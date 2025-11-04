sports betsson
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Οι Νάγκετς «καθάρισαν» τους Κινγκς με «καυτό» Γιόκιτς (130-124) – Όλα τα αποτελέσματα του NBA
Μπάσκετ 04 Νοεμβρίου 2025 | 09:39

Οι Νίκολα Γιόκιτς και Ράσελ Γουέστμπρουκ ήταν οι πρωταγωνιστές στην αναμέτρηση των Νάγκετς με τους Κινγκς, με την ομάδα του Ντένβερ να επικρατεί με 130-124.

Ικανότητες: Θεωρείς πως έχεις… βαρετές; Τόσο το καλύτερο

Οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν με 130-124 των Σακραμέντο Κινγκς στο Ντένβερ και επέστρεψαν στις νίκες, ανεβαίνοντας στο 4-2. Η ομάδα από την Καλιφόρνια έπεσε στο 2-5, στην επιστροφή του Ράσελ Γουέστμπρουκ στο Ντένβερ και την έδρα της πρώην ομάδας του. Ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε εξαιρετική εμφάνιση, ωστόσο ο Νίκολα Γιόκιτς δεν τον άφησε να φύγει με τη νίκη.

Ο Σέρβος σέντερ ήταν για άλλη μία φορά εντυπωσιακός, σημειώνοντας 34 πόντους, 7 ριμπάουντ, 14 ασίστ και 4 κλεψίματα σε 36 λεπτά για να οδηγήσει τους Νάγκετς στη νίκη. Από την άλλη, ο Γουέστμπρουκ σημείωσε την καλύτερη του εμφάνιση στους Κινγκς, σκοράροντας 26 πόντους, ενώ μάζεψε 12 ριμπάουντ και μοίρασε 6 ασίστ.

Τα highlights στο Νάγκετς – Κινγκς

YouTube thumbnail

Στο Λος Άντζελες, Κλίπερς και Μαϊάμι Χιτ έδωσαν μία μεγάλη μάχη, με την ομάδα της Φλόριντα να φεύγει νικήτρια με 119-120. Το τρίποντο του Χάρντεν 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος έφερε κοντά στην ανατροπή τους Κλίπερς, ωστόσο δεν ήταν αρκετό. Οι γηπεδούχοι έπεσαν στο 3-3 με αυτή την ήττα, ενώ η ομάδα του Έρικ Σποέλστρα επέστρεψε στις νίκες μετά από δύο σερί ήττες και ανέβηκε στο 4-3.

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο συνεχίζει να είναι εξαιρετικός και με 25 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ, οδήγησε τους Χιτ στη νίκη, παρέα με τον Νόρμαν Πάουελ, ο οποίος σκόραρε 21. Οι Χάρντεν και Λέοναρντ είχαν και αυτή από πλευράς τους πολύ καλό παιχνίδι, ωστόσο δεν ήταν αρκετό για να φέρουν τη δεύτερη σερί νίκη τους. Ο «μούσιας» είχε 29 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Λέοναρντ 27 πόντους, 4 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ.

Τα highlights του αγώνα

YouTube thumbnail

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της βραδιάς

Μπρούκλιν Νετς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 109-125

Μπόστον Σέλτικς – Γιούτα Τζαζ 103-105

Νιου Γιορκ Νικς – Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 119-102

Χιούστον Ρόκετς – Ντάλας Μάβερικς 110-102

Μέμφις Γκρίζλις – Ντιτρόιτ Πίστονς 106-114

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Λος Άντζελες Λέικερς 115-123

Xρηματιστήριο Αθηνών
JP Morgan: Παραμένει θετική για το ελληνικό χρηματιστήριο – Οι καταλύτες

Vita.gr
Ικανότητες: Θεωρείς πως έχεις… βαρετές; Τόσο το καλύτερο

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα σενάρια για την πορεία του Γενικού Δείκτη – Οι κινήσεις των ξένων

Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19: Να κάνει βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Youth League
Youth League 04.11.25

Ο Ολυμπιακός Κ19 αντιμετωπίζει την αντίστοιχη ομάδα της Αϊντχόφεν (17:00, Cosmote Sport 2) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Youth League και θέλει να κάνει σημαντικό βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Ιωαννίδης: «Ξέρω πόσο μακριά μπορώ να φτάσω και τι μπορώ να προσφέρω στην Σπόρτινγκ»
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Ο Φώτης Ιωαννίδης εκπροσώπησε τους παίκτες της Σπόρτινγκ ενόψει του αγώνα με τη Γιουβέντους και αποκάλυψε ότι δεν νιώθει πίεση λόγω του κόστους της μεταγραφής τους, προσθέτοντας ότι «όλα είναι υπέροχα»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Από γενιά σε γενιά: Τα καλογυμνασμένα αρσενικά ίσως κληροδοτούν το όφελος στους γιους τους
Επιστήμες 04.11.25

Οι απόγονοι αρσενικών ποντικών που γυμνάζονταν γεννήθηκαν με ταλέντο στους αγώνες αντοχής. Η εξήγηση δείχνει να βρίσκεται στους «επιγενετικούς παράγοντες».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο Τραμπ μιλάει για «μανιτάρια», αλλά ένας υπουργός του όχι – «Μας φοβίζει όλους, δεν ξέρει για τι μιλάει»
Επικίνδυνη αμφισημία 04.11.25

Μπορεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ να αιφνιδιάζει πολλές φορές με την ασάφειά του, αλλά τα πυρηνικά είναι ένα πεδίο που δεν δέχεται τίποτα λιγότερο από την ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή ακόμα και στελέχη της κυβέρνησής του είναι πολύ ανήσυχα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ελεύθερος μετά από 32 χρόνια σε ισραηλινή φυλακή – Παλαιστίνιος συγγραφέας περιγράφει την ζωή του
«Δεν το πίστευα» 04.11.25

Ο Παλαιστίνιος Νάσερ Αμπού Σρούρ λέει ότι οι φυλακές έγιναν σαν «ένα ακόμη μέτωπο» στον πόλεμο της Γάζας και μιλάει για τον αγώνα του να προσαρμοστεί στη ζωή έξω.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Επιλεκτικές αναγνώσεις του «φαινομένου Μαμντάνι»
Opinion 04.11.25

Το «κοστούμι Μαμντάνι» αλλάζει μέτρα κι ύφασμα για να επιβεβαιώσει επιλογές, πολιτικές και δράσεις. Πασχίζουν οι προοδευτικοί άνθρωποι που έχουν ανάγκη από ελπίδα κι από όραμα να αυτοεπιβεβαιωθούν

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
ΕΛΤΑ: Δήμος της Αττικής πέτυχε τρίμηνη παράταση με άμεσο σχεδιασμό για μεταστέγαση σε Δημοτικό Κτίριο
Ότι μπορούν 04.11.25

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση παλεύει να βρει λύσεις που να καλύπτουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνικών στο θέμα του κλεισίματος υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Έγκυος γέννησε σε ασθενοφόρο στις Σέρρες – Κράτησαν στη ζωή το βρέφος ο γιατρός και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ
Ελλάδα 04.11.25

Σύμφωνα με πληροφορίες, γιατρός, μαία και νοσηλευτής όπως και οι διασώστες του ΕΚΑΒ έδωσαν μάχη να το κρατήσουν στη ζωή και μόλις έφτασαν στο Νοσοκομείο το μωράκι επανήλθε και ακούστηκε το κλάμα του

Σύνταξη
66ο ΦΚΘ: Η Ζωή Σαν Σινεμά, ο «αδικημένος» Μαρσέλ Πανιόλ και ο συγκινητικός Νίνος Φένεκ Μικελίδης
Βράβευση 04.11.25

Η νέα ταινία του Σιλβέν Σομέ Ζωή Σαν Σινεμά ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής προχθές στο 66ο ΦΚΘ, αλλά την παράσταση έκλεψε ο γνωστός κριτικός κινηματογράφου Νίνος Φένεκ Μικελίδης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Νταϊάν Λαντ: Έφυγε από τη ζωή η θρυλική ηθοποιός και μητέρα της Λόρα Ντερν
Θλίψη 04.11.25

Η Νταϊάν Λαντ, τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ και μητέρα της Λόρα Ντερν, πέθανε στα 89 της χρόνια στο σπίτι της στην Καλιφόρνια, αφήνοντας πίσω μια καριέρα έξι δεκαετιών στον κινηματογράφο και την τηλεόραση

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Α’)
Language 04.11.25

Ο κόσμος της θρησκείας των αρχαίων Ελλήνων παρουσιάζει μεγάλες διαφορές από τον αντίστοιχο κόσμο της χριστιανικής Ευρώπης, γεγονός που αποτυπώνεται ασφαλώς και στο θρησκευτικό λεξιλόγιο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ανισότητα: Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών – Πώς απειλεί την δημοκρατία
Διεθνής Οικονομία 04.11.25

Περισσότερα από 70 τρισεκατομμύρια δολάρια κληρονομημένου πλούτου την επόμενη δεκαετία θα διευρύνουν την ανισότητα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι

Σύνταξη
Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19: Να κάνει βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Youth League
Youth League 04.11.25

Ο Ολυμπιακός Κ19 αντιμετωπίζει την αντίστοιχη ομάδα της Αϊντχόφεν (17:00, Cosmote Sport 2) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Youth League και θέλει να κάνει σημαντικό βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Σύνταξη
