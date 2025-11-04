Οι Νάγκετς «καθάρισαν» τους Κινγκς με «καυτό» Γιόκιτς (130-124) – Όλα τα αποτελέσματα του NBA

Οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν με 130-124 των Σακραμέντο Κινγκς στο Ντένβερ και επέστρεψαν στις νίκες, ανεβαίνοντας στο 4-2. Η ομάδα από την Καλιφόρνια έπεσε στο 2-5, στην επιστροφή του Ράσελ Γουέστμπρουκ στο Ντένβερ και την έδρα της πρώην ομάδας του. Ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε εξαιρετική εμφάνιση, ωστόσο ο Νίκολα Γιόκιτς δεν τον άφησε να φύγει με τη νίκη.

Ο Σέρβος σέντερ ήταν για άλλη μία φορά εντυπωσιακός, σημειώνοντας 34 πόντους, 7 ριμπάουντ, 14 ασίστ και 4 κλεψίματα σε 36 λεπτά για να οδηγήσει τους Νάγκετς στη νίκη. Από την άλλη, ο Γουέστμπρουκ σημείωσε την καλύτερη του εμφάνιση στους Κινγκς, σκοράροντας 26 πόντους, ενώ μάζεψε 12 ριμπάουντ και μοίρασε 6 ασίστ.

Τα highlights στο Νάγκετς – Κινγκς

Στο Λος Άντζελες, Κλίπερς και Μαϊάμι Χιτ έδωσαν μία μεγάλη μάχη, με την ομάδα της Φλόριντα να φεύγει νικήτρια με 119-120. Το τρίποντο του Χάρντεν 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος έφερε κοντά στην ανατροπή τους Κλίπερς, ωστόσο δεν ήταν αρκετό. Οι γηπεδούχοι έπεσαν στο 3-3 με αυτή την ήττα, ενώ η ομάδα του Έρικ Σποέλστρα επέστρεψε στις νίκες μετά από δύο σερί ήττες και ανέβηκε στο 4-3.

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο συνεχίζει να είναι εξαιρετικός και με 25 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ, οδήγησε τους Χιτ στη νίκη, παρέα με τον Νόρμαν Πάουελ, ο οποίος σκόραρε 21. Οι Χάρντεν και Λέοναρντ είχαν και αυτή από πλευράς τους πολύ καλό παιχνίδι, ωστόσο δεν ήταν αρκετό για να φέρουν τη δεύτερη σερί νίκη τους. Ο «μούσιας» είχε 29 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Λέοναρντ 27 πόντους, 4 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ.

Τα highlights του αγώνα

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της βραδιάς

Μπρούκλιν Νετς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 109-125

Μπόστον Σέλτικς – Γιούτα Τζαζ 103-105

Νιου Γιορκ Νικς – Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 119-102

Χιούστον Ρόκετς – Ντάλας Μάβερικς 110-102

Μέμφις Γκρίζλις – Ντιτρόιτ Πίστονς 106-114

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Λος Άντζελες Λέικερς 115-123