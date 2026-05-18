«Ο Ολυμπιακός τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του Τουμπέλις»
Οπως αναφέρει ρεπορτάζ του εξωτερικού, ο Ολυμπιακός θεωρείται φαβορί την απόκτηση του Αζουόλας Τουμπέλις.
Την ώρα που τα ρεπορτάζ στο εξωτερικό θεωρούν σίγουρη την αποχώρηση του Πίτερς, από τον Ολυμπιακό, οι Ισραηλινοί θεωρούν τους Ερυθρόλευκους φαβορί για την απόκτηση του φόργουορντ της Ζαλγκίρις, Αζουόλας Τουμπέλις (24, 2,08μ.).
Ο Λιθουανός πάουερ φόργουορντ είναι από τις αποκαλύψεις της φετινής Euroleague και σύμφωνα με το Sport5 είναι στα ραντάρ της Χάποελ Τελ Αβίβ, αλλά τον πρώτο λόγο για την απόκτησή του έχει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ.
Τι λένε στο Ισραήλ για Τουμπέλις και Ολυμπιακό
«Παρά την επιθυμία της Χάποελ να τον αποκτήσει, το Sport5 έχει μάθει ότι τον πρώτο λόγο για την απόκτησή του έχει ο Ολυμπιακός, που είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για να τον πάρει και αυτή τη στιγμή φαίνεται πως δεν είναι κοντά στην ομάδα του Τελ Αβίβ», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Ισραηλινοί.
Ο 24χρονος Τουμπέλις στην ρούκι του σεζόν στην Ευρωλίγκα έχει 12,1 πόντους (63,4% στα δίποντα και 40,5% στα τρίποντα) και 4,5 ριμπάουντ σε 22,5 λεπτά ανά αγώνα, ενώ στη σειρά των playoffs απέναντι στη Φενέρμπαχτσε είχε 17,2 πόντους και 4,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.
Το συμβόλαιο και το buyout
Να σημειωθεί πως ο Τουμπέλις έχει συμβόλαιο με την Ζαλγκίρις μέχρι και το καλοκαίρι του 2027, με option ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο, ενώ στο Ισραήλ αναφέρουν πως δύσκολα θα δεχτεί να τον παραχωρήσει η λιθουανική ομάδα με ένα ποσό κάτω του 1 εκατ. ευρώ.
