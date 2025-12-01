newspaper
01.12.2025 | 08:42
Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως και τις 5 Δεκεμβρίου
Αγρότες: Αιφνιδιαστικό μπλόκο στα Μάλγαρα και συμβολικός αποκλεισμός των διοδίων – Ένταση στα δικαστήρια της Λάρισας
Agro-in 01 Δεκεμβρίου 2025 | 12:45

Αγρότες: Αιφνιδιαστικό μπλόκο στα Μάλγαρα και συμβολικός αποκλεισμός των διοδίων – Ένταση στα δικαστήρια της Λάρισας

Πολλαπλασιάζουν τα μπλόκα οι αγρότες δηλώνοντας ότι δεν θα κάνουν βήμα πίσω - Κλειστή είναι αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Αθηνών στο ύψος των Μαλγάρων.

Spotlight

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα οι κινητοποιήσεις των αγροτών, με μπλόκα και αποκλεισμούς οδικών αξόνων σε κεντρικά σημεία της χώρας.

Κλειστή είναι αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Αθηνών στο ύψος των Μαλγάρων, ενώ μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποιείται έξω από το δικαστικό μέγαρο Λάρισας όπου οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες συνάδελφοί τους.

«Θα γεμίσουμε μπλόκα παντού -Έχουν τον «Φραπέ» να τους φτύνει στα μούτρα και παίρνουν τους αγρότες σαν κοινούς εγκληματίες»

Μπλόκο και στα Μάλγαρα από τους αγρότες

Από νωρίς σήμερα το πρωί, αγρότες από Μάλγαρα, Κύμινα, Χαλάστρα και τις γύρω κοινότητες συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στον κόμβο της Εθνικής Οδού, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν στήσει φραγμό με κλούβες για να αποτρέψουν την κάθοδο στο οδικό δίκτυο.

YouTube thumbnail

Ωστόσο, ομάδα αγροτών κινήθηκε μέσα από χωράφια, κατάφερε να βγει στο οδόστρωμα και τελικά έφτασε στα διόδια των Μαλγάρων στο ρεύμα προς Αθήνα. Εκεί έκλεισαν τις μπάρες, διακόπτοντας προσωρινά την κυκλοφορία.

Πλέον είναι κλειστή και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Αθηνών στο ύψος των Μαλγάρων.

Στον αυτοκινητόδρομο υπήρχαν αυτοκίνητα που δεν κατάφεραν να περάσουν και εγκλωβίστηκαν με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση μεταξύ των οδηγών και των αγροτών. Αυτή την ώρα  έχει δημιουργηθεί μία λωρίδα για να μπορούν να φεύγουν τα οχήματα.

***** ÐÑÏÓÏ×Ç – ÓÇÌÅÉÙÓÇ ÃÉÁ ÔÏÍ ÁÑ×ÉÓÕÍÔÁÊÔÇ ****** Ç öùôïãñáößá Ý÷åé ëçöèåß ÷ùñßò ôç ñçôÞ Üäåéá ôùí åéêïíéæüìåíùí. Ç äçìïóßåõóç ôùí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôïõò ãßíåôáé áðïêëåéóôéêÜ ìå åõèýíç ôïõ ÷ñÞóôç *****

Αγρότες: Συγκέντρωση στα δικαστήρια της Λάρισας – «Θα γεμίσουμε μπλόκα παντού»

Τεταμένο είναι το κλίμα  έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας εκεί όπου βρίσκονται πλήθος αγροτών για να διαμαρτυρηθούν για την σύλληψη τριών συναδέλφων τους στα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο μπλόκο της Νίκαιας.

Το κτίριο, σύμφωνα με το onlarissa.gr είναι περιστοιχισμένο από ΜΑΤ και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, κάτι που έχει εξαγριώσει ακόμη περισσότερο τους αγρότες που επιμένουν πως η κυβέρνηση επιχειρεί να απαντήσει στα δίκαια αιτήματά τους με κρατική καταστολή.

