Ντένβερ Νάγκετς: Μετά τον Γιόκιτς, τραυματίστηκε και ο Βαλαντσιούνας (vid)

Κόκκινος συναγερμός στη γραμμή των ψηλών των Ντένβερ Νάγκετς! Δεν έχουν περάσει 48 ώρες από τον τραυματισμό του Νίκολα Γιόκιτς -που όπως φαίνεται θα χάσει μίνιμουμ τον πρώτο μήνα του 2026- και ο Ντέιβιντ Έιντελμαν είδε και τον δεύτερο ψηλό του, τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να αποχωρεί από το παρκέ τραυματίας, κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου στον αγώνα κόντρα στους Τορόντο Ράπτορς.

Μετά το ιστορικό ξεκίνημα του Γιόκιτς στη σεζόν που τον είχε φέρει με διαφορά πρώτο στις προβλέψεις για τον MVP της regular season, ο Σέρβος σούπερσταρ τραυματίστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (30/12) κατά τη διάρκεια της εκτός έδρας αναμέτρησης με τους στους Μαϊάμι Χιτ. Όπως διαπιστώθηκε, το πρόβλημα που αποκόμισε στο γόνατο θα τον κρατούσε εκτός δράσης για τον επόμενο μήνα τουλάχιστον, κάτι που σήμαινε πως είχε έρθει… επιτέλους η ώρα του Γιόνας Βαλαντσιούνας να ξεκινήσει στην πεντάδα των Νάγκετς και να αναλάβει χρέη «βασικού».

Πρόβλημα στη γάμπα για τον Βαλαντσιούνας

Ωστόσο και ο Λιθουανός στάθηκε άτυχος. Παρότι ξεκίνησε βασικός στο παιχνίδι κόντρα στους Ράπτορς, στα μισά της τρίτης περιόδου αναγκάστηκε να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο κουτσαίνοντας, μετά από τραυματισμό στη γάμπα.

Ακόμη δεν υπάρχουν νέα από τις ΗΠΑ για την σοβαρότητα της κατάστασής του, ωστόσο ο Βαλαντσιούνας ήταν εμφανώς εκνευρισμένος με την ατυχία του μετά το τέλος του αγώνα, όταν μάλιστα εμφανίστηκε και με προστατευτική μπότα στο πόδι.

❗️Valanciunas has been limping for the last two possessions and has to be subbed out late in the third quarter #NBA pic.twitter.com/zvUZdduGE5 — Toni Canyameras (@Canyameridis71) January 1, 2026

Μιλώντας στο «BasketNews», o 33χρόνος σέντερ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του: «Τραυματίστηκα, δεν είναι καλό. Τι να πω; Ότι είμαι χαρούμενος; Όχι, είμαι τραυματίας. Γίνονται αυτά. Ήταν ωραίο που έπαιξα και βοήθησα την ομάδα. Πρέπει να γίνω καλύτερα, να γίνει καλά η γάμπα μου και να επιστρέψω καλύτερος από ποτέ. Εύκολο να το λες, όχι να το κάνεις» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την Ιστορία, στα 23 λεπτά που έπαιξε ως βασικός στο τελευταίο ματς των Νάγκετς, ο Λιθουανός κατέγραψε 17 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ.