Θεσσαλία: «Δεν σεβάστηκαν το πρόβλημά του» – Τι λέει η σύζυγος του αγρότη που τραυματίστηκε από την επίθεση αστυνομικών

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας Ζήσης Σακαβάρας που τραυματίστηκε από χτυπήματα αστυνομικών κατά την διάρκεια των επεισοδίων στο μπλόκο της Νίκαιας.

Η σύζυγός του, Χαρούλα Διβάνη μίλησε στην ΕΡΤ Βόλου, λέγοντας ότι η υγεία του συζύγου της «βαίνει καλώς», παρά το γεγονός ότι πάσχει από χρόνιο αυτοάνοσο νόσημα.

«Δεν σεβάστηκαν…»

Όπως είπε οι αστυνομικοί «δεν σεβάστηκαν ούτε το πρόβλημά του ούτε τις εκκλήσεις να σταματήσουν το χτύπημα με τα γκλομπ».

Σύμφωνα με την ίδια, το περιστατικό σημειώθηκε στη Νίκαια όταν «ένας αστυνομικός προσπάθησε να πάρει την γκλίτσα από τα χέρια του συζύγου μου».

Όπως αναφέρει, ο Ζ. Σακαβάρας αρνήθηκε να παραδώσει τη γκλίτσα, κάτι που, σύμφωνα με την παράδοση των κτηνοτρόφων, «φεύγει από τα χέρια μόνο όταν πεθαίνουν και περνά στην επόμενη γενιά». Τότε, σύμφωνα με την καταγγελία, ακολούθησε η επίθεση των αστυνομικών.

«Η γκλίτσα είναι στοιχείο της ταυτότητάς μας, του επαγγέλματός μας. Δεν την αφήνουμε ποτέ», σημείωσε χαρακτηριστικά η Χ. Διβάνη, προσθέτοντας ότι «θα δώσουν αγώνα μέχρι τέλους».

Κατά τη διάρκεια της έντασης τραυματίστηκαν επίσης -κατά την ίδια μαρτυρία- ο πρόεδρος των Αλιέων Μαγνησίας και η γραμματέας του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας, οι οποίοι έσπευσαν να προστατεύσουν τον Ζ. Σακαβάρα.