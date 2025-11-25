Νέο σόου του Γιόκιτς με τριπλ-νταμπλ και απίθανο καλάθι από το κέντρο του γηπέδου (vids)

Οι Ντένβερ Νάγκετς συνεχίζουν την καλή τους πορεία τη φετινή σεζόν, καθώς με τη νίκη τους επί των Μέμφις Γκρίζλις ανέβηκαν στο 13-4. Πρωταγωνιστής για άλλη μία φορά ήταν φυσικά ο σπουδαίος Νίκολα Γιόκιτς! Ο Σέρβος σέντερ, που εντυπωσιάζει σε κάθε παιχνίδι με τις εμφανίσεις του, σημείωσε άλλο ένα triple-double, στο οποίο είχε 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 16 ασίστ, ενώ είχε και 2 κλεψίματα.

Ο 30χρονος όμως δεν έμεινε μόνο στα εξαιρετικά νούμερα, καθώς αποφάσισε για άλλη μία φορά να μοιράσει θέαμα στους φίλους του αθλήματος. Συγκεκριμένα, με 2.2 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη της τρίτης περιόδου, οι Νάγκετς είχαν την μπάλα και έπρεπε να κάνουν επαναφορά πίσω από το κέντρο. Τότε, ο Γιόκιτς πήρε την μπάλα και σούταρε από το logo σαν να εκτελεί… κανονικό τρίποντο. Φυσικά, σκόραρε και έκανε 85-93, ενώ το μάλιστα το σουτ φάνηκε πως ήταν τόσο… απλό για τον ίδιο που έμεινε ανέκφραστος μετά το καλάθι…

Δείτε το εντυπωσιακό στιγμιότυπο του Γιόκιτς

Φυσικά ο Σέρβος δεν έμεινε μόνο εκεί, καθώς στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού έδωσε μία εξαιρετική ασίστ, αφήνοντας την μπάλα στον Πέιτον Γουάτσον, την ώρα που έκανε περιστροφή και βρισκόταν με γυρισμένη την πλάτη.