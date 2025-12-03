Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, ενισχύουν τα μπλόκα – Πάνω από 4.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία, τι θα ακολουθήσει

Με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων , απαντούν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της χώρας, στις κυβερνητικές απειλές. Σε Θεσσαλία, Βόρεια Ελλάδα, Ήπειρο και Έβρο, υπάρχουν αποκλεισμοί δρόμων, κόμβων και τελωνείων, με τους αγροτοκτηνοτρόφους να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίζουν μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων τους που αφορούν την επιβίωσή τους.

Στη Θεσσαλία, τα δύο μεγάλα μπλόκα στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα και στον Ε-65 στην Καρδίτσα, ενισχύονται καθημερινά από νέα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, ενώ σήμερα αναμένεται να στηθεί νέο μπλόκο στα Τρίκαλα, έξω από τον κόμβο Μεγαλοχωρίου.

Συνολικά, μόνο στη Θεσσαλία βρίσκονται πάνω από 4.000 τρακτέρ, αριθμός που αυξάνεται καθημερινά, με την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης να παραμένει κλειστή.

Αγρότες: Όλοι οι δρόμοι θα γεμίσουν τρακτέρ

Κάθε απόγευμα στα μπλόκα πραγματοποιούνται Γενικές Συνελεύσεις ώστε οι αγρότες να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. «Δεν θα υποχωρήσουμε αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας», διαμηνύουν στην κυβέρνηση.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να μας φοβίσουν! Μέχρι το τέλος της εβδομάδας όλοι οι εθνικοί δρόμοι θα γεμίσουν με τρακτέρ» τόνισε ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας.

Πρόσθεσε πως «δεν μας τρομάζουν οι απειλές γιατί πλέον δεν μπορούμε να επιβιώσουμε και η ανασφάλεια για το αύριο είναι μεγάλη! Όμως η οργή μας γίνεται ελπίδα και πίστη στον αγώνα μας! Για αυτό καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει την τρομοκρατία και να δώσει λύσεις που θα μας επιτρέψουν να δουλεύουμε και να ζούμε από την γη μας, από τα χωράφια και τα ζώα μας με αξιοπρέπεια.

Εμείς αυτήν την ανάπτυξη θέλουμε, όχι την ανάπτυξη των λίγων και των κερδών τους! Αυτό το μοντέλο αγρότη θέλουμε και στο τέλος θα κερδίσουμε, αυτό το αποδείξαμε και την Κυριακή όπου κάτω από την οργανωμένη και σχεδιασμένη παρέμβαση μας καταφέραμε τα τρακτέρ να μπουν και εδώ στο δρόμο αλλά και στη ΠΑΘΕ στη Νίκαια!».

Συγκέντρωση αύριο έξω από τα Δικαστήρια Λάρισας

Οι αγρότες από τα δύο μπλόκα της Θεσσαλίας, αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν αύριο Πέμπτη στις 13:00, συγκέντρωση έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, απαιτώντας την αθώωση των συναδέλφων τους που συνελήφθησαν από τα ΜΑΤ την Κυριακή καθώς προσπαθούσαν μαζί με τους συναδέλφους τους να στήσουν το μπλόκο στη Νίκαια Λάρισας.

Μπλόκα παντού

Μπλόκα έχουν στηθεί σε:

Λάρισα: ΝΙΚΑΙΑ

Καρδίτσα: Ε-65

Πέλλα: ΓΥΨΟΧΩΡΙ

Θεσσαλονίκη: ΜΑΛΓΑΡΑ

Θεσσαλονίκη: ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

Κιλκίς: ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΥΖΩΝΩΝ

Ημαθία: ΚΟΥΛΟΥΡΑ

Μεσσηνία: ΜΕΣΣΗΝΗ

Έβρος: ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΗΠΩΝ

Ξάνθη: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΞΑΝΘΗΣ

Δυτική Μακεδονία: ΚΟΜΒΟΣ ΦΙΛΩΤΑ, ΓΡΕΒΕΝΑ – ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Βοιωτία: – ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

Στα διόδια των Μαλγάρων, το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από το πρωί της Δευτέρας. Χθες έκλεισε και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για περίπου μία ώρα, ενώ σήμερα αναμένεται νέα γενική συνέλευση προκειμένου να αποφασιστεί ενδεχόμενο επανακλεισίματος. Περίπου 300 τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα. Στις 10:00 το πρωί αναμένονται και ταξί, που θα πραγματοποιήσουν αυτοκινητοπομπή από το ΚΤΕΛ «Μακεδονία» προς τα διόδια, στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας τους.

Στην Ήπειρο, άνοιξε ο δρόμος στον κόμβο Καλπακίου, αλλά αναμένεται να υπάρξει νέος προσωρινός αποκλεισμός. Το σημείο είναι κομβικό για τη διέλευση βαρέων οχημάτων προς το τελωνείο Κακαβιάς.

Συμβολικός αποκλεισμός τελωνείων

Και στη Βόρεια Ελλάδα οι κινητοποιήσεις είναι πυκνές. Χθες πραγματοποιήθηκε το πρώτο κλείσιμο τελωνείου, στους Ευζώνους, με αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων εισόδου–εξόδου προς τη Βόρεια Μακεδονία.

Στον Έβρο, αγρότες και κυρίως κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε συμβολικούς αποκλεισμούς στα τελωνεία των Κήπων, με αποτέλεσμα να κλείσει τμήμα της Εγνατίας Οδού:

Από Κομοτηνή προς Ξάνθη

Από Αλεξανδρούπολη προς Κομοτηνή

Σε σύσκεψη που έγινε χθες στο Εκθεσιακό Κέντρο των Κοίλων, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, εκπροσωπώντας τους νομούς Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας αποφάσισαν ότι την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου δυνάμεις από το μπλόκο που στήθηκε χθες στη διασταύρωση του κάθετου άξονα Κοζάνης-Φλώρινας, τμήμα του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, θα κινηθούν προς το τελωνείο της Νίκης στα σύνορα Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, με στόχο να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του.

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, αγρότες και κτηνοτρόφοι από Γρεβενά, Κοζάνη και Καστοριά θα συγκεντρωθούν με τα τρακτέρ τους στην Μπάρα Σιάτιστας επί της Εγνατίας Οδού, προχωρώντας στη δημιουργία κοινού μπλόκου.