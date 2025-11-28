newspaper
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 17:39
Παραιτήθηκε ο Γέρμακ, ο διαπραγματευτής της Ουκρανίας
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 17:50
Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ζεσταίνουν τις μηχανές οι αγρότες – Την Κυριακή τα πρώτα μπλόκα
Agro-in 28 Νοεμβρίου 2025 | 23:45

Ζεσταίνουν τις μηχανές οι αγρότες – Την Κυριακή τα πρώτα μπλόκα

Βγήκαν τα τρακτέρ από σήμερα στα Γιαννιτσά, κινητοποίηση από τους αγρότες των Χανίων - Αναλυτικά τα μπλόκα που θα στηθούν την Κυριακή

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Spotlight

Ζεσταίνουν τις μηχανές αγρότες και κτηνοτρόφοι της χώρας, καθώς την Κυριακή, 30 Νοεμβρίου, αναμένεται να στηθούν σε κόμβους των εθνικών οδών τα πρώτα μπλόκα.

«Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου βγαίνουμε στα μπλόκα. Μας έχουν φλομώσει στο ψέμα και τις υποσχέσεις», τόνισε χαρακτηριστικά στον ΟΤ ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρίζος Μαρούδας.

«Ποια 3,7 δισ. ευρώ θα δοθούν μέχρι το τέλος του χρόνου; Εδώ χρωστάνε τα πάντα. Θα δώσουν μειωμένη βασική, τα 550 εκατ. από τα χρωστούμενα του 2024 ακόμα δεν έχουν καταβληθεί, εξαγγέλλουν μέτρα όπως για το αγροτικό πετρέλαιο και δεν τα τηρούν», είπε.

«Εμείς θα βγούμε στον δρόμο και θα απαιτήσουμε την επιβίωσή μας. Ας πάρουν τα μέτρα τους και ας δώσουν λύσεις», τόνισε ο κ. Μαρούδας.

Όπως επισήμανε ο Θεσσαλός αγροτοσυνδικαλιστής τα πρώτα μηνύματα δείχνουν ότι θα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή καθώς, όπως τόνισε, «η αγανάκτηση που επικρατεί, τροφοδοτεί την αγωνιστικότητα».

Βγήκαν τα τρακτέρ στα Γιαννιτσά – Στήριξη από την Πολιτεία ζητούν οι αγρότες

Άρχισαν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Πέλλας. Από το πρωί της Παρασκευής, συγκέντρωσαν τα τρακτέρ τους έξω από τα Γιαννιτσά και λίγο αργότερα ξεκίνησαν μηχανοκίνητη πορεία μέσα στην πόλη.

Όπως κατήγγειλαν, δεν τους συμφέρει πλέον η καλλιέργεια σιτηρών, με αποτέλεσμα οι νέοι να φεύγουν από τον τόπο τους, και ζητούν από την πολιτεία κίνητρα στήριξης για να μην ερημώσει η ύπαιθρος. Την ερχόμενη Τρίτη θα έχουν νέα συνάντηση, προκειμένου να αποφασίσουν πού θα στήσουν τα μπλόκα τους.

Κινητοποίηση στα Χανιά: Δεν είμαστε διακονιάρηδες – Ζητάμε αυτά που δικαιούμαστε

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι των Χανίων κατέβηκαν ξανά στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για τις μειωμένες ενισχύσεις, τους αποκλεισμούς από τις πληρωμές και το νέο σύστημα ελέγχων που θεωρούν άδικο και ανεφάρμοστο. Με μηχανοκίνητη πορεία και έντονη παρουσία κατήγγειλαν «πολιτικές που οδηγούν τον πρωτογενή τομέα σε αδιέξοδο».

Συνδικαλιστές του κλάδου μίλησαν για πολιτικές που τιμωρούν τους βιοπαλαιστές και αφήνουν ατιμώρητους όσους ευθύνονται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Βλέπουμε μια εξεταστική επιτροπή καρναβάλι, τσίρκο χωρίς ακροβάτες, μόνο με κλόουν. Και υποτίθεται ότι είναι ένα σκάνδαλο και έπρεπε να το πληρώσουν αυτοί που τα φάγανε τα λεφτά», σχολίασε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Χανίων κ. Λιλικάκης.

