Αστυνομική βία και χημικά σε απεγνωσμένους αγρότες από το καθεστώς Μητσοτάκη των «Φραπέδων» και των «Χασάπηδων»

Στα δύο έχει κοπεί από το μεσημέρι της Κυριακής (30/11) η Ελλάδα καθώς οι αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί κοντά στον κόμβο της Νίκαιας, προχώρησαν στο κλείσιμο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης. «Έσπασαν» τον αστυνομικό κλοιό και εισήλθαν στον Ε65 οι αγρότες της Καρδίτσας. Παραγωγοί της Βοιωτίας έκλεισαν τη διαστάραυση της Καρυάς στην επαρχιακή οδό Κάστρου – Λιβαδειάς. Με καταστολή απαντά η κυβέρνηση. Χημικά, κρότου λάμψεις, ξύλο και συλλήψεις από την αστυνομία.

Οι αγρότες αντιμετωπίζονται με αστυνομική βία, την ώρα που εκατοντάδες τρακτέρ έχουν κατακλύσει βασικές οδικές αρτηρίες

Οι αγρότες, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Νίκαια δείχνει τον δρόμο

Στον κόμβο της Νίκαιας, στη Λάρισα, οι αγρότες κινήθηκαν με τα πόδια, η αστυνομία τους σταμάτησε, ακολούθησαν επεισόδια με μάχες σώμα με σώμα, χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Οι αγρότες έσπασαν κιγκλίδωμα στον αυτοκινητόδρομο, πέρασαν με τρακτέρ και απέκλεισαν την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη ενώ εκεί βρίσκονται εργαζόμενοι, το Εργατικό Κέντρο και φοιτητές που έχουν έρθει να τους συμπαρασταθούν.

Με την οργή να ξεχειλίζει, επιχείρησαν να ανατρέψουν με τα χέρια τους μια κλούβα των ΜΑΤ που είχε αποκλείσει τον δρόμο.

Υπό καθεστώς έντασης, με τους αγρότες να απειλούν να λάβουν ακραία μέτρα αν δεν τους επιτραπεί να στήσουν το μπλόκο, ακολούθησε σύρραξη.

Από την αγριότητα των επεισοδίων, στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας Ζήσης Σακαβάρας που τραυματίστηκε από χτυπήματα αστυνομικών. Η σύζυγός του, Χαρούλα Διβάνη μίλησε στην ΕΡΤ Βόλου, λέγοντας ότι η υγεία του συζύγου της «βαίνει καλώς», παρά το γεγονός ότι πάσχει από χρόνιο αυτοάνοσο νόσημα.

Όπως είπε οι αστυνομικοί «δεν σεβάστηκαν ούτε το πρόβλημά του ούτε τις εκκλήσεις να σταματήσουν το χτύπημα με τα γκλομπ». Κατά τη διάρκεια της έντασης τραυματίστηκαν επίσης -κατά την ίδια μαρτυρία- ο πρόεδρος των Αλιέων Μαγνησίας και η γραμματέας του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας, οι οποίοι έσπευσαν να προστατεύσουν τον Ζ. Σακαβάρα.

Σε ένα από τα βίντεο που μαρτυρούν την αστυνομική βία, φαίνονται τα αλλεπάλληλα χτυπήματα που δέχεται ένας αγρότης.

Φαίνεται πως αν είσαι αγρότης και δεν σε λένε «Φραπέ» ή «Χασάπη», αντί επιδοτήσεων, τρως ξύλο.

Αστυνομικός χτύπησε και έσπρωξε μια γυναίκα που συμμετείχε στην κινητοποίηση. Όπως μπορείτε να δείτε, ο αστυνομικός αρπάζει τη γυναίκα, με τους παρευρισκόμενους να αντιδρούν και να τον σταματούν.

Μία σύλληψη πραγματοποιήθηκε στον κόμβο Νίκαιας και αφορά σωματικές βλάβες, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και αντίσταση.

Δυναμικά και στον Πλατύκαμπο

Νωρίτερα επεισόδια σημειώθηκαν και στον κόμβο του Πλατυκάμπου Λάρισας. Με ωμή αστυνομική βία αντιμετωπίστηκαν οι αγρότες που διαμαρτύρονται αφού πρώτα έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και βρέθηκαν αντιμέτωποι με ρίψη χημικών και κρότου λάμψης από την πλευρά των αστυνομικών.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί από αστυνομικούς, ένας αγρότης στον κόμβο του Πλατυκάμπου. Ακραίο αυταρχισμό κατήγγειλαν οι αγροτοσυνδικαλιστες επισημαίνοντας ότι δεν θα φύγουν από το δρόμο αν δεν ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα τους.

«Χρωστάω παντού» ακούγεται να φωνάζει σε άνδρες των ΜΑΤ αγρότης που συμμετείχε στην αγροτική κινητοποίηση, την ώρα που τον είχαν περικυκλώσει και τον έσπρωχναν.

Η αστυνομία στη Θεσσαλία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και σε τρεις συλλήψεις. Από τον κόμβο της Νίκαιας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος.

Διευκόλυνση της κυκλοφορίας

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Όπως επισημαίνεται οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν να βρίσκονται στους χώρους όπου πραγματοποιούνται αγροτικές κινητοποιήσεις με σκοπό τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών μέσω του οδικού δικτύου της περιοχής.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ουρές χιλιομέτρων από τα εκατοντάδες τρακτέρ στην Καρδίτσα

Στο δρόμο βγήκαν και οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του νομού Καρδίτσας, διεκδικώντας την επίλυση των οξυμένων προβλημάτων τους. Το ραντεβού δόθηκε στην Εθνική Οδό Καρδίτσας- Αθηνών, μετά το «Δέλτα», προκειμένου να στηθεί Πανκαρδιτσιώτικο «μπλόκο» στον Ε-65, όπως αποφασίστηκε στην πρόσφατη σύσκεψη που πραγματοποίησε η ΕΟΑΣΚ στον Παλαμά.

Κλούβες των ΜΑΤ είχαν κλείσει τις εισόδους και εξόδους του ανισόπεδου κόμβου του αυτοκινητόδρομου Ε-65, προκειμένου να αποτρέψουν την πρόσβαση στους διαδηλωτές.

Ακολούθησαν επεισόδια μικρής έκτασης μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών ενώ έγινε και μικρή χρήση χημικών.

Οι αγρότες ωστόσο έδρασαν με σχέδιο σπάζοντας τον αστυνομικό κλοιό και ανεβάζοντας τρακτέρ στον Ε65 από κόμβους Σοφάδων (Ανώγειο) και Προαστίου και εν συνεχεία από από τον κόμβο της Καρδίτσας, καταλαμβάνοντας και τις δύο κατευθύνσεις.

Στο πλευρό του αγροκτηνοτροφικού κόσμου βρίσκονταν εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων, σωματείων και απλοί πολίτες του Ν. Καρδίτσας, για να δυναμώσουν τη «φωνή» του αγώνα επιβίωσης.

Σε αγωνιστική ετοιμότητα

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Βοιωτίας μετά το φιάσκο, όπως χαρακτηρίζουν, με τις πληρωμές των επιδοτήσεων, καθώς είδαν ψίχουλα στους λογαριασμούς τους. Το μπλόκο των αγροτών του Ορχομενού ενισχύθηκε με τη δύναμη της Κυριακάτικης προσυγκέντρωσης των τρακτέρ που είχε αποφασίσει ο Αγροτικός Σύλλογος Λιβαδειάς στον κόμβο του Αι Γιάννη ενώ στο χορό των αγροτικών κινητοποιήσεων μπαίνει αύριο και η Θήβα με προσυγκέντρωση τρακτέρ σε πάρκο της πόλης.

Παρατεταγμένα τρακτέρ βρίσκονται και στο 4ο χιλιόμετρο της Περιφερειακής Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης. Από το πρωί της Κυριακής (30/11), αγρότες από τα χωριά του νομού της Ροδόπης πήγαν τα τρακτέρ τους στο σημείο όπου αναμένεται να ξενυχτήσουν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αποκλεισμοί δρόμων, ωστόσο εντός των επόμενων ωρών οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν εάν θα προβούν σε κάτι τέτοιο. Αν αποφασιστεί κλιμάκωση του αγώνα, πάντοτε σε συνεννόηση με τους συναδέλφους τους από τα άλλα σημεία των μπλόκων στην Ελλάδα, θα προσπαθήσουν να κλείσουν και αυτοί δρόμους.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του Νομού Ιωαννίνων ξεκίνησαν τις κινητοποιήσεις τους, πραγματοποιώντας συλλαλητήριο στο Καλπάκι, ενώνοντας τη φωνή τους με συναδέλφους τους από άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Μεγάλη αγανάκτηση

Χιλιάδες παραγωγοί παραμένουν απλήρωτοι επί μήνες, οι αγρότες καταγγέλλουν εξοντωτικές καθυστερήσεις, αδιαφάνεια στις διαδικασίες και συνεχή εμπαιγμό από την κυβέρνηση.

«Δεν αντέχουμε άλλο», δηλώνουν οι παραγωγοί που στήνουν μπλόκα σε κομβικά σημεία.

Οι αγρότες καταγγέλλουν ότι οι καθυστερήσεις σε βασικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις και επιδοτήσεις –ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα προγράμματα της ΚΑΠ και τις αποζημιώσεις για ζημιές από καιρικά φαινόμενα– έχουν οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία χιλιάδες παραγωγούς.

Όπως τονίζουν, η κατάσταση επιδεινώνεται από τις αυξημένες τιμές σε καύσιμα, λιπάσματα και ζωοτροφές, με αποτέλεσμα η έλλειψη ρευστότητας να αποτελεί πλέον ζήτημα επιβίωσης για πολλές εκμεταλλεύσεις.

Τα αιτήματα των αγροτών

Άμεση καταβολή όλων των χρωστούμενων από την κυβέρνηση, επιδοτήσεις και αποζημιώσεις.

Κατώτατες εγγυημένες τιμές, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα.

Μείωση του κόστους παραγωγής.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και στα εφόδια.

Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100%, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής σε κάθε περιοχή (άρδευση και αντιπλημμυρική – αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κ.λπ.).

Πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ.

Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία.

Σε σχέση με την ευλογιά στην κτηνοτροφία, οι κτηνοτρόφοι ζητούν να γίνει εμβολιασμός, να δοθεί πλήρης αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, να αναπληρωθεί το χαμένο εισόδημα, αλλά και βοήθεια για τη δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Ταυτόχρονα στηρίζουν όλα τα υπόλοιπα αιτήματα των κτηνοτρόφων, καθώς και αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Η κυκλοφορία στην Εθνική

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων, στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και Λάρισα, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται: είτε στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) είτε στην πόλη της Λάρισας αντίστοιχα.

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα και Λάρισα, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται είτε στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.) είτε στην πόλη της Λάρισας αντίστοιχα.

Εναλλακτικές διαδρομές

Επιπλέον, έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών από τον κόμβο Βιοκαρπέτ (5o χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών) έως τον κόμβο Νίκαιας συμπεριλαμβανόμενων των κλάδων εισόδου και εξόδου αυτού.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη:

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη θα αναστρέφονται στο ύψος του κόμβου της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και θα κινούνται με κατεύθυνση από Λάρισα προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.).

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα:

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση προς Αθήνα θα αναστρέφονται στο ύψος του κόμβου της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και θα κινούνται με κατεύθυνση από Λάρισα προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.).