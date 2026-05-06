sports betsson
Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
06.05.2026 | 15:23
Τραγωδία στην Αίγινα - Νεκρό κοριτσάκι 20 μηνών
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 81-78: «Ζωντανοί» οι Λιθουανοί με Τουμπέλις και Γουίλιαμς-Γκος (vid)
Μπάσκετ 06 Μαΐου 2026, 22:21

Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 81-78: «Ζωντανοί» οι Λιθουανοί με Τουμπέλις και Γουίλιαμς-Γκος (vid)

Η Ζαλγκίρις γύρισε παιχνίδι 18 πόντων και πήρε το τρίτο ματς της σειράς Play Off απέναντι στη Φενέρ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Οι στιγμές που μας «κόβουν» την ανάσα… μας δίνουν τελικά πνοή

Οι στιγμές που μας «κόβουν» την ανάσα… μας δίνουν τελικά πνοή

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Ζαλγκίρις υποδέχτηκε την Φενέρ για την τρίτη αναμέτρηση της σειράς αναμεσά τους και με τεράστια ανατροπή παρέμεινε ζωντανή και συνεχίζει να ελπίζει. Με τον Τουμπέλις σε σπουδαίο βράδυ με 26 πόντους (13 στην τέταρτη περίοδο) και 6 ριμπάουντ, έκανε το 2-1 και τώρα περιμένει την Παρασκευή (8/5) για το Game 4, όπως και ο Ολυμπιακός για να μάθει τον αντίπαλό του για τον ημιτελικό.

Ο προπονητής των Τούρκων και θρύλος των Λιθουανών είδε την ομάδα του να προηγείται με 18 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο, όμως δεν κατάφερε να φύγει με το διπλό και το εισιτήριο για το Final 4 της Αθήνας. Εντυπωσιακό αν κανείς σκεφτεί πως η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης αποτελεί στατιστικά την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης.

Η Φενέρ έκανε τρομερό ξεκίνημα στο Κάουνας, παίρνοντας γρήγορα προβάδισμα, κλείνοντας μάλιστα την πρώτη περίοδο με σερί 12-0. Κάπως έτσι ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο με διαφορά 13 πόντων και την άνοιξε μέχρι και τους 18, με πέντε λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (19-37). Οι Φρανσίσκο και Γκος όμως πήραν μπρος επιθετικά και κατάφεραν να πάνε στα αποδυτήρια όντες πίσω μόνο με 7 πόντους (35-42).

Στο δεύτερο ημίχρονο η Φενέρ προσπάθησε να φύγει ξανά μπροστά όμως η Ζαλγκίρις δεν άφησε να ξανά γίνει κάτι τέτοιο. Κράτησε κοντά το ματς μέχρι που στην τέταρτη περίοδο με οδηγό τον Τουμπέλις των 13 πόντων στο δεκάλεπτο, κατάφερε όχι μόνο να ισοφαρίσει για πρώτη φορά στο ματς (70-70), αλλά να περάσει και μπροστά με 2:45 για τη λήξη. Χωρίς σκορ έμειναν οι Τούρκοι για 1:51 και έσπασε το σερί ο Μπάλντουιν με κάρφωμα στα έξι δευτερόλεπτα. Ήταν ήδη αργά όμως, με τους γηπεδούχους να έχουν μαξιλαράκι τριών πόντων και να κλειδώνουν την υπόθεση νίκη από τη γραμμή της βολής.

YouTube thumbnail

Τα δεκάλεπτα: 12-25, 35-42, 57-62, 81-78

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα 

Ζαλγκίρις Κάουνας (Μασιούλις): Γουίλιαμς-Γκος 18 (3/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Φρανσίσκο 12 (2/7 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ράιτ 11 (4/6 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Γκιεντράιτις, Τουμπέλις 26 (6/10 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Λο 2, Σλίβα 2, Μπιρούτις, Μπουτκέβιτσους 3, Σιρβίντις, Ουλάνοβας 7

Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Μπάλντουιν 16 (5/12 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μέλι 4 (5 ριμπάουντ), Χόρτον-Τάκερ 15 (6/8 δίποντα, 4 ασίστ), Ντε Κόλο 7 (2/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Μπιμπέροβιτς 10 (2/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα), Γιάντουνεν 4 (4 ριμπάουντ), Χολ 14 (4/10 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Σίλβα 2, Κόλσον 2, Μπιρτς 4 (4 ριμπάουντ)

