Ο αδερφός του Γιόκιτς καταδικάστηκε σε φυλάκιση για γροθιά σε οπαδό των Λέικερς (vid)

Ο Στράχινια Γιόκιτς, αδερφός του σούπερ σταρ του ΝΒΑ, Νίκολα, καταδικάστηκε σε έναν χρόνο φυλάκισης με αναστολή για επεισόδιο που είχε με φίλο των Λέικερς κατά τη διάρκεια αγώνα των Νάγκετς πριν από ένα χρόνο.

Τον Απρίλη του 2024, στις εξέδρες της Ball Arena, ο αδερφός του ηγέτη των Ντένβερ Νάγκετς είχε τσακωθεί με οπαδό των Λέικερς κατά τη διάρκεια ενός ματς της σεζόν 2023-24, με αποτέλεσμα να έχει μπλεξίματα με το νόμο.

Διάσειση, εκδορές και ρήξη του ρινικού διαφράγματος υποστήριξε πως έπαθε από τον τσακωμό ο φίλος των Λέικερς, Νίκολας Μέγιερ, στην αγωγή που κατέθεσε κατά του Σέρβου, ο οποίο στην απολογία του τόνισε πως στο εν λόγω περιστατικό απλώς υπερασπίστηκε έναν ηλικιωμένο κύριο στις εξέδρες.

Ο αδερφός του Γιόκιτς… εν δράσει