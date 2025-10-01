H δήλωση του Βαλαντσιούνας και το σενάριο για Παναθηναϊκό και Euroleague

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας θα αγωνιστεί εν τέλει για μία ακόμη σεζόν στο NBA, φορώντας τη φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς, ωστόσο οι δηλώσεις που έκανε ο Λιθουανός σέντερ βάζουν… φωτιά!

Ο Βαλαντσιούνας, ο οποίος έχει πολυετή εμπειρία στην κορυφαία λίγκα του κόσμου, έστειλε ένα μήνυμα που αφήνει όλα τα σενάρια ανοιχτά. «Είμαι εδώ, αλλά αν δεν είμαι χαρούμενος, δεν θα παραμείνω, σωστά;» δήλωσε με απόλυτη ειλικρίνεια, τονίζοντας πως η παρουσία του στους «σβόλους» εξαρτάται από το αν θα βρει τον ρόλο που επιθυμεί.

Τι γράφουν στην Ισπανία για Βαλαντσιούνας και Παναθηναϊκό

Και να που… φουντώνουν ξανά οι φήμες για Παναθηναϊκό! Σύμφωνα με τον Σέρχιο Μαρτίνεθ και την ιστοσελίδα «Solobasket» αυτή η φράση του Λιθουανού μόνο τυχαία δεν είναι. Αν ο Βαλαντσιούνας δεν καταφέρει να έχει τη θέση που θέλει στο Ντένβερ, τότε δεν αποκλείεται να αναζητήσει την τύχη του στη Euroleague. Εκεί, ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται ως ο πιο πιθανός προορισμός, αφού ήδη από το καλοκαίρι είχε επιχειρήσει να τον εντάξει στο δυναμικό του.

«Ο Βαλαντσιούνας θα παραμείνει στο ΝΒΑ με την πρόθεση να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αν αυτό δεν συμβεί, ο Λιθουανός μπορεί να επιχειρήσει την επιστροφή του στην EuroLeague με τους «πράσινους», αναφέρουν οι Ισπανοί. Και ξαφνικά, η συζήτηση φαίνεται να ανοίγει και πάλι…