Headlines:
Economy
Ομόλογα: Τα spreads επιστρέφουν και το ακριβό χρήμα ξαναγράφει τις ισορροπίες στην Ευρώπη

Ομόλογα: Τα spreads επιστρέφουν και το ακριβό χρήμα ξαναγράφει τις ισορροπίες στην Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Οι στιγμές που μας «κόβουν» την ανάσα… μας δίνουν τελικά πνοή

Οι στιγμές που μας «κόβουν» την ανάσα… μας δίνουν τελικά πνοή

Wall Street
Wall Street: Άνοδος με την ελπίδα της λήξης του πολέμου

Wall Street: Άνοδος με την ελπίδα της λήξης του πολέμου

inWellness
inTown
Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d’artiste
Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Champions League 07.05.26

Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)

Η Παρί προηγήθηκε με τον Ντεμπελέ στο 3', η Μπάγερν ισοφάρισε στο 94', όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν το εισιτήριο για τον τελικό και θα διεκδικήσιυν δεύτερη σερί χρονιά το Champions League κόντρα στην Αρσεναλ.

Βάιος Μπαλάφας
Μπάσκετ 07.05.26

Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»

Όσα είπε ο βοηθός του Μαρτίνεθ, μετά τη νίκη της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως στα δύο τελευταία παιχνίδια ο Εργκίν Αταμάν προσπθεί να επηρεάσει το παιχνίδι με τις διαμαρτυρίες του.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»
Μπάσκετ 07.05.26

Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»

Όσα είπε ο βοηθός του Μαρτίνεθ, μετά τη νίκη της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως στα δύο τελευταία παιχνίδια ο Εργκίν Αταμάν προσπθεί να επηρεάσει το παιχνίδι με τις διαμαρτυρίες του.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91: «Πέταξε» την ευκαιρία για «σκούπα» και τώρα… όλα για όλα στο Game 4 (vid)
Μπάσκετ 06.05.26

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91: «Πέταξε» την ευκαιρία για «σκούπα» και τώρα… όλα για όλα στο Game 4 (vid)

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει από το -19 με το οποίο έχανε από τη Βαλένθια, οι Ισπανοί όμως άντεξαν (91-87) και μείωσαν τη σειρά σε 1-2. «Όλα για όλα» στο τέταρτο παιχνίδι και πάλι στο ΟΑΚΑ.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια
Μπάσκετ 06.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βαλένθια για το Game 3 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η μεγάλη αλλαγή του ΜακΚίσικ: Γιατί εκτελεί βολές από την άκρη της γραμμής (pic, vids)
Euroleague 06.05.26

Η μεγάλη αλλαγή του ΜακΚίσικ: Γιατί εκτελεί βολές από την άκρη της γραμμής (pic, vids)

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ είχε σημαντικό ρόλο στη… σκούπα του Ολυμπιακού με τη Μονακό, όμως προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ο νέος τρόπος που εκτελεί βολές. Και είναι απόλυτα πετυχημένος…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
To Ντουμπάι κλείνει και Οκόμπο!
Euroleague 06.05.26

To Ντουμπάι κλείνει και Οκόμπο!

Το φιλόδοξο project των Εμιράτων προσελκύει κορυφαία ονόματα, εκμεταλλευόμενο την οικονομική αστάθεια στη Μονακό και ένα από αυτά είναι και ο Έλι Οκόμπο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)
Champions League 07.05.26

Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)

Η Παρί προηγήθηκε με τον Ντεμπελέ στο 3', η Μπάγερν ισοφάρισε στο 94', όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν το εισιτήριο για τον τελικό και θα διεκδικήσιυν δεύτερη σερί χρονιά το Champions League κόντρα στην Αρσεναλ.

Βάιος Μπαλάφας
Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»
Μπάσκετ 07.05.26

Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»

Όσα είπε ο βοηθός του Μαρτίνεθ, μετά τη νίκη της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως στα δύο τελευταία παιχνίδια ο Εργκίν Αταμάν προσπθεί να επηρεάσει το παιχνίδι με τις διαμαρτυρίες του.

Σύνταξη
Ρωσία: Η προειδοποίηση της Μόσχας στις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο – Γιατί τώρα, τι μπορεί να συμβεί
Κόσμος 06.05.26

Η προειδοποίηση της Μόσχας στις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο - Γιατί τώρα, τι μπορεί να συμβεί

Η Ρωσία καλεί τις διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι έτοιμες να απομακρύνουν άμεσα το προσωπικό τους σε περίπτωση που διαταχθούν μαζικά πλήγματα.

Σύνταξη
Κέιτ Μίντλετον: Γιατί επιλέγει την Ιταλία ως τον πρώτο της προορισμό μετά τη θεραπεία για τον καρκίνο;
Ατζέντα 06.05.26

Κέιτ Μίντλετον: Γιατί επιλέγει την Ιταλία ως τον πρώτο της προορισμό μετά τη θεραπεία για τον καρκίνο;

Η Κέιτ Μίντλετον θα ταξιδέψει στην Ιταλία την ερχόμενη εβδομάδα για την πρώτη επίσημη επίσκεψή της στο εξωτερικό μετά την περιπέτεια της υγείας της

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε το Ιράν «με προσωπικό μήνυμα» για το Σχέδιο Ελευθερία – Η Τεχεράνη «δεν συμμορφώθηκε»
Πόλεμος στο Ιράν 06.05.26

Ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε το Ιράν «με προσωπικό μήνυμα» για το Σχέδιο Ελευθερία – Η Τεχεράνη «δεν συμμορφώθηκε»

Ο Λευκός Οίκος είχε προειδοποιήσει από την Κυριακή για την επιχείρηση συνοδείας πλοίων για να φύγουν από τα Στενά. Και ζητούσε από το Ιράν να μην επέμβει. Το Ιράν απάντησε στο Σχέδιο Ελευθερία με πυρά

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σάκοτα: «Καλή ομάδα η Μάλαγα, αλλά πιστεύω ότι έχουμε έρθει πιο κοντά στο επίπεδό της»
Μπάσκετ 06.05.26

Σάκοτα: «Καλή ομάδα η Μάλαγα, αλλά πιστεύω ότι έχουμε έρθει πιο κοντά στο επίπεδό της»

Ντράγκαν Σάκοτα και Δημήτρης Φλιώνης μίλησαν για τον ημιτελικό του Basketball Champions League κόντρα στη Μάλαγα και αναφέρθηκαν σε όσα πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ ώστε να προκριθεί στον τελικό.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91: «Πέταξε» την ευκαιρία για «σκούπα» και τώρα… όλα για όλα στο Game 4 (vid)
Μπάσκετ 06.05.26

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91: «Πέταξε» την ευκαιρία για «σκούπα» και τώρα… όλα για όλα στο Game 4 (vid)

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει από το -19 με το οποίο έχανε από τη Βαλένθια, οι Ισπανοί όμως άντεξαν (91-87) και μείωσαν τη σειρά σε 1-2. «Όλα για όλα» στο τέταρτο παιχνίδι και πάλι στο ΟΑΚΑ.

Σύνταξη
PM 2.5: Το επικίνδυνο, λεπτό σωματίδιο, που διεισδύει βαθιά στους πνεύμονες
Κόσμος 06.05.26

Το επικίνδυνο, λεπτό σωματίδιο, που διεισδύει βαθιά στους πνεύμονες - Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην ΕΕ

Η ατμοσφαιρική ρύπανση από μικροσωματίδια PM 2.5 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα στην Ευρώπη. Έως και το 20% των σταθμών παρακολούθησης κατέγραψαν επίπεδα υψηλότερα από τα ισχύοντα πρότυπα ποιότητας του αέρα. Τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα επίπεδα. Πού βρίσκεται η Ελλάδα.

Σύνταξη
15χρονη έπεσε στον Ισθμό της Κορίνθου – Μετεφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο
Ελλάδα 06.05.26

15χρονη έπεσε στον Ισθμό της Κορίνθου – Μετεφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο

Η ανήλικη κατάφερε να κολυμπήσει για 20 λεπτά και να την ανασύρουν στελέχη του Λιμενικού - Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας τραυματιστεί στην πλάτη

Σύνταξη
Πώς οι Καρντάσιαν κατέκτησαν τον κόσμο – Η ανατομία του καρτέλ της δόξας, το sex tape και το τέλος του
Στρατηγική 06.05.26

Πώς οι Καρντάσιαν κατέκτησαν τον κόσμο – Η ανατομία του καρτέλ της δόξας, το sex tape και το τέλος του

Στο νέο της βιβλίο Dekonstructing the Kardashians [Αποδομώντας τις Καρντάσιαν], η Μέι Τζέι Κόρεϊ εξετάζει την ιλιγγιώδη άνοδο της οικογένειας, τις στρατηγικές και το αύριο μετά από αυτές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ 72-77: Το 2Χ2 ο «δικέφαλος» με Μπεβερλι και πρόκριση στα ημιτελικά (vid)
Μπάσκετ 06.05.26

Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ 72-77: Το 2Χ2 ο «δικέφαλος» με Μπεβερλι και πρόκριση στα ημιτελικά (vid)

Ο ΠΑΟΚ νίκησε το Περιστέρι Betsson και στο «Ανδρέας Παπανδρέου (77-72)» , έκανε το 2-0 στη σειρά κι έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που προκρίθηκε στα ημιτελικά των Playoffs της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Ο λαός έχει ανάγκη να απαλλαγεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τους επίδοξους διαχειριστές
Από Θεσσαλονίκη 06.05.26

Κουτσούμπας: Ο λαός έχει ανάγκη να απαλλαγεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τους επίδοξους διαχειριστές

Σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σημείωσε ότι «η κυβέρνηση επιδιώκει να το κουκουλώσει, αξιοποιώντας την απαράδεκτη απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να τη βάλει στο αρχείο»

Σύνταξη
Ιράν: «Στο Παγκόσμιο Κύπελλο οικοδέσποινά μας είναι η FIFA, όχι ο Τραμπ ή οι ΗΠΑ»
Ποδόσφαιρο 06.05.26

Ιράν: «Στο Παγκόσμιο Κύπελλο οικοδέσποινά μας είναι η FIFA, όχι ο Τραμπ ή οι ΗΠΑ»

Η αβεβαιότητα για τη συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ παραμένει λόγω του πολέμου με τις ΗΠΑ, ενώ μία καθοριστική συνάντηση του Ιράν με τη FIFA πρόκειται να γίνει έως τις 20 Μαΐου στη Ζυρίχη,

Σύνταξη
Έκρηξη Γλαβίνα με Δρυμιώτη: Ζείτε σε άλλη χώρα, δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία
On air 06.05.26

Έκρηξη Γλαβίνα με Δρυμιώτη: Ζείτε σε άλλη χώρα, δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία

Η επιλεκτική ανάγνωση των δημοσκοπήσεων με έμφαση στα θετικά μόνο στοιχεία για τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον Ανδρέα Δρυμιώτη προκάλεσε την οργή του Θανάση Γλαβίνα του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 06.05.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Χαβιέ Μπαρδέμ: H γενοκτονία στην Παλαιστίνη, η ευλογία της Πενέλοπε Κρουζ και η κατάρα του FOMO
Πριν τις Κάννες 06.05.26

Χαβιέ Μπαρδέμ: H γενοκτονία στην Παλαιστίνη, η ευλογία της Πενέλοπε Κρουζ και η κατάρα του FOMO

Σε μια εποχή που το Χόλιγουντ μένει σιωπηλό απέναντι στην αδικία, ο Χαβιέ Μπαρδέμ υψώνει το ανάστημά του -όταν δεν αποθεώνει τη «γ@@@@@να όμορφη» Πενέλοπε Κρουζ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Επίτιμος διδάκτορας του ΕΚΠΑ αναγορεύτηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος
Ελλάδα 06.05.26

Επίτιμος διδάκτορας του ΕΚΠΑ αναγορεύτηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Με την παρουσία τους τίμησαν αυτή τη σημαντική στιγμή της αναγόρευσης ως επίτιμου διδάκτορα του ΕΚΠΑ του πρώην αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, Ευάγγελου Βενιζέλου, εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Βαρύ το κλίμα για την αποχώρηση της Ryanair – Αναζητούνται λύσεις από τους φορείς της πόλης
Συσκέψεις επί συσκέψεων 06.05.26

Βαρύ το κλίμα στη Θεσσαλονίκη για την αποχώρηση της Ryanair - Αναζητούνται λύσεις από τους φορείς της πόλης

Οριστική φαίνεται να είναι η απόφαση της Ryanair να κλείσει τη βάση της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη δημιουργώντας έντονο προβληματισμό στους φορείς της πόλης. Διευρυμένη σύσκεψη συγκάλεσε ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
Cookies