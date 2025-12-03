Έστησαν χριστουγεννιάτικο δέντρο οι αγρότες στην Καρδίτσα – Ενισχύονται τα μπλόκα

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, με κάθε κόστος, είναι οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα.

Πάνω από 1.000 τρακτέρ έχουν παραταχθεί στο μπλόκο της Καρδίτσας, το οποίο είναι από τα πιο ισχυρά της τρέχουσας κινητοποίησης των αγροτών.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών επισημαίνουν σε όλους τους τόνους ότι θα συνεχίσουν το μπλοκάρισμα του δρόμου και τις κινητοποιήσεις τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, ζητώντας την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Στο σημείο έχουν στήσει σκηνές, ακόμα και χριστουγεννιάτικο δέντρο, θέλοντας να δείξουν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρατείνουν την κινητοποίησή τους μέχρι τα… Χριστούγεννα.

Ενισχύεται διαρκώς το μπλόκο της Νίκαιας

Παράλληλα, ολοένα και περισσότερο ενισχύεται το μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας, τόσο από αγρότες της ευρύτερης περιοχής της Λάρισας όσο και από χωριά των Τρικάλων.

Υπενθυμίζεται ότι στο μπλόκο της Νίκαιας, πάνω από 1.000 τρακτέρ έχουν κλείσει και τα δύο ρεύματα του αυτοκινητόδρομου, δημιουργώντας σοβαρές κυκλοφοριακές δυσχέρειες. Στην Καρδίτσα, στον Ε-65, τα τρακτέρ ξεπερνούν τα 2.000, σχηματίζοντας ουρά που ξεπερνά τα τρία χιλιόμετρα.

Συνεχίζουν οι αγρότες

Επίσης, οι αγρότες σε όλα τα μπλόκα δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή.

Οι αγρότες της Νίκαιας αναμένεται να κινηθούν την Πέμπτη, προς το δικαστικό μέγαρο όπου θα δικαστούν οι δύο αγρότες που συνελήφθησαν στα επεισόδια της Κυριακής.

Λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων το εθνικό οδικό δίκτυο σε πολλά σημεία παραμένει κλειστό, με την Τροχαία να προχωρά σε εκτροπές της κυκλοφορίας, την ώρα που οι αγρότες κάνουν αυτοσχέδιες παρακάμψεις για να παρακάμψουν τις αστυνομικές δυνάμεις.