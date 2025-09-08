Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας για το πώς θα αντιμετωπίσει η Λιθουανία τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η Λιθουανία ολοκλήρωσε τη σύντομη προετοιμασία της για την αναμέτρηση της Τρίτης (8/9, 21:00)με αντίπαλο την Ελλάδα, στο πλαίσιο των προημιτελικών του Eurobasket 2025.

O Γιόνας Βαλαντσιούνας μίλησε για το παιχνίδι με την Εθνική μας, τονίζοντας ότι η «γαλανόλευκη» είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ενώ στάθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, επισημαίνοντας με δόση χιούμορ ότι δεν πρόκειται να αποκαλύψει το πλάνο της «Λιέτουβα» για τον «Greek Freak».

Οι δηλώσεις που έκανε ο Γιόνας Βαλαντσιούνας:

Για την ετοιμότητα της ομάδας του: «Έχουμε προετοιμαστεί μόλις μία ημέρα για το ματς με την Ελλάδα. Είναι μία πολύ καλή ομάδα, έχουν καλούς σουτέρ, έχουν προφανώς τον Γιάννη που είναι πολύ δυνατός ατομικά. Πρέπει να κάνουμε καλή δουλειά, έχουμε ένα πλάνο και θα δούμε. Το αύριο θα δείξει».

Για τον τρόπο αντιμετώπισης του Γιάννη: «Δεν πρόκειται να σας πω, είναι το πλάνο μας (σ.σ. γελάει). Κάθε ομάδα έχει το στυλ της, κι εμείς το ίδιο. Θα βγούμε στο παρκέ και θα δείξουμε τη δική μας δυνατή πλευρά».

Για τα άλλα δυνατά σημεία της Ελλάδας πέραν του Γιάννη: «Είναι ομάδα που βάζει τρίποντα και έχει εμπειρία. Έχουν έμπειρους παίκτες από τέτοιου είδους παιχνίδια, πρέπει να μην κάνουμε λάθη και να μην δεχθούμε εύκολους πόντους. Γενικώς, να κάνουμε καλή δουλειά και στις δύο πλευρές του παρκέ».

Για την προσαρμογή στην απουσία του Γιοκουμπάιτις: «Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, τώρα έχουμε 11 παίκτες. Θέλουμε τα ίδια ή και παραπάνω από τον Βελίτσκα. Η δύναμή μας είναι η ομαδικότητά μας, όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και τους ρόλους. Η ταυτότητά μας είναι ότι παίζουμε όλοι μαζί και στηρίζουμε ο ένας τον άλλο».

Για τους πολλούς τραυματισμούς και αν χρειάζεται να αυξηθούν οι παίκτες στα ρόστερ: «Δεν είναι η δικαιοδοσία μου να μιλήσω, είμαι ακόμη παίκτης και ανυπομονώ για τους αγώνες. Μπορεί να βοηθούσε, μπορεί και όχι. Νιώθεις άσχημα όταν τραυματίζεται ο συμπαίκτης σου, επομένως ίσως και να ήταν καλό».