Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
NBA: Απίθανος Γιόκιτς νίκησε την τιτανομαχία με τον Σενγκούν – Έγραψε Ιστορία ο Κούπερ Φλαγκ (vids)
Μπάσκετ 16 Δεκεμβρίου 2025

NBA: Απίθανος Γιόκιτς νίκησε την τιτανομαχία με τον Σενγκούν – Έγραψε Ιστορία ο Κούπερ Φλαγκ (vids)

Σε ένα απίθανο ματς στο Ντένβερ, ο Νίκολα Γιόκιτς βγήκε νικητής στην τιτανομαχία με τον Αλπερέν Σενγκούν και οδήγησε τους Νάγκετς στη νίκη επί των Ρόκετς, με τους δύο σέντερ να καταγράφουν τριπλ νταμπλ - Ιστορία έγραψε ο ρούκι Κούπερ Φλαγκ στην ήττα των Μάβερικς στη Γιούτα.

Σύνταξη
Ο Κεϊόντε Τζορτζ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 37 πόντους και έξι ασίστ -δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι του με 30+ πόντους- και οδήγησε τους Γιούτα Τζαζ στη νίκη με 140-133 στην παράταση απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς, στο Σολτ Λέικ Σίτι.

Η Γιούτα άντεξε σε μια ιστορική βραδιά του Κούπερ Φλαγκ, ο οποίος έγινε ο πρώτος 18χρονος στην ιστορία του ΝΒΑ που σημείωσε 40+ πόντους σε αγώνα, ολοκληρώνοντας το ματς με 42 πόντους, έξι ασίστ και επτά ριμπάουντ για το Ντάλας.

Ο Λάουρι Μαρκάνεν πρόσθεσε 33 πόντους, 16 ριμπάουντ, πέντε ασίστ και τέσσερα κλεψίματα για τους Τζαζ, με τον ίδιο και τον Τζορτζ να σημειώνουν τους εννέα από τους 11 πόντους της ομάδας τους στην παράταση. Ο Κάιλ Φιλιπόφσκι συνέβαλε με 25 πόντους και εννέα ριμπάουντ, με τη Γιούτα να φτάνει στην τέταρτη νίκη της στα τελευταία έξι παιχνίδια.

Για τους Μάβερικς, ο Πι Τζέι Ουάσινγκτον είχε 25 πόντους και 13 ριμπάουντ, ο Νάτζι Μάρσαλ σημείωσε 15 πόντους, ενώ ο Ράιαν Νέμπχαρντ κατέγραψε 14 πόντους και 11 ασίστ, σε ένα αποτέλεσμα που διέκοψε την καλή πορεία του Ντάλας, το οποίο είχε πέντε νίκες στα προηγούμενα έξι ματς.

YouTube thumbnail

Ματσάρα και νίκη για το Ντένβερ με απίθανο Γιόκιτς

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ σημείωσε έξι από τους 35 πόντους του στην παράταση, ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε triple-double με 39 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ πριν αποβληθεί με φάουλ, και οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν των Χιούστον Ρόκετς με 128-125, σε αναμέτρηση που κρίθηκε στο έξτρα πεντάλεπτο (κ.α. 117-117).

Οι Νάγκετς, που έφτασαν τις πέντε διαδοχικές νίκες και έβαλαν τέλος σε σερί τεσσάρων εντός έδρας ηττών, πήραν σημαντικές βοήθειες από τους Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ και Κάμερον Τζόνσον (από 13 πόντους), ενώ ο Σπένσερ Τζόουνς πρόσθεσε 11, ευστοχώντας και σε καθοριστικό τρίποντο στην παράταση. Το Ντένβερ έχασε νωρίς τον Πέιτον Γουότσον, ο οποίος αποχώρησε οριστικά από το παιχνίδι στο πρώτο δωδεκάλεπτο λόγω τραυματισμού.

Για το Χιούστον, ο Αλπερέν Σενγκούν κατέγραψε triple-double με 33 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ο Κέβιν Ντουράντ πρόσθεσε 25 πόντους και πέντε κοψίματα, ο Άμεν Τόμπσον είχε 14 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ ο Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ τελείωσε το ματς με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ. Τζος Οκόγκι (16 π.) και Ριντ Σέπαρντ (14 π.) συμπλήρωσαν τη λίστα των διψήφιων για τους Ρόκετς, που γνώρισαν τη δεύτερη ήττα τους στα τελευταία τρία παιχνίδια.

YouTube thumbnail

Πέρασαν από τη Βοστώνη οι Πίστονς

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, επικρατώντας εκτός έδρας των Μπόστον Σέλτικς με 112-105, αποτέλεσμα που τους έδωσε την τέταρτη διαδοχική νίκη τους.

Ο Κέιντ Κάνινγχαμ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για το Ντιτρόιτ με 32 πόντους και 10 ασίστ, σουτάροντας με 11/21 εντός πεδιάς και 6/10 τρίποντα. Από 13 πόντους πρόσθεσαν οι Κάρις ΛεΒέρτ και Τομπάιας Χάρις, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην επίθεση των Πίστονς.

Για τη Βοστώνη, ο Τζέιλεν Μπράουν ολοκλήρωσε το ματς με 34 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ωστόσο αστόχησε σε 7 από τις 14 βολές που εκτέλεσε. Ο Ντέρικ Γουάιτ σημείωσε 31 πόντους, όμως οι Σέλτικς δεν απέφυγαν τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα τους.

YouTube thumbnail

Τα βραδινά αποτελέσματα του NBA:

Βοστώνη – Ντιτρόιτ 105-112
Μαϊάμι – Τορόντο 96-106
Γιούτα – Ντάλας 140-133 παρ.
Ντένβερ – Χιούστον 128-125 παρ.
Κλίπερς – Μέμφις 103-121

inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Σοκάρει η εξομολόγηση του Τζον Τέρι: «Σκέφτηκα να πηδήξω από τον 25ο όροφο, ακόμη ξυπνάω μέσα στη νύχτα» (vids)
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Σοκάρει η εξομολόγηση του Τζον Τέρι: «Σκέφτηκα να πηδήξω από τον 25ο όροφο, ακόμη ξυπνάω μέσα στη νύχτα» (vids)

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση, ο παλαίμαχος αρχηγός της Τσέλσι, Τζον Τέρι, μίλησε για τις σκέψεις του μετά τον χαμένο τελικό του Champions League από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2008.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Μεγάλο παιχνίδι στην Πόλη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε
Euroleague 16.12.25

Παναθηναϊκός: Μεγάλο παιχνίδι στην Πόλη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στην Πόλη (19:45) την πρωταθλήτρια Ευρώπης και την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Euroleague, τη Φενέρμπαχτσε, με στόχο την επιστροφή στις νίκες μετά από δύο σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα

Σύνταξη
Η Εφές βλέπει… Ελλάδα για μεταγραφές – Οι τρεις παίκτες που κοιτάζει ο Πάμπλο Λάσο
Euroleague 16.12.25

Η Εφές βλέπει… Ελλάδα για μεταγραφές – Οι τρεις παίκτες που κοιτάζει ο Πάμπλο Λάσο

H Εφές επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Πάμπλο Λάσο και «ψάχνεται» στην αγορά, διότι έχει «χτυπηθεί» από τραυματισμούς – Τι λένε για τον Σέιμπεν Λι, οι «ματιές» στον Κρις Σίλβα και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Σύνταξη
Φλορεντίνο Πέρεθ: «Είναι πιθανό κάποιες ομάδες να έχουν υποβιβαστεί λόγω της υπόθεσης Νεγκρέιρα»
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Φλορεντίνο Πέρεθ: «Είναι πιθανό κάποιες ομάδες να έχουν υποβιβαστεί λόγω της υπόθεσης Νεγκρέιρα»

Η Μπαρτσελόνα και περιβόητη υπόθεση «Νεγκρέιρα» βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων του Φλορεντίνο Πέρεθ, κατά την ομιλία του στους δημοσιογράφους, στο καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο γεύμα που παραθέτει.

Σύνταξη
UEFA: Το ευρωπαϊκό μπλακ άουτ των Ελλήνων διαιτητών
Ποδόσφαιρο 16.12.25

UEFA: Το ευρωπαϊκό μπλακ άουτ των Ελλήνων διαιτητών

Σα να μην έφτανε που η UEFA υποβίβασε τον Σιδηρόπουλο, στην πρώτη κατηγορία δεν ανέβηκε Ελληνας διεθνής διαιτητής, αν και προήχθησαν 14 ρέφερι, μεταξύ άλλων από Βουλγαρία, Μάλτα, και Σλοβακία

Βάιος Μπαλάφας
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ 4-4: Ανατροπή στην ανατροπή και απίστευτη ισοπαλία! (vid)
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ 4-4: Ανατροπή στην ανατροπή και απίστευτη ισοπαλία! (vid)

«Χορταστική» ισοπαλία στο Old Trafford, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κάνει ανατροπή στην ανατροπή κόντρα στη Μπόρνμουθ, η οποία όμως... είπε την τελευταία λέξη, αποσπώντας πολύτιμο βαθμό με 4-4!

Σύνταξη
Άταμαν: «Ο ημιτελικός με την Ελλάδα είναι το κορυφαίο παιχνίδι στην ιστορία της Τουρκίας»
Μπάσκετ 15.12.25

Άταμαν: «Ο ημιτελικός με την Ελλάδα είναι το κορυφαίο παιχνίδι στην ιστορία της Τουρκίας»

Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε σε συνέντευξή του για την αγωνιστική κατάσταση του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή αλλά και την επιβλητική νίκη που πέτυχε η Τουρκία στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ με την Ελλάδα.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 15.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ για τη 16η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ο Ρομπ Ράινερ και ο γιος του Νικ «καυγάδισαν» στο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιεν λίγες ώρες πριν από τους φόνους
«Φρίκαρε τους πάντες» 16.12.25

Ο Ρομπ Ράινερ και ο γιος του Νικ «καυγάδισαν» στο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιεν λίγες ώρες πριν από τους φόνους

Ο Ρομπ Ράινερ, 78 ετών, και η σύζυγός του Μισέλ, 68 ετών, δολοφονήθηκαν στο σπίτι της οικογένειας στο Λος Άντζελες το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με την αστυνομία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ελιγμοί κυβέρνησης υπό την πίεση των μπλόκων – Δεν είμαστε Άι Βασίληδες, λέει και καλεί ξανά σε διάλογο
Πολιτική Γραμματεία 16.12.25

Ελιγμοί κυβέρνησης υπό την πίεση των μπλόκων – Δεν είμαστε Άι Βασίληδες, λέει και καλεί ξανά σε διάλογο

Η κυβέρνηση, βλέποντας ότι η καταστολή, οι απειλές και η προσπάθεια να καλλιεργηθεί κοινωνικός αυτοματισμός δεν πέρασαν, προέβη σε ελιγμό, απαντώντας στα αιτήματα των αγροτών χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις - Πετάει ξανά το μπαλάκι του διαλόγου στους αγρότες προβάλλοντας το αφήγημα πως τα δημοσιονομικά όρια είναι συγκεκριμένα

Σύνταξη
Η στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ λίγες ώρες μετά τις δολοφονίες των γονιών του Ρομπ και Μισέλ
Φωτογραφίες 16.12.25

Η στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ λίγες ώρες μετά τις δολοφονίες των γονιών του Ρομπ και Μισέλ

Το LAPD διέρρευσε στα social media φωτογραφίες από τη στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ, ο οποίος κατηγορείται για τις δολοφονίες των γονιών του - του γνωστού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η πρόβλεψη της Opta για το Copa Africa: Πρώτο φαβορί ο… Ελ Κααμπί και το Μαρόκο (pic)
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Η πρόβλεψη της Opta για το Copa Africa: Πρώτο φαβορί ο… Ελ Κααμπί και το Μαρόκο (pic)

Το Copa Africa διεξάγεται στο Μαρόκο και η ομάδα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί εμφανίζεται ως το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση της φετινής διοργάνωσης, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Opta

Σύνταξη
Eurostat: Δεύτερος χειρότερος στην ΕΕ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα – Τεράστια η οικονομική πίεση των εργαζομένων
Διεθνής Οικονομία 16.12.25

Τεράστια η οικονομική πίεση που δέχονται οι εργαζόμενοι - Δεύτερος χειρότερος στην ΕΕ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα

Τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν περίτρανα την σημερινή απεργία των εργαζομένων, οι οποίοι κατεβαίνουν στους δρόμους διεκδικώντας καλύτερο μισθό

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
NCAA: Νέα διάκριση για τον Αβδάλα (pic, vid)
Μπάσκετ 16.12.25

NCAA: Νέα διάκριση για τον Αβδάλα (pic, vid)

Το... hype γύρω από τον Νεοκλή Αβδάλα στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ συνεχίζεται και μάλιστα απολύτως δικαιολογημένα, με τον νεαρό γκαρντ να αναδεικνύεται ξανά ρούκι της εβδομάδας.

Σύνταξη
Live η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό – Σήμερα η σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών
Μάχη κορυφής 16.12.25

Live η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό – Σήμερα η σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών

Ολοκληρώνεται σήμερα στη Βουλή, με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών η συζήτηση για τον προϋπολογισμό, με φόντο την απεργία της ΑΔΕΔΥ και Εργατικών Κέντρων - Όλες τις προηγούμενες μέρες η αντιπολίτευση εξαπέλυσε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση με αιχμή τους αγρότες, την ακρίβεια και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ουκρανία: Η προσφορά για τις εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα είναι για καιρό στο τραπέζι, διαμηνύουν οι ΗΠΑ
Μπαράζ συνομιλιών 16.12.25

Η προσφορά για τις εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα είναι για καιρό στο τραπέζι, διαμηνύουν οι ΗΠΑ στο Κίεβο

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία συνεχίζονται με τις ΗΠΑ να αυξάνουν την πίεση και το Κίεβο να επιμένει ότι δεν μπορεί να παραχωρήσει εδάφη

Σύνταξη
Οι σκύλοι δεν ξεχνούν ποτέ τα αδέλφια τους – Είναι αλήθεια;
Η μνήμη «ξεθωριάζει» 16.12.25

Μπορούν οι σκύλοι να αναγνωρίσουν τα αδέρφια τους μετά από πολλά χρόνια;- Τι μαρτυρούν επιστημονικές μελέτες

Οι αδελφικοί δεσμοί αίματος δεν ξεχνιούνται από τον άνθρωπο ό,τι κι αν συμβεί. Οι σκύλοι όμως, διαγράφουν από τη μνήμη τους τα αδέλφια τους;

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Σοκάρει η εξομολόγηση του Τζον Τέρι: «Σκέφτηκα να πηδήξω από τον 25ο όροφο, ακόμη ξυπνάω μέσα στη νύχτα» (vids)
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Σοκάρει η εξομολόγηση του Τζον Τέρι: «Σκέφτηκα να πηδήξω από τον 25ο όροφο, ακόμη ξυπνάω μέσα στη νύχτα» (vids)

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση, ο παλαίμαχος αρχηγός της Τσέλσι, Τζον Τέρι, μίλησε για τις σκέψεις του μετά τον χαμένο τελικό του Champions League από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2008.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Μεγάλο παιχνίδι στην Πόλη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε
Euroleague 16.12.25

Παναθηναϊκός: Μεγάλο παιχνίδι στην Πόλη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στην Πόλη (19:45) την πρωταθλήτρια Ευρώπης και την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Euroleague, τη Φενέρμπαχτσε, με στόχο την επιστροφή στις νίκες μετά από δύο σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα

Σύνταξη