Εικόνα από larissanet

Ενδεικτικές  ήταν οι δηλώσεις του προέδρου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας Ρίζου Μαρούδα ο οποίος σημείωσε μεταξύ άλλων πως «θα γεμίσουμε τη χώρα με τρακτέρ και με κόσμο. Θα πάρει απάντηση το όργιο καταστολής και τρομοκρατίας της κυβέρνησης. Όταν έχουν τα ΜΑΤ εδώ και προκαλούν ξανά, όταν έχουν τον «Φραπέ» να τους φτύνει στα μούτρα… Παίρνουν τους συναδέλφους μας σαν κοινούς εγκληματίες σήμερα και τους δικάζουν με αυτόφωρο…»

Προανήγγειλε μάλιστα, «κλιμάκωση των κινητοποιήσεων που θα αναγκάσει την κυβέρνηση να δώσει πολιτική λύση στα αιτήματά μας…» για να προσθέσει ότι «πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση πως αυτή η τακτική που ακολουθεί μόνο εξαγριώνει και φθάνει την οργή και την αγανάκτηση στο κόκκινο. Είμαστε απλήρωτοι, έχουμε πουλήσει τα προϊόντα κάτω από το κόστος παραγωγής, δεν έχουμε εισόδημα, μας δέρνουν μας πετάνε χημικά, μας δικάζουν και την ίδια στιγμή με τις πλάτες των κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης έχει γίνει το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Την απάντηση θα την πάρουν στον δρόμο…»

YouTube thumbnail

Παραμένουν τα δύο μεγάλα μπλόκα στον κόμβο της Νίκαιας και στον Ε65

Από χθες παραμένει κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας Λάρισας, ενώ αντίστοιχα αποκλεισμένος παραμένει και ο αυτοκινητόδρομος Ε65 στην Καρδίτσα, όπου οι αγρότες έχουν παρατάξει εκατοντάδες τρακτέρ κατά μήκος του δρόμου.

Τα δύο ισχυρά μπλόκα στη Λάρισα και στην Καρδίτσα, διαρκώς ενισχύονται με τρακτέρ, αγροτικά μηχανήματα.

Το απόγευμα, στη Νίκαια θα γίνει Γενική Συνέλευση, προκειμένου να συγκροτηθεί Συντονιστική Επιτροπή του μπλόκου.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Παρέμεινε στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων παγκοσμίως το Νοέμβριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Παρέμεινε στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων παγκοσμίως το Νοέμβριο

Stream newspaper
Αγρότες: Συνεχίζουν αλύγιστοι παρά την καταστολή – Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες, νέα συνέλευση
Πού έχει μπλόκα 01.12.25

Συνεχίζουν αλύγιστοι παρά την καταστολή οι αγρότες - Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες, νέα συνέλευση

Η κυβέρνηση των «Χασάπηδων» και των «Φραπέδων» έστειλε τα ΜΑΤ στα μπλόκα, αλλά το μόνο που κατάφερε είναι να μεγαλώσει την οργή των αγωνιζόμενων αγροτών

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αγρότες: Τα επόμενα βήματα στα μπλόκα – «Σπάσαμε τον τσαμπουκά της κυβέρνησης»
Τρακτέρ στους δρόμους 01.12.25

Τα επόμενα βήματα των αγροτών στα μπλόκα - «Σπάσαμε τον τσαμπουκά της κυβέρνησης»

Μια «πρώτη νίκη κόντρα στα χημικά και το ξύλο» θεωρούν οι αγρότες τη μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, με το «καλημέρα». Ξεκινά η οργάνωση του μπλόκου της Νίκαιας. Νέα συνέλευση τις επόμενες ώρες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αστυνομική βία και χημικά σε απεγνωσμένους αγρότες από το καθεστώς Μητσοτάκη των «Φραπέδων» και των «Χασάπηδων»
Κυβέρνηση υπό πίεση 30.11.25

Αστυνομική βία και χημικά σε απεγνωσμένους αγρότες από το καθεστώς Μητσοτάκη των «Φραπέδων» και των «Χασάπηδων»

Χιλιάδες αγρότες στα μπλόκα, κόντρα στην καταστολή. Ωμή αστυνομική βία. Κλειστά και τα δύο ρεύματα της εθνικής στην Λάρισα. Στον Ε65 οι αγρότες της Καρδίτσας - Μπλόκο και στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Σύνταξη
Αγρότες: Στον κόμβο της Νίκαιας το πρώτο μπλόκο – «Θέλουμε να ζούμε από τη δουλειά μας»
Ξεσηκωμός στην ύπαιθρο 30.11.25

Στον κόμβο της Νίκαιας το πρώτο μπλόκο των αγροτών - «Θέλουμε να ζούμε από τη δουλειά μας»

«Βγαίνουμε στα μπλόκα. Μας έχουν φλομώσει στο ψέμα και τις υποσχέσεις. Εμείς θα βγούμε στο δρόμο και θα απαιτήσουμε την επιβίωσή μας», τονίζουν οι αγρότες

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Αγρότες: Έτοιμοι για δυναμικές κινητοποιήσεις – Προσυγκεντρώσεις και τα πρώτα μπλόκα από την Κυριακή
Ξανά στους δρόμους 29.11.25

Έτοιμοι οι αγρότες για δυναμικές κινητοποιήσεις - Προσυγκεντρώσεις και τα πρώτα μπλόκα από την Κυριακή

Αγρότες θα συγκεντρωθούν στο Καράβωμα Μαγνησίας στις 8:00 το πρωί της Κυριακής, θα συναντηθούν με άλλες δυνάμεις του Ριζομύλου και από εκεί συντεταγμένα θα κινηθούν προς το μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας

Σύνταξη
Αγρότες – Κτηνοτρόφοι: «Φουντώνει» η αγανάκτηση – Απόφαση για «μπλόκο» στο λιμάνι του Βόλου
Μπαράζ κινητοποιήσεων 25.11.25

«Φουντώνει» η αγανάκτηση των αγροκτηνοτρόφων - Απόφαση για «μπλόκο» στο λιμάνι του Βόλου

Μπαράζ κινητοποιήσεων από αγρότες και κτηνοτρόφους. Ζεσταίνουν τις μηχανές τους και προετοιμάζονται για αποκλεισμούς δρόμων και λιμανιών. Η Θεσσαλία άνοιξε τον δρόμο και ακολουθούν και άλλες περιφέρειες.

Σύνταξη
Ένα βήμα πριν τα μπλόκα αγρότες και κτηνοτρόφοι – Σήμερα στην Νίκαια οι τελικές αποφάσεις
Πανελλαδική σύσκεψη 23.11.25

Ένα βήμα πριν τα μπλόκα αγρότες και κτηνοτρόφοι – Σήμερα στην Νίκαια οι τελικές αποφάσεις

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι αποφασίζουν με ποιο τρόπο θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους - Σήμερα η πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια για τις τελικές αποφάσεις

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγκρίθηκε το Action Plan 2 και «απελευθερώνονται οι πληρωμές των αγροτών» – Ασαφές το ακριβές χρονοδιάγραμμα
Agro-in 20.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγκρίθηκε το Action Plan 2 και «απελευθερώνονται οι πληρωμές των αγροτών» – Ασαφές το ακριβές χρονοδιάγραμμα

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα των πληρωμών των αγροτών που ήδη έχουν καθυστερήσει παραμένει ασαφές - Από την κυβέρνηση, υπολογίζουν ότι «σε περίπου δέκα ημέρες από σήμερα θα γίνει η πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρωσία: Το απόγευμα της Τρίτης η συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ – Καταγγέλλει το πλήγμα στον τερματικό σταθμό CPC
Δηλώσεις Πεσκόφ 01.12.25

Μόσχα: Το απόγευμα της Τρίτης η συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ - Καταγγέλλει το πλήγμα στον τερματικό σταθμό CPC

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ μίλησε για τη συνάντηση Πούτιν και Γουίτκοφ - Η Ρωσία καταγγέλλει την Ουκρανία για σε υποδομή της Κοινοπραξίας του Πετρελαιαγωγού της Κασπίας (CPC)

Σύνταξη
Γιατί οι ρομαντικές κωμωδίες έχουν χάσει τη μαγεία τους; Πρωταγωνιστής της ταινίας «Love Actually» εξηγεί
Τις Πταίει; 01.12.25

Γιατί οι ρομαντικές κωμωδίες έχουν χάσει τη μαγεία τους; Πρωταγωνιστής της ταινίας «Love Actually» εξηγεί

Ο Τόμας Μπρόντι-Σάνγκστερ, που υποδύθηκε τον Σαμ στην ταινία «Love Actually» του Ρίτσαρντ Κέρτις, πιστεύει ότι το streaming σηματοδότησε την παρακμή του είδους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τι δώρο έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στους συμπαίκτες του στην Πορτογαλία για το Nations League (pic)
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Τι δώρο έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στους συμπαίκτες του στην Πορτογαλία για το Nations League (pic)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλησε να ευχαριστήσει με ένα… εξωφρενικό δώρο τους συμπαίκτες του στην εθνική Πορτογαλίας για την κατάκτηση του Nations League, αποτίοντας φόρο τιμής και στον Ντιόγκο Ζότα.

Σύνταξη
Να σπάσει την «ομερτά» απειλεί τώρα ο «Φραπές» – Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη με τον «κουμπάρο»
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 01.12.25

Να σπάσει την «ομερτά» απειλεί τώρα ο «Φραπές» - Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη με τον «κουμπάρο»

Ο Γιώργος Ξυλούρης ή «Φραπές», αφού έγινε «λαγός» στην Εξεταστική, τώρα απειλεί με «αποκαλύψεις» στις 11 Δεκεμβρίου - «Όλα νόμιμα» επιμένει για τα λαχεία ο Ανδρέας Στρατάκης ή «Χασάπης»

Σύνταξη
Κρατική συνδρομή σε δήμους που υπέστησαν δημογραφική μείωση θέλει ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου
Οικονομικά αιτήματα 01.12.25

Κρατική συνδρομή σε δήμους που υπέστησαν δημογραφική μείωση θέλει ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου

Να ενισχυθούν τα κριτήρια της γεωγραφικής έκτασης ζήτησε ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου αναφορικά στον τρόπο κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων,

Σύνταξη
Pillion: Πενήντα αποχρώσεις του BDSM – To γκέι μυθιστόρημα που έγινε ταινία με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ
«Kink Actually» 01.12.25

Pillion: Πενήντα αποχρώσεις του BDSM – To γκέι μυθιστόρημα που έγινε ταινία με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ

Το μυθιστόρημα Box Hill του Adam Mars-Jones, που εκδόθηκε το 2020, περιγράφει τη σχέση μεταξύ ενός νεαρού άνδρα και ενός μεγαλύτερου σε ηλικία μοτοσικλετιστή. Ο συγγραφέας μίλησε στους Times για την κινηματογραφική μεταφορά του, Pillion.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χρήστος Σιδερόπουλος: Με κάταγμα στα πλευρά ο αγροτοσυνδικαλιστής που χτυπήθηκε στο μπλόκο της Νίκαιας
Η μαρτυρία του γιου του 01.12.25

Με κάταγμα στα πλευρά ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος που χτυπήθηκε στο μπλόκο της Νίκαιας

Ο Χρήστος Σιδερόπουλος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά από όσα έγιναν στο μπλόκο της Νίκαιας - Η μαρτυρία του γιου του, Στάθη για όσα πέρασε ο πατέρας του, επίθεση δέχθηκε και ο ίδιος

Σύνταξη
Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τα μπλόκα – «Οι αγρότες είναι στα όριά τους»
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25

Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τα μπλόκα – «Οι αγρότες είναι στα όριά τους»

Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο τις κινητοποιήσεις των αγροτών - Η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση, με το Μαξίμου να αναζητεί τρόπους διεξόδου βλέποντας ότι η επίδειξη πυγμής και η καταστολή δεν πτόησαν τους αγρότες

Σύνταξη
