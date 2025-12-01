Με την οργή και την αγανάκτηση να ξεχειλίζει και την ύπαιθρο να βράζει, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας, οι οποίοι χτες Κυριακή δέχτηκαν κρατική καταστολή και αστυνομική βία, δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα και να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να δικαιωθούν.

«Ή θα κερδίσουμε ή θα φύγουμε από τη γη μας», λέει στον ΟΤ ο αγροτοσυνδικαλιστής από την Καρδίτσα Κώστας Τζέλλας, μεταφέροντας το αγωνιστικό κλίμα που επικρατεί στα δύο μεγάλα μπλόκα που έχουν στηθεί στο θεσσαλικό κάμπο.

«Η κοροϊδία της κυβέρνησης, έχει γίνει αγανάκτηση, έχει γίνει οργή, έχει γίνει πίστη σε έναν αγώνα χωρίς γυρισμό», λέει χαρακτηριστικά.

Τρεις αγρότες στο αυτόφωρο, δύο τραυματίες στη Λάρισα, ξύλο, βία, ρίψεις χημικών, ο απολογισμός της πρώτης ημέρας των κινητοποιήσεων στο θεσσαλικό κάμπο. Αντί για διάλογο, η κυβέρνηση επιλέγει τα ΜΑΤ. Αντί για διαβούλευση, επιτάσσει χημικά. Αντί να σκύψει πάνω στα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων της γης, επενδύει στην καταστολή.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Νίκαιας πραγματοποιούν σήμερα κινητοποίηση έξω από τα δικαστήρια Λάρισας, ζητώντας να αφεθούν ελεύθεροι οι συνάδελφοι τους που συνελήφθησαν.

«Όλη η Ελλάδα θα γεμίσει τρακτέρ»

Στην Καρδίτσα, περίπου 1.500 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα ήδη έχουν βγει στους δρόμους, ενώ στη Λάρισα ξεπερνούν τα 1.000, αριθμοί που εκτιμάται ότι «φτάνουν στο διπλάσιο από πέρσι». Η συμμετοχή αυτή αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο, καθώς και σήμερα νέα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα παρατάσσονται στα κομβικά σημεία, σύμφωνα με τους οργανωτές.

Μετά τον θεσσαλικό κάμπο σειρά παίρνουν σήμερα τα Μάλγαρα και ακολουθεί η Βοιωτία, οι Σέρρες, η Δυτική Μακεδονία, ο Έβρος. «Μέχρι το τέλος της εβδομάδας όλη η Ελλάδα θα γεμίσει τρακτέρ», δηλώνει ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρίζος Μαρούδας.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν ότι οι κινητοποιήσεις όχι μόνο δεν θα κοπάσουν αλλά θα κλιμακωθούν.

Χαρακτηριστικό της αγωνιστικής διάθεσης που επικρατεί είναι και οι προτάσεις που πέφτουν στο τραπέζι για συνέχιση των κινητοποιήσεων: Από μπλόκα και κλεισίματα εθνικών οδών, αεροδρομίων, λιμανιών, μέχρι κάθοδος των τρακτέρ ακόμα και στην Αθήνα. Πάντως το πιο πιθανό είναι οι εορτές των Χριστουγέννων ή ακόμα και των Φώτων να βρει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους στους δρόμους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν: «Αν δεν αλλάξει κάτι, μπορεί φέτος να κάνουμε Χριστούγεννα όλοι μαζί στο Σύνταγμα» .

«Αγώνας χωρίς επιστροφή»

Στον Ε65, όπου έχει στηθεί το ένα από τα δύο μπλόκα στη Θεσσαλία, οι αγρότες μιλούν ανοιχτά για έναν «αγώνα χωρίς επιστροφή», ενώ στη Νίκαια μετά την αναίτια επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων με βία και χημικά, το κλίμα βράζει και η αγανάκτηση έχει φτάσει στο κόκκινο.

Ακριβώς αυτή η αγανάκτηση είναι διάχυτη. «Το 90% των αγροτών και των κτηνοτρόφων χρωστάμε», λέει στον ΟΤ ο καρδιτσιώτης αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Τζέλλας. Κάποιοι δεν μπορούν καν να αγοράσουν σπόρους για να σπείρουν, αφού παραμένουν απλήρωτοι από πέρσι, ενώ κάποιοι άλλοι βλέπουν τα ζώα τους να θανατώνονται λόγω ευλογιάς, χωρίς επαρκή αποζημίωση. «Έναν συνάδελφο που του σκότωσαν τα ζώα πριν 2-3 μέρες, χτες στο μπλόκο της Νίκαιας δέχτηκε επίθεση από τις αστυνομικές δυνάμεις. Αυτή είναι η στήριξη στην κτηνοτροφία;» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τι ζητούν οι αγρότες

Τα αιτήματα αιχμής για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους αφορούν την επιβίωση τους. Όμως σε αυτά ξεχωρίζουν δύο φλέγοντα ζητήματα: την ευλογιά προβάτων και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για την ευλογιά ζητούν εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, βοήθεια για την δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών και στηρίζουμε όλα τα υπόλοιπα αιτήματα των κτηνοτρόφων καθώς και αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους. «Δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα», επισημαίνουν.

Επίσης, ζητούν κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα, μείωση του κόστους παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

Ακόμη, αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

Ζητούν να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ), να υπάρξει πάγωμα των οφελών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ.

