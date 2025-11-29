newspaper
29.11.2025
Ποιες ώρες σταματούν σήμερα Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ
29.11.2025 | 08:14
Σοβαρό τροχαίο τα ξημερώματα στη Χαμοστέρνας - Ι.Χ. ανετράπη έπειτα από καραμπόλα
Αγρότες: Έτοιμοι για δυναμικές κινητοποιήσεις – Προσυγκεντρώσεις και τα πρώτα μπλόκα από την Κυριακή
Αγρότες: Έτοιμοι για δυναμικές κινητοποιήσεις – Προσυγκεντρώσεις και τα πρώτα μπλόκα από την Κυριακή

Αγρότες θα συγκεντρωθούν στο Καράβωμα Μαγνησίας στις 8:00 το πρωί της Κυριακής, θα συναντηθούν με άλλες δυνάμεις του Ριζομύλου και από εκεί συντεταγμένα θα κινηθούν προς το μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας

Ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ οι αγρότες που δείχνουν αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους, παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες κατευνασμού τους. Προσυγκεντρώσεις και μπλόκα αναμένονται από αύριο νωρίς το πρωί της Κυριακής σε Καράβωμα, Περιφερειακό και Πεδίον Άρεως στη Μαγνησία.

Η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα έχει χαθεί, τονίζει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας

Ήδη από την Παρασκευή, βγήκαν στους δρόμους αγρότες με τα τρακτέρ τους σε Γιαννιτσά και Χανιά. Η αγανάκτηση των αγροτών για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές έχει φουντώσει, καθώς θεωρούν ότι η κυβέρνηση τούς εμπαίζει. «Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου βγαίνουμε στα μπλόκα. Μας έχουν φλομώσει στο ψέμα και τις υποσχέσεις», δήλωσε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

«Ποια 3,7 δισ. ευρώ θα δοθούν μέχρι το τέλος του χρόνου; Εδώ χρωστάνε τα πάντα. Θα δώσουν μειωμένη βασική, τα 550 εκατ. από τα χρωστούμενα του 2024 ακόμα δεν έχουν καταβληθεί, εξαγγέλλουν μέτρα όπως για το αγροτικό πετρέλαιο και δεν τα τηρούν», είπε μιλώντας στον ΟΤ.

Για μπλόκα «μέσα στις γιορτές» κάνουν λόγο οι αγρότες της Μαγνησίας, που ετοιμάζονται να βγουν ξανά στους δρόμους, με προσυγκεντρώσεις από τις 8:00 το πρωί της Κυριακής και στόχο ένα μεγάλο πανθεσσαλικό μπλόκο στη Νίκαια.

Η Ομοσπονδία της Λάρισας αναφέρει για τα επερχόμενα μπλόκα ότι «μαζί με όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους σ’ όλη τη χώρα βγαίνουμε με τα τρακτέρ στους δρόμους διεκδικώντας το δικαίωμα μας να παράγουμε, να έχουμε ένα αξιοπρεπές εισόδημα, να ζούμε από τη δουλειά μας. Αυτό το ζωτικό μας δικαίωμα μας το στερούν η κυβέρνηση και η ΚΑΠ της ΕΕ».

Και προσθέτει: «Έχουμε κοινά προβλήματα. Τη μεγάλη ακρίβεια στα τρόφιμα, στην ενέργεια, σε όλους του λογαριασμούς που πληρώνουμε, τα απανωτά φορο-χαράτσια, τις συνεχώς αυξανόμενες δυσκολίες για τις σπουδές των παιδιών μας, για την υγεία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια στο χωριό και στην πόλη».

Μονόδρομος ο αγώνας

Με τα τρακτέρ παρατεταγμένα, οι κινητοποιήσεις – όπως λένε – θα περιλαμβάνουν αποκλεισμούς εθνικών οδών και κομβικών σημείων. Ο Θοδωρής Γεωργαδάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, τονίζει στην ΕΡΤ Βόλου ότι «ο χειμώνας θερμαίνεται» και ότι η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα έχει χαθεί.

Το συμπέρασμα, όπως λέει, προκύπτει από τις συσκέψεις σε Διμήνι, Ζαγορά, Ριζόμυλο και Άλλη Μεριά, όπου αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι και παραγωγοί συμφώνησαν ότι ο αγώνας είναι πλέον μονόδρομος.

Αύριο Κυριακή οι προσυγκεντρώσεις ξεκινούν στις 8:00 από το Καράβωμα, συνεχίζονται στις 10:00 στον περιφερειακό του Βόλου και στο Πεδίον Άρεως, ενώ στις 11:00 οι δυνάμεις συναντιούνται στην οδό Λαρίσης με τους αγρότες του Ριζομύλου. Από εκεί, συντεταγμένα, θα κινηθούν προς τη Νίκαια για να στηρίξουν το μεγάλο πανθεσσαλικό μπλόκο.

Στο πρόγραμμα δράσεων εντάσσεται και ο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου – απόφαση που ελήφθη στην Πανελλαδική αγροτική σύσκεψη -, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες παρεμβάσεις σε συντονισμό με το μπλόκο της Λάρισας.

Οι αγρότες στέλνουν σαφές μήνυμα: «Όποιος δεν είναι μαζί μας φέτος, είναι απέναντί μας» και προειδοποιούν ότι αν οι συνθήκες δεν αλλάξουν, «του χρόνου μπορεί να μην υπάρχουν αγρότες».

Τέλος, καλούν εργαζόμενους και πολίτες της Μαγνησίας, της Λάρισας και ολόκληρης της Θεσσαλίας να σταθούν στο πλευρό τους στο μπλόκο της Νίκαιας, στον αγώνα για την ίδια τους την επιβίωση, όπως τονίζουν.

Τα μπλόκα

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Καρδίτσας θα στήσουν το μπλόκο τους την Κυριακή στον Ε – 65 στις 13:00. Η απόφαση ελήφθη συλλογικά στη σύσκεψη των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων του νομού που οργανώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στον Παλαμά, από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας (ΕΟΑΣΚ).

Ήδη έχουν παρατάξει δεκάδες τρακτέρ στις πλατείες των χωριών του νομού, τα οποία σύμφωνα με τους ίδιους αναμένεται να αυξηθούν τις επόμενες μέρες, καθώς στις περιοδείες της Ομοσπονδίας και των Αγροτικών Συλλόγων διαπιστώνεται η μαχητική διάθεση των αγροτών της περιοχής για την κλιμάκωση της πάλης.

Στη Δυτική Ελλάδα, τις προετοιμασίες τους για την κλιμάκωση του αγώνα προχωρούν οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων και Αγροτικοί Σύλλογοι της περιοχής. Στην Αιτωλοακαρνανία, η Ομοσπονδία έχει ορίσει δύο πλατιές συσκέψεις τη Δευτέρα 1 και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στη Λεπενού (20:00) και στο Καινούργιο (20:00) αντίστοιχα, από κοινού με Αγροτικούς Συλλόγους, ώστε και στον νομό να κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις.

Το βράδυ της Τρίτης πραγματοποιήθηκε στη Λαμία σύσκεψη της Ομοσπονδίας και Αγροτικών Συλλόγων της Φθιώτιδας, όπου αποφασίστηκε η συγκέντρωση τρακτέρ στα χωριά της περιοχής, με σκοπό να συγκεντρωθούν στις 5 Δεκέμβρη στον χώρο της Εκθεσης Λαμίας και σε συνεννόηση με τους συναδέλφους τους από την υπόλοιπη Φθιώτιδα να καθορίσουν την κάθοδό τους στην Εθνική οδό.

Αντίστοιχες διεργασίες εξελίσσονται και στην περιοχή της Λοκρίδας, αλλά και στη Βοιωτία. Ήδη τα πρώτα τρακτέρ συγκεντρώθηκαν το πρωί της Παρασκευής στον περιφερειακό του Ορχομενού, με τους αγρότες της περιοχής να αποκλείουν συμβολικά την κυκλοφορία στον δρόμο για Λιβαδειά και να δηλώνουν αποφασισμένοι για κλιμάκωση του αγώνα.

Στις 5 Δεκεμβρίου θα στηθεί το μπλόκο στον δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Αννας, και συγκεκριμένα στον δρόμο Χαλκίδας – Αιδηψού, στο ύψος της Κηρίνθου, με τον τοπικό Αγροτικό Σύλλογο να συνεχίζει τις συλλογικές διαδικασίες για την προετοιμασία του.

Στην Κρήτη, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου, συντονισμένη με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Σύσκεψης, καλεί στη σύσκεψη στα Πεζά (αίθουσα πολλαπλών του Δημαρχείου), την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, στις 18:00 το απόγευμα.

Αντίστοιχα, ο Αγροτικός Σύλλογος Γρεβενών πραγματοποίησε μαζική σύσκεψη αγροτών την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο διοικητήριο των Γρεβενών, όπου οι αγρότες διατράνωσαν την αποφασιστικότητά τους να παλέψουν για τη λύση των προβλημάτων τους και αποφάσισαν να βγουν στα μπλόκα την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου με προσυγκέντρωση των τρακτέρ απέναντι από την Περιφέρεια Γρεβενών.

Στον βόρειο Έβρο, μαζικό κάλεσμα σε αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της περιοχής απευθύνουν και Αγροτικοί Σύλλογοι της περιοχής. Συγκεκριμένα, οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βύσσας, Δόξας – Κυπρίνου, Ορεστιάδας και Τριγώνου οργάνωσαν ανοιχτή σύσκεψη την Πέμπτη, στο Εργατικό Κέντρο Ορεστιάδας, για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα όσα αποφασίστηκαν στην πανελλαδική σύσκεψη που συγκάλεσε η ΠΕΜ και καθόρισαν από κοινού τον δικό τους τρόπο δράσης το επόμενο διάστημα.

Στην Πρέβεζα, σε τροχιά κλιμάκωσης και πανελλαδικά συντονισμένου αγώνα μπαίνουν οι αγρότες της Πρέβεζας, με την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων να καλεί τους αγρότες να βγάλουν τα  τρακτέρ στις πλατείες και συμμετάσχουν στα μπλόκα που θα στηθούν σε όλη τη χώρα μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου.

Το «σίριαλ» συνεχίζεται: Αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς – Παρτιζάν
Euroleague 29.11.25

Το «σίριαλ» συνεχίζεται: Αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς – Παρτιζάν

Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει τελικά η συνάντηση ανάμεσα σε Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Παρτιζάν, προκειμένου να συζητήσουν αν θα παραμείνει ο Σέρβος προπονητής στον πάγκο της ομάδας.

Σύνταξη
Μπακογιάννη: Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι λέει για «κόμμα» Τσίπρα και Σαμαρά
Πολιτική 29.11.25

Μπακογιάννη: Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι λέει για «κόμμα» Τσίπρα και Σαμαρά

Η Ντόρα Μπακογιάννη παραδέχθηκε πως ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της κυβέρνησης ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο όπως είπε το «πληρώνουμε τώρα» ενώ μίλησε και για τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι «φαίνεται να θέλει να καλύψει το κενό». Μάλιστα σημείωσε πως τα θεωρώ αλαζονικά όσα ακούγονται που λένε ότι «δεν θα μας αγγίξει»

Σύνταξη
Λειψυδρία στην Αττική: Ανάγκη συντονισμένου σχεδίου – Τι λέει ο Λέκκας για αφαλάτωση και υπόγεια ύδατα
Δύσκολα τα πράγματα 29.11.25

Ανάγκη συντονισμένου σχεδίου για τη λειψυδρία στην Αττική – Τι λέει ο Λέκκας για αφαλάτωση και υπόγεια ύδατα

Την ανάγκη συντονισμένης αξιοποίησης των υπόγειων υδάτων πριν από την αφαλάτωση τονίζει ο καθηγητής του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, αναφορικά με τη σοβαρή λειψυδρία που αντιμετωπίζει το Λεκανοπέδιο

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Έχουμε χάσει 7 σερί ματς, κανείς δεν πρέπει να έχει προσωπική ατζέντα»
NBA 29.11.25

Αντετοκούνμπο: «Έχουμε χάσει 7 σερί ματς, κανείς δεν πρέπει να έχει προσωπική ατζέντα»

Οι Μπακς έχασαν από τους Νικς και αποκλείστηκαν από το Κύπελλο του NBA με την έβδομη συνεχόμενη ήττα τους και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μάσησε τα λόγια του για όσα είδε από την ομάδα του...

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ντουναϊσβάρος: Δυνατή μάχη για τις «ερυθρόλευκες» στο LEN Champions League
Πόλο γυναικών 29.11.25

Ολυμπιακός – Ντουναϊσβάρος: Δυνατή μάχη για τις «ερυθρόλευκες» στο LEN Champions League

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί το απόγευμα του Σαββάτου (29/11, 18:30) στο Παπαστράτειο την ουγγρική Ντουναϊσβάρος για την 3η αγωνιστική του Champions League πόλο γυναικών, με στόχο να διατηρήσει το απόλυτο.

Σύνταξη
Η κλιματική κρίση αυξάνει την ένταση των καιρικών φαινόμενων – Τα στοιχεία για την πρόσφατη κακοκαιρία σε Ελλάδα και Αλβανία
Περιβάλλον 29.11.25

Η κλιματική κρίση αυξάνει την ένταση των καιρικών φαινόμενων – Τα στοιχεία για την πρόσφατη κακοκαιρία σε Ελλάδα και Αλβανία

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία νέας μελέτης του ClimaMeter από ερευνητές του Climatebook που δείχνουν ότι κλιματική αλλαγή ενίσχυσε την κακοκαιρία που έπληξε την Ελλάδα και την Αλβανία μεταξύ 18 έως 21 Νοεμβρίου

Σύνταξη
Νίκος Καρακλάς: «Δεχόταν απειλές από κυκλώματα ναρκωτικών» – Επιμένει στην εκδοχή του εγκλήματος η μητέρα του
Στη Λέσβο 29.11.25

Για έγκλημα μιλάει η μητέρα του λιμενικού που βρέθηκε κρεμασμένος - «Δεχόταν απειλές από κυκλώματα ναρκωτικών»

Γιατί αρνείται να δεχτεί την εκδοχή της αυτοχειρίας η μητέρα του 29χρονου λιμενικού - Τα αιτήματα που κατέθεσε στην Εισαγγελία - Ο Νίκος Καρακλάς είχε βρεθεί απαγχονισμένος σε εκκλησάκι της Λέσβου

Σύνταξη
Απίθανος Νεϊμάρ: Αγνόησε τους γιατρούς, έπαιξε τραυματίας και γλίτωσε τη Σάντος! (vid)
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Απίθανος Νεϊμάρ: Αγνόησε τους γιατρούς, έπαιξε τραυματίας και γλίτωσε τη Σάντος! (vid)

Ο συνήθως τραυματίας φέτος Νεϊμάρ, αυτή τη φορά αγνόησε τους γιατρούς, έπαιξε τραυματίας στο τελευταίο ματς της Σάντος και σκόραρε για να τη γλιτώσει από τον υποβιβασμό!

Σύνταξη
Η WSJ ζητά ανοχή στη διαφθορά του Κιέβου – Η ιστορία όμως φωνάζει το αντίθετο
Το δις εξαμαρτείν... 29.11.25

Η WSJ ζητά ανοχή στη διαφθορά του Κιέβου - Η ιστορία, όμως φωνάζει το αντίθετο

Η αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία πρέπει να κρίνεται με βάση τα συνολικά αμερικανικά συμφέροντα, και όχι με το αν κολυμπάει στη διαφθορά ο μηχανισμός Ζελένσκι, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal. Το παρελθόν όμως θα πρέπει να είναι ο οδηγός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Ντόλι Πάρτον δεν «καταλάβαινε τι σημαίνει σεξουαλική έλξη» μέχρι που γνώρισε τον Τζόνι Κας στα 13 της χρόνια
«Τον αγάπησα» 29.11.25

Η Ντόλι Πάρτον δεν «καταλάβαινε τι σημαίνει σεξουαλική έλξη» μέχρι που γνώρισε τον Τζόνι Κας στα 13 της χρόνια

«Ήμουν γοητευμένη από τον Τζόνι Κας, ο οποίος τότε ήταν νέος, επειδή ήταν χαρισματικός», είπε η Ντόλι Πάρτον σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό People.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φονικές πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία: Τουλάχιστον 350 νεκροί
Κόσμος 29.11.25

Φονικές πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία: Τουλάχιστον 350 νεκροί

Στις τρεις χώρες, οι ίδιες εικόνες πλημμυρισμένων πόλεων, πληθυσμών παγιδευμένων από τα νερά και κατολισθήσεων που προκαλούνται από τις κατακλυσμιαίες βροχές οι οποίες συνεχίζονται εδώ και ημέρες

Σύνταξη
Super League: Κρίσιμο ματς στο «Βικελίδης»
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Super League: Κρίσιμο ματς στο «Βικελίδης»

Τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Σαββάτου (29/11) για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τη σημαντικότερη εξ αυτών να διεξάγεται στο «Κλ. Βικελίδης», όπου ο Άρης φιλοξενεί την ΑΕΛ Novibet.

Σύνταξη
