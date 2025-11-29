Ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ οι αγρότες που δείχνουν αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους, παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες κατευνασμού τους. Προσυγκεντρώσεις και μπλόκα αναμένονται από αύριο νωρίς το πρωί της Κυριακής σε Καράβωμα, Περιφερειακό και Πεδίον Άρεως στη Μαγνησία.

Η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα έχει χαθεί, τονίζει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας

Ήδη από την Παρασκευή, βγήκαν στους δρόμους αγρότες με τα τρακτέρ τους σε Γιαννιτσά και Χανιά. Η αγανάκτηση των αγροτών για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές έχει φουντώσει, καθώς θεωρούν ότι η κυβέρνηση τούς εμπαίζει. «Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου βγαίνουμε στα μπλόκα. Μας έχουν φλομώσει στο ψέμα και τις υποσχέσεις», δήλωσε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

«Ποια 3,7 δισ. ευρώ θα δοθούν μέχρι το τέλος του χρόνου; Εδώ χρωστάνε τα πάντα. Θα δώσουν μειωμένη βασική, τα 550 εκατ. από τα χρωστούμενα του 2024 ακόμα δεν έχουν καταβληθεί, εξαγγέλλουν μέτρα όπως για το αγροτικό πετρέλαιο και δεν τα τηρούν», είπε μιλώντας στον ΟΤ.

Για μπλόκα «μέσα στις γιορτές» κάνουν λόγο οι αγρότες της Μαγνησίας, που ετοιμάζονται να βγουν ξανά στους δρόμους, με προσυγκεντρώσεις από τις 8:00 το πρωί της Κυριακής και στόχο ένα μεγάλο πανθεσσαλικό μπλόκο στη Νίκαια.

Η Ομοσπονδία της Λάρισας αναφέρει για τα επερχόμενα μπλόκα ότι «μαζί με όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους σ’ όλη τη χώρα βγαίνουμε με τα τρακτέρ στους δρόμους διεκδικώντας το δικαίωμα μας να παράγουμε, να έχουμε ένα αξιοπρεπές εισόδημα, να ζούμε από τη δουλειά μας. Αυτό το ζωτικό μας δικαίωμα μας το στερούν η κυβέρνηση και η ΚΑΠ της ΕΕ».

Και προσθέτει: «Έχουμε κοινά προβλήματα. Τη μεγάλη ακρίβεια στα τρόφιμα, στην ενέργεια, σε όλους του λογαριασμούς που πληρώνουμε, τα απανωτά φορο-χαράτσια, τις συνεχώς αυξανόμενες δυσκολίες για τις σπουδές των παιδιών μας, για την υγεία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια στο χωριό και στην πόλη».

Μονόδρομος ο αγώνας

Με τα τρακτέρ παρατεταγμένα, οι κινητοποιήσεις – όπως λένε – θα περιλαμβάνουν αποκλεισμούς εθνικών οδών και κομβικών σημείων. Ο Θοδωρής Γεωργαδάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, τονίζει στην ΕΡΤ Βόλου ότι «ο χειμώνας θερμαίνεται» και ότι η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα έχει χαθεί.

Το συμπέρασμα, όπως λέει, προκύπτει από τις συσκέψεις σε Διμήνι, Ζαγορά, Ριζόμυλο και Άλλη Μεριά, όπου αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι και παραγωγοί συμφώνησαν ότι ο αγώνας είναι πλέον μονόδρομος.

Αύριο Κυριακή οι προσυγκεντρώσεις ξεκινούν στις 8:00 από το Καράβωμα, συνεχίζονται στις 10:00 στον περιφερειακό του Βόλου και στο Πεδίον Άρεως, ενώ στις 11:00 οι δυνάμεις συναντιούνται στην οδό Λαρίσης με τους αγρότες του Ριζομύλου. Από εκεί, συντεταγμένα, θα κινηθούν προς τη Νίκαια για να στηρίξουν το μεγάλο πανθεσσαλικό μπλόκο.

Στο πρόγραμμα δράσεων εντάσσεται και ο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου – απόφαση που ελήφθη στην Πανελλαδική αγροτική σύσκεψη -, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες παρεμβάσεις σε συντονισμό με το μπλόκο της Λάρισας.

Οι αγρότες στέλνουν σαφές μήνυμα: «Όποιος δεν είναι μαζί μας φέτος, είναι απέναντί μας» και προειδοποιούν ότι αν οι συνθήκες δεν αλλάξουν, «του χρόνου μπορεί να μην υπάρχουν αγρότες».

Τέλος, καλούν εργαζόμενους και πολίτες της Μαγνησίας, της Λάρισας και ολόκληρης της Θεσσαλίας να σταθούν στο πλευρό τους στο μπλόκο της Νίκαιας, στον αγώνα για την ίδια τους την επιβίωση, όπως τονίζουν.

Τα μπλόκα

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Καρδίτσας θα στήσουν το μπλόκο τους την Κυριακή στον Ε – 65 στις 13:00. Η απόφαση ελήφθη συλλογικά στη σύσκεψη των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων του νομού που οργανώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στον Παλαμά, από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας (ΕΟΑΣΚ).

Ήδη έχουν παρατάξει δεκάδες τρακτέρ στις πλατείες των χωριών του νομού, τα οποία σύμφωνα με τους ίδιους αναμένεται να αυξηθούν τις επόμενες μέρες, καθώς στις περιοδείες της Ομοσπονδίας και των Αγροτικών Συλλόγων διαπιστώνεται η μαχητική διάθεση των αγροτών της περιοχής για την κλιμάκωση της πάλης.

Στη Δυτική Ελλάδα, τις προετοιμασίες τους για την κλιμάκωση του αγώνα προχωρούν οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων και Αγροτικοί Σύλλογοι της περιοχής. Στην Αιτωλοακαρνανία, η Ομοσπονδία έχει ορίσει δύο πλατιές συσκέψεις τη Δευτέρα 1 και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στη Λεπενού (20:00) και στο Καινούργιο (20:00) αντίστοιχα, από κοινού με Αγροτικούς Συλλόγους, ώστε και στον νομό να κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις.

Το βράδυ της Τρίτης πραγματοποιήθηκε στη Λαμία σύσκεψη της Ομοσπονδίας και Αγροτικών Συλλόγων της Φθιώτιδας, όπου αποφασίστηκε η συγκέντρωση τρακτέρ στα χωριά της περιοχής, με σκοπό να συγκεντρωθούν στις 5 Δεκέμβρη στον χώρο της Εκθεσης Λαμίας και σε συνεννόηση με τους συναδέλφους τους από την υπόλοιπη Φθιώτιδα να καθορίσουν την κάθοδό τους στην Εθνική οδό.

Αντίστοιχες διεργασίες εξελίσσονται και στην περιοχή της Λοκρίδας, αλλά και στη Βοιωτία. Ήδη τα πρώτα τρακτέρ συγκεντρώθηκαν το πρωί της Παρασκευής στον περιφερειακό του Ορχομενού, με τους αγρότες της περιοχής να αποκλείουν συμβολικά την κυκλοφορία στον δρόμο για Λιβαδειά και να δηλώνουν αποφασισμένοι για κλιμάκωση του αγώνα.

Στις 5 Δεκεμβρίου θα στηθεί το μπλόκο στον δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Αννας, και συγκεκριμένα στον δρόμο Χαλκίδας – Αιδηψού, στο ύψος της Κηρίνθου, με τον τοπικό Αγροτικό Σύλλογο να συνεχίζει τις συλλογικές διαδικασίες για την προετοιμασία του.

Στην Κρήτη, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου, συντονισμένη με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Σύσκεψης, καλεί στη σύσκεψη στα Πεζά (αίθουσα πολλαπλών του Δημαρχείου), την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, στις 18:00 το απόγευμα.

Αντίστοιχα, ο Αγροτικός Σύλλογος Γρεβενών πραγματοποίησε μαζική σύσκεψη αγροτών την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο διοικητήριο των Γρεβενών, όπου οι αγρότες διατράνωσαν την αποφασιστικότητά τους να παλέψουν για τη λύση των προβλημάτων τους και αποφάσισαν να βγουν στα μπλόκα την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου με προσυγκέντρωση των τρακτέρ απέναντι από την Περιφέρεια Γρεβενών.

Στον βόρειο Έβρο, μαζικό κάλεσμα σε αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της περιοχής απευθύνουν και Αγροτικοί Σύλλογοι της περιοχής. Συγκεκριμένα, οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βύσσας, Δόξας – Κυπρίνου, Ορεστιάδας και Τριγώνου οργάνωσαν ανοιχτή σύσκεψη την Πέμπτη, στο Εργατικό Κέντρο Ορεστιάδας, για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα όσα αποφασίστηκαν στην πανελλαδική σύσκεψη που συγκάλεσε η ΠΕΜ και καθόρισαν από κοινού τον δικό τους τρόπο δράσης το επόμενο διάστημα.

Στην Πρέβεζα, σε τροχιά κλιμάκωσης και πανελλαδικά συντονισμένου αγώνα μπαίνουν οι αγρότες της Πρέβεζας, με την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων να καλεί τους αγρότες να βγάλουν τα τρακτέρ στις πλατείες και συμμετάσχουν στα μπλόκα που θα στηθούν σε όλη τη χώρα μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου.