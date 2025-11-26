Τι θα πληρώσουν ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες για ασφαλιστικές εισφορές το 2026

Οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών παραμένουν κάθε χρόνο ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα για τη μικρομεσαία οικονομία. Το 2026 δεν θα αποτελέσει εξαίρεση. Aντίθετα, έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η ασφαλιστική επιβάρυνση συνεχίζει να κινείται ανοδικά, έστω και με ηπιότερους ρυθμούς απ’ όσους είχαν αρχικά προβλεφθεί.

Η διάταξη που κατατέθηκε πριν λίγες ημέρες στη Βουλή παρατείνει το σημερινό καθεστώς (αναπροσαρμογή βάσει πληθωρισμού) και «παγώνει» τον υπολογισμό των εισφορών με βάση τον δείκτη μισθών , όπως προέβλεπε η νομοθεσία . Η μεταβολή αυτή δεν είναι απλά τυπική καθώς έχει άμεσο αντίκτυπο στις τσέπες δεκάδων χιλιάδων επαγγελματιών.

Αν ο υπολογισμός γινόταν με βάση τον δείκτη μισθών, οι αυξήσεις για το 2026 θα άγγιζαν το 5,5% .Με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται χαμηλότερα, η επιβάρυνση περιορίζεται στο 2,4% -2,5% Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, που σήμερα βρίσκεται στα 244,65 ευρώ, θα κινηθεί κοντά στα 250 με 251 ευρώ, ανάλογα με το τελικό ποσοστό μεταβολής.

Για έναν επαγγελματία που βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία, η αύξηση θα κυμανθεί γύρω στα έξι ευρώ τον μήνα. Πρόκειται σαφώς για μικρότερο βάρος από εκείνο που θα προκαλούσε μια άνοδος της τάξης κοντα στο 6%, αλλά δεν παύει να αποτελεί ακόμη μία μηνιαία υποχρέωση σε ένα ήδη φορτωμένο καλάθι υποχρεώσεων.

Το βάρος γίνεται εντονότερο όσο ανεβαίνουν οι κατηγορίες. Στην έκτη κατηγορία, όπου η μηνιαία εισφορά φτάνει σήμερα τα 659,39 ευρώ, η νέα επιβάρυνση μεταφράζεται σε ποσά που αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 17 ευρώ. Αν και οι αυξήσεις αυτές δεν έχουν τον χαρακτήρα «σοκ» που θα είχε μια αναπροσαρμογή βάσει μισθών, επιβεβαιώνουν ότι το κόστος παραμένει υψηλό για εκείνους που βρίσκονται στις ανώτερες διαβαθμίσεις.

Αγρότες

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τους αγρότες. Οι εισφορές τους, που στη βασική κατηγορία ανέρχονται σήμερα σε 145,63 ευρώ, θα ακολουθήσουν την ίδια λογική αναπροσαρμογής.

Στην έκτη κατηγορία, με σημερινό ύψος στα 394,94 ευρώ, οι αυξήσεις του 2,4% διαμορφώνει το νέο τοπίο για το 2026. Μπορεί τα ποσά να μην φαίνονται υπερβολικά μεμονωμένα, όμως σε έναν κλάδο που ήδη πιέζεται από το κόστος παραγωγής και την στάση πληρωμών των επιδοτήσεων , κάθε πρόσθετη υποχρέωση λειτουργεί σωρευτικά.

Η ουσία είναι ότι οι εισφορές ανεβαίνουν ξανά. Και ενώ το Δημόσιο επιλέγει έναν πιο ήπιο μηχανισμό προσαρμογής, η πραγματικότητα για τους μη μισθωτούς δεν αλλάζει: το ασφαλιστικό βάρος παραμένει σταθερά υψηλό και συσσωρεύεται χρόνο με τον χρόνο.

