sports betsson
Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ασταμάτητος ο Γιόκιτς, «καθάρισε» με νέο triple-double (122-112) – Πρώτη ήττα για τους Θάντερ από τους Μπλέιζερς (121-119)
Μπάσκετ 06 Νοεμβρίου 2025 | 09:20

Ασταμάτητος ο Γιόκιτς, «καθάρισε» με νέο triple-double (122-112) – Πρώτη ήττα για τους Θάντερ από τους Μπλέιζερς (121-119)

Οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν των Μαϊάμι Χιτ με 122-112, έχοντας τον Νίκολα Γιόκιτς σε τρομερή κατάσταση με ένα ακόμη triple-double – Οι Μπλέιζερς επικράτησαν 121-119 των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, σταματώντας το σερί των 8 νικών των πρωταθλητών.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το κολλητικό βακτήριο που εξαπλώνεται ανησυχητικά γρήγορα

Το κολλητικό βακτήριο που εξαπλώνεται ανησυχητικά γρήγορα

Spotlight

Οι Ντένβερ Νάγκετς πήραν το ματς κόντρα στους Μαϊάμι Χιτ, επικρατώντας με 122-112 σε ένα παιχνίδι που πρωταγωνιστής ήταν για ακόμη μια φορά ο Νίκολα Γιόκιτς.

Ο «Joker» τελείωσε το ματς με 33 πόντους (2/5 τρίποντα), 15 ριμπάουντ, 16 ασίστ, πετυχαίνοντας ένα πληθωρικό triple-double. Ο Άαρον Γκόρντον ακολούθησε με 24 πόντους (1/5 τρίποντα) και 6 ριμπάουντ. Από πλευράς Χιτ, ο Νόρμαν Πάουελ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 23 πόντους, ενώ ο Άντριου Γουίγκινς σκόραρε 22.

Η εμφάνιση του Νίκολα Γιόκιτς με τους Χιτ

YouTube thumbnail

Οι Μπλέιζερς «έκοψαν» το σερί 8-0 των Θάντερ, επικρατώντας με 121-119. Ο Άβντιγια πέτυχε 26 πόντους με 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ ο Χόλιντεϊ πρόσθεσε 22 πόντους και 6 ριμπάουντ. Για τους Θάντερ, ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 35 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ 27 πόντους με 7/10 τρίποντα μέτρησε ο Άαρον Γουίγκινς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν με 118-116 τους Σαν Αντόνιο Σπερς, με τον Λούκα Ντόντσιτς να παίρνει τη μάχη με τον Βικτόρ Γουεμπανιαμά. Ο Σλοβένος σούπερ σταρ είχε 35 πόντους (4/11 τρίποντα), 9 ριμπάουντ και 13 ασίστ. Νταμπλ-νταμπλ σημείωσε ο Ντιάντρε Έιτον με 22 πόντους και 10 ριμπάουντ.

YouTube thumbnail

Ο Βικτόρ Γουεμπανιαμά σταμάτησε στους 19 πόντους και κατέβασε 8 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησε ο Στέφον Καστλ με 16 πόντους και 8 ασίστ.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς πήραν με 132-121 το παιχνίδι με τους Φιλαντέλφια Σίξερς, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Ο Αμερικανός τελείωσε το ματς με 46 πόντους (6/11 τρίποντα), κατέβασε 4 ριμπάουντ και μοίρασε 8 ασίστ. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Τζάρετ Άλεν, ο οποίος σκόραρε 24 πόντους και κατέβασε 10 ριμπάουντ.

YouTube thumbnail

Από πλευράς Σίξερς, οι Ταϊρίς Μάξι και Κουέντιν Γκράιμς από 27 πόντους έκαστος, αλλά δεν έφτασαν. Πολ Τζορτζ και Τζοέλ Εμπίντ δεν αγωνίστηκαν.

Οι Μπόστον Σέλτικς πήραν άνετα τη νίκη με 136-107 επί των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Πρωταγωνιστής για ακόμα ένα ματς είναι ο Τζέιλεν Μπράουν, ο οποίος τελείωσε το ματς με 35 πόντους (2/4 τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Με 21 πόντους ακολούθησε ο Τζος Μίνοτ, ενώ ο Νίμιας Κέτα σημείωσε νταμπλ-νταμπλ με 15 πόντους και 12 ριμπάουντ. Από πλευράς Γουίζαρντς, ο Άλεξ Σαρ σκόραρε 31 πόντους (4/5 τρίποντα) και κατέβασε 8 ριμπάουντ.

YouTube thumbnail

Οι Χιούστον Ρόκετς επικράτησαν με 124-109 των Μέμφις Γκρίζλις και έτσι ανέβηκαν στο 5-2, όπου ο Τόμπσον είχε 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Σενγκούν με 20 πόντους, 16 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά, πρώτος σκόρερ του Μέμφις ήταν ο Καμ Σπένσερ με 19 πόντους στο ματς, με τον Μοράντ να σταματάει στους 17 πόντους με 8 ασίστ.

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς πήραν τη νίκη επί των Γιούτα Τζαζ με 114-103. Ο Κέιντ Κάνιγχαμ σκόραρε 31 πόντους (3/9 τρίποντα) και μοίρασε 10 ασίστ, ενώ ο Τζέιλεν Ντούρεν πέτυχε ένα απίθανο double-double με 22 πόντους και 22 ριμπάουντ. Πρώτος σκόρερ των Τζαζ ήταν ο Σβι Μίχαϊλιουκ με 28 πόντους, ενώ ο Λάουρι Μάρκανεν ακολούθησε με 25.

Οι Μπρούκλιν Νετς πέρασαν από την Ιντιανάπολις, επικρατώντας των Πέισερς με 112-103. Ο Μάικλ Πόρτερ σκόραρε 32 πόντους (4/11 τρίποντα) με 11 ριμπάουντ, ενώ ο Νικ Κλάξτον ακολούθησε με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ. Από τους Πέισερς ξεχώρισε με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 10 ασίστ, με τον Μπεν Σέπαρντ να σταματάει στους 18 πόντους.

Οι Νιου Γιορκ Νικς επικράτησαν των Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 137-114. Οι Όου Τζι Ανουνόμπι και Τζέιλεν Μπράνσον ξεχώρισαν στην αναμέτρηση, με τον πρώτο να σκοράρει 25 πόντους (8 ριμπάουντ) και τον δεύτερο να ακολουθεί με 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Ο Τζούλιους Ραντλ ο καλύτερος της Μινεσότα με 32 πόντους (3/6 τρίποντα).

YouTube thumbnail

Οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς πέρασαν από το Ντάλας, επικρατώντας των Μάβερικς με 101-99. Ο Σακίντ Μπέι ξεχώρισε για την ομάδα της Νέας Ορλεάνης με 22 πόντους και 9 ριμπάουντ. Οι Μάβερικς είδαν τον Κούπερ Φλαγκ να σταματάει στους 20 πόντους και να κατεβάζει 9 ριμπάουντ.

Οι Σακραμέντο Κινγκς πήραν τη νίκη επί των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με 121-116. Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ θυμήθηκε τον παλιό καλό εαυτό του, σημειώνοντας triple-double με 23 πόντους, 16 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν πέτυχε 25 πόντους. Από πλευράς «πολεμιστών», ο Γουίλ Ρίτσαρντ σκόραρε 30 πόντους, ενώ ο Τζόναθαν Κουμίνγκα 24.

YouTube thumbnail

Τα αποτελέσματα του NBA:

Καβαλίερς-Σίξερς 132-121
Πίστονς-Τζαζ 114-103
Πέισερς-Νετς 112-103
Σέλτικς-Γουίζαρντς 136-107
Νικς-Τίμπεργουλβς 137-114
Γκρίζλις-Ρόκετς 109-124
Μάβερικς-Πέλικανς 99-101
Νάγκετς-Χιτ 122-112
Λέικερς-Σπερς 118-116
Μπλέιζερς-Θάντερ 121-119
Κινγκς-Γουόριορς 121-116

Headlines:
Ενέργεια
ExxonMobil: Στο μπλοκ 2 με Energean και HELLENIQ ENERGY

ExxonMobil: Στο μπλοκ 2 με Energean και HELLENIQ ENERGY

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το κολλητικό βακτήριο που εξαπλώνεται ανησυχητικά γρήγορα

Το κολλητικό βακτήριο που εξαπλώνεται ανησυχητικά γρήγορα

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Metlen: Αυξημένα κατά 22% τα έσοδα – Σε πορεία επίτευξης για ετήσιο στόχο EBITDA

Metlen: Αυξημένα κατά 22% τα έσοδα – Σε πορεία επίτευξης για ετήσιο στόχο EBITDA

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Άγιαξ – Γαλατασαράι 0-3: Για πρόκριση οι Τούρκοι, 4η σερί ήττα ο «Αίαντας» (vid)
Champions League 06.11.25

Άγιαξ – Γαλατασαράι 0-3: Για πρόκριση οι Τούρκοι, 4η σερί ήττα ο «Αίαντας» (vid)

Με τρία γκολ του Όσιμεν (τα δύο με πέναλτι) η Γαλατά νίκησε με 3-0 στην Ολλανδία, έφτασε τους 9 βαθμούς κι ελπίζει σε απευθείας πρόκριση. Χωρίς βαθμό παρέμεινε ο Άγιαξ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1: Απόδραση από τη Λισαβόνα για τις «ασπιρίνες» (vid)
Champions League 06.11.25

Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1: Απόδραση από τη Λισαβόνα για τις «ασπιρίνες» (vid)

Η Λεβερκούζεν πήρε σπουδαίο «διπλό» (0-1) στη Λισαβόνα επί της Μπενφίκα, με την ομάδα του Μουρίνιο να χάνει τα... άχαστα, με 22 τελικές και 2 δοκάρια και να μένει στο μηδέν μετά από 4 αγωνιστικές.

Σύνταξη
Ιντερ-Καϊράτ 2-1: Οι «νερατζούρι» τα βρήκαν σκούρα αλλά έκαναν το 4 στα 4 (vid)
Ποδόσφαιρο 05.11.25

Ιντερ-Καϊράτ 2-1: Οι «νερατζούρι» τα βρήκαν σκούρα αλλά έκαναν το 4 στα 4 (vid)

Σκληρό καρύδι αποδείχθηκε η Καϊράτ Αλμάτι στο «Σαν Σίρο», όπου έβαλε δύσκολα στην Ιντερ. Είχε δοκάρι και ισοφάρισε, ενώ η Ιντερ λυτρώθηκε στο 47’, πετυχαίνοντας την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμα ματς

Βάιος Μπαλάφας
Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα
Euroleague 05.11.25

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα

Τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση πραγματοποίησε στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός, χάνοντας από τον Ερυθρό Αστέρα με το... κολακευτικό, έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς (η διαφορά έφτασε και το +28), 86-68.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία
Πολιτική προστασία 06.11.25

Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία

Το έργο καθαρισμού ποταμών και ρεμάτων στην Βοιωτία από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έρχεται σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Σύνταξη
Ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για την COP30 – Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ
COP30 06.11.25

Οι ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για το μέλλον του κλίματος - Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ

Στη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα (COP30) που πραγματοποιείται στο Μπέλεμ της Βραζιλίας, δίπλα στη ζούγκλα του Αμαζονίου, οι ηγέτες θα κληθούν να εφαρμόσουν όσα υποσχέθηκαν

Σύνταξη
Φουντώνει η κόντρα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ – Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την κυβερνητική «εξυγίανση»
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Φουντώνει η κόντρα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ – Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την κυβερνητική «εξυγίανση»

«Μετασχηματισμό με κατεύθυνση την εξυγίανση», βαφτίζει η κυβέρνηση την απόφαση για λουκέτα στα ΕΛΤΑ, η αποία έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας
Συρία 06.11.25

«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας

Με τη στήριξη της UNESCO και του ιδρύματος Aliph ξεκινά η αποκατάσταση της Παλμύρας, με στόχο η πόλη να βγει από τη Λίστα Κινδύνου του Οργανισμού και να ξανασυνδεθεί με την τοπική κοινότητα.

Σύνταξη
Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης
OT FORUM 06.11.25

Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης

Στο ΟΤ FORUM ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος θα μιλήσει για την ανάγκη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, την ανάπτυξη αλλά και το ενεργειακό κόστος που αποτελεί τροχοπέδη για την ανταγωνιστικότητα

Σύνταξη
Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα
«Υπέροχη στιγμή» 06.11.25

Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα

Από ενθουσιώδεις έως διθυραμβικές οι αντιδράσεις κομμάτων αριστεράς και κεντροαριστεράς στην Ευρώπη για τη νίκη του Μαμντάνι. Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης έδωσε ελπίδα και στη Γηραιά Ήπειρο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο
Πολιτική πίεση 06.11.25

Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο

Στη φονική αστυνομική επιχείρηση κατά ναρκοσυμμοριών έχασαν τη ζωή τους 132 άνθρωποι. Ο Λούλα την καταδίκασε ως «μαζική δολοφονία», ενώ βρίσκεται αντιμέτωπος με προσπάθεια εκμετάλλευσης από την αντιπολίτευση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο