την εικόνα της ταχείας εξάπλωσης των κινητοποιήσεων, ο Σωκράτης Αλειφτήρας, Αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας και μέλος της Γραμματείας της Πανελλαδικής των μπλόκων.

Εξαπλώνονται τα μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα

Το δεύτερο μεγάλο κύμα των μπλόκων, το οποίο ακολουθεί από κοντά τις κινητοποιήσεις στον Κάμπο, είναι αυτά στη Βόρεια Ελλάδα.

Ο κ. Μόσχος λέει στο in πως αυτή τη στιγμή τα μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα φτάνουν τα 12.

Περιγράφοντας την κατάσταση που εξελίσσεται δυναμικά στην εν λόγω περιοχή, ο κ. Μόσχος περιγράφει τα εξής: «Πάνω από 2.500 τρακτέρ είναι αυτή τη στιγμή στους δρόμους στη Βόρεια Ελλάδα: 200 στο Προμαχώνα, 400 στα Μάλγαρα, 150 στην Χαλκηδόνα κ.α. Σήμερα αποκλείσαμε τα σύνορα της Φλώρινας με τη Βόρεια Μακεδονία στο χωριό Νίκη».

»Για το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου έχουμε προγραμματίσει νέο μπλόκο στα διόδια στην Σιάτιστα. Θα συμμετέχουν με 400 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι από Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Νεάπολη και Αμύνταιο».

«Σφραγίσαμε μέχρι νεοτέρας το τελωνείο στον Προμαχώνα. Θα περνούν μόνο τα πολύ έκτακτα περιστατικά.  Είμαστε εδώ πάνω από 2.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι» λέει με τη σειρά του και ο Στέργιος Λίτος, Πρόεδρος αγροτών-κτηνοτρόφων δήμου Βισαλτίας και εκπρόσωπος του μπλόκου στον Προμαχώνα.

Στον… χορό των μπλόκων μπαίνει σταδιακά και η Δυτική Ελλάδα. Η Αθηνά Γαβαλά, κτηνοτρόφος στην Αμαλιάδα, λέει πως στην Ηλεία έχει στηθεί ένα μπλόκο στον κόμβο όπου διασταυρώνεται η παλιά με τη νέα εθνική οδό στον Πύργο.

«Κλείνουμε τον δρόμο για κάποιες ώρες της μέρας. Για την ώρα βρίσκονται στο σημείο γύρω στα 100 τρακτέρ αλλά αρχίζουν να συσπειρώνονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και από άλλα μέρη της Ηλείας όπως η Πηνεία».

Στο τραπέζι οι αποκλεισμοί λιμανιών και αεροδρομίων

Ο στόχος σύμφωνα με τον κ. Μόσχο είναι μέχρι την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου να έχουν σχηματιστεί όλα τα μπλόκα στη χώρα – «Την ερχόμενη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη με όλα τα μπλόκα και τους αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συλλόγους της Βόρειας Ελλάδας. Θα συζητήσουμε το ενεχόμενο του αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης».

«Στο τραπέζι της συζήτησης αυτή τη στιγμή βρίσκεται και ο αποκλεισμός λιμανιών και αεροδρομίων» επισημαίνει και ο κ. Αλειφτήρας.

Οπως εξηγεί ο κ. Αλειφτήρας: «Την Κυριακή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο χάρτης με τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα. Από εκεί και έπειτα, αν η κυβέρνηση κρατήσει την ίδια αδιάλλακτη στάση απέναντι στα αιτήματά μας, θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας. Η κυβέρνηση θα δει μορφές κλιμάκωσης που δεν έχει ξαναδεί» προειδοποιεί ο κ. Αλειφτήρας.

Εντονη καταστολή κι έκδηλη αγωνία να μην στηθούν τα μπλόκα

Περιγράφοντας τον τρόπο που ξεκίνησαν να στήνονται τα μπλόκα στις 30 Νοεμβρίου από τον Πλατύκαμπο και τη Νίκαια της Λάρισας, ο Αργύρης Μπαϊραχτάρης, πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου λέει στο in τα εξής: «Μας χτύπησαν πολύ άσχημα, η καταστολή ήταν πρωτοφανής. Τόσα χρόνια είμαστε στα μπλόκα, έχουμε να δούμε τέτοια άγρια καταστολή από το 1997».

»Ηταν μεγάλη η αγωνία της κυβέρνησης να μην στηθούν τα μπλόκα, όμως η οργή των αγροτών και των κτηνοτρόφων ήταν τόσο μεγάλη, που δεν μπόρεσαν να μας εμποδίσουν. Εχουμε όλη την κοινωνία δίπλα μας. Στα μπλόκα μας επισκεπτόνται οδηγοί φορτηγών, οικοδόμοι, εμποροϋπάλληλοι και εργαζόμενοι από άλλους κλάδους, για να μας συμπαρασταθούν».

Ο Αργύρης Μπαϊραχτάρης, πρώτος από τα αριστερά, το πρώτο βράδυ του στησίματος των μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας

Από την πρώτη μέρα του στησίματος των μπλόκων όλοι θυμούνται τον κτηνοτρόφο που επαναλάμβανε στον αστυνομικό που τον συνέλαβε: «Χρωστάω παντού».

«Ο φίλος μας ο Δημήτρης, 27 χρονών, νέος κτηνοτρόφος από τη Λάρισα, είδε και τα 1.000 του πρόβατα να σφαγιάζονται. Εχει ένα παιδί 2 ετών και είναι καταχρεωμένος με δάνεια, όπως πολλοί νέοι κτηνοτρόφοι στον Κάμπο» περιγράφει ο κ. Μπαϊραχτάρης.

«Πήγε να σώσει ο άντρας μου τον Δημήτρη και δέχτηκε πολύ ξύλο-στο κεφάλι και στα χέρια. Μας έδειραν πολύ, μας έριξαν δακρυγόνα. Οι αστυνομικοί μας φώναζαν: «Θα σας τελειώσουμε» περιγράφει στο in και η πρόεδρος του Συλλόγου Αιγοπροβατοτρόφων Αισωνίας στον Δήμο Βόλου, Χαρούλα Διβάνη.

O σύζυγος της κτηνοτρόφου Χαρούλας Διβάνη, κτηνοτρόφος κι ο ίδιος στο επάγγελμα, χτυπήθηκε από τους αστυνομικούς την πρώτη μέρα που στήθηκαν τα μπλόκα στη Νίκαια της Λάρισας

Το αβάσταχτο κόστος παραγωγής και οι ασταμάτητες θανατώσεις ζώων

Ο κ. Μπαραϊχτάρης υπογραμμίζει πως οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν είναι έξω μόνο για τις πληρωμές που καθυστερούν.

«Είναι όλα λάθος. Ολη η πολιτική απέναντι στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο. Αυτή η λάθος λογική που φτάνει και στον καταναλωτή, δηλαδή σε όλους τους Ελληνες. Φεύγει για παράδειγμα το ροδάκινο από τον Τύρναβο στα 60 λεπτά και μέχρι να φτάσει στην Αθήνα έχει πάρει πάνω του 3 ευρώ. Φέτος ο μισός Kάμπος είναι άσπαρτος. Το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο. Οι αγρότες δεν μπορούν να σπείρουν για να ζήσουν, οι κτηνοτρόφοι βλέπουν τα ζώα τους να ξεκληρίζονται».

Ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, Γιάννης Γκουρομπίνος, με εκτροφή προβάτων στο χωριό Βλαχογιάννι Ελασσόνας, ο οποίος επίσης δίνει το παρών στο μπλόκο της Νίκαιας, λέει πως το βασικό που πρέπει να συμβεί άμεσα είναι η παύση της θανάτωσης των προβάτων στις μονάδες που εντοπίζεται κρούσμα ευλογιάς.

Οπως λέει ο ίδιος: «Πρέπει πια το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να παραδεχτεί ότι η πολιτική τους απέτυχε και να προχωρήσουν στο εμβόλιο κατά της ευλογιάς προβάτων. Δεν αντέχουμε να χάσουμε άλλα ζώα.  Πολλοί εμβολιάζουν ήδη παράνομα, τί να κάνει ο κόσμος; Προσπαθεί με έναν τρόπο να σωθεί μόνος του. Οσοι δεν έχουμε χάσει ακόμα τα ζώα μας είμαστε υποψήφιοι να τα χάσουμε τους επόμενους μήνες. Οταν χάνονται παραγωγικά ζώα δεν είναι εύκολο να ξαναδημιουργήσεις το κτηνοτροφικό κεφάλαιο της χώρας. Δεν είναι εύκολο να ξεκινάς από την αρχή μια εκτροφή. Είμαστε σε απόγνωση. Αυτό που ζούμε δεν αποζημιώνεται».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ομόλογα
HSBC: Πλησιάζει η… «τέλεια καταιγίδα» στις αποδόσεις των ομολόγων στην Ευρώπη

HSBC: Πλησιάζει η… «τέλεια καταιγίδα» στις αποδόσεις των ομολόγων στην Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπνική άπνοια: Μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

Υπνική άπνοια: Μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

World
Ιταλία: Στο «μάτι του κυκλώνα» 13 εταιρείες μόδας – Τι ψάχνουν οι αρχές

Ιταλία: Στο «μάτι του κυκλώνα» 13 εταιρείες μόδας – Τι ψάχνουν οι αρχές

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κακοκαιρία Byron: «Δυστυχώς, είμαστε ακόμα στην αρχή» – Προειδοποίηση Μαρουσάκη
Οι «κόκκινες» περιοχές 04.12.25

«Δυστυχώς, είμαστε ακόμα στην αρχή» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για την κακοκαιρία Byron

Επελαύνει η κακοκαιρία Byron, που θα προκαλέσει και αύριο έντονα φαινόμενα στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Δείτε πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Τεράστιοι πίδακες νερού μες στη μέση κεντρικού δρόμου της Καλλιθέας μετά από 40 λεπτά βροχής
Απίστευτες εικόνες 04.12.25

Τεράστιοι πίδακες νερού μες στη μέση κεντρικού δρόμου της Καλλιθέας μετά από 40 λεπτά βροχής

Απίστευτες εικόνες από την Καλλιθέα, με την Τροχαία να απουσιάζει, την κυκλοφορία να συνεχίζεται και τα αυτοκίνητα να προσπερνούν με ελιγμούς τους πίδακες.

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Τι θα ισχύσει αύριο Παρασκευή για τις δημόσιες υπηρεσίες
Ελλάδα 04.12.25

Κακοκαιρία Byron: Τι θα ισχύσει αύριο Παρασκευή για τις δημόσιες υπηρεσίες

Oι υπάλληλοι συνιστάται εντόνως να μετακινηθούν προς τον τόπο εργασίας τους με όρους ασφάλειας - Πώς θα λειτουργήσουν την Παρασκευή (5/12) οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της κακοκαιρίας Byron

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική
Ελλάδα 04.12.25

Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική

Έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στην Αττική, καθώς η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Λανουά «αγρίεψε»: Πέντε διαιτητές εκτός ορισμών
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Ο Λανουά «αγρίεψε»: Πέντε διαιτητές εκτός ορισμών

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά ακολουθεί το ίδιο σύστημα, από την αρχή της σεζόν, με τιμωρίες διαιτητών, δείχνοντας και ότι οι 21 διαιτητές φτάνουν και περισσεύουν. Έξι ρέφερι με διπλούς ορισμούς

Βάιος Μπαλάφας
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ
Επικαιρότητα 04.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ο κ. Μαγειρίας προκλητικά προσπάθησε να κατηγορήσει την αντιπολίτευση, καταλογίζοντάς της ότι έχει στοχοποιήσει τον ίδιο και την οικογένειά του. Δεν φταίει όμως η αντιπολίτευση που ακόμη ένα μέλος της ΝΔ ελέγχεται από τις αρχές», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
New York Times: Μηνύουν το Πεντάγωνο για τους περιορισμούς στα ΜΜΕ που επέβαλε ο Χέγκσεθ
Κατά της λογοκρισίας 04.12.25

New York Times: Μηνύουν το Πεντάγωνο για τους περιορισμούς στα ΜΜΕ που επέβαλε ο Χέγκσεθ

Η εφημερίδα New York Times κατέθεσε μήνυση εις βάρος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, ζητώντας να αρθούν οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ Άμυνας.

Σύνταξη
Μπαφές: «Οι πιθανές ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ»
Μπάσκετ 04.12.25

Μπαφές: «Οι πιθανές ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ»

Ο Αθλητικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός Χρήστος Μπαφές μίλησε για την αναβολή του αγώνα Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε και αναφέρθηκε στις πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής του.

Σύνταξη
ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε τη Μαρία Φαραντούρη
Επίτιμη διδάκτορας 04.12.25

ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε τη Μαρία Φαραντούρη

ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε μια από τις σημαντικότερες φωνές του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, της οποίας η καλλιτεχνική διαδρομή και η συμβολή στην προβολή της ελληνικής ποίησης και μουσικής έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για στεγαστικό: Η πολιτική της ΝΔ είναι πολιτική κοινωνικής εξαθλίωσης και καθήλωσης
«Πολιτική χωρίς μέλλον» 04.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για στεγαστικό: Η πολιτική της ΝΔ είναι πολιτική κοινωνικής εξαθλίωσης και καθήλωσης

«Την ώρα που πολύς κόσμος δεν βρίσκει σπίτι, σχεδόν το 34,5% των διαμερισμάτων στη χώρα είναι κενό, ενώ η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να δημιουργήσει κοινωνική κατοικία κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πούτιν: Το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία περιλαμβάνει όρους που δεν θα αποδεχθούμε
Χωρίς συμβιβασμό 04.12.25

Πούτιν: Το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία περιλαμβάνει όρους που δεν θα αποδεχθούμε

Μακριά είναι οποιαδήποτε συμφωνία για την ειρήνη στην Ουκρανία, καθώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκαθάρισε ότι το υπό συζήτηση σχέδιο περιλαμβάνει όρους απαράδεκτους για τη Ρωσία.

Σύνταξη
Ποια χώρα της ΕΕ μιλάει καλύτερα τα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα;
Μάθε γνώσσα 04.12.25

Ποια χώρα της ΕΕ μιλάει καλύτερα τα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα;

Τα αγγλικά παραμένουν η διεθνής γλώσσα επικοινωνίας στον κόσμο, ωστόσο νέα έρευνα δείχνει ότι οι δεξιότητες ανάγνωσης και ακρόασης των πολιτών της ΕΕ είναι καλύτερες από τις δεξιότητες ομιλίας και γραφής

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κακοκαιρία Byron: «Δυστυχώς, είμαστε ακόμα στην αρχή» – Προειδοποίηση Μαρουσάκη
Οι «κόκκινες» περιοχές 04.12.25

«Δυστυχώς, είμαστε ακόμα στην αρχή» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για την κακοκαιρία Byron

Επελαύνει η κακοκαιρία Byron, που θα προκαλέσει και αύριο έντονα φαινόμενα στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Δείτε πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Σύνταξη
Το Ισραήλ θα παραμείνει στην Eurovision – Ενδέχεται να αποχωρήσουν Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία
EBU 04.12.25

Το Ισραήλ θα παραμείνει στην Eurovision – Ενδέχεται να αποχωρήσουν Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία

Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα, η RTVE επιβεβαίωσε ότι η Ισπανία δεν θα συμμετάσχει στην φετινή διοργάνωση της Eurovision εάν το Ισραήλ παραμείνει εντός διαγωνισμού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ ολοκληρώνει την αξιολόγηση του ρόστερ
Super League 04.12.25

Η… κλεψύδρα του Μπενίτεθ αδειάζει

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε χρόνο σε όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού για να τον πείσουν, όμως σύντομα θα πάρει τις οριστικές αποφάσεις του.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Με ποιόν τρόπο η ΚΕΔ παρακολουθεί 200 διαιτητές
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Με ποιόν τρόπο η ΚΕΔ παρακολουθεί 200 διαιτητές

Όλοι οι ρέφερι, οι βοηθοί των δυο επαγγελματικών κατηγοριών και κάποιοι της Γ’ Εθνικής έχουν καρδιοσυχνόμετρα, υποστηρίζονται προπονητικά, ενώ οι αγώνες τους καταγράφονται από την ΚΕΔ

Βάιος Μπαλάφας
Μαξίμου: «Red code» μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» – Σε κύριο αντίπαλο ανάγει τον Τσίπρα η κυβέρνηση
«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό 04.12.25

«Red code» στο Μαξίμου μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» - Σε κύριο αντίπαλο ανάγει τον Τσίπρα η κυβέρνηση

Πρωτοκλασάτα στελέχη της κυβέρνησης σπεύδουν να σχολιάσουν τη χθεσινή ηχηρή πολιτική παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα. Αλλαγή τακτικής στο Μαξίμου που αρχικά θέλησε να υποβαθμίσει την κυκλοφορία του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού αλλά τώρα βρίσκεται αντιμέτωπο με μια νέα πραγματικότητα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Είναι επίσημο: Αναβλήθηκε ο αγώνας Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, λόγω της κακοκαιρίας
Μπάσκετ 04.12.25

Είναι επίσημο: Αναβλήθηκε ο αγώνας Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, λόγω της κακοκαιρίας

Οπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε για την Ευρωλίγκα που ήταν προγραμματισμένη για απόψε (4/12, 21;15) στο ΣΕΦ δεν θα διεξαχθεί λόγω της έντονης κακοκαιρίας.

Σύνταξη
«Στα κάγκελα» βουλευτές της ΝΔ με τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε βάρος των αγροτών – Αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας το αποψινό τραπέζωμα
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

«Στα κάγκελα» βουλευτές της ΝΔ με τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε βάρος των αγροτών – Αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας το αποψινό τραπέζωμα

Φουντώνει η δυσαρέσκεια εντός της Κ.Ο. της ΝΔ λόγω των χειρισμών της κυβέρνησης στο αγροτικό. Αναβολή μέχρι νεοτέρας, λόγω της κακοκαιρίας, της έναρξης του νέου γύρου «μασάζ» του Μητσοτάκη στους βουλευτές του, μέσω τραπεζωμάτων ανά επιτροπή της Βουλής, στην οποία μετέχουν.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κακοκαιρία Byron: Τεράστιοι πίδακες νερού μες στη μέση κεντρικού δρόμου της Καλλιθέας μετά από 40 λεπτά βροχής
Απίστευτες εικόνες 04.12.25

Τεράστιοι πίδακες νερού μες στη μέση κεντρικού δρόμου της Καλλιθέας μετά από 40 λεπτά βροχής

Απίστευτες εικόνες από την Καλλιθέα, με την Τροχαία να απουσιάζει, την κυκλοφορία να συνεχίζεται και τα αυτοκίνητα να προσπερνούν με ελιγμούς τους πίδακες.

Σύνταξη
Το μεγάλο πείραμα ξεκινά από την Αυστραλία – Μπορούμε να κρατήσουμε τους ανήλικους μακριά από τα social media;
Τεχνολογία 04.12.25

Το μεγάλο πείραμα ξεκινά από την Αυστραλία – Μπορούμε να κρατήσουμε τους ανήλικους μακριά από τα social media;

Κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Αυστραλία για να αποφασίσουν αν θα επιβάλουν ανάλογους ηλικιακούς περιορισμούς στα social media.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η δολοφονία της διαφυλικής Στέλα Γουόλς: Αγωνίστηκε για αποδοχή ως αθλήτρια και ως γυναίκα – Έγινε αντικείμενο χλευασμού
Ταμπού 04.12.25

Η δολοφονία της διαφυλικής Στέλα Γουόλς: Αγωνίστηκε για αποδοχή ως αθλήτρια και ως γυναίκα – Έγινε αντικείμενο χλευασμού

Γεννημένη ως Στανισλάβα Βαλασέβιτς, η Ολυμπιονίκης Στέλα Γουόλς αποκαλύφθηκε ότι ήταν intersex μετά από νεκροψία, αφού δολοφονήθηκε από ληστές στις 4 Δεκεμβρίου του 1980 στο Κλίβελαντ του Οχάιο. Μια ιστορία που θυμίζει πολύ το καταπληκτικό μυθιστόρημα Middlesex του Τζέφρι Ευγενίδη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο