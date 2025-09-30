Tι είπε ο Γιόκιτς για το μέλλον του στους Νάγκετς

Οι Ντένβερ Νάγκετς ετοιμάζονται να μπουν στη σεζόν 2025-26 με ξεκάθαρο στόχο: να επαναλάβουν την επιτυχία του 2023 και να κατακτήσουν ξανά το πολυπόθητο τρόπαιο του ΝΒΑ. Μπορεί το ρόστερ τους να υπέστη στοχευμένες αλλαγές, όμως ο βασικός λόγος που θεωρούνται εκ νέου φαβορί έχει όνομα και αυτό δεν είναι άλλο από αυτό του Σέρβου, Νίκολα Γιόκιτς.

Ο σούπερ σταρ, που μπαίνει στη 11η του σεζόν στο ΝΒΑ (όλες με τη φανέλα του Ντένβερ), εμφανίστηκε ξεκάθαρος για το μέλλον του, βάζοντας τέλος (προσωρινά τουλάχιστον) στα σενάρια αποχώρησης: «Το σχέδιό μου είναι να παραμείνω για πάντα στους Νάγκετς», ξεκαθάρισε ο 30χρονος σέντερ κατά τη διάρκεια της media day.

Το συμβόλαιο του Γιόκιτς

Ο τρεις φορές MVP έχει υπογράψει πενταετές συμβόλαιο ύψους 276 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο τον «δένει» με την ομάδα μέχρι και τη σεζόν 2026-27, με οψιόν παίκτη για το 2027-28.

Αν και είναι νωρίς για προβλέψεις, εκτιμάται πως ο Γιόκιτς πιθανότατα θα απορρίψει την οψιόν και θα εξετάσει την ελεύθερη αγορά – όχι απαραίτητα για να φύγει, αλλά για να εξασφαλίσει καλύτερους οικονομικούς όρους από το Ντένβερ.