Μεγάλη αγωνία στους Νάγκετς: Ο Γιόκιτς τραυματίστηκε και αποχώρησε κουτσαίνοντας (vid)

Αγωνία επικρατεί στους Ντένβερ Νάγκετς, καθώς ο Νίκολα Γιόκιτς τραυματίστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (30/12) κατά τη διάρκεια της εκτός έδρας αναμέτρησης απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ.

Ο Σπένσερ Τζόουνς έχασε την ισορροπία του και πάτησε τον Σέρβο megastar των Νάγκετς, με τον Γιόκιτς να σωριάζεται στο παρκέ και να πιάνει το γόνατό του, δείχνοντας πως δεν ήταν κάτι επιπόλαιο.

Ο Γιόκιτς είναι ένας παίκτης που σπάνια δείχνει ότι πονάει και αυτή τη φορά αποχώρησε με φανερό πρόβλημα από το παρκέ, δεν επέστρεψε ποτέ στο ματς και πλέον όλοι περιμένουν την επίσημη διάγνωση της ομάδας του Ντένβερ για να δουν πόσο καιρό θα χρειαστεί να πορευτούν χωρίς εκείνον.

Δείτε τον τραυματισμό του Γιόκιτς