Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 08:54
Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι οδηγοί ταξί
Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 12:35
«Οδηγός» για τη Cyber Monday - Τι να προσέξετε και πως να αποφύγετε… παγίδες
Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 14:54
Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι και πώς θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία
Αστυνομική βία και χημικά σε απεγνωσμένους αγρότες από το καθεστώς Μητσοτάκη των «Φραπέδων» και των «Χασάπηδων»
Ελλάδα 30 Νοεμβρίου 2025 | 20:00

Αστυνομική βία και χημικά σε απεγνωσμένους αγρότες από το καθεστώς Μητσοτάκη των «Φραπέδων» και των «Χασάπηδων»

Χιλιάδες αγρότες στα μπλόκα, κόντρα στην καταστολή. Ωμή αστυνομική βία. Κλειστά και τα δύο ρεύματα της εθνικής στην Λάρισα. Στον Ε65 οι αγρότες της Καρδίτσας - Μπλόκο και στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Στα δύο έχει κοπεί από το μεσημέρι της Κυριακής (30/11) η Ελλάδα καθώς οι αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί κοντά στον κόμβο της Νίκαιας, προχώρησαν στο κλείσιμο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης. «Έσπασαν» τον αστυνομικό κλοιό και εισήλθαν στον Ε65 οι αγρότες της Καρδίτσας. Παραγωγοί της Βοιωτίας έκλεισαν τη διαστάραυση της Καρυάς στην επαρχιακή οδό Κάστρου – Λιβαδειάς. Με καταστολή απαντά η κυβέρνηση. Χημικά, κρότου λάμψεις, ξύλο και συλλήψεις από την αστυνομία.

Οι αγρότες αντιμετωπίζονται με αστυνομική βία, την ώρα που εκατοντάδες τρακτέρ έχουν κατακλύσει βασικές οδικές αρτηρίες

Οι αγρότες, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Νίκαια δείχνει τον δρόμο

Στον κόμβο της Νίκαιας, στη Λάρισα, οι αγρότες κινήθηκαν με τα πόδια, η αστυνομία τους σταμάτησε, ακολούθησαν επεισόδια με μάχες σώμα με σώμα, χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Οι αγρότες έσπασαν κιγκλίδωμα στον αυτοκινητόδρομο, πέρασαν με τρακτέρ και απέκλεισαν την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη ενώ εκεί βρίσκονται εργαζόμενοι, το Εργατικό Κέντρο και φοιτητές που έχουν έρθει να τους συμπαρασταθούν.

Με την οργή να ξεχειλίζει, επιχείρησαν να ανατρέψουν με τα χέρια τους μια κλούβα των ΜΑΤ που είχε αποκλείσει τον δρόμο.

Υπό καθεστώς έντασης, με τους αγρότες να απειλούν να λάβουν ακραία μέτρα αν δεν τους επιτραπεί να στήσουν το μπλόκο, ακολούθησε σύρραξη.

Από την αγριότητα των επεισοδίων, στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας Ζήσης Σακαβάρας που τραυματίστηκε από χτυπήματα αστυνομικών. Η σύζυγός του, Χαρούλα Διβάνη μίλησε στην ΕΡΤ Βόλου, λέγοντας ότι η υγεία του συζύγου της «βαίνει καλώς», παρά το γεγονός ότι πάσχει από χρόνιο αυτοάνοσο νόσημα.

Όπως είπε οι αστυνομικοί «δεν σεβάστηκαν ούτε το πρόβλημά του ούτε τις εκκλήσεις να σταματήσουν το χτύπημα με τα γκλομπ». Κατά τη διάρκεια της έντασης τραυματίστηκαν επίσης -κατά την ίδια μαρτυρία- ο πρόεδρος των Αλιέων Μαγνησίας και η γραμματέας του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας, οι οποίοι έσπευσαν να προστατεύσουν τον Ζ. Σακαβάρα.

Σε ένα από τα βίντεο που μαρτυρούν την αστυνομική βία, φαίνονται τα αλλεπάλληλα χτυπήματα που δέχεται ένας αγρότης.

Φαίνεται πως αν είσαι αγρότης και δεν σε λένε «Φραπέ» ή «Χασάπη», αντί επιδοτήσεων, τρως ξύλο.

Αστυνομικός χτύπησε και έσπρωξε μια γυναίκα που συμμετείχε στην κινητοποίηση. Όπως μπορείτε να δείτε, ο αστυνομικός αρπάζει τη γυναίκα, με τους παρευρισκόμενους να αντιδρούν και να τον σταματούν.

Μία σύλληψη πραγματοποιήθηκε στον κόμβο Νίκαιας και αφορά σωματικές βλάβες, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και αντίσταση.

Δυναμικά και στον Πλατύκαμπο

Νωρίτερα επεισόδια σημειώθηκαν και στον κόμβο του Πλατυκάμπου Λάρισας. Με ωμή αστυνομική βία αντιμετωπίστηκαν οι αγρότες που διαμαρτύρονται αφού πρώτα έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και βρέθηκαν αντιμέτωποι με ρίψη χημικών και κρότου λάμψης από την πλευρά των αστυνομικών.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί από αστυνομικούς, ένας αγρότης στον κόμβο του Πλατυκάμπου. Ακραίο αυταρχισμό κατήγγειλαν οι αγροτοσυνδικαλιστες επισημαίνοντας ότι δεν θα φύγουν από το δρόμο αν δεν ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα τους.

«Χρωστάω παντού» ακούγεται να φωνάζει σε άνδρες των ΜΑΤ αγρότης που συμμετείχε στην αγροτική κινητοποίηση, την ώρα που τον είχαν περικυκλώσει και τον έσπρωχναν.

Η αστυνομία στη Θεσσαλία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και σε τρεις συλλήψεις. Από τον κόμβο της Νίκαιας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος.

Διευκόλυνση της κυκλοφορίας

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Όπως επισημαίνεται οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν να βρίσκονται στους χώρους όπου πραγματοποιούνται αγροτικές κινητοποιήσεις με σκοπό τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών μέσω του οδικού δικτύου της περιοχής.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Τρεις συλλήψεις αγροτών στη Θεσσαλία

Ουρές χιλιομέτρων από τα εκατοντάδες τρακτέρ στην Καρδίτσα

Στο δρόμο βγήκαν και οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του νομού Καρδίτσας, διεκδικώντας την επίλυση των οξυμένων προβλημάτων τους. Το ραντεβού δόθηκε στην Εθνική Οδό Καρδίτσας- Αθηνών, μετά το «Δέλτα», προκειμένου να στηθεί Πανκαρδιτσιώτικο «μπλόκο» στον Ε-65, όπως αποφασίστηκε στην πρόσφατη σύσκεψη που πραγματοποίησε η ΕΟΑΣΚ στον Παλαμά.

YouTube thumbnail

Κλούβες των ΜΑΤ είχαν κλείσει τις εισόδους και εξόδους του ανισόπεδου κόμβου του αυτοκινητόδρομου Ε-65, προκειμένου να αποτρέψουν την πρόσβαση στους διαδηλωτές.

Ακολούθησαν επεισόδια μικρής έκτασης μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών ενώ έγινε και μικρή χρήση χημικών.

Οι αγρότες ωστόσο έδρασαν με σχέδιο σπάζοντας τον αστυνομικό κλοιό και ανεβάζοντας τρακτέρ στον Ε65 από κόμβους Σοφάδων (Ανώγειο) και Προαστίου και εν συνεχεία από από τον κόμβο της Καρδίτσας, καταλαμβάνοντας και τις δύο κατευθύνσεις.

YouTube thumbnail

Στο πλευρό του αγροκτηνοτροφικού κόσμου βρίσκονταν εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων, σωματείων και απλοί πολίτες του Ν. Καρδίτσας, για να δυναμώσουν τη «φωνή» του αγώνα επιβίωσης.

Σε αγωνιστική ετοιμότητα

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Βοιωτίας μετά το φιάσκο, όπως χαρακτηρίζουν, με τις πληρωμές των επιδοτήσεων, καθώς είδαν ψίχουλα στους λογαριασμούς τους. Το μπλόκο των αγροτών του Ορχομενού ενισχύθηκε με τη δύναμη της Κυριακάτικης προσυγκέντρωσης των τρακτέρ που είχε αποφασίσει ο  Αγροτικός Σύλλογος Λιβαδειάς στον κόμβο του Αι Γιάννη ενώ στο χορό των αγροτικών κινητοποιήσεων μπαίνει αύριο και η Θήβα με προσυγκέντρωση τρακτέρ σε πάρκο της πόλης.

Παρατεταγμένα τρακτέρ βρίσκονται και στο 4ο χιλιόμετρο της Περιφερειακής Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης. Από το πρωί της Κυριακής (30/11), αγρότες από τα χωριά του νομού της Ροδόπης πήγαν τα τρακτέρ τους στο σημείο όπου αναμένεται να ξενυχτήσουν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αποκλεισμοί δρόμων, ωστόσο εντός των επόμενων ωρών οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν εάν θα προβούν σε κάτι τέτοιο. Αν αποφασιστεί κλιμάκωση του αγώνα, πάντοτε σε συνεννόηση με τους συναδέλφους τους από τα άλλα σημεία των μπλόκων στην Ελλάδα, θα προσπαθήσουν να κλείσουν και αυτοί δρόμους.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του Νομού Ιωαννίνων ξεκίνησαν τις κινητοποιήσεις τους, πραγματοποιώντας συλλαλητήριο στο Καλπάκι, ενώνοντας τη φωνή τους με συναδέλφους τους από άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Μεγάλη αγανάκτηση

Χιλιάδες παραγωγοί παραμένουν απλήρωτοι επί μήνες, οι αγρότες καταγγέλλουν εξοντωτικές καθυστερήσεις, αδιαφάνεια στις διαδικασίες και συνεχή εμπαιγμό από την κυβέρνηση.

«Δεν αντέχουμε άλλο», δηλώνουν οι παραγωγοί που στήνουν μπλόκα σε κομβικά σημεία.

Οι αγρότες καταγγέλλουν ότι οι καθυστερήσεις σε βασικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις και επιδοτήσεις –ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα προγράμματα της ΚΑΠ και τις αποζημιώσεις για ζημιές από καιρικά φαινόμενα– έχουν οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία χιλιάδες παραγωγούς.

Όπως τονίζουν, η κατάσταση επιδεινώνεται από τις αυξημένες τιμές σε καύσιμα, λιπάσματα και ζωοτροφές, με αποτέλεσμα η έλλειψη ρευστότητας να αποτελεί πλέον ζήτημα επιβίωσης για πολλές εκμεταλλεύσεις.

Μπλόκο αγροτών και κτηνοτρόφων από τη Λάρισα, την Ελασσόνα, τον Τύρναβο, την Αγιά και τα Φάρσαλα και την Μαγνησία με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στον κόμβο της Εθνικής Οδού στη Νίκαια Λάρισας

Τα αιτήματα των αγροτών

  • Άμεση καταβολή όλων των χρωστούμενων από την κυβέρνηση, επιδοτήσεις και αποζημιώσεις.
  • Κατώτατες εγγυημένες τιμές, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα.
  • Μείωση του κόστους παραγωγής.
  • Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και στα εφόδια.
  • Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100%, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.
  • Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.
  • Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.
  • Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής σε κάθε περιοχή (άρδευση και αντιπλημμυρική – αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κ.λπ.).
  • Πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ.
  • Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία.

Σε σχέση με την ευλογιά στην κτηνοτροφία, οι κτηνοτρόφοι ζητούν να γίνει εμβολιασμός, να δοθεί πλήρης αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, να αναπληρωθεί το χαμένο εισόδημα, αλλά και βοήθεια για τη δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Ταυτόχρονα στηρίζουν όλα τα υπόλοιπα αιτήματα των κτηνοτρόφων, καθώς και αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Η κυκλοφορία στην Εθνική

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων, στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Μπλόκο αγροτών και κτηνοτρόφων από τη Λάρισα

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

  • Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και Λάρισα, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται: είτε στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) είτε στην πόλη της Λάρισας αντίστοιχα.
  • Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα και Λάρισα, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται είτε στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.) είτε στην πόλη της Λάρισας αντίστοιχα.

Εναλλακτικές διαδρομές

Επιπλέον, έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών από τον κόμβο Βιοκαρπέτ (5o χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών) έως τον κόμβο Νίκαιας συμπεριλαμβανόμενων των κλάδων εισόδου και εξόδου αυτού.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις στην καταβολή ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων τους

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη:

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη θα αναστρέφονται στο ύψος του κόμβου της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και θα κινούνται με κατεύθυνση από Λάρισα προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.).

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα:

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση προς Αθήνα θα αναστρέφονται στο ύψος του κόμβου της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και θα κινούνται με κατεύθυνση από Λάρισα προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.).

Σύνταξη
Τσέλσι – Άρσεναλ 1-1: Ισόπαλο το λονδρέζικο ντέρμπι
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Τσέλσι – Άρσεναλ 1-1: Ισόπαλο το λονδρέζικο ντέρμπι

Η Τσέλσι έπαιξε με 10 παίκτες για το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ωστόσο άντεξε και πήρε την ισοπαλία (1-1) από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, στο τελευταίο ματς της 13ης αγωνιστικής της Premier League.

Σύνταξη
Λούτσα: «Λυπάμαι για το παιδί», συγγνώμη ζητά η μητέρα του 29χρονου οδηγού – Το χρονικό της τραγωδίας
Ελλάδα 30.11.25

«Λυπάμαι για το παιδί»: Συγγνώμη ζητά η μητέρα του 29χρονου οδηγού - Το χρονικό της τραγωδίας στη Λούτσα

Το δυστύχημα καταγράφηκε σε βίντεο, όπου φαίνεται η ξέφρενη πορεία του αυτοκινήτου του 29χρονου, πριν εκτραπεί από τον δρόμο και παρασύρει την οικογένεια

Σύνταξη
Η Βίκινγκ πήρε το πρωτάθλημα Νορβηγίας και έκανε… δώρο στον επόμενο πρωταθλητή Ελλάδας
Αθλητισμός & Σπορ 30.11.25

Η Βίκινγκ πήρε το πρωτάθλημα Νορβηγίας και έκανε… δώρο στον επόμενο πρωταθλητή Ελλάδας

Η Βίκινγκ ξεπέρασε τη Μπόντο Γκλιμτ στη μάχη και στέφθηκε πρωταθλήτρια Νορβηγίας, κάνοντας έτσι ένα μεγάλο δώρο στην ομάδα που θα κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα Ελλάδας.

Σύνταξη
Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 2-3: Ανατροπή με Γιακουμάκη στο 90’ και με δέκα παίκτες από το 77’
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 2-3: Ανατροπή με Γιακουμάκη στο 90’ και με δέκα παίκτες από το 77’

Στο τέλος «χτύπησε» ο Γιακουμάκης και ο ΠΑΟΚ πέρασε από τη Λιβαδειά. Ετσι έμεινε στους μείον δυο βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Δυο γκολ ο Οζντόεφ, στο 77’ αποβλήθηκε ο Μεϊτέ. Τον έσωσε ο Παβλένκα.

Σύνταξη
Πλήθος αγροτών έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας – Zητούν την απελευθέρωση των συλληφθέντων
Ελλάδα 30.11.25

Πλήθος αγροτών έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας – Zητούν την απελευθέρωση των συλληφθέντων

Τρεις αγρότες συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στα μπλόκα στη Λάρισα - Οι δύο κρατούνται στην Αστυνομική Διεύθυνση ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται φρουρούμενος

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΑΕΚ για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
«Τρομερό! Φοβερό! Πάρα πολύ ωραίο!» – Ο Βλάσσης Μπονάτσος όρισε το vibe μιας εποχής
Μοναδικός (κυριολεκτικά) 30.11.25

«Τρομερό! Φοβερό! Πάρα πολύ ωραίο!» - Ο Βλάσσης Μπονάτσος όρισε το vibe μιας εποχής

Κάποιοι καλλιτέχνες δεν «γράφουν» απλώς στην οθόνη γράφουν στο συλλογικό μας υποσυνείδητο. Ο Βλάσσης Μπονάτσος θα γινόταν σήμερα 76 ετών και η φράση «ουδείς αναντικατάστατος» δεν ισχύει στην περίπτωσή του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πάπας Λέων ΙΔ’: «Μοναδική λύση» στη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστινίων είναι αυτή των δύο κρατών
Εν πτήσει 30.11.25

Πάπας Λέων ΙΔ’: «Μοναδική λύση» στη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστινίων είναι αυτή των δύο κρατών

Η μοναδική λύση για το Μεσανατολικό είναι αυτή που θα περιλαμβάνει Κράτος της Παλαιστίνης, είπε ο Πάπας Λέων. «Επιδιώκουμε να βοηθήσουμε για να καταλήξουν σε λύση με δικαιοσύνη για όλους», πρόσθεσε.

Σύνταξη
Ο Έσε δίπλα σε Τζολάκη – Ελ Κααμπί
On Field 30.11.25

Ο Έσε δίπλα σε Τζολάκη – Ελ Κααμπί

Ο Τζολάκης είχε μεγάλη απόκρουση στο 0-0 , ο Ελ Κααμπί πέτυχε το γκολ που έκρινε το ματς, αλλά στο... κάδρο της νίκης του Ολυμπιακού υπάρχει και η φιγούρα του Σαντιάγκο Έσε

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σεβίλλη – Μπέτις 0-2: Οι «Βερδιμπλάνκος» πήραν το Ανδαλουσιάνικο ντέρμπι και άφησαν τον Αλμέιδα… μακριά
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Σεβίλλη – Μπέτις 0-2: Οι «Βερδιμπλάνκος» πήραν το Ανδαλουσιάνικο ντέρμπι και άφησαν τον Αλμέιδα… μακριά

Η Μπέτις ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της Ανδαλουσίας, επικρατώντας της Σεβίλλης του Ματίας Αλμέιδα με 2-0. - Διακοπή 15 λεπτών, λίγο πριν το φινάλε, λόγω ρίψης αντικειμένων από τους Σεβιγιάνους

Σύνταξη
Φαραντούρης από το μπλόκο Νίκαιας: «Η αδιαφορία και η διαφθορά σκοτώνουν τον πρωτογενή τομέα»
Αγροτικές κινητοποιήσεις 30.11.25

Φαραντούρης από το μπλόκο Νίκαιας: «Η αδιαφορία και η διαφθορά σκοτώνουν τον πρωτογενή τομέα»

Έκκληση στην κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματα των αγροτών, που ξεκίνησαν κινητοποιήσεις με μπλόκα στη Νίκαια και τον Πλατύκαμπο Λάρισας, έκανε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης.

Σύνταξη
Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης 0-1: Ανώτεροι και νικητές οι Αρκάδες (vid)
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης 0-1: Ανώτεροι και νικητές οι Αρκάδες (vid)

Χάρη σε ένα όμορφο γκολ του Κετού στο 17′ και μία απόκρουση πέναλτι του Παπαδόπουλου στο 45+1' ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε στο Περιστέρι τον Ατρόμητο 1-0. Πέμπτη σερί ήττα για την ομάδα του Περιστερίου.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1: Ο Ελ Κααμπί έσπασε το μπλόκο στο Αγρίνιο (vids)
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1: Ο Ελ Κααμπί έσπασε το μπλόκο στο Αγρίνιο (vids)

Με τον Ελ Κααμπί να πετυχαίνει το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 1-0 στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Λειψυδρία: Τα αποθέματα νερού στην Ελλάδα και την Ευρώπη στερεύουν – Η κλιματική αλλαγή στην πόρτα μας
Αύξηση ξηρασίας 30.11.25

Λειψυδρία: Τα αποθέματα νερού στην Ελλάδα και την Ευρώπη στερεύουν – Η κλιματική αλλαγή στην πόρτα μας

Μεγάλα τμήματα της νότιας Ευρώπης στερεύουν. Η λειψυδρία απειλεί, εκτός από την Ελλάδα, μεγάλα τμήματα σε Ισπανία και Ιταλία. Αλλά και στον ευρωπαϊκό βορρά. Μεγάλη έρευνα Βρετανών επιστημόνων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Αταλάντα – Φιορεντίνα
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Αταλάντα – Φιορεντίνα

LIVE: Αταλάντα – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αταλάντα – Φιορεντίνα για τη 13η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Πορτογαλία – Ελλάδα
Μπάσκετ 30.11.25

LIVE: Πορτογαλία – Ελλάδα

LIVE: Πορτογαλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πορτογαλία – Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
