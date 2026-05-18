Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
«Ο Ολυμπιακός τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του Τουμπέλις»
Μπάσκετ 18 Μαΐου 2026, 11:51

Οπως αναφέρει ρεπορτάζ του εξωτερικού, ο Ολυμπιακός θεωρείται φαβορί την απόκτηση του Αζουόλας Τουμπέλις.

Την ώρα που τα ρεπορτάζ στο εξωτερικό θεωρούν σίγουρη την αποχώρηση του Πίτερς, από τον Ολυμπιακό, οι Ισραηλινοί θεωρούν τους Ερυθρόλευκους φαβορί για την απόκτηση του φόργουορντ της Ζαλγκίρις, Αζουόλας Τουμπέλις (24, 2,08μ.).

Ο Λιθουανός πάουερ φόργουορντ είναι από τις αποκαλύψεις της φετινής Euroleague και σύμφωνα με το Sport5 είναι στα ραντάρ της Χάποελ Τελ Αβίβ, αλλά τον πρώτο λόγο για την απόκτησή του έχει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ.

Τι λένε στο Ισραήλ για Τουμπέλις και Ολυμπιακό

«Παρά την επιθυμία της Χάποελ να τον αποκτήσει, το Sport5 έχει μάθει ότι τον πρώτο λόγο για την απόκτησή του έχει ο Ολυμπιακός, που είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για να τον πάρει και αυτή τη στιγμή φαίνεται πως δεν είναι κοντά στην ομάδα του Τελ Αβίβ», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Ισραηλινοί.

Ο 24χρονος Τουμπέλις στην ρούκι του σεζόν στην Ευρωλίγκα έχει 12,1 πόντους (63,4% στα δίποντα και 40,5% στα τρίποντα) και 4,5 ριμπάουντ σε 22,5 λεπτά ανά αγώνα, ενώ στη σειρά των playoffs απέναντι στη Φενέρμπαχτσε είχε 17,2 πόντους και 4,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Το συμβόλαιο και το buyout

Να σημειωθεί πως ο Τουμπέλις έχει συμβόλαιο με την Ζαλγκίρις μέχρι και το καλοκαίρι του 2027, με option ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο, ενώ στο Ισραήλ αναφέρουν πως δύσκολα θα δεχτεί να τον παραχωρήσει η λιθουανική ομάδα με ένα ποσό κάτω του 1 εκατ. ευρώ.

«Ο Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ! Οριστική συμφωνία της βασίλισσας με τον Πορτογάλο τεχνικό»
Ποδόσφαιρο 18.05.26

Ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με ανάρτησή του, υποστηρίζει πως υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στον Ζοσέ Μουρίνιο και την Ρεάλ Μαδρίτης για την επιστροφή του Πορτογάλου στον πάγκο της.

Ροντινέι: «Ο Ολυμπιακός θα γυρίσει πιο δυνατός – Είμαστε και πάντα θα είμαστε οι καλύτεροι στην Ελλάδα»

Σε ανάρτηση που έκανε, ο Ροντινέι ένιωσε την ανάγκη να απολογηθεί στον κόσμο του Ολυμπιακού για την απώλεια του πρωταθλήματος και ταυτόχρονα υποσχέθηκε δυναμική επιστροφή τη νέα σεζόν.

Απάντησε στον Γιανάι ο Αταμάν: «Δεν με φτάνεις ούτε με 100 εκατ. μπάτζετ» – «Θα φύγω όταν το πει ο Γιαννακόπουλος»
Μπάσκετ 15.05.26

Απάντησε στον Γιανάι ο Αταμάν: «Δεν με φτάνεις ούτε με 100 εκατ. μπάτζετ» – «Θα φύγω όταν το πει ο Γιαννακόπουλος»

Ξέσπασε ο Εργκίν Αταμάν κατά του προέδρου της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, μετά τις υποτιμητικές δηλώσεις του τελευταίου που ακολούθησαν τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια – «Θα φύγω όταν μου το πει ο Γιαννακόπουλος», είπε για το μέλλον του ο Τούρκος τεχνικός.

«The Beloved» – Ο Χαβιέ Μπαρδέμ απέναντι σε μια τρομακτική σχέση πατέρα-κόρης
Κάννες 18.05.26

«The Beloved» – Ο Χαβιέ Μπαρδέμ απέναντι σε μια τρομακτική σχέση πατέρα-κόρης

«Ο Μπαρδέμ στη νέα ταινία The Beloved υποδύεται τον Εστεμπάν, έναν σκηνοθέτη ταινιών και διάσημο νικητή Όσκαρ και Χρυσού Φοίνικα: έναν γοητευτικό και κοσμικό άνδρα σε μια ασαφή κρίση μέσης ηλικίας» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

