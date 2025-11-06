Ασταμάτητος ο Γιόκιτς, «καθάρισε» με νέο triple-double (122-112) – Πρώτη ήττα για τους Θάντερ από τους Μπλέιζερς (121-119)

Οι Ντένβερ Νάγκετς πήραν το ματς κόντρα στους Μαϊάμι Χιτ, επικρατώντας με 122-112 σε ένα παιχνίδι που πρωταγωνιστής ήταν για ακόμη μια φορά ο Νίκολα Γιόκιτς.

Ο «Joker» τελείωσε το ματς με 33 πόντους (2/5 τρίποντα), 15 ριμπάουντ, 16 ασίστ, πετυχαίνοντας ένα πληθωρικό triple-double. Ο Άαρον Γκόρντον ακολούθησε με 24 πόντους (1/5 τρίποντα) και 6 ριμπάουντ. Από πλευράς Χιτ, ο Νόρμαν Πάουελ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 23 πόντους, ενώ ο Άντριου Γουίγκινς σκόραρε 22.

Η εμφάνιση του Νίκολα Γιόκιτς με τους Χιτ

Οι Μπλέιζερς «έκοψαν» το σερί 8-0 των Θάντερ, επικρατώντας με 121-119. Ο Άβντιγια πέτυχε 26 πόντους με 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ ο Χόλιντεϊ πρόσθεσε 22 πόντους και 6 ριμπάουντ. Για τους Θάντερ, ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 35 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ 27 πόντους με 7/10 τρίποντα μέτρησε ο Άαρον Γουίγκινς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν με 118-116 τους Σαν Αντόνιο Σπερς, με τον Λούκα Ντόντσιτς να παίρνει τη μάχη με τον Βικτόρ Γουεμπανιαμά. Ο Σλοβένος σούπερ σταρ είχε 35 πόντους (4/11 τρίποντα), 9 ριμπάουντ και 13 ασίστ. Νταμπλ-νταμπλ σημείωσε ο Ντιάντρε Έιτον με 22 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Ο Βικτόρ Γουεμπανιαμά σταμάτησε στους 19 πόντους και κατέβασε 8 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησε ο Στέφον Καστλ με 16 πόντους και 8 ασίστ.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς πήραν με 132-121 το παιχνίδι με τους Φιλαντέλφια Σίξερς, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Ο Αμερικανός τελείωσε το ματς με 46 πόντους (6/11 τρίποντα), κατέβασε 4 ριμπάουντ και μοίρασε 8 ασίστ. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Τζάρετ Άλεν, ο οποίος σκόραρε 24 πόντους και κατέβασε 10 ριμπάουντ.



Από πλευράς Σίξερς, οι Ταϊρίς Μάξι και Κουέντιν Γκράιμς από 27 πόντους έκαστος, αλλά δεν έφτασαν. Πολ Τζορτζ και Τζοέλ Εμπίντ δεν αγωνίστηκαν.

Οι Μπόστον Σέλτικς πήραν άνετα τη νίκη με 136-107 επί των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Πρωταγωνιστής για ακόμα ένα ματς είναι ο Τζέιλεν Μπράουν, ο οποίος τελείωσε το ματς με 35 πόντους (2/4 τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Με 21 πόντους ακολούθησε ο Τζος Μίνοτ, ενώ ο Νίμιας Κέτα σημείωσε νταμπλ-νταμπλ με 15 πόντους και 12 ριμπάουντ. Από πλευράς Γουίζαρντς, ο Άλεξ Σαρ σκόραρε 31 πόντους (4/5 τρίποντα) και κατέβασε 8 ριμπάουντ.



Οι Χιούστον Ρόκετς επικράτησαν με 124-109 των Μέμφις Γκρίζλις και έτσι ανέβηκαν στο 5-2, όπου ο Τόμπσον είχε 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Σενγκούν με 20 πόντους, 16 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά, πρώτος σκόρερ του Μέμφις ήταν ο Καμ Σπένσερ με 19 πόντους στο ματς, με τον Μοράντ να σταματάει στους 17 πόντους με 8 ασίστ.

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς πήραν τη νίκη επί των Γιούτα Τζαζ με 114-103. Ο Κέιντ Κάνιγχαμ σκόραρε 31 πόντους (3/9 τρίποντα) και μοίρασε 10 ασίστ, ενώ ο Τζέιλεν Ντούρεν πέτυχε ένα απίθανο double-double με 22 πόντους και 22 ριμπάουντ. Πρώτος σκόρερ των Τζαζ ήταν ο Σβι Μίχαϊλιουκ με 28 πόντους, ενώ ο Λάουρι Μάρκανεν ακολούθησε με 25.

Οι Μπρούκλιν Νετς πέρασαν από την Ιντιανάπολις, επικρατώντας των Πέισερς με 112-103. Ο Μάικλ Πόρτερ σκόραρε 32 πόντους (4/11 τρίποντα) με 11 ριμπάουντ, ενώ ο Νικ Κλάξτον ακολούθησε με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ. Από τους Πέισερς ξεχώρισε με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 10 ασίστ, με τον Μπεν Σέπαρντ να σταματάει στους 18 πόντους.

Οι Νιου Γιορκ Νικς επικράτησαν των Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 137-114. Οι Όου Τζι Ανουνόμπι και Τζέιλεν Μπράνσον ξεχώρισαν στην αναμέτρηση, με τον πρώτο να σκοράρει 25 πόντους (8 ριμπάουντ) και τον δεύτερο να ακολουθεί με 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Ο Τζούλιους Ραντλ ο καλύτερος της Μινεσότα με 32 πόντους (3/6 τρίποντα).

Οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς πέρασαν από το Ντάλας, επικρατώντας των Μάβερικς με 101-99. Ο Σακίντ Μπέι ξεχώρισε για την ομάδα της Νέας Ορλεάνης με 22 πόντους και 9 ριμπάουντ. Οι Μάβερικς είδαν τον Κούπερ Φλαγκ να σταματάει στους 20 πόντους και να κατεβάζει 9 ριμπάουντ.

Οι Σακραμέντο Κινγκς πήραν τη νίκη επί των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με 121-116. Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ θυμήθηκε τον παλιό καλό εαυτό του, σημειώνοντας triple-double με 23 πόντους, 16 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν πέτυχε 25 πόντους. Από πλευράς «πολεμιστών», ο Γουίλ Ρίτσαρντ σκόραρε 30 πόντους, ενώ ο Τζόναθαν Κουμίνγκα 24.

Τα αποτελέσματα του NBA:

Καβαλίερς-Σίξερς 132-121

Πίστονς-Τζαζ 114-103

Πέισερς-Νετς 112-103

Σέλτικς-Γουίζαρντς 136-107

Νικς-Τίμπεργουλβς 137-114

Γκρίζλις-Ρόκετς 109-124

Μάβερικς-Πέλικανς 99-101

Νάγκετς-Χιτ 122-112

Λέικερς-Σπερς 118-116

Μπλέιζερς-Θάντερ 121-119

Κινγκς-Γουόριορς 121-116