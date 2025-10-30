Το απίθανο ξεκίνημα του Γιόκιτς: Κατέγραψε τέταρτο διαδοχικό triple double (vid)

Συνεχίζει τις τρομερές εμφανίσεις ο Νίκολα Γιόκιτς, καθώς στη νίκη με 122-88 απέναντι στους Πέλικανς ο σέντερ των Νάγκετς ήταν για άλλη μία φορά στην κορυφή σε τρεις λίστες.

Συγκεκριμένα ήταν ο πρώτος σκόρερ, ριμπάουντερ και δημιουργός στο παιχνίδι, έχοντας 21 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Με αυτά τα νούμερα παράλληλα, σημείωσε το τέταρτό του triple double σε ισάριθμα παιχνίδια στη σεζόν και βρίσκεται πολύ κοντά στο να γράψει εκ νέου ιστορία.

Με το τέταρτο σερί triple double του ισοφάρισε τους Όσκαρ Ρόμπερτσον (1961-62) και Ράσελ Γουέστμπρουκ που βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τα περισσότερα διαδοχικά triple double στην αρχή μίας σεζόν και στο παιχνίδι απέναντι στους Μπλέιζερς τα ξημερώματα του Σαββάτου (1/11) έχει την ευκαιρία να βρεθεί μόνος του στη λίστα.

Τα απίθανα νούμερα του Γιόκιτς

Jokic this season: 21 PTS | 12 REB | 10 AST

25 PTS | 19 REB | 10 AST

14 PTS | 14 REB | 15 AST

Πλέον, ο Γιόκιτς έχει συνολικά 168 triple double στην καριέρα του και βρίσκεται στην τρίτη θέση της λίστας, με τους Όσκαρ Ρόμπερτσον με 181 και Ράσελ Γουέστμπρουκ με 203 να βρίσκονται μπροστά του, ωστόσο αν ο Σέρβος συνεχίσει να σημειώνει διαρκώς αυτά τα νούμερα δεν θα βρίσκεται για πολύ καιρό πίσω τους στη λίστα.

Μετά από τέσσερα παιχνίδια στη σεζόν, ο 30χρονος μετράει 20.3 πόντους, 14.5 ριμπάουντ και 11.3 ασίστ κατά μέσο όρο, δείχνοντας ότι και φέτος θα είναι ένας από τους βασικούς διεκδικητές του βραβείου του MVP, το οποίο έχει κατακτήσει άλλες τρεις φορές στην καριέρα του.