ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης επιφύλαξε στους έντιμους αγρότες μειωμένες ενισχύσεις, μη αναθεώρηση ΕΛΓΑ και «γαλάζιες» ακρίδες στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για τις αγροτικές κινητοποιήσεις σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως «ο κ. Μαρινάκης, προσπαθώντας να καλύψει τις βαρύτατες ευθύνες της κυβέρνησης του, που έχει καταδικάσει τον πρωτογενή τομέα σε ιδιότυπο μνημόνιο, συκοφαντεί τον αγώνα των αγροτών ως δήθεν ‘ανέξοδο συνδικαλισμό’», ενώ «εμφανίζεται ως ‘δημοσιονομικά υπεύθυνος’», όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «λες και οι αγρότες ζητούν να πάρουν παραπάνω χρήματα».

«Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται διεκδικώντας τα χρωστούμενα», υπογραμμίζει η Χαριλάου Τρικούπη, υπενθυμίζοντας πως «μόνο από πέρυσι τους οφείλεται μισό δισεκατομμύριο ευρώ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν ευρωπαϊκή εξαίρεση αποτυγχάνοντας να πληρώσει το 70% της βασικής ενίσχυσης».

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει δηκτικά πως «ο κ. Μητσοτάκης επιφύλαξε στους έντιμους αγρότες μειωμένες ενισχύσεις, μη αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ και τις ‘γαλάζιες’ ακρίδες στον ΟΠΕΚΕΠΕ», ενώ καταλήγει, στην ανακοίνωσή του, με ένα υστερόγραφο για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο: «Υ.Γ. Ο κ. Μαρινάκης ας ανατρέξει στην πρόσφατη ιστορία της παράταξής του για να μάθει – αν το ξέχασε (!) – για το σύνθημα ‘όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά’».

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τους αγρότες

Ο Παύλος Μαρινάκης, αφού υποστήριξε πως «η κυβέρνηση δεν έχει κλείσει ποτέ την πόρτα του διαλόγου», σημείωσε ότι αύριο, Παρασκευή, «σε συνέχεια προηγούμενων συναντήσεων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Τσιάρας θα συναντηθούν με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα της Κρήτης και αυτό θα συνεχιστεί με όποιον άλλον επιθυμεί να συναντηθεί με κυβερνητικά στελέχη».

«Θα συνεχίσουμε να δίνουμε όσα περισσότερα αντέχει η οικονομία μας, σε όλους τους εργαζόμενους», είπε στη συνέχεια, για να τονίσει πως «εμείς δεν είμαστε από τις κυβερνήσεις του ‘λεφτά υπάρχουν’ ή του ‘δώστα όλα’ ή του ‘όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά’. Δημιουργούμε με την πολιτική μας συνθήκες παραπάνω εσόδων».