Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες, την ώρα που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίζει τα μπλόκα «ακραίες ενέργειες», ενώ στέλνει τα ΜΑΤ απέναντί τους από την πρώτη ημέρα.

Λίγα λεπτά μετά τις 13:45 άνοιξε το τελωνείο Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, το οποίο και έκλεισαν περίπου στις 12:00 το μεσημέρι, αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής.

Ο αποκλεισμός αφορούσε τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο του τελωνείου, ενώ επιτρεπόταν η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Έληξε και ο συμβολικός αποκλεισμός μιας ώρας που είχαν ξεκινήσει από τις 12:45 το μεσημέρι αγρότες του δήμου Χαλκηδόνας, που έχουν στήσει μπλόκο, από την 1η Δεκεμβρίου, στην είσοδο της περιοχής επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας.

Στο μεταξύ, οι αγρότες της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί έφτασαν στον κόμβο Νησελίου, επί της Εγνατίας Οδού και προχώρησαν άμεσα στον αποκλεισμό του ρεύματος προς Βέροια, ανεβάζοντας στο οδόστρωμα τα τρακτέρ τους. Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «η κινητοποίηση αφορά σε επ’ αόριστο αποκλεισμό».

Στα διόδια Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Αθήνας, αποκλεισμένο παραμένει από την 1η Δεκεμβρίου το ρεύμα προς Αθήνα και σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα του αγροτικού μπλόκου «δεν πρόκειται να ανοίξει μέχρι τη λήξη των κινητοποιήσεων». Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη κλείνει συμβολικά ανάλογα με την απόφαση που λαμβάνει η συνέλευση των αγροτών.

Στο μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων, σε ένδειξη αλληλεγγύης στις κινητοποιήσεις τους, βρέθηκαν το μεσημέρι επαγγελματίες λαϊκών αγορών και ιδιοκτήτες ταξί.

Συγκρούσεις στο Κιάτο – Έπεσαν χημικά

Περίπου 200 αγρότες από την Κορινθία συγκρούστηκαν με τα ΜΑΤ κατά την προσπάθειά τους να αποκλείσουν την εθνική οδό, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις έριξαν χημικά.

Η κατάσταση εκτονώθηκε στη συνέχεια, με την εθνική οδό να παραμένει κλειστή για περίπου μία ώρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ του MEGA:

<br />

Κινητοποιήσεις και στην Ήπειρο

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Ήπειρο με νέα μπλόκα στους δρόμους.

Ειδικότερα, στις 12:00 αγρότες από την Πρέβεζα έκλεισαν την Εθνική Οδό Πρέβεζας – Άρτας στον Λούρο, ενώ δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν όσο χρειαστεί προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Αγρότες της Άρτας αναμένεται να βγουν στον κόμβο Κομποτίου πριν από την Ιόνια Οδό στις 20:30, ενώ αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσουργοί των Ιωαννίνων θα κλείσουν και πάλι τον κόμβο στο Καλπάκι στις 19:00.

Μπλόκα σε Δομοκό, Θήβα

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις και στη Στερεά Ελλάδα, με τους παραγωγούς από Φθιώτιδα και Βοιωτία να κλιμακώνουν τις δράσεις τους και να συγκροτούν νέα μπλόκα σε καίρια οδικά σημεία.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το πρώτο μπλόκο στην περιοχή της Φθιώτιδας στήθηκε ήδη στην Ομβριακή, όπου περίπου 80 τρακτέρ από τον Δομοκό παρατάχθηκαν στο οδικό δίκτυο. Οι αγρότες αναμένουν ενισχύσεις από τα γύρω χωριά, εκτιμώντας ότι μέσα στις επόμενες ημέρες η δύναμη του μπλόκου θα αυξηθεί σημαντικά. Όπως δηλώνουν, στόχος τους είναι η μαζικοποίηση της κινητοποίησης και η σταδιακή μετάβαση προς την Ε65, με σκοπό το ολιγόωρο κλείσιμο του αυτοκινητοδρόμου στο ύψος του κόμβου Ξυνιάδας, εφόσον οι εξελίξεις το επιτρέψουν.

Παράλληλα, αναβρασμός επικρατεί και στις τάξεις των αγροτών της Λαμίας, όπου ολοκληρώθηκε κύκλος συσκέψεων με συναδέλφους από την ευρύτερη περιοχή. Η απόφαση που ελήφθη είναι η μεταφορά τρακτέρ στον κόμβο του Μπράλου και το κλείσιμο του κομβικού σημείου του εθνικού δικτύου. Η κινητοποίηση προγραμματίζεται για το ερχόμενο Σάββατο, ενώ ήδη πραγματοποιούνται προσυγκεντρώσεις στα χωριά της κεντρικής Φθιώτιδας και άλλων περιοχών του νομού. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ισχυρού και πολυπληθούς μπλόκου, ως ενιαίο μήνυμα πίεσης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι αγρότες της Αταλάντης, οι οποίοι σε πρώτη φάση σχεδιάζουν συγκέντρωση στον κόμβο της Αταλάντης. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να ενισχύσουν το μπλόκο του Μπράλου, εφόσον κριθεί αναγκαίο, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός ενιαίου μετώπου αγροτών σε επίπεδο Φθιώτιδας.

Την ίδια ώρα, οι κινητοποιήσεις επεκτείνονται και στη Βοιωτία. Στη Θήβα, οι αγρότες συγκεντρώνουν τρακτέρ σε σημεία γύρω από την πόλη, περιμένοντας μεγαλύτερη συμμετοχή τις επόμενες ημέρες. Στις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθούν προς την εθνική οδό, εφόσον οι δυνάμεις τους ενισχυθούν επαρκώς.

Και στον Ορχομενό

Αντιστοίχως, στον Ορχομενό, αγροτικά μηχανήματα συγκεντρώνονται ήδη από διάφορες περιοχές της Βοιωτίας με σαφή προσανατολισμό την εθνική οδό στη διασταύρωση Κάστρου. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζουν την δημιουργία ενός ακόμη ισχυρού μπλόκου που θα ενισχύσει τη συνολική πίεση των αγροτών προς την κυβέρνηση.

Μπλόκο στον κόμβο του Πύργου

Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ηλείας, αποκλείοντας τον κόμβο Πύργου, του αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου.

Νωρίτερα, οι αγρότες πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις στα Λεχαινά, στην Μαραθιά και στον Πύργο και κατόπιν κατευθύνθηκαν προς τον κόμβο του Πύργου, όπου έστησαν μπλόκο. Μάλιστα, μόλις έφθασαν στον κόμβο έριξαν γάλα στο οδόστρωμα και έκαψαν σανό.

Σο μεταξύ, λόγω του αποκλεισμού, η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου εκτρέπεται στον κόμβο της Αμαλιάδας.

Ισχυροποιούνται τα μπλόκα σε Νίκαια και Καρδίτσα

Τα μπλόκα στον κόμβο της Νίκαιας Λάρισας και στον Ε-65 στην Καρδίτσα ενισχύονται συνεχώς με νέα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα.

Οι αγρότες των θεσσαλικών μπλόκων έχουν αποφασίσει να παραμείνουν στα σημεία όπου έχουν κινητοποιηθεί, ενώ προετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν συγκέντρωση αύριο Πέμπτη στις 13:00 το μεσημέρι έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, απαιτώντας την αθώωση των συναδέλφων τους που συνελήφθησαν από τις δυνάμεις καταστολής την Κυριακή.

Οι επόμενες ημέρες αναμένονται κρίσιμες, καθώς οι αγρότες φαίνεται να προετοιμάζονται για γενικευμένη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.