Στιγμιότυπο από την κινητοποίηση

Αναλυτικά τα μπλόκα που θα στηθούν από την Κυριακή:

Στον κόμβο της Νίκαιας

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία της Λάρισας, για τα επερχόμενα μπλόκα «μαζί με όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους σ’ όλη τη χώρα βγαίνουμε με τα τρακτέρ στους δρόμους διεκδικώντας το δικαίωμα μας να παράγουμε, να έχουμε ένα αξιοπρεπές εισόδημα, να ζούμε από τη δουλειά μας. Αυτό το ζωτικό μας δικαίωμα μας το στερούν η κυβέρνηση και η ΚΑΠ της ΕΕ».

Η Ομοσπονδία προσέθεσε πως «έχουμε κοινά προβλήματα. Τη μεγάλη ακρίβεια στα τρόφιμα, στην ενέργεια, σε όλους του λογαριασμούς που πληρώνουμε, τα απανωτά φορο- χαράτσια, τις συνεχώς αυξανόμενες δυσκολίες για τις σπουδές των παιδιών μας, για την υγεία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια στο χωριό και στην πόλη».

Μπλόκο στον Ε-65 στήνουν οι αγρότες της Καρδίτσας

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Καρδίτσας θα στήσουν το μπλόκο τους την Κυριακή στον Ε – 65 στις 13:00.

Αυτή η απόφαση πάρθηκε συλλογικά στη σύσκεψη των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων του νομού που οργανώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στον Παλαμά, από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας (ΕΟΑΣΚ). Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Παλαμά βρέθηκαν αγροτοκτηνοτρόφοι και εκπρόσωποι δεκάδων Αγροτικών Συλλόγων για να αποφασίσουν και να οργανώσουν από κοινού την κλιμάκωση της πάλης τους, να ανταλλάξουν σκέψεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ασκήσουν την μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση με στόχο να επιβάλλουν το δίκιο τους.

Οι βιοπαλαιστές αγρότες της Καρδίτσας ήδη έχουν παρατάξει δεκάδες τρακτέρ στις πλατείες των χωριών του νομού, τα οποία σύμφωνα με τους ίδιους αναμένεται να αυξηθούν τις επόμενες μέρες, καθώς στις περιοδείες της Ομοσπονδίας και των Αγροτικών Συλλόγων διαπιστώνεται η μαχητική διάθεση των αγροτών της περιοχής για την κλιμάκωση της πάλης.

Στη Δυτική Ελλάδα

Τις προετοιμασίες τους για την κλιμάκωση του αγώνα προχωρούν οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων και Αγροτικοί Σύλλογοι σε νομούς της Δυτικής Ελλάδας.

Στην Ηλεία, η ΟΑΣΗ κάλεσε σε σύσκεψη, σήμερα Εργατικό Κέντρο Πύργου, ενώ θα προχωρήσει και σε αντίστοιχη σύσκεψη στην Αμαλιάδα για την ευρύτερη περιοχή στα βόρεια του νομού. Στόχος που έχει τεθεί είναι το στήσιμο μπλόκου στον νομό, μέσα στις ημερομηνίες που έχουν αποφασιστεί από την Πανελλαδική Σύσκεψη.

Στην Αιτωλοακαρνανία, η Ομοσπονδία έχει ορίσει δύο πλατιές συσκέψεις τη Δευτέρα 1 και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στη Λεπενού (20:00) και στο Καινούργιο (20:00) αντίστοιχα, από κοινού με Αγροτικούς Συλλόγους, ώστε και στον νομό να κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις.

Στη Στερεά

Το βράδυ της Τρίτης πραγματοποιήθηκε στη Λαμία σύσκεψη της Ομοσπονδίας και Αγροτικών Συλλόγων της Φθιώτιδας, όπου αποφασίστηκε η συγκέντρωση τρακτέρ στα χωριά της περιοχής, με σκοπό να συγκεντρωθούν στις 5 Δεκέμβρη στον χώρο της Εκθεσης Λαμίας και σε συνεννόηση με τους συναδέλφους τους από την υπόλοιπη Φθιώτιδα να καθορίσουν την κάθοδό τους στην Εθνική οδό.

