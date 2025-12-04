Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά η συνάντηση του Κωστή Χατζηδάκη και του Κώστα Τσιάρα με αγρότες και κτηνοτρόφους της Κρήτης, που είχε καθοριστεί για την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου.

Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα με την κυβέρνηση να ζυγίζει τις αντιδράσεις πριν πάρει αποφάσεις

Ο φόβος μοιάζει να έχει κυριεύσει την κυβέρνηση που βλέπει τα αγροτικά μπλόκα να φουντώνουν και παρά το γεγονός πως δηλώνει «ανοιχτή στο διάλογο» κάνει βήματα πίσω για να μην «πνιγεί» στις αντιδράσεις.

Το φταίξιμο στους αγρότες

Βεβαίως, δημοσίως δεν μπορεί να παραδεχτεί κάτι τέτοιο και ρίχνει το φταίξιμο της ακύρωσης στους παραγωγούς του πρωτογενή τομέα. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, σε αντίθεση με όλες τις άλλες συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατα, οι εκπρόσωποι των αγροτών ζήτησαν αυτή τη φορά στη συνάντηση να συμμετέχουν και όλοι οι βουλευτές τους νησιού.

Σύμφωνα με συνεργάτες του αντιπροέδρου, Κωστή Χατζηδάκη, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια συζήτηση με πολιτικό και κομματικό χρώμα και όχι σε παράθεση και εξέταση των αιτημάτων των αγροτών όπως έγινε τις προηγούμενες φορές.

Ναι μεν, αλλά…

Στην κυβέρνηση ισχυρίζονται πως διάλογος μεταξύ των υπουργών και των βουλευτών γίνεται συνεχώς τόσο στη Βουλή όσο και στα μέσα ενημέρωσης ενώ ο αρμόδιος υπουργός συναντά εκπροσώπους των αγροτών από όλη την Ελλάδα όλους τους τελευταίους μήνες.

Ο δε αντιπρόεδρος έχει συναντήσει τη διοίκηση της ΕΘΕΑΣ, εκπροσώπους του Παναγροτικού Συλλαλητηρίου, αλλά και εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης χωρίς παρουσία βουλευτών ή μέσων ενημέρωσης και αυτή η πρακτική θα συνεχιστεί και στο μέλλον.

Τι λέει στο in ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Κρήτης για την ακύρωση της συνάντησης

«Δεν είναι λογικό να διαλύεται όλος ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης και να μη συμμετάσχουν στη συνάντηση με τους κυρίους Χατζηδάκη και Τσιάρα, οι αιρετοί του νησιού, οι οποίοι ψηφίστηκαν από τον Κρητικό λαό ο περιφερειάρχης, οι βουλευτές της Κρήτης και οι δήμαρχοι».

Τα παραπάνω λέει στο in ο Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Κρήτης, περιγράφοντας τους λόγους που ακυρώθηκε το προγραμματισμένο ραντεβού των εκπροσώπων των αγροτών και των κτηνοτρόφων του νησιού, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η συνάντηση, σύμφωνα με τον κ. Τριανταφύλλακη, είχε οριστεί με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη.

«Σήμερα το μεσημέρι, το υπουργείο μας ανακοίνωσε πως στο Μέγαρο Μαξίμου η κυβέρνηση δέχεται μόνο την 7μελη επιτροπή των κτηνοτρόφων και αγροτών της Κρήτης. Εμείς αρνηθήκαμε να συμμετάσχουμε υπό αυτούς τους όρους» σημειώνει ο κ. Τριανταφυλλάκης.