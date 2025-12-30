Μεγάλη αγωνία στους Νάγκετς: Ο Γιόκιτς τραυματίστηκε και αποχώρησε κουτσαίνοντας (vid)
Ο Νίκολα Γιόκιτς τραυματίστηκε στο πόδι και στους Νάγκετς κάθονται σε… αναμμένα κάρβουνα
- Axios: Ο Τραμπ πίεσε τον Νετανιάχου να αλλάξει τις πολιτικές του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
- «Η σέξι εμφάνιση... θα πρέπει να εξαιρεθεί» - Σάλος με σχόλιο του Μασκ για 19χρονη που κινδύνευε με απέλαση
- Οικογενειακή τραγωδία στην Ιταλία: Μητέρα και κόρη έπαθαν τροφική δηλητηρίαση σε δείπνο και πέθαναν
- Πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον στις λαϊκές αγορές από τις 7 Ιανουαρίου
Αγωνία επικρατεί στους Ντένβερ Νάγκετς, καθώς ο Νίκολα Γιόκιτς τραυματίστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (30/12) κατά τη διάρκεια της εκτός έδρας αναμέτρησης απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ.
Ο Σπένσερ Τζόουνς έχασε την ισορροπία του και πάτησε τον Σέρβο megastar των Νάγκετς, με τον Γιόκιτς να σωριάζεται στο παρκέ και να πιάνει το γόνατό του, δείχνοντας πως δεν ήταν κάτι επιπόλαιο.
Ο Γιόκιτς είναι ένας παίκτης που σπάνια δείχνει ότι πονάει και αυτή τη φορά αποχώρησε με φανερό πρόβλημα από το παρκέ, δεν επέστρεψε ποτέ στο ματς και πλέον όλοι περιμένουν την επίσημη διάγνωση της ομάδας του Ντένβερ για να δουν πόσο καιρό θα χρειαστεί να πορευτούν χωρίς εκείνον.
Δείτε τον τραυματισμό του Γιόκιτς
Here is a closer look of Nikola Jokic injury https://t.co/taYMEURxU7 pic.twitter.com/XdEZxtGQrK
— Heat Clips 🎬 (@MiamiClip) December 30, 2025
- Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»
- «Ο Λούκα Μόντριτς είναι η καλύτερη μεταγραφή φέτος»
- Τα δεδομένα με Ταϊρίκ Τζόουνς και Ολυμπιακό – Τι γράφουν στο εξωτερικό για τον Αμερικανό
- Πιτίνο: «Σε αγαπώ Ελλάδα – Ευλογία που πήγα στον Παναθηναϊκό»
- Συνεχίζεται το σίριαλ με Τετέ: «Η Γκρέμιο καταθέτει πρόταση αγοράς στον Παναθηναϊκό»
- Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με το Μαρούσι πριν τον Ολυμπιακό – Τα δεδομένα στο τριφύλλι με τη γρίπη Α
- Μεγάλη αγωνία στους Νάγκετς: Ο Γιόκιτς τραυματίστηκε και αποχώρησε κουτσαίνοντας (vid)
- Επέστρεψε ο Αντετοκούνμπο, κερδίζουν οι Μπακς: Δεύτερη συνεχόμενη νίκη κόντρα στους Χόρνετς (113-123)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις