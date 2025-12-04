newspaper
04.12.2025 | 07:49
Ταξί: Συνεχίζεται η απεργία στην Αττική - Συγκέντρωση των αυτοκινητιστών στη λεωφόρο Αθηνών
Πυκνώνουν τα μπλόκα, σε εθνικές, δρόμους και τελωνεία – Κάθοδος τρακτέρ στη Λάρισα για τους συλληφθέντες αγρότες
04 Δεκεμβρίου 2025 | 13:55

Πυκνώνουν τα μπλόκα, σε εθνικές, δρόμους και τελωνεία – Κάθοδος τρακτέρ στη Λάρισα για τους συλληφθέντες αγρότες

Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα που εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα, προκαλώντας πονοκέφαλο στην κυβέρνηση

Σύνταξη
Εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα, τα μπλόκα, με τους αγρότες να δηλώνουν πως δεν πρόκειται να υποχωρήσουν αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους που αφορούν την ίδια την επιβίωσή τους, ενώ προαναγγέλλουν ακόμη πιο δυναμικές δράσεις τις επόμενες ημέρες.

Χιλιάδες τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα έχουν παραταχθεί σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, από τη Θεσσαλία μέχρι τη Φλώρινα και την Κρήτη.

Κάθοδος τρακτέρ στη Λάρισα – Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες αγρότες

Με χιλιάδες τρακτέρ, που σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων, και μια συγκλονιστική συμμετοχή, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας έχουν πλέον στήσει τρία μεγαλειώδη μπλόκα πάνω στις Εθνικές Οδούς, που καθημερινά ενισχύονται με νέα τρακτέρ.

Στη Νίκαια, ένα από τα μεγαλύτερα μπλόκα της χώρας, ο αριθμός των τρακτέρ αυξάνεται καθημερινά. Λόγω κακοκαιρίας δεν αναμένονται νέες δράσεις έως την Κυριακή, όμως από την επόμενη εβδομάδα εξετάζονται συλλαλητήρια σε κέντρα πόλεων και αποκλεισμοί παράδρομων.

Αυτή την ώρα πραγματοποιούν συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες συναδέλφους τους, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας. Οι αγρότες ξεκίνησαν συντεταγμένα από το μπλόκο της Νίκαιας και έφτασαν στο κέντρο της Λάρισας μαζί με μερικά τρακτέρ ξεσηκώνοντας με κορναρίσματα την πόλη, και παρά την προσπάθεια της αστυνομίας να μην τους αφήσει να προσεγγίσουν την πλατεία.

YouTube thumbnail

«Δεν μας τρομάζουν, θα νικήσουμε»

Οι αγρότες απαιτούν να αθωωθούν οι δύο συνάδελφοί τους που διώκονται με απαράδεκτες κατηγορίες γιατί υλοποίησαν τις αγωνιστικές αποφάσεις τους και προσπαθούσαν να στήσουν το μπλόκο τους.

Μαζί τους έξω από τα δικαστήρια βρίσκεται και αντιπροσωπεία αγροτών από το μπλόκο της Καρδίτσας καταγγέλλοντας την καταστολή που επιστράτευσε η κυβέρνηση σε βάρος των συναδέλφων τους.

Χαρακτηριστικά ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, σημείωσε: «Το μπλόκο Νίκαιας εκφράζοντας την συμπαράστασή του στους δύο αγωνιστές συναδέλφους μας που έχουν συλληφθεί και δικάζονται σήμερα εντελώς παράλογα, έχουμε κάνει αυτή τη συγκέντρωση συμπαράστασης μαζί με άλλους φορείς της πόλης τους οποίους ευχαριστούμε πολύ. Ήρθαμε με συμβολικό αριθμό τρακτέρ για να δείξουμε ότι αυτές οι ενέργειες, αυτή η τρομοκρατία και η καταστολή, τα αγροτοδικεία, ποτέ δεν σταμάτησαν τις κινητοποιήσεις μας και ούτε πρόκειται να τις σταματήσουν τώρα. Ίσα ίσα μας δυναμώνουν, μας οργίζουν περισσότερο και θα βγουν ακόμα περισσότερα τρακτέρ και θα ενισχύσουμε τα μπλόκα μας.

Σε αυτή τη θέση θα πρέπει να βρίσκεται ο οδηγός της αστυνομικής κλούβας που θα έπρεπε να έχει συλληφθεί γι’ αυτό που έγινε στον Προμαχώνα, στις Σέρρες στην προσπάθεια να σταματήσουν τους αγρότες. Εμείς δεν θέλουμε να ρίξουμε λάδι στην φωτιά, αλλά η κυβέρνηση επιμένει να ρίχνει λάδι στη φωτιά και καλά θα κάνει να δώσει πραγματικές λύσεις στα αιτήματά μας και τα οξυμένα προβλήματα που έχουμε. Απαιτούμε να αθωωθούν οι συνάδελφοι. Δεν μας τρομάζουν, δεν μας πτοούν, ο αγώνας συνεχίζεται και θα νικήσουμε».

YouTube thumbnail

Στο πλευρό των αγροτών είναι ξανά το Εργατικό Κέντρο Λάρισας και φορείς της πόλης.

Αγρότες: Πού υπάρχουν μπλόκα

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας έχουν  στήσει τρία ισχυρά μπλόκα: στον κόμβο της Νίκαιας, στον Ε-65 στην Καρδίτσα και στα διόδια του Λόγγου στα Τρίκαλα. Η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και ο Ε-65 παραμένουν κλειστοί.

Στη Θεσσαλονίκη, δυναμώνει το αγροτικό μπλόκο στην είσοδο της Χαλκηδόνας, όπου οι αγρότες πραγματοποιούν συμβολικούς ωριαίους αποκλεισμούς της παλαιάς Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας.

Κομβόι με νεκροφόρες έφτασε στο μπλόκο των Μαλγάρων για υποστήριξη των αγροτών

Στο μπλόκο των Μαλγάρων οι αγρότες συνεχίζουν να κρατούν κλειστό το ρεύμα της ΠΑΘΕ προς Αθήνα, ενώ συμβολικά κλείνουν κάποιες ώρες και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν και ιδιοκτήτες γραφείων τελετών, που έφτασαν με πομπή από νεκροφόρες.

YouTube thumbnail

Στο Κιλκίς οι αγρότες της Παιονίας συνέχισαν και χτες τον αποκλεισμό του Τελωνείου των Ευζώνων.

Νέο μπλόκο στήθηκε χτες και στην Εθνική οδό Ιωαννίνων – Πρέβεζας, στον Λούρο, από τους αγρότες του νομού Πρέβεζας. Είναι το 2ο μπλόκο στην Ήπειρο, μετά τους αγροτοκτηνοτρόφους των Ιωαννίνων, που έχουν στήσει μπλόκο στον κόμβο στο Καλπάκι, πραγματοποιώντας καθημερινά δίωρους αποκλεισμούς της Εθνικής οδού προς Κακαβιά και Κόνιτσα. Παράλληλα, οι αγρότες στην Άρτα προσανατολίζονται να στήσουν το δικό τους μπλόκο την Κυριακή, με συγκέντρωση στις 11 π.μ. στη γέφυρα της Αρτας, όπως μεταδίδει ο 902.gr ενώ οι αγρότες της Θεσπρωτίας αποφασίζουν για τις επόμενες κινήσεις τους την Παρασκευή σε σύσκεψη στο Μαυρομάτι.

Στον χορό των κινητοποιήσεων και η Κρήτη

Στα Χανιά, οι αγρότες επανήλθαν αποφασίζοντας το στήσιμο μπλόκου στον κόμβο των Μεγάλων Χωραφιών από την ερχόμενη Κυριακή 7 Δεκεμβρίου.  Οι αγρότες του Ηρακλείου αποφάσισαν την πραγματοποίηση μαζικής κινητοποίησης στον Κόμβο των Πεζών το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στις 10 π.μ.

Αποκλεισμοί δρόμων και τελωνείων

Στην Κεντρική Μακεδονία ενισχύονται καθημερινά τα μπλόκα, ενώ χτες στήθηκαν και νέα τόσο στην Ημαθία (κόμβος Κουλούρας) όσο και στο νέο τελωνείο του Προμαχώνα από τους αγρότες των Σερρών.

Ειδικότερα στη μία μετά το μεσημέρι έκλεισε το τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, τόσο για την είσοδο όσο και για την έξοδο.

Παρά το κλείσιμο, εξακολουθεί να επιτρέπεται η διέλευση σε Ι.Χ., λεωφορεία και ασθενοφόρα, ώστε να εξασφαλίζεται η βασική κυκλοφορία και οι επείγουσες μετακινήσεις. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν μελισσοκόμοι και εκπρόσωποι φορέων από άλλα εργατικά σωματεία.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων στην πόλη της Φλώρινας, με τελικό προορισμό το τελωνείο Νίκης, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.

Κινητοποίηση πραγματοποίησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τη δυτική Αχαΐα, με αφορμή την τελετή παράδοσης στην κυκλοφορία των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, στο ύψος της περιοχής Μιντιλόγλι, της Πάτρας. Αρχικά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας. Στη συνέχεια κινήθηκαν με αγροτικά αυτοκίνητα επί της παλαιάς εθνικής οδού Πατρών – Πύργου, με προορισμό το Μιντολόγλι, συνοδεία αστυνομικής δύναμης. Τα αγροτικά αυτοκίνητα σταμάτησαν στον κόμβο της βιομηχανικής περιοχής, όπου υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις.

