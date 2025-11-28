Ζεσταίνουν τις μηχανές οι αγρότες – Την Κυριακή τα πρώτα μπλόκα

Ζεσταίνουν τις μηχανές αγρότες και κτηνοτρόφοι της χώρας, καθώς την Κυριακή, 30 Νοεμβρίου, αναμένεται να στηθούν σε κόμβους των εθνικών οδών τα πρώτα μπλόκα.

«Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου βγαίνουμε στα μπλόκα. Μας έχουν φλομώσει στο ψέμα και τις υποσχέσεις», τόνισε χαρακτηριστικά στον ΟΤ ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρίζος Μαρούδας.

«Ποια 3,7 δισ. ευρώ θα δοθούν μέχρι το τέλος του χρόνου; Εδώ χρωστάνε τα πάντα. Θα δώσουν μειωμένη βασική, τα 550 εκατ. από τα χρωστούμενα του 2024 ακόμα δεν έχουν καταβληθεί, εξαγγέλλουν μέτρα όπως για το αγροτικό πετρέλαιο και δεν τα τηρούν», είπε.

«Εμείς θα βγούμε στον δρόμο και θα απαιτήσουμε την επιβίωσή μας. Ας πάρουν τα μέτρα τους και ας δώσουν λύσεις», τόνισε ο κ. Μαρούδας.

Όπως επισήμανε ο Θεσσαλός αγροτοσυνδικαλιστής τα πρώτα μηνύματα δείχνουν ότι θα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή καθώς, όπως τόνισε, «η αγανάκτηση που επικρατεί, τροφοδοτεί την αγωνιστικότητα».

Βγήκαν τα τρακτέρ στα Γιαννιτσά – Στήριξη από την Πολιτεία ζητούν οι αγρότες

Άρχισαν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Πέλλας. Από το πρωί της Παρασκευής, συγκέντρωσαν τα τρακτέρ τους έξω από τα Γιαννιτσά και λίγο αργότερα ξεκίνησαν μηχανοκίνητη πορεία μέσα στην πόλη.

Όπως κατήγγειλαν, δεν τους συμφέρει πλέον η καλλιέργεια σιτηρών, με αποτέλεσμα οι νέοι να φεύγουν από τον τόπο τους, και ζητούν από την πολιτεία κίνητρα στήριξης για να μην ερημώσει η ύπαιθρος. Την ερχόμενη Τρίτη θα έχουν νέα συνάντηση, προκειμένου να αποφασίσουν πού θα στήσουν τα μπλόκα τους.

Κινητοποίηση στα Χανιά: Δεν είμαστε διακονιάρηδες – Ζητάμε αυτά που δικαιούμαστε

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι των Χανίων κατέβηκαν ξανά στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για τις μειωμένες ενισχύσεις, τους αποκλεισμούς από τις πληρωμές και το νέο σύστημα ελέγχων που θεωρούν άδικο και ανεφάρμοστο. Με μηχανοκίνητη πορεία και έντονη παρουσία κατήγγειλαν «πολιτικές που οδηγούν τον πρωτογενή τομέα σε αδιέξοδο».

Συνδικαλιστές του κλάδου μίλησαν για πολιτικές που τιμωρούν τους βιοπαλαιστές και αφήνουν ατιμώρητους όσους ευθύνονται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Βλέπουμε μια εξεταστική επιτροπή καρναβάλι, τσίρκο χωρίς ακροβάτες, μόνο με κλόουν. Και υποτίθεται ότι είναι ένα σκάνδαλο και έπρεπε να το πληρώσουν αυτοί που τα φάγανε τα λεφτά», σχολίασε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Χανίων κ. Λιλικάκης.

Αναλυτικά τα μπλόκα που θα στηθούν από την Κυριακή:

Στον κόμβο της Νίκαιας

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία της Λάρισας, για τα επερχόμενα μπλόκα «μαζί με όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους σ’ όλη τη χώρα βγαίνουμε με τα τρακτέρ στους δρόμους διεκδικώντας το δικαίωμα μας να παράγουμε, να έχουμε ένα αξιοπρεπές εισόδημα, να ζούμε από τη δουλειά μας. Αυτό το ζωτικό μας δικαίωμα μας το στερούν η κυβέρνηση και η ΚΑΠ της ΕΕ».

Η Ομοσπονδία προσέθεσε πως «έχουμε κοινά προβλήματα. Τη μεγάλη ακρίβεια στα τρόφιμα, στην ενέργεια, σε όλους του λογαριασμούς που πληρώνουμε, τα απανωτά φορο- χαράτσια, τις συνεχώς αυξανόμενες δυσκολίες για τις σπουδές των παιδιών μας, για την υγεία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια στο χωριό και στην πόλη».

Μπλόκο στον Ε-65 στήνουν οι αγρότες της Καρδίτσας

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Καρδίτσας θα στήσουν το μπλόκο τους την Κυριακή στον Ε – 65 στις 13:00.

Αυτή η απόφαση πάρθηκε συλλογικά στη σύσκεψη των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων του νομού που οργανώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στον Παλαμά, από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας (ΕΟΑΣΚ). Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Παλαμά βρέθηκαν αγροτοκτηνοτρόφοι και εκπρόσωποι δεκάδων Αγροτικών Συλλόγων για να αποφασίσουν και να οργανώσουν από κοινού την κλιμάκωση της πάλης τους, να ανταλλάξουν σκέψεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ασκήσουν την μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση με στόχο να επιβάλλουν το δίκιο τους.

Οι βιοπαλαιστές αγρότες της Καρδίτσας ήδη έχουν παρατάξει δεκάδες τρακτέρ στις πλατείες των χωριών του νομού, τα οποία σύμφωνα με τους ίδιους αναμένεται να αυξηθούν τις επόμενες μέρες, καθώς στις περιοδείες της Ομοσπονδίας και των Αγροτικών Συλλόγων διαπιστώνεται η μαχητική διάθεση των αγροτών της περιοχής για την κλιμάκωση της πάλης.

Στη Δυτική Ελλάδα

Τις προετοιμασίες τους για την κλιμάκωση του αγώνα προχωρούν οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων και Αγροτικοί Σύλλογοι σε νομούς της Δυτικής Ελλάδας.

Στην Ηλεία, η ΟΑΣΗ κάλεσε σε σύσκεψη, σήμερα Εργατικό Κέντρο Πύργου, ενώ θα προχωρήσει και σε αντίστοιχη σύσκεψη στην Αμαλιάδα για την ευρύτερη περιοχή στα βόρεια του νομού. Στόχος που έχει τεθεί είναι το στήσιμο μπλόκου στον νομό, μέσα στις ημερομηνίες που έχουν αποφασιστεί από την Πανελλαδική Σύσκεψη.

Στην Αιτωλοακαρνανία, η Ομοσπονδία έχει ορίσει δύο πλατιές συσκέψεις τη Δευτέρα 1 και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στη Λεπενού (20:00) και στο Καινούργιο (20:00) αντίστοιχα, από κοινού με Αγροτικούς Συλλόγους, ώστε και στον νομό να κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις.

Στη Στερεά

Το βράδυ της Τρίτης πραγματοποιήθηκε στη Λαμία σύσκεψη της Ομοσπονδίας και Αγροτικών Συλλόγων της Φθιώτιδας, όπου αποφασίστηκε η συγκέντρωση τρακτέρ στα χωριά της περιοχής, με σκοπό να συγκεντρωθούν στις 5 Δεκέμβρη στον χώρο της Εκθεσης Λαμίας και σε συνεννόηση με τους συναδέλφους τους από την υπόλοιπη Φθιώτιδα να καθορίσουν την κάθοδό τους στην Εθνική οδό.

Αντίστοιχες διεργασίες εξελίσσονται και στην περιοχή της Λοκρίδας, αλλά και στη Βοιωτία. Ήδη τα πρώτα τρακτέρ συγκεντρώθηκαν το πρωί της Παρασκευής στον περιφερειακό του Ορχομενού, με τους αγρότες της περιοχής να αποκλείουν συμβολικά την κυκλοφορία στον δρόμο για Λιβαδειά και να δηλώνουν αποφασισμένοι για κλιμάκωση του αγώνα. Την ίδια στιγμή οι Αγροτικοί Σύλλογοι συνεχίζουν τις συλλογικές διαδικασίες, ενώ προγραμματίζουν νέα κοινή σύσκεψη για την Τρίτη 2 Δεκέμβρη.

Στις 5 Δεκέμβρη θα στηθεί το μπλόκο στον δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Αννας, και συγκεκριμένα στον δρόμο Χαλκίδας – Αιδηψού, στο ύψος της Κηρίνθου, με τον τοπικό Αγροτικό Σύλλογο να συνεχίζει τις συλλογικές διαδικασίες για την προετοιμασία του.

Στην Κρήτη

Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου, συντονισμένη με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Σύσκεψης, καλεί στη σύσκεψη στα Πεζά (αίθουσα πολλαπλών του Δημαρχείου), την Τρίτη 2 Δεκέμβρη, στις 6 μ.μ.

Παράλληλα η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ν. Χανίων παραχώρησε χτες συνέντευξη Τύπου, στην οποία ανέδειξε τα προβλήματα των βιοπαλαιστών. Ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων αυτά των ελαιοπαραγωγών που είναι χωρίς σοδειά φέτος λόγω της ξηρασίας και του δάκου, των κτηνοτρόφων που δεν μπορούν καν να ταΐσουν τα πρόβατά τους, λόγω των καθυστερήσεων των πληρωμών, ενώ πουλάνε και πάμφθηνα το γάλα και το κρέας τους. Οι εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων κάλεσαν σε μαζική συμμετοχή στη μηχανοκίνητη πορεία που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή, στις 10.30 π.μ. από τον κόμβο των Μουρνιών προς την Αντιπεριφέρεια Χανίων.

Σε Δυτική Μακεδονία και Β. Έβρο

Αντίστοιχα, ο Αγροτικός Σύλλογος Γρεβενών πραγματοποίησε μαζική σύσκεψη αγροτών την Τετάρτη 26 Νοέμβρη στο διοικητήριο των Γρεβενών, όπου ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης. Οι αγρότες διατράνωσαν την αποφασιστικότητα τους να παλέψουν για τη λύση των προβλημάτων τους και αποφάσισαν να βγουν στα μπλόκα την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου με προσυγκέντρωση των τρακτέρ απέναντι από την Περιφέρεια Γρεβενών.

Στον Βόρειο Έβρο, μαζικό κάλεσμα σε αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της περιοχής απευθύνουν και Αγροτικοί Σύλλογοι της περιοχής. Συγκεκριμένα, οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βύσσας, Δόξας – Κυπρίνου, Ορεστιάδας και Τριγώνου οργάνωσαν ανοιχτή σύσκεψη την Πέμπτη, στο Εργατικό Κέντρο Ορεστιάδας, για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα όσα αποφασίστηκαν στην πανελλαδική σύσκεψη που συγκάλεσε η ΠΕΜ και καθόρισαν από κοινού τον δικό τους τρόπο δράσης το επόμενο διάστημα.

Στην Ήπειρο

Στην Πρέβεζα, σε τροχιά κλιμάκωσης και πανελλαδικά συντονισμένου αγώνα μπαίνουν οι αγρότες της Πρέβεζας, με την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων να καλεί σε βγάλσιμο των τρακτέρ στις πλατείες και συμμετοχή στα μπλόκα που θα στηθούν σε όλη τη χώρα μέχρι τις 5 Δεκέμβρη, με βάση τον σχεδιασμό της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Σε αυτό το πλαίσιο η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού, καλεί σε σύσκεψη αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, στην περιοχή του Φαναρίου την Παρασκευή 28 Νοέμβριου στο παλιό σχολείο της Αχερουσίας στις 19:30, και στην περιοχή Λούρου-Ωρωπού στις 29 Νοεμβρίου στην αίθουσα της κοινότητας Ωρωπού στις 20:00.