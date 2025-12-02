newspaper
Σημαντική είδηση:
02.12.2025 | 08:29
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Σημαντική είδηση:
02.12.2025 | 07:49
Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η χώρα - «Η απεργία είναι προειδοποιητική»
Μπλόκα παντού από τη Νίκαια μέχρι τον Έβρο κυκλώνουν την κυβέρνηση – «Στους δρόμους είναι οι τίμιοι αγρότες»
02 Δεκεμβρίου 2025

Μπλόκα παντού από τη Νίκαια μέχρι τον Έβρο κυκλώνουν την κυβέρνηση – «Στους δρόμους είναι οι τίμιοι αγρότες»

«Δεν κάνουμε βήμα πίσω», δηλώνουν οι αγρότες που ενισχύουν και πολλαπλασιάζουν τα μπλόκα. «Απαιτούμε από την κυβέρνηση να σταματήσει να μας εμπαίζει και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα μας», τονίζουν

Παρασκευή Τσιβόλα
ΕπιμέλειαΠαρασκευή Τσιβόλα
Αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους δηλώνουν οι αγρότες που πολλαπλασιάζουν τα μπλόκα και ενισχύουν αυτά που ήδη έχουν στήσει στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στον Ε-65 στην Καρδίτσα, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης και στο τελωνείο των Ευζώνων.

«Απαιτούμε από την κυβέρνηση να σταματήσει να μας εμπαίζει και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα μας. Δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω», διεμήνυσαν, οι εκατοντάδες αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, αλιείς που συμμετείχαν στη συνέλευση του Μπλόκου Νίκαιας το απόγευμα της Δευτέρας.

Οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται, οι αποκλεισμοί δρόμων πολλαπλασιάζονται και τα μπλόκα ενισχύονται με ακόμα περισσότερα τρακτέρ

Αγρότες: Πολλαπλασιάζονται και ενισχύονται τα μπλόκα

Στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης, παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα, με την κυκλοφορία να γίνεται μέσω του κόμβου του Πλατύκαμπου.

Όπως ανακοινώθηκε εκεί θα φτάσουν σήμερα Τρίτη τρακτέρ και από άλλα χωριά της Λάρισας, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό τους σε περισσότερα από 1.000.

Ταυτόχρονα, κτηνοτρόφοι θα βρεθούν στην κεντρική πλατεία της Λάρισας για να μοιράσουν στους διερχομένους πολίτες γάλατα, όπως μεταδίδει το onlarissa. Αμέσως μετά θα κατευθυνθούν στον κόμβο του Πλατυκάμπου και από εκεί συντεταγμένα θα μεταβούν όλα τα αγροτικά μηχανήματα στο μπλόκο της Νίκαιας.

Το απόγευμα θα γίνει νέα συνέλευση των αγροτών στο σημείο, κάτι που όπως αποφασίστηκε από τους αγρότες θα γίνεται κάθε απόγευμα.

Όπως επίσης έγινε γνωστό στο μπλόκο της Νίκαιας, σήμερα  θα βρεθούν για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους οι αυτοκινητιστές των ταξί της πόλης που από σήμερα βρίσκονται σε 48ωρη απεργία

«Στους δρόμους είναι οι τίμιοι αγρότες»

Από τη Νίκαια, ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας, χαιρέτισε τη μαζική συμμετοχή των αγροτών στα μπλόκα τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «δεν πέρασε η αστυνομοκρατία, οι εκβιασμοί της κυβέρνησης και στήσαμε ένα από τα μαζικότερα μπλόκα των τελευταίων χρόνων. Δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω από την αγωνιστική διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων επιβίωσης μας, τις επόμενες ημέρες μαζικοποιούμε το μπλόκο, κλιμακώνουμε και συντονίζουμε τον αγώνα μας με τους συναδέλφους μας σε όλη τη χώρα που θα στήσουν μπλόκα παντού».

«Μπορεί να περάσουμε τα φετινά Χριστούγεννα όλοι μαζί στην Αθήνα, με τα τρακτέρ στολισμένα», ανέφερε, τονίζοντας την αποφασιστικότητα των αγροτών.

Νίκαια

«Στους δρόμους και στα μπλόκα είναι οι τίμιοι αγρότες, αυτοί που αγωνίζονται για ένα μόνο πράγμα, για την επιβίωσή τους», τόνισε το βράδυ της Δευτέρας, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας στο πλαίσιο συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στο μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Ε65 Καλαμπάκας – Αθηνών, στην Καρδίτσα.

Στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί ήδη 1.500 τρακτέρ και θα προστεθούν και άλλα από την Τρίτη, οπότε και θα γίνουν συσκέψεις στα χωριά της Καρδίτσας, προκειμένου να προκύψει η συντονιστική επιτροπή του μπλόκου.

Τρακτέρ και στα διόδια Μαλγάρων

Στα διόδια στα Μάλγαρα, έχουν παραταχθεί 170 τρακτέρ. Κλειστό είναι το ρεύμα προς Αθήνα. Η κίνηση διεξάγεται μέσω Χαλάστρας και χωριού Μαλγάρων. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη παραμένει ανοιχτό.

Μπλόκα και αποκλεισμοί δρόμων

Μπλόκο στήθηκε και στους Ευζώνους,

Το βράδυ της Δευτέρας, αγρότες της Ροδόπης έκλεισαν την Εγνατία Οδό στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής στο ρεύμα από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη.

Στις τελευταίες γενικές συνελεύσεις οι αγρότες αποφάσισαν παραμονή όλο το 24ωρο, ενώ στις Σέρρες, νέο μπλόκο στον Προμαχώνα αναμένεται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, από το μεσημέρι της Τετάρτης, από γεωργούς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους που συμμετείχαν στη Γενική συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα ξενοδοχείου στην περιοχή του Λευκώνα.

Στην Εγνατία Οδό αναμένεται συγκέντρωση αγροτών στον κόμβο της Κουλούρας στην Ημαθία, ενώ σε συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας προχώρησαν αιφνιδιαστικά λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Δευτέρας αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Ανοιχτός είναι ο δρόμος στο τελωνείο της Δοϊράνης, των Ευζώνων, όπου προηγήθηκε αποκλεισμός. Η συνέχεια αναμένεται με πολύ μεγάλο μπλόκο στο τελωνείο των Κήπων, από τους αγρότες του Έβρου.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, αποφάσισε ότι την Τρίτη το απόγευμα όλα τα τρακτέρ από Σουφλί, Τυχερό, Πέπλο, Φέρες, Λουτρά και των υπολοίπων χωριών θα μεταφερθούν στο Τελωνείο των Κήπων» , ενώ αγροτικά μηχανήματα ήδη έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του ΚΤΕΛ.

Σήμερα αναμένεται να διευκρινιστεί πότε και ποιες ώρες θα γίνονται οι αποκλεισμοί και αν θα είναι στα δύο ρεύματα ή αν θα είναι στο ένα ρεύμα.

Μπλόκο στους Εύζωνες

Τις κινητοποιήσεις τους κλιμακώνουν και οι αγρότες στην Ήπειρο και από τις επόμενες ημέρες στήνουν μπλόκα με τα αγροτικά μηχανήματα σε κομβικά σημεία της περιοχής.

Τι ζητούν οι αγρότες

Τα αιτήματα αιχμής για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους αφορούν την επιβίωση τους. Όμως σε αυτά ξεχωρίζουν δύο φλέγοντα ζητήματα: την ευλογιά προβάτων και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για την ευλογιά ζητούν εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, βοήθεια για την δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών και στηρίζουμε όλα τα υπόλοιπα αιτήματα των κτηνοτρόφων καθώς και αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους. «Δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα», επισημαίνουν.

Επίσης, ζητούν κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα, μείωση του κόστους παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

Ακόμη, αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

Ζητούν να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ), να υπάρξει πάγωμα των οφελών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ.

Τα μπλόκα τρομάζουν την κυβέρνηση

Στριμωγμένη από τα μπλόκα η κυβέρνηση, αναζητεί τρόπους διεξόδου ενώ δέχεται σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση, Το Μαξίμου από τη μία συνεχίζει την προσπάθεια κατευνασμού των αγροτών, επαναλαμβάνοντας τα περί καταβολής των ενισχύσεων μέχρι τέλος του μήνα και «περισσότερων χρημάτων» που θα δοθούν στους «έντιμους αγρότες», ωστόσο υπάρχει η παραδοχή ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν πιστεύουν  τις οποίες διαβεβαιώσεις δίνουν οι αρμόδιοι υπουργοί.

Από την άλλη, προσδοκά στον κοινωνικό αυτομαστισμό και στους «αγανακτισμένους» από το κλείσιμο δρόμων καλλιεργώντας το κατάλληλο κλίμα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να  εκτοξεύει απειλές, ότι «δεν υπάρχει όμως περίπτωση να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία, η διέλευση, να ταλαιπωρηθούν οι πολλοί επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν κινητοποιήσεις».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Morgan Stanley: Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των ξένων funds στο συνέδριο του Λονδίνου 

Morgan Stanley: Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των ξένων funds στο συνέδριο του Λονδίνου 

Σύνταξη
