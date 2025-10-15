Τι αλλάζει στις ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών

Προς αύξηση 4% έως 5% οδηγούνται οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών (ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών) το 2026.

Κατά την επόμενη χρονιά το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών θα καθοριστούν σύμφωνα με τον νέο δείκτη εξέλιξης των μισθών. Πρόκειται για ένα νέο δείκτη τον οποίο διαμορφώνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας.

Πώς θα καθοριστούν οι ασφαλιστικές εισφορές

Με τον συγκεκριμένο δείκτη από το 2026 και εντεύθεν θα υπολογίζονται δύο πράγματα: οι αυξήσεις στις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών αλλά και οι συντάξιμες αποδοχές για όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις το ύψος των εισφορών στην κατώτατη ασφαλιστική κατηγορία θα διαμορφωθεί τον ερχόμενο Ιανουάριο μεταξύ των 187 και 190 ευρώ.

Το νέο σύστημα προσδιορισμού των ασφαλιστικών εισφορών θα έπρεπε να εφαρμοστεί από το 2025

Την αύξηση ύψους 4% έως 5% στις εισφορές θα κληθούν να καταβάλουν 1,8 εκατομμύρια μη μισθωτοί ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες.

Το νέο σύστημα προσδιορισμού των ασφαλιστικών εισφορών θα έπρεπε να εφαρμοστεί από το 2025. Ωστόσο δεν ήταν έτοιμος ο δείκτης μισθών γεγονός που μετέθεσε την εφαρμογή του κατά ένα έτος. Το νέο σύστημα αναμένεται να οδηγήσει – άμεσα – σε υψηλότερες εισφορές και μελλοντικά σε μεγαλύτερες συντάξεις.

Κι αυτό γιατί – παραδείγματος χάριν – στο τρέχον έτος η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι το 2025, η μέση αύξηση των μισθών θα είναι κοντά στο 5,5%, ενώ ο πληθωρισμός (βάση του οποίου καθοριζόταν έως τώρα οι αυξήσεις των εισφορών) κοντά στο 3%.

Οι ασφαλιστικές εισφορές ανά κατηγορία

Έτσι το 2026 συνολικά οι εισφορές (ενός μη μισθωτού που πληρώνει και εισφορές υγείας και επικούρησης), διαμορφώνονται για την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία στα 254,44 ευρώ (από 244,65 ευρώ σήμερα), με αύξηση 4% και στα 256,88 ευρώ, με αύξηση 5%.

Στην τρίτη ασφαλιστική κατηγορία, οι εισφορές θα διαμορφωθούν μεταξύ 365,91 και 369,43 ευρώ από 351,84 σήμερα, ενώ στην έκτη ασφαλιστική κατηγορία, οι εισφορές θα διαμορφωθούν από 659,39 ευρώ σε 685,77 ή 692,36 ευρώ, για αυξήσεις 4% ή 5% αντίστοιχα.

Η 6η ασφαλιστική κατηγορία (659 ευρώ) οδηγεί μετά από σαράντα έτη ασφάλισης σε σύνταξη κοντά στα 1.850 ευρώ

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύνταξη που θα λάβει κάποιος μετά από 40 έτη ασφάλισης, έχοντας επιλέξει τα περισσότερα χρόνια ασφάλισής του την πρώτη, χαμηλή ασφαλιστική κατηγορία, δεν θα ξεπερνά τα 860 ευρώ.

Η τρίτη κατηγορία (351,8 ευρώ) και η τέταρτη ασφαλιστική κατηγορία (422,9 ευρώ) οδηγούν σε σύνταξη πάνω από 1.085 ευρώ, ενώ η 6η ασφαλιστική κατηγορία (659 ευρώ) οδηγεί μετά από σαράντα έτη ασφάλισης σε σύνταξη κοντά στα 1.850 ευρώ.

Πηγή: ot.gr