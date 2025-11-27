Αγρότες: Ολες οι αλλαγές σε επιδοτήσεις και τις πληρωμές
Τι ειπώθηκε στη συνέντευξη Τύπου για τη μεταρρύθμιση του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων - Πώς θα γίνουν οι πληρωμές
- Δίμηνη παράταση της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων ζητεί η ΠΟΜΙΔΑ
- «Εκβιασμός»: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο
- Προφυλακίστηκε ο 40χρονος για ασέλγεια σε βάρος των ανιψιών του συντρόφου του
- Ξεκινούν την Παρασκευή οι αιτήσεις συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις - Πότε λήγει η προθεσμία
Σε εξέλιξη βρίσκεται συνέντευξη Τύπου για τις μεταρρυθμίσεις στο σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων και τις πληρωμές στους αγρότες.
Την ενημέρωση πραγματοποιούν ο Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.
Όπως ανακοινώθηκε την προηγούμενη Τρίτη, η έγκριση από την Κομισιόν, την προηγούμενη εβδομάδα, του ελληνικού Σχεδίου Δράσης για την μεταρρύθμιση του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων ανοίγει το δρόμο για την άμεση πληρωμή της προκαταβολής (70%) της βασικής ενίσχυσης του 2025.
Επιπλέον δρομολογείται η πληρωμή άλλων ενισχύσεων από τον Πυλώνα Ι και ΙΙ της ΚΑΠ, καθώς και πληρωμές από μικρότερα προγράμματα που είχαν καθυστερήσει λόγω του γενικότερου προβλήματος που ΟΠΕΚΕΠΕ.
Αμέσως μετά την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης, όπως σημείωσε ο κ. Πρωτοψάλτης θα δρομολογηθεί η καταβολή του Μέτρου 23, ύψους 180 εκατ. ευρώ καθώς και οι εκκαθαρίσεις αγροτικών προγραμμάτων, οι οποίες εκκρεμούν.
- Η ΑΕΚ ανακοίνωσε και επίσημα τον Κλαβέλ
- Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και κατακεραυνώνει το «The Hunger Games»
- Σαλαμίνα: Σοκάρουν οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της 75χρονης – Τα στοιχεία που δείχνουν προμελέτη από την 46χρονη
- Το βιολί με το VAR και το φρένο στη διαιτησία
- Πώς θα αυξηθεί η προσφορά στα ακίνητα – Οι λύσεις για τη στεγαστική κρίση
- Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Ντογκούλη ξεσκεπάζει το σύστημα ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ
- Πούτιν: Δεν θα υπογράψω έγγραφα με την «παράνομη» ουκρανική ηγεσία – «Μην αγγίξετε τα περιουσιακά στοιχεία»
- Ολοκληρώθηκε η δημόσια κλήρωση για τα 8.500 άτομα που θα λάβουν 1.000 ευρώ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις