Χημικά κατά των αγροτών από αστυνομικούς – Έκλεισε από τα τρακτέρ η Εθνική στο ύψος του Πλατυκάμπου

Με εντάσεις ξεκίνησαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις στη Θεσσαλία νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής (30/11).

Τρακτέρ, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα την πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων, κατέφθασαν από διάφορες περιοχές στον κόμβο της Νίκαιας.

Άλλα τρακτέρ από την περιοχή των χωριών της επαρχιακής Λάρισας – Βόλου κινήθηκαν προς τον κόμβο του Πλατυκάμπου και κάποια εξ’ αυτών επιχείρησαν να ανέβουν στην Εθνική Οδό.

Λίγο μετά την προσέλευση των τρακτέρ στο σημείο, η ατμόσφαιρα έγινε ιδιαίτερα τεταμένη, καθώς σημειώθηκαν διαπληκτισμοί μεταξύ αγροτών και δυνάμεων των ΜΑΤ. Οι αγρότες ζητούσαν επίμονα να μετακινηθεί η αστυνομική κλούβα που είχε τοποθετηθεί κάθετα στο οδόστρωμα, εμποδίζοντας τη διέλευση και φράζοντας τον δρόμο.

Εκεί σημειώθηκε ένταση. Αγρότες σήκωσαν στα χέρια οχήματα της αστυνομίας, ακόμα και έναν γερανό της αστυνομίας, που είχαν κλείσει το δρόμο για να περάσουν τα τρακτέρ. Η αστυνομία έκανε χρήση χημικών, ενώ κατά πληροφορίες του onlarissa.gr έγινε και μία προσαγωγή αγρότη.

Τελικά, η Εθνική Οδός έκλεισε από τα τρακτέρ του Πλατυκάμπου, με τους συγκεντρωμένους να ενισχύουν το μπλόκο όσο περνά η ώρα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη in.gr (@in.gr_official)

Ένταση και χημικά και στη Νίκαια

Ένταση επικράτησε και στον κόμβο της Νίκαιας, με αγρότες να επιχειρούν να ανατρέψουν με τα χέρια τους μια κλούβα των ΜΑΤ που είχε αποκλείσει τον δρόμο.

Εκεί έγιναν υπό καθεστώς έντασης διαπραγματεύσεις με τον επικεφαλής της αστυνομίας, με τους αγρότες να απειλούν να λάβουν ακραία μέτρα αν δεν τους επιτραπεί να στήσουν το μπλόκο.

<br />

Ακολούθησε σύρραξη μεταξύ αστυνομικών και αγροτών, με την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών.

Οι αγρότες στη Νίκαια πέρασαν τελικά στην εθνική από τον παράδρομο, με τα πόδια.

Στο σημείο φθάνουν και αγρότες από τα Φάρσαλα οι οποίοι θα επιχειρήσουν να παρατάξουν περίπου 300 τρακτέρ, απέναντι στην κλούβα των ΜΑΤ.

Να σημειωθεί πως στο σημείο βρίσκεται ισχυρότατη αστυνομική δύναμη και αρκετές μονάδες των ΟΠΚΕ που έχουν καταφθάσει από βόρεια Ελλάδα.

Φωτογραφίες και βίντεο από την ένταση στη Νίκαια

Οι σημερινές κινητοποίησεις και στη Θεσσαλία αποτελούν το προοίμιο της καθοριστικής συγκέντρωσης στη Νίκαια, όπου συνεχίζεται να καταφθάσουν εκατοντάδες τρακτέρ, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους για το κόστος παραγωγής, τις αποζημιώσεις και το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

<br />

Σημειώνεται ότι από νωρίς σήμερα το μεσημέρι έχουν τεθεί σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των κινητοποιήσεων στην παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Αθηνών. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας, αποφάσισε τη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο τμήμα από τον κόμβο Βιοκαρπέτ έως και τον κόμβο Νίκαιας -συμπεριλαμβανομένων των κλάδων εισόδου και εξόδου- από τις 12:00 και μέχρι νεωτέρας.

Στον Ε65 οι αγρότες της Καρδίτσας

Μπλόκο με 150 τρακτέρ πραγματοποίησαν οι αγρότες και στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Εν τω μεταξύ οι αγρότες της Καρδίτσας κατάφεραν, παρά την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, να ανέβουν στον Ε65. Την αρχή έκαναν οι αγρότες από το Προάστιο και την Ανάβρα. Πέρασαν με τα τρακτέρ τους στον Ε65 για να μεταβούν στο δέλτα της Καρδίτσας, όπου είχαν δώσει ραντεβού οι αγρότες του νομού.