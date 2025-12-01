Η καταστολή απέναντι στους αγρότες δεν πέρασε, αντίθετα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, με μεγαλύτερη οργή απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που έστειλε τα ΜΑΤ στα μπλόκα για να τα διαλύσει.

Οι αγρότες έδωσαν δυναμικό «παρών» σε Νίκαια, Πλατύκαμπο, Καρδίτσα, κάνοντας γνωστά τα αιτήματα τους και διατρανώνοντας αυτό που φωνάζει η βάση τους: άλλο οι «Χασάπηδες» και οι «Φραπέδες» που καταβροχθίζουν τις επιδοτήσεις και άλλο οι παραγωγοί που δίνουν καθημερινά μάχη για να επιβιώσουν αυτοί, αλλά και ο πρωτογενής τομέας.

Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 παραμένει αποκλεισμένος από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, ενώ η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή στο ύψος της Νίκαιας.

Αναλυτικότερα, ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, καθώς και στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αλληλεγγύη στους τρεις συλληφθέντες

Την αποφασιστικότητά τους δείχνει και το κάλεσμα από τους αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας για συγκέντρωση στις 10:30 το πρωί το πρωί της Δευτέρας στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας με αίτημα την άμεση απελευθέρωση των τριών συλληφθέντων.

Προηγήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, δύο συλλήψεις έγιναν στον Πλατύκαμπο –ο ένας για βία κατά υπαλλήλων, φθορές και αντίσταση, ο δεύτερος για φθορά– ενώ η τρίτη σύλληψη έγινε στον κόμβο Νίκαιας για σωματικές βλάβες και αντίσταση.

Η απόφαση του εισαγγελέα για τους συλληφθέντες αναμένεται εντός της ημέρας.

Κρίσιμη συνέλευση στη Νίκαια – Απλώνεται ο αγώνας

Στη συνέχεια, στις 17:30 το απόγευμα, κρίσιμη συνέλευση για τη συνέχεια των αγωνιστικών κινητοποιήσεων θα γίνει στη Νίκαια.

Ο αγώνας των αγροτών απλώνεται και πέρα από τη Θεσσαλία που αυτή τη στιγμή πρωτοστατεί στη μάχη.

Εντυπωσιακά πλάνα από το μπλόκο στην Καρδίτσα:

Στην Κεντρική Μακεδονία αγροτικό μπλόκο αναμένεται να στηθεί στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Αγρότες έχουν συγκεντρωθεί ήδη στην πλατεία και περίπου στις 10:00 το πρωί αναμένεται να φτάσουν στα διόδια των Μαλγάρων.

Μπλόκο θα στήσουν και οι αγρότες των Τρικάλων την ερχόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Άνοιξη».

Ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους αγρότες του νομού Ημαθίας για συγκέντρωση και απόφαση στήριξης αγωνιστικού μπλόκου στην Κουλούρα, απευθύνει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας.

Το μπλόκο θα στηθεί στον κόμβο της Κουλούρας την Τετάρτη 3 Δεκέμβρη στη 13:00 το μεσημέρι, ενώ προσυγκέντρωση θα γίνει στη Νάουσα στις 12:00 το μεσημέρι στη διασταύρωση ΣΣ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, παραταγμένα τρακτέρ βρίσκονται και στο 4ο χιλιόμετρο της Περιφερειακής Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης.

Από το πρωί της Κυριακής 30 Νοεμβρίου, αγρότες από τα χωριά του νομού της Ροδόπης πήγαν τα τρακτέρ τους στο σημείο χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αποκλειστεί δρόμοι.

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του Δημαρχείου στα Πεζά την Τρίτη 2/12 στις 18:00 για τον σχεδιασμό κλιμάκωσης του αγώνα, απευθύνει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηρακλείου (ΕΟΑΣΗ).

Δείτε ρεπορτάζ του MEGA για τις αγροτικές κινητοποιήσεις:

Η αστυνομική βία δεν σταματά τους αγρότες παρά τους τραυματισμούς

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν από χθες τα βίντεο που αποτυπώνουν την αστυνομική καταστολή απέναντι στους αγρότες με ξύλο, δακρυγόνα, χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Το βίντεο με τον αγρότη που φωνάζει «χρωστάω παντού» είναι γροθιά στο στομάχι.

Στο ίδιο βίντεο φαίνεται και η επίθεση αστυνομικών σε κάμεραμαν που τραβούσε πλάνα.

Από τη βία της Αστυνομίας δεν γλίτωσαν ούτε οι αγρότισσες που συμμετέχουν στα μπλόκα.

Δείτε χαρακτηριστικό βίντεο:

«Βαρούσαν όποιον έβρισκαν μπροστά τους οι φασίστες του Μητσοτάκη», φώναζε αγρότης γεμάτος αίματα, ενώ πολλές είναι οι καταγγελίες για απρόκλητες επιθέσεις.

Δείτε ενδεικτικά βίντεο:

Καταγγελία αγροτοσυνδικαλιστή για επίθεση μέσα σε κλούβα των ΜΑΤ

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος, μιλώντας μέσα από το νοσοκομείο στο onlarissa.gr, κατήγγειλε ότι δέχθηκε απρόκλητη επίθεση μέσα σε κλούβα των ΜΑΤ αφού είχε συλληφθεί.

Ο κ. Σιδερόπουλος καταγγέλλει ότι αξιωματικός της Αστυνομίας τον χτύπησε τόσο δυνατά με το γόνατό του με αποτέλεσμα να του σπάσει τα πλευρά.

Ο Στάθης Σιδερόπουλος, γιος του αγροτοσυνδικαλιστή, περιέγραψε στο MEGA τι συνέβη.

Δείτε τη μαρτυρία του: