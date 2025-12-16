NBA: Απίθανος Γιόκιτς νίκησε την τιτανομαχία με τον Σενγκούν – Έγραψε Ιστορία ο Κούπερ Φλαγκ (vids)

Ο Κεϊόντε Τζορτζ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 37 πόντους και έξι ασίστ -δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι του με 30+ πόντους- και οδήγησε τους Γιούτα Τζαζ στη νίκη με 140-133 στην παράταση απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς, στο Σολτ Λέικ Σίτι.

Η Γιούτα άντεξε σε μια ιστορική βραδιά του Κούπερ Φλαγκ, ο οποίος έγινε ο πρώτος 18χρονος στην ιστορία του ΝΒΑ που σημείωσε 40+ πόντους σε αγώνα, ολοκληρώνοντας το ματς με 42 πόντους, έξι ασίστ και επτά ριμπάουντ για το Ντάλας.

Ο Λάουρι Μαρκάνεν πρόσθεσε 33 πόντους, 16 ριμπάουντ, πέντε ασίστ και τέσσερα κλεψίματα για τους Τζαζ, με τον ίδιο και τον Τζορτζ να σημειώνουν τους εννέα από τους 11 πόντους της ομάδας τους στην παράταση. Ο Κάιλ Φιλιπόφσκι συνέβαλε με 25 πόντους και εννέα ριμπάουντ, με τη Γιούτα να φτάνει στην τέταρτη νίκη της στα τελευταία έξι παιχνίδια.

Για τους Μάβερικς, ο Πι Τζέι Ουάσινγκτον είχε 25 πόντους και 13 ριμπάουντ, ο Νάτζι Μάρσαλ σημείωσε 15 πόντους, ενώ ο Ράιαν Νέμπχαρντ κατέγραψε 14 πόντους και 11 ασίστ, σε ένα αποτέλεσμα που διέκοψε την καλή πορεία του Ντάλας, το οποίο είχε πέντε νίκες στα προηγούμενα έξι ματς.

Ματσάρα και νίκη για το Ντένβερ με απίθανο Γιόκιτς

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ σημείωσε έξι από τους 35 πόντους του στην παράταση, ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε triple-double με 39 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ πριν αποβληθεί με φάουλ, και οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν των Χιούστον Ρόκετς με 128-125, σε αναμέτρηση που κρίθηκε στο έξτρα πεντάλεπτο (κ.α. 117-117).

Οι Νάγκετς, που έφτασαν τις πέντε διαδοχικές νίκες και έβαλαν τέλος σε σερί τεσσάρων εντός έδρας ηττών, πήραν σημαντικές βοήθειες από τους Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ και Κάμερον Τζόνσον (από 13 πόντους), ενώ ο Σπένσερ Τζόουνς πρόσθεσε 11, ευστοχώντας και σε καθοριστικό τρίποντο στην παράταση. Το Ντένβερ έχασε νωρίς τον Πέιτον Γουότσον, ο οποίος αποχώρησε οριστικά από το παιχνίδι στο πρώτο δωδεκάλεπτο λόγω τραυματισμού.

Για το Χιούστον, ο Αλπερέν Σενγκούν κατέγραψε triple-double με 33 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ο Κέβιν Ντουράντ πρόσθεσε 25 πόντους και πέντε κοψίματα, ο Άμεν Τόμπσον είχε 14 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ ο Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ τελείωσε το ματς με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ. Τζος Οκόγκι (16 π.) και Ριντ Σέπαρντ (14 π.) συμπλήρωσαν τη λίστα των διψήφιων για τους Ρόκετς, που γνώρισαν τη δεύτερη ήττα τους στα τελευταία τρία παιχνίδια.

Πέρασαν από τη Βοστώνη οι Πίστονς

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, επικρατώντας εκτός έδρας των Μπόστον Σέλτικς με 112-105, αποτέλεσμα που τους έδωσε την τέταρτη διαδοχική νίκη τους.

Ο Κέιντ Κάνινγχαμ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για το Ντιτρόιτ με 32 πόντους και 10 ασίστ, σουτάροντας με 11/21 εντός πεδιάς και 6/10 τρίποντα. Από 13 πόντους πρόσθεσαν οι Κάρις ΛεΒέρτ και Τομπάιας Χάρις, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην επίθεση των Πίστονς.

Για τη Βοστώνη, ο Τζέιλεν Μπράουν ολοκλήρωσε το ματς με 34 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ωστόσο αστόχησε σε 7 από τις 14 βολές που εκτέλεσε. Ο Ντέρικ Γουάιτ σημείωσε 31 πόντους, όμως οι Σέλτικς δεν απέφυγαν τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα τους.

Τα βραδινά αποτελέσματα του NBA:

Βοστώνη – Ντιτρόιτ 105-112

Μαϊάμι – Τορόντο 96-106

Γιούτα – Ντάλας 140-133 παρ.

Ντένβερ – Χιούστον 128-125 παρ.

Κλίπερς – Μέμφις 103-121