Αντίστοιχες διεργασίες εξελίσσονται και στην περιοχή της Λοκρίδας, αλλά και στη Βοιωτία. Ήδη τα πρώτα τρακτέρ συγκεντρώθηκαν το πρωί της Παρασκευής στον περιφερειακό του Ορχομενού, με τους αγρότες της περιοχής να αποκλείουν συμβολικά την κυκλοφορία στον δρόμο για Λιβαδειά και να δηλώνουν αποφασισμένοι για κλιμάκωση του αγώνα. Την ίδια στιγμή οι Αγροτικοί Σύλλογοι συνεχίζουν τις συλλογικές διαδικασίες, ενώ προγραμματίζουν νέα κοινή σύσκεψη για την Τρίτη 2 Δεκέμβρη.

Στις 5 Δεκέμβρη θα στηθεί το μπλόκο στον δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Αννας, και συγκεκριμένα στον δρόμο Χαλκίδας – Αιδηψού, στο ύψος της Κηρίνθου, με τον τοπικό Αγροτικό Σύλλογο να συνεχίζει τις συλλογικές διαδικασίες για την προετοιμασία του.

Στην Κρήτη

Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου, συντονισμένη με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Σύσκεψης, καλεί στη σύσκεψη στα Πεζά (αίθουσα πολλαπλών του Δημαρχείου), την Τρίτη 2 Δεκέμβρη, στις 6 μ.μ.

Παράλληλα η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ν. Χανίων παραχώρησε χτες συνέντευξη Τύπου, στην οποία ανέδειξε τα προβλήματα των βιοπαλαιστών. Ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων αυτά των ελαιοπαραγωγών που είναι χωρίς σοδειά φέτος λόγω της ξηρασίας και του δάκου, των κτηνοτρόφων που δεν μπορούν καν να ταΐσουν τα πρόβατά τους, λόγω των καθυστερήσεων των πληρωμών, ενώ πουλάνε και πάμφθηνα το γάλα και το κρέας τους. Οι εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων κάλεσαν σε μαζική συμμετοχή στη μηχανοκίνητη πορεία που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή, στις 10.30 π.μ. από τον κόμβο των Μουρνιών προς την Αντιπεριφέρεια Χανίων.

Σε Δυτική Μακεδονία και Β. Έβρο

Αντίστοιχα, ο Αγροτικός Σύλλογος Γρεβενών πραγματοποίησε μαζική σύσκεψη αγροτών την Τετάρτη 26 Νοέμβρη στο διοικητήριο των Γρεβενών, όπου ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης. Οι αγρότες διατράνωσαν την αποφασιστικότητα τους να παλέψουν για τη λύση των προβλημάτων τους και αποφάσισαν να βγουν στα μπλόκα την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου με προσυγκέντρωση των τρακτέρ απέναντι από την Περιφέρεια Γρεβενών.

Στον Βόρειο Έβρο, μαζικό κάλεσμα σε αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της περιοχής απευθύνουν και Αγροτικοί Σύλλογοι της περιοχής. Συγκεκριμένα, οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βύσσας, Δόξας – Κυπρίνου, Ορεστιάδας και Τριγώνου οργάνωσαν ανοιχτή σύσκεψη την Πέμπτη, στο Εργατικό Κέντρο Ορεστιάδας, για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα όσα αποφασίστηκαν στην πανελλαδική σύσκεψη που συγκάλεσε η ΠΕΜ και καθόρισαν από κοινού τον δικό τους τρόπο δράσης το επόμενο διάστημα.

Στην Ήπειρο

Στην Πρέβεζα, σε τροχιά κλιμάκωσης και πανελλαδικά συντονισμένου αγώνα μπαίνουν οι αγρότες της Πρέβεζας, με την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων να καλεί σε βγάλσιμο των τρακτέρ στις πλατείες και συμμετοχή στα μπλόκα που θα στηθούν σε όλη τη χώρα μέχρι τις 5 Δεκέμβρη, με βάση τον σχεδιασμό της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Σε αυτό το πλαίσιο η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού, καλεί σε σύσκεψη αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, στην περιοχή του Φαναρίου την Παρασκευή 28 Νοέμβριου στο παλιό σχολείο της Αχερουσίας στις 19:30, και στην περιοχή Λούρου-Ωρωπού στις 29 Νοεμβρίου στην αίθουσα της κοινότητας Ωρωπού στις 20:00.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Black Friday: Τι έδειξε η πρώτη ημέρα εκπτώσεων

Black Friday: Τι έδειξε η πρώτη ημέρα εκπτώσεων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Economy
Πιερρακάκης: Το «μανιφέστο» του Έλληνα υπουργού για την ηγεσία του Eurogroup

Πιερρακάκης: Το «μανιφέστο» του Έλληνα υπουργού για την ηγεσία του Eurogroup

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αγρότες – Κτηνοτρόφοι: «Φουντώνει» η αγανάκτηση – Απόφαση για «μπλόκο» στο λιμάνι του Βόλου
Μπαράζ κινητοποιήσεων 25.11.25

«Φουντώνει» η αγανάκτηση των αγροκτηνοτρόφων - Απόφαση για «μπλόκο» στο λιμάνι του Βόλου

Μπαράζ κινητοποιήσεων από αγρότες και κτηνοτρόφους. Ζεσταίνουν τις μηχανές τους και προετοιμάζονται για αποκλεισμούς δρόμων και λιμανιών. Η Θεσσαλία άνοιξε τον δρόμο και ακολουθούν και άλλες περιφέρειες.

Σύνταξη
Ένα βήμα πριν τα μπλόκα αγρότες και κτηνοτρόφοι – Σήμερα στην Νίκαια οι τελικές αποφάσεις
Πανελλαδική σύσκεψη 23.11.25

Ένα βήμα πριν τα μπλόκα αγρότες και κτηνοτρόφοι – Σήμερα στην Νίκαια οι τελικές αποφάσεις

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι αποφασίζουν με ποιο τρόπο θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους - Σήμερα η πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια για τις τελικές αποφάσεις

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγκρίθηκε το Action Plan 2 και «απελευθερώνονται οι πληρωμές των αγροτών» – Ασαφές το ακριβές χρονοδιάγραμμα
Agro-in 20.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγκρίθηκε το Action Plan 2 και «απελευθερώνονται οι πληρωμές των αγροτών» – Ασαφές το ακριβές χρονοδιάγραμμα

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα των πληρωμών των αγροτών που ήδη έχουν καθυστερήσει παραμένει ασαφές - Από την κυβέρνηση, υπολογίζουν ότι «σε περίπου δέκα ημέρες από σήμερα θα γίνει η πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης».

Σύνταξη
Θεσσαλία: Κοινό αγροτικό μέτωπο και μπλόκο στη Νίκαια
Φουντώνει η οργή 18.11.25

Ο κύβος ερρίφθη: Κοινό αγροτικό μέτωπο των Θεσσαλών και μπλόκο στη Νίκαια

Σε αγωνιστικό αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας που είναι έτοιμοι να κατέβουν ξανά στους με τα τρακτέρ τους στους δρόμους. Ετοιμάζονται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους με ένα ενιαίο μπλοκ στη Νίκαια.

Σύνταξη
Χριστούγεννα στους δρόμους υπόσχονται οι αγρότες – Αποφασίζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων
Agro-in 18.11.25

Χριστούγεννα στους δρόμους υπόσχονται οι αγρότες – Αποφασίζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Οι αγρότες ετοιμάζονται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους - Τις αποφάσεις τους λαμβάνουν σήμερα οι Θεσσαλοί - Στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια στις 23 Νοεμβρίου οι τελικές αποφάσεις για το πού θα στηθούν τα μπλόκα.

Σύνταξη
Αγρότες: Στις 23 Νοεμβρίου αποφασίζουν για τις κινητοποιήσεις τους
Agro-in 15.11.25

Σε αναβρασμό οι αγρότες - Στις 23 Νοεμβρίου αποφασίζουν για τις κινητοποιήσεις τους

Αγρότες και κτηνοτρόφοι κατέβηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα ενώ συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα - Στις 23 Νοεμβρίου αποφασίζουν για το πώς θα συνεχίσουν

Σύνταξη
Λάρισα: Οργή κτηνοτρόφων, έφτασαν έξω από το γραφείο του Κέλλα – «Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι»
Λάρισα 13.11.25

Οργή κτηνοτρόφων, έφτασαν έξω από το γραφείο του Κέλλα - «Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι»

Φουντώνει διαρκώς η αγανάκτηση στις τάξεις των κτηνοτρόφων ενάντια στην πολιτική που ασκείται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,. Συγκέντρωση στη Λάρισα και κάλεσμα να στηριχθεί ο αγώνας τους.

Σύνταξη
«Χαστούκι» Κομισιόν σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία διαφυγή από το σχέδιο δράσης- Πρακτικές διαφθοράς δεν γίνονται αποδεκτές
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

«Χαστούκι» Κομισιόν σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία διαφυγή από το σχέδιο δράσης- Πρακτικές διαφθοράς δεν γίνονται αποδεκτές

«Το κακό παράγινε» σημείωσε, ο επικεφαλής της Μονάδας ΚΑΠ της DG Agri της Κομισιόν, Φίλιπ Μπας και ξεκαθάρισε στην κυβέρνηση ότι «υπάρχουν 54 συγκεκριμένες δράσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και για καθεμία από αυτές πρέπει να υπάρξει πλήρης υλοποίηση, σημείο προς σημείο. Δεν υπάρχει καμία διαφυγή...»

Σύνταξη
Επιδοτήσεις: Έσπειρε σκάνδαλα, θερίζει θύελλες η κυβέρνηση – Στο περίμενε οι αγροκτηνοτρόφοι
Συνεχίζονται οι έλεγχοι 12.11.25

Έσπειρε σκάνδαλα, θερίζει θύελλες η κυβέρνηση - Επιφυλακτική η Κομισιόν, στο περίμενε για τις επιδοτήσεις οι αγροκτηνοτρόφοι

Με εξ’ ολοκλήρου ευθύνη της κυβέρνησης η καθυστέρηση στις επιδοτήσεις. Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, που όπως όλα δείχνουν το Μαξίμου γνώριζε αλλά δεν έκανε τίποτα μέχρι που παρενέβη η ευρωπαία εισαγγελέας, εξακολουθεί να προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στην «έξοδο» και παίκτες από την Παρτιζάν: Ο Μπόνγκα σκοπεύει να αποχωρήσει αν δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς
Μπάσκετ 28.11.25

Στην «έξοδο» και παίκτες από την Παρτιζάν: Ο Μπόνγκα σκοπεύει να αποχωρήσει αν δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς

Εξακολουθεί να «φυλλοροεί» ή Παρτιζάν. Οπως αναφέρουν δημοσιεύματα ο Άιζακ Μπόνγκα γνωστοποίησε στη διοίκηση ότι σκοπεύει να αποχωρήσει, εφόσον στην τεχνική ηγεσία δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς.

Σύνταξη
«Θα πεθάνετε στα γέλια!» – Το Variety επιλέγει τις 100 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών
Bookmark 28.11.25

«Θα πεθάνετε στα γέλια!» – Το Variety επιλέγει τις 100 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών

Υπάρχουν λίστες που απλώς πληροφορούν και αυτές που γεννούν διαφωνίες και debate ως οργισμένες κακοκαιρίες με shelf cloud και όλα τα παρελκόμενα. Η παρακάτω που απαριθμεί τις 100 Καλύτερες Κωμωδίες Όλων των Εποχών, ανήκει κατηγορηματικά στις δεύτερες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα social media σκοτώνουν την πλήξη – Και μαζί τη σπίθα της φαντασίας
Εξαιρετικό λίπασμα 28.11.25

Τα social media σκοτώνουν την πλήξη – Και μαζί τη σπίθα της φαντασίας

Η πλήξη, όσο και αν αυτό φαίνεται παράλογο, μπορεί να είναι πολύ ευεργετική σύμφωνα με επιστήμονες. Αλλά οι άνθρωποι της σημερινής εποχής έχουν βρει μέσο για να μη βαριούνται. Τα social media.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί μας αρέσει να μοιραζόμαστε γεύματα;
Go Fun 28.11.25

Γιατί μας αρέσει να μοιραζόμαστε γεύματα;

Για χιλιάδες χρόνια, οι άνθρωποι συγκεντρώνονται σε μικρές ομάδες για να απολαύσουν ένα γεύμα. Γιατί είναι σημαντικό αυτό και γιατί συνεχίζουμε αυτή την παράδοση;

Σύνταξη
Έντονες αντιδράσεις για το bullying σε ποδοσφαιριστή της Στουτγκάρδης από αντίπαλο (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Έντονες αντιδράσεις για το bullying σε ποδοσφαιριστή της Στουτγκάρδης από αντίπαλο (vid+pics)

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει ενέργεια του μέσου της Γκόου Αχέντ Ιγκλς, Βίκτορ Εντβάρντσεν, να ειρωνευτεί μια δυσμορφία στο πρόσωπο του μέσου της Στουτγκάρδης, Άντζελο Στίλερ. Ζήτησε συγγνώμη ο Σουηδός

Σύνταξη
Ανατιμήσεις φωτιά στα φρούτα ως 50% – Ποιος φοράει το «καπέλο» από το χωράφι στο ράφι;
Ακρίβεια 28.11.25

Ανατιμήσεις φωτιά στα φρούτα ως 50% – Ποιος φοράει το «καπέλο» από το χωράφι στο ράφι;

Εκτός από τις τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος, τσουχτερές ανατιμήσεις σημειώνονται και στα φρούτα. Φταίει η μειωμένη παραγωγή, τα «καπέλα» των μεσαζόντων ή τα κόστη της εφοδιαστκής αλυσίδας;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΟΗΕ: Το Ισραήλ εφαρμόζει «de facto πολιτική οργανωμένων και εκτεταμένων βασανιστηρίων»
Κόλαφος 28.11.25

ΟΗΕ: Το Ισραήλ εφαρμόζει «de facto πολιτική οργανωμένων και εκτεταμένων βασανιστηρίων»

Κόλαφος για το Ισραήλ η έκθεση της Επιτροπής του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων. Και περιγράφει με ζοφερό τρόπο όσα υφίστανται Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στις ισραηλινές φυλακές.

Σύνταξη
Οι 4 συσκευές που μπορεί να τινάξουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σου στον αέρα
Συσκευές - «βαμπίρ» 28.11.25

Οι 4 συσκευές που μπορεί να τινάξουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σου στον αέρα χωρίς να το καταλάβεις

Πλέον πολλές συσκευές και κυρίως όσες είναι συνδεδεμένες με το διαδίκτυο, καταναλώνουν ενέργεια που σε βάθος ενός έτους θα φανεί στον λογαριασμό σας

Σύνταξη
Οι τεχνοκράτες εκφράζουν όλο και περισσότερο δημόσιες τοποθετήσεις – Οι γνώμες διίστανται
Έχουν ευθύνη; 28.11.25

Οι τεχνοκράτες εκφράζουν όλο και περισσότερο δημόσιες τοποθετήσεις – Οι γνώμες διίστανται

Οι γνώμες μπορεί να διίστανται, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι οι τεχνοκράτες πρέπει να περιορίζουν τις δημόσιες τοποθετήσεις τους σε θέματα αρμοδιότητάς τους

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Νορβηγία: Ντοπέ λόγω συνθετικού χλοοτάπητα!
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Νορβηγία: Ντοπέ λόγω συνθετικού χλοοτάπητα!

Παίκτρια ποδοσφαίρου της Νορβηγίας δικαιώθηκαν και η Βαλερένγκα καλεί τις παγκόσμιες αρχές αντι-ντόπινγκ να επικαιροποιήσουν την έρευνα και την κατανόηση γύρω από τους τεχνητούς αγωνιστικούς χώρους

Βάιος Μπαλάφας
ΣΥΡΙΖΑ: Νίκη για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – Εγκρίθηκε η Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματά τους
Επικαιρότητα 28.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Νίκη για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – Εγκρίθηκε η Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματά τους

«Πρόκειται για μια σημαντική κατάκτηση για την υπεράσπιση της ισότητας, της προσβασιμότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας για εκατομμύρια συμπολίτες μας στην ΕΈ των 27», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Aνατομία μιας κρίσης: Κόστνερ όπως Μπιλ Κλίντον στο Τιμόρ του 1999 για τον ΟΗΕ
Διπλωματία 28.11.25

Aνατομία μιας κρίσης: Κόστνερ όπως Μπιλ Κλίντον στο Τιμόρ του 1999 για τον ΟΗΕ

Ο Κέβιν Κόστνερ και ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο συνεργάζονται σε ένα φιλόδοξο τηλεοπτικό εγχείρημα για τα Ηνωμένα Έθνη επιστρέφοντας το βλέμμα στο Ανατολικό Τιμόρ του 1999

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φάμελλος: «Ναι» στον διάλογο με την Τουρκία, ούτε βήμα πίσω στα εθνικά μας συμφέροντα
Ελληνοτουρκικά 28.11.25

Φάμελλος: «Ναι» στον διάλογο με την Τουρκία, ούτε βήμα πίσω στα εθνικά μας συμφέροντα

«Έχουμε εκφράσει την έντονη αντίδραση μας για το πρόγραμμα SAFE και για τη συμμετοχή της Τουρκίας σε αυτό», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η χαμηλότερη προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης στην ιστορία εφαρμογής της ΚΑΠ στη χώρα μας – Κυβερνητική ανεπάρκεια
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

ΠΑΣΟΚ: Η χαμηλότερη προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης στην ιστορία εφαρμογής της ΚΑΠ στη χώρα μας – Κυβερνητική ανεπάρκεια

«Ενδεικτικό της κυβερνητικής ανεπάρκειας είναι η εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και στον διοικητή της ΑΑΔΕ», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ γνώριζαν 1 χρόνο για την επικινδυνότητα των κτιρίων – Ο εργολάβος δεν συμμορφώθηκε
Διαφθορά ή άγνοια; 28.11.25

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ γνώριζαν 1 χρόνο για την επικινδυνότητα των κτιρίων - Ο εργολάβος δεν συμμορφώθηκε

Οι κάτοικοι των διαμερισμάτων στο Χονγκ Κονγκ είχαν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τα εύφλεκτα αφρώδη πάνελ και τα δίχτυα σκαλωσιάς πριν τη φωτιά, αλλά οι υπεύθυνοι και ο εργολάβος δεν έλαβαν μέτρα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Φρίκη στη Ρόδο: Σύλληψη 55χρονου για βιασμό και αιμομιξία της κόρης του
Ελλάδα 28.11.25

Φρίκη στη Ρόδο: Σύλληψη 55χρονου για βιασμό και αιμομιξία της κόρης του

Ο 55χρονος, όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, αρνήθηκε το αδίκημα του βιασμού. Παραδέχτηκε μόνο ότι υπήρξε για σύντομο χρονικό διάστημα σεξουαλική επαφή, την οποία χαρακτήρισε συναινετική και ισχυρίστηκε ότι σταμάτησε όταν «κατάλαβαν ότι δεν είναι σωστό».

Σύνταξη
Μπιορκ, 60 χρόνια αναρχίας – Από τους Ολυμπιακούς Αθήνα 2004 στα χαρακώματα για ένα δίκαιο πλανήτη
Θεά B 28.11.25

Μπιορκ, 60 χρόνια αναρχίας – Από τους Ολυμπιακούς Αθήνα 2004 στα χαρακώματα για ένα δίκαιο πλανήτη

Γεννημένη στην Ισλανδία, 60 χρόνια πριν, η Μπιορκ είναι ένα ηφαίστειο δημιουργίας και πολιτικοποιημένης δημιουργίας ως το αρχέτυπο του πολιτιστικού προβοκάτορα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται απειλή και γνωστοί διαμορφωτές κοινής γνώμης συμπεριφέρονται ως… τρολ του διαδικτύου
Παρασκήνιο 28.11.25

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται απειλή και γνωστοί διαμορφωτές κοινής γνώμης συμπεριφέρονται ως… τρολ του διαδικτύου

Αποστροφή και προβληματισμό δημιουργεί η παρόμοια με τρολ του χειρίστου είδους αντίδραση δημοσιολογούντων και διαμορφωτών κοινής γνώμης κάτω από απειλητική ανάρτηση συγγενή του «Φραπέ» εναντίον του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο