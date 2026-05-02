Ο Βαλαντσιούνας, η πρόταση της Ζαλγκίρις και οι πιθανότητες για επιστροφή στη Euroleague

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα, εφόσον αποφασίσει να επιστρέψει στην Ευρώπη και τη Euroleague, με τη Ζαλγκίρις να έχει ξεκινήσει ήδη τις κρούσεις, αλλά και τον Παναθηναϊκό να λέγεται πως παραμονεύει και παρακολουθεί την περίπτωση του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με λιθουανικό δημοσίευμα, η Ζαλγκίρις φαίνεται πως έχει κάνει επίσημη κίνηση για την επιστροφή του Βαλαντσιούνας στην Ευρώπη, λέγοντας ότι υπάρχει ήδη πρόταση στα χέρια του έμπειρου σέντερ.

Σύμφωνα με το Krepsinis.net, η ομάδα του Κάουνας έχει καταθέσει στον Βαλαντσιούνας πρόταση για διετές συμβόλαιο, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ ανά σεζόν. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τα σενάρια που ήθελαν τη Ζαλγκίρις να παρακολουθεί πολύ στενά την περίπτωσή του, σε μια περίοδο όπου το μέλλον του στο NBA παραμένει ανοιχτό.

Ο Βαλαντσιούνας και η πρόταση του Παναθηναϊκού

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παναθηναϊκός το περασμένο καλοκαίρι είχε φέρει στην Αθήνα τον παίκτη για να μιλήσει, μιας και τα είχαν βρει στο οικονομικό κομμάτι, ενώ είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το συμβόλαιο που είχε προτείνει το τριφύλλι στον παίκτη ήταν πάνω από 3 εκατ. ευρώ ετησίως, ποσό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έχει προσφέρει η ομάδα του Κάουνας.

Ο 33χρονος άσος εξακολουθεί να έχει συμβόλαιο με τους Ντένβερ Νάγκετς, όμως η ευρωπαϊκή αγορά παραμένει σε αναμονή για το αν θα ανοίξει τελικά ο δρόμος για την επιστροφή του στην Ευρώπη.

Φέτος ως back-up του Νίκολα Γιόκιτς στους Ντένβερ Νάγκετς είχε σε 65 αγώνες 8,7 πόντους, 5,1 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ σε 13,4 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι.