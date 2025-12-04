Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο in: Όλα λάθος, απέναντι στον αγροτικό κόσμο – Θα κλιμακώσουμε με τρόπο που δεν έχετε ξαναδεί

«Είναι η πιο μεγάλη κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων από το 2016. Θα πιέσουμε αφόρητα την κυβέρνηση έως ότου μας ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα».

Τα παραπάνω λέει στο in ο Θωμάς Μόσχος, τεχνικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας και ιδιοκτήτης κτηνοτροφικής μονάδας στην Καστοριά, περιγράφοντας τις διαθέσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων, οι οποίοι στήνουν το ένα μπλόκο πίσω από το άλλο, διαμαρτυρόμενοι για τα πολλά προβλήματα και τις αρρυθμίες στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κλάδο της χώρας, οι οποίες γιγαντώνονται λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κάμπος, Μακεδονία, Θράκη, Ηπειρος, Δυτική Ελλάδα: τα μπλόκα των αγροτών και των κτηνοτρόφων πολλαπλασιάζονται σε όλη την Ελλάδα με ταχύτητα. Οι αποφάσεις για κλιμάκωση και συνέχιση των κινητοποιήσεων αναμένεται να παρθούν την ερχόμενη Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου.

Βασικός πυλώνας συντονισμού όλων των κινητοποιήσεων είναι η Νίκαια της Λάρισας, στην καρδιά του Θεσσαλικού κάμπου, ενώ ακολουθούν το έτερο μπλόκο στον Ε 65 της Καρδίτσας και αυτό στα διόδια Λόγγου στα Τρίκαλα.

Στον κόμβο της Καρδίτσας έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 2.000 αγροτικά μηχανήματα ενώ την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο στη συγκεκριμένη πόλη. Την ίδια στιγμή συνεχίζει να ενισχύεται και το μπλόκο στο τελωνείο Ευζώνων, στα σύνορα Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο στήθηκε την 1η Δεκεμβρίου.

«Αυτή τη στιγμή τα τρακτέρ που είναι στους δρόμους σε όλη την Ελλάδα υπολογίζονται σε 7.500 με 8.000. Στη Θεσσαλία είναι 4.500 ενώ τουλάχιστον 1.000 βρίσκονται στον Προμαχώνα» δίνει την εικόνα της ταχείας εξάπλωσης των κινητοποιήσεων, ο Σωκράτης Αλειφτήρας, Αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας και μέλος της Γραμματείας της Πανελλαδικής των μπλόκων.

Εξαπλώνονται τα μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα

Το δεύτερο μεγάλο κύμα των μπλόκων, το οποίο ακολουθεί από κοντά τις κινητοποιήσεις στον Κάμπο, είναι αυτά στη Βόρεια Ελλάδα.

Ο κ. Μόσχος λέει στο in πως αυτή τη στιγμή τα μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα φτάνουν τα 12.

Περιγράφοντας την κατάσταση που εξελίσσεται δυναμικά στην εν λόγω περιοχή, ο κ. Μόσχος περιγράφει τα εξής: «Πάνω από 2.500 τρακτέρ είναι αυτή τη στιγμή στους δρόμους στη Βόρεια Ελλάδα: 200 στο Προμαχώνα, 400 στα Μάλγαρα, 150 στην Χαλκηδόνα κ.α. Σήμερα αποκλείσαμε τα σύνορα της Φλώρινας με τη Βόρεια Μακεδονία στο χωριό Νίκη».

»Για το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου έχουμε προγραμματίσει νέο μπλόκο στα διόδια στην Σιάτιστα. Θα συμμετέχουν με 400 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι από Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Νεάπολη και Αμύνταιο».

«Σφραγίσαμε μέχρι νεοτέρας το τελωνείο στον Προμαχώνα. Θα περνούν μόνο τα πολύ έκτακτα περιστατικά. Είμαστε εδώ πάνω από 2.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι» λέει με τη σειρά του και ο Στέργιος Λίτος, Πρόεδρος αγροτών-κτηνοτρόφων δήμου Βισαλτίας και εκπρόσωπος του μπλόκου στον Προμαχώνα.

Στον… χορό των μπλόκων μπαίνει σταδιακά και η Δυτική Ελλάδα. Η Αθηνά Γαβαλά, κτηνοτρόφος στην Αμαλιάδα, λέει πως στην Ηλεία έχει στηθεί ένα μπλόκο στον κόμβο όπου διασταυρώνεται η παλιά με τη νέα εθνική οδό στον Πύργο.

«Κλείνουμε τον δρόμο για κάποιες ώρες της μέρας. Για την ώρα βρίσκονται στο σημείο γύρω στα 100 τρακτέρ αλλά αρχίζουν να συσπειρώνονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και από άλλα μέρη της Ηλείας όπως η Πηνεία».

Στο τραπέζι οι αποκλεισμοί λιμανιών και αεροδρομίων

Ο στόχος σύμφωνα με τον κ. Μόσχο είναι μέχρι την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου να έχουν σχηματιστεί όλα τα μπλόκα στη χώρα – «Την ερχόμενη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη με όλα τα μπλόκα και τους αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συλλόγους της Βόρειας Ελλάδας. Θα συζητήσουμε το ενεχόμενο του αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης».

«Στο τραπέζι της συζήτησης αυτή τη στιγμή βρίσκεται και ο αποκλεισμός λιμανιών και αεροδρομίων» επισημαίνει και ο κ. Αλειφτήρας.

Οπως εξηγεί ο κ. Αλειφτήρας: «Την Κυριακή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο χάρτης με τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα. Από εκεί και έπειτα, αν η κυβέρνηση κρατήσει την ίδια αδιάλλακτη στάση απέναντι στα αιτήματά μας, θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας. Η κυβέρνηση θα δει μορφές κλιμάκωσης που δεν έχει ξαναδεί» προειδοποιεί ο κ. Αλειφτήρας.

Εντονη καταστολή κι έκδηλη αγωνία να μην στηθούν τα μπλόκα

Περιγράφοντας τον τρόπο που ξεκίνησαν να στήνονται τα μπλόκα στις 30 Νοεμβρίου από τον Πλατύκαμπο και τη Νίκαια της Λάρισας, ο Αργύρης Μπαϊραχτάρης, πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου λέει στο in τα εξής: «Μας χτύπησαν πολύ άσχημα, η καταστολή ήταν πρωτοφανής. Τόσα χρόνια είμαστε στα μπλόκα, έχουμε να δούμε τέτοια άγρια καταστολή από το 1997».

»Ηταν μεγάλη η αγωνία της κυβέρνησης να μην στηθούν τα μπλόκα, όμως η οργή των αγροτών και των κτηνοτρόφων ήταν τόσο μεγάλη, που δεν μπόρεσαν να μας εμποδίσουν. Εχουμε όλη την κοινωνία δίπλα μας. Στα μπλόκα μας επισκεπτόνται οδηγοί φορτηγών, οικοδόμοι, εμποροϋπάλληλοι και εργαζόμενοι από άλλους κλάδους, για να μας συμπαρασταθούν».

Από την πρώτη μέρα του στησίματος των μπλόκων όλοι θυμούνται τον κτηνοτρόφο που επαναλάμβανε στον αστυνομικό που τον συνέλαβε: «Χρωστάω παντού».

«Ο φίλος μας ο Δημήτρης, 27 χρονών, νέος κτηνοτρόφος από τη Λάρισα, είδε και τα 1.000 του πρόβατα να σφαγιάζονται. Εχει ένα παιδί 2 ετών και είναι καταχρεωμένος με δάνεια, όπως πολλοί νέοι κτηνοτρόφοι στον Κάμπο» περιγράφει ο κ. Μπαϊραχτάρης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη in.gr (@in.gr_official)

«Πήγε να σώσει ο άντρας μου τον Δημήτρη και δέχτηκε πολύ ξύλο-στο κεφάλι και στα χέρια. Μας έδειραν πολύ, μας έριξαν δακρυγόνα. Οι αστυνομικοί μας φώναζαν: «Θα σας τελειώσουμε» περιγράφει στο in και η πρόεδρος του Συλλόγου Αιγοπροβατοτρόφων Αισωνίας στον Δήμο Βόλου, Χαρούλα Διβάνη.

Το αβάσταχτο κόστος παραγωγής και οι ασταμάτητες θανατώσεις ζώων

Ο κ. Μπαραϊχτάρης υπογραμμίζει πως οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν είναι έξω μόνο για τις πληρωμές που καθυστερούν.

«Είναι όλα λάθος. Ολη η πολιτική απέναντι στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο. Αυτή η λάθος λογική που φτάνει και στον καταναλωτή, δηλαδή σε όλους τους Ελληνες. Φεύγει για παράδειγμα το ροδάκινο από τον Τύρναβο στα 60 λεπτά και μέχρι να φτάσει στην Αθήνα έχει πάρει πάνω του 3 ευρώ. Φέτος ο μισός Kάμπος είναι άσπαρτος. Το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο. Οι αγρότες δεν μπορούν να σπείρουν για να ζήσουν, οι κτηνοτρόφοι βλέπουν τα ζώα τους να ξεκληρίζονται».

Ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, Γιάννης Γκουρομπίνος, με εκτροφή προβάτων στο χωριό Βλαχογιάννι Ελασσόνας, ο οποίος επίσης δίνει το παρών στο μπλόκο της Νίκαιας, λέει πως το βασικό που πρέπει να συμβεί άμεσα είναι η παύση της θανάτωσης των προβάτων στις μονάδες που εντοπίζεται κρούσμα ευλογιάς.

Οπως λέει ο ίδιος: «Πρέπει πια το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να παραδεχτεί ότι η πολιτική τους απέτυχε και να προχωρήσουν στο εμβόλιο κατά της ευλογιάς προβάτων. Δεν αντέχουμε να χάσουμε άλλα ζώα. Πολλοί εμβολιάζουν ήδη παράνομα, τί να κάνει ο κόσμος; Προσπαθεί με έναν τρόπο να σωθεί μόνος του. Οσοι δεν έχουμε χάσει ακόμα τα ζώα μας είμαστε υποψήφιοι να τα χάσουμε τους επόμενους μήνες. Οταν χάνονται παραγωγικά ζώα δεν είναι εύκολο να ξαναδημιουργήσεις το κτηνοτροφικό κεφάλαιο της χώρας. Δεν είναι εύκολο να ξεκινάς από την αρχή μια εκτροφή. Είμαστε σε απόγνωση. Αυτό που ζούμε δεν αποζημιώνεται».