Αγρότες: Αιφνιδιαστικό μπλόκο στα Μάλγαρα και συμβολικός αποκλεισμός των διοδίων – Ένταση στα δικαστήρια της Λάρισας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα οι κινητοποιήσεις των αγροτών, με μπλόκα και αποκλεισμούς οδικών αξόνων σε κεντρικά σημεία της χώρας.

Κλειστή είναι αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Αθηνών στο ύψος των Μαλγάρων, ενώ μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποιείται έξω από το δικαστικό μέγαρο Λάρισας όπου οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες συνάδελφοί τους.

«Θα γεμίσουμε μπλόκα παντού -Έχουν τον «Φραπέ» να τους φτύνει στα μούτρα και παίρνουν τους αγρότες σαν κοινούς εγκληματίες»

Μπλόκο και στα Μάλγαρα από τους αγρότες

Από νωρίς σήμερα το πρωί, αγρότες από Μάλγαρα, Κύμινα, Χαλάστρα και τις γύρω κοινότητες συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στον κόμβο της Εθνικής Οδού, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν στήσει φραγμό με κλούβες για να αποτρέψουν την κάθοδο στο οδικό δίκτυο.

Ωστόσο, ομάδα αγροτών κινήθηκε μέσα από χωράφια, κατάφερε να βγει στο οδόστρωμα και τελικά έφτασε στα διόδια των Μαλγάρων στο ρεύμα προς Αθήνα. Εκεί έκλεισαν τις μπάρες, διακόπτοντας προσωρινά την κυκλοφορία.

Πλέον είναι κλειστή και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Αθηνών στο ύψος των Μαλγάρων.

Στον αυτοκινητόδρομο υπήρχαν αυτοκίνητα που δεν κατάφεραν να περάσουν και εγκλωβίστηκαν με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση μεταξύ των οδηγών και των αγροτών. Αυτή την ώρα έχει δημιουργηθεί μία λωρίδα για να μπορούν να φεύγουν τα οχήματα.

Αγρότες: Συγκέντρωση στα δικαστήρια της Λάρισας – «Θα γεμίσουμε μπλόκα παντού»

Τεταμένο είναι το κλίμα έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας εκεί όπου βρίσκονται πλήθος αγροτών για να διαμαρτυρηθούν για την σύλληψη τριών συναδέλφων τους στα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο μπλόκο της Νίκαιας.

<br />

Το κτίριο, σύμφωνα με το onlarissa.gr είναι περιστοιχισμένο από ΜΑΤ και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, κάτι που έχει εξαγριώσει ακόμη περισσότερο τους αγρότες που επιμένουν πως η κυβέρνηση επιχειρεί να απαντήσει στα δίκαια αιτήματά τους με κρατική καταστολή.

Ενδεικτικές ήταν οι δηλώσεις του προέδρου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας Ρίζου Μαρούδα ο οποίος σημείωσε μεταξύ άλλων πως «θα γεμίσουμε τη χώρα με τρακτέρ και με κόσμο. Θα πάρει απάντηση το όργιο καταστολής και τρομοκρατίας της κυβέρνησης. Όταν έχουν τα ΜΑΤ εδώ και προκαλούν ξανά, όταν έχουν τον «Φραπέ» να τους φτύνει στα μούτρα… Παίρνουν τους συναδέλφους μας σαν κοινούς εγκληματίες σήμερα και τους δικάζουν με αυτόφωρο…»

Προανήγγειλε μάλιστα, «κλιμάκωση των κινητοποιήσεων που θα αναγκάσει την κυβέρνηση να δώσει πολιτική λύση στα αιτήματά μας…» για να προσθέσει ότι «πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση πως αυτή η τακτική που ακολουθεί μόνο εξαγριώνει και φθάνει την οργή και την αγανάκτηση στο κόκκινο. Είμαστε απλήρωτοι, έχουμε πουλήσει τα προϊόντα κάτω από το κόστος παραγωγής, δεν έχουμε εισόδημα, μας δέρνουν μας πετάνε χημικά, μας δικάζουν και την ίδια στιγμή με τις πλάτες των κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης έχει γίνει το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Την απάντηση θα την πάρουν στον δρόμο…»



Παραμένουν τα δύο μεγάλα μπλόκα στον κόμβο της Νίκαιας και στον Ε65

Από χθες παραμένει κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας Λάρισας, ενώ αντίστοιχα αποκλεισμένος παραμένει και ο αυτοκινητόδρομος Ε65 στην Καρδίτσα, όπου οι αγρότες έχουν παρατάξει εκατοντάδες τρακτέρ κατά μήκος του δρόμου.

Τα δύο ισχυρά μπλόκα στη Λάρισα και στην Καρδίτσα, διαρκώς ενισχύονται με τρακτέρ, αγροτικά μηχανήματα.

Το απόγευμα, στη Νίκαια θα γίνει Γενική Συνέλευση, προκειμένου να συγκροτηθεί Συντονιστική Επιτροπή του μπλόκου.