Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Ανάβουν… φωτιές στις ΗΠΑ: «Οι Γουόριορς θέλουν τον Αντετοκούνμπο ή τον Γιόκιτς το 2027»
Δημοσίευμα ανάβει... φωτιές στις ΗΠΑ, καθώς οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς θέλουν να κάνουν δικό τους έναν εκ των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νίκολα Γιόκιτς.

Έχουν περάσει σχεδόν τρεις μήνες από τις 30 Ιουνίου που ξεκίνησε η free agency στο NBA και όλες οι ομάδες κινούνται συνεχώς με στόχο να φτιάξουν το ρόστερ που θα τους φέρει πιο κοντά στο τρόπαιο «Λάρι Ο’ Μπράιεν». Όλες εκτός από… μία, τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Η ομάδα από το Σαν Φρανσίσκo δεν έχει κάνει κάποια επίσημη κίνηση σε αυτή την off season, ενώ αντιμετωπίζουν και δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις με τον Τζόναθαν Κουμίνγκα, στον οποίο προσφέρουν διετές συμβόλαιο για να επιστρέψει, ενώ ο Κονγκολέζος θέλει να εγγυηθεί ότι θα έχει ομάδα για περισσότερα χρόνια.

Ο λόγος που δεν έχουν γίνει κινήσεις φαίνεται πως ξεκαθαρίζει, καθώς σύμφωνα με τον Σαμ Άμικ της «Athletic», οι 7 φορές πρωταθλητές κοιτάζουν στο μέλλον και θέλουν να «ταράξουν» τη λίγκα φέρνοντας το 2027 έναν εκ των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Αντετοκούνμπο και ο Γιόκιτς

Σύμφωνα με τον Άμικ, οι δύο Ευρωπαίοι αστέρες ενδέχεται να βρεθούν στην αγορά των free agents εκείνη τη χρονιά, καθώς έχουν player option για τη σεζόν 2027-28, στην οποία οι Γουόριορς θα έχουν σίγουρα μόνο δύο συμβόλαια, αυτά των Μούντι (13,4 εκατ. δολάρια) και Χιλντ (10 εκατ. δολάρια) και θέλουν να έχουν όσο το δυνατό περισσότερη ευελιξία στο salary cap.

Δεν είναι σίγουρο αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ή ο Νίκολα Γιόκιτς θα αποχωρήσουν από τις ομάδες τους το 2027, όμως ενδέχεται το καλοκαίρι εκείνης τη χρονιάς να είναι από τα πιο «καυτά» στο NBA, καθώς οι Γουόριορς δεν θα είναι μόνοι τους στην προσπάθεια να κάνουν δικό τους κάποιον αστέρα, αφού ο Άμικ αναφέρει ότι οι δύο ομάδες του Λος Άντζελες, Λέικερς και Κλίπερς, προετοιμάζονται για μία παρόμοια κίνηση.

Η Πάφος έχει ένα πολύ ιδιαίτερο έμβλημα που απεικονίζει έναν άνδρα. Ποιο είναι το πρόσωπο που αποτελεί κεντρική φιγούρα στο σήμα της αντιπάλου του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα του Champions League;

Νοκ-άουτ ο Κίναν Έβανς – Χάνει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Euroleague
Ο Ολυμπιακός μετά την επιστροφή του από την Κύπρο, είδε τον Κίναν Έβανς να τραυματίζεται και να χάνει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου την πρεμιέρα της Euroleague – Τι συνέβη με τον Αμερικανό γκαρντ.

Η ΕΛ.ΑΣ επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο μετά το απειλητικό μήνυμα που δέχθηκε η Μαράια στο Instagram
Αστυνομικός από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο μετά το αισχρό, απειλητικό μήνυμα που έλαβε η Μαράια στο Instagram.

Ο Αντετοκούνμπο ζήτησε συγνώμη για το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες: «Έχω μόνο αγάπη για την Τουρκία και τον υπόλοιπο κόσμο»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε το μεγαλείο ψυχής του και πέρα από το γεγονός ότι έκανε μια ενωτική ανάρτηση, θέλοντας να τελειώσει την κόντρα με τον Αλπερέν Σενγκούν, ζήτησε και συγνώμη για σχόλιο που έκανε για τις τουρκικές σημαίες στα social media.

Ιστορική γκάφα Κάλας για συμμετοχή Ρωσίας και Κίνας στον Β' ΠΠ – «Η χειρότερη απάντηση…»
Πρώην επίτροπος της Κομισιόν δεν μπόρεσε να κρατήσει την απογοήτευσή του με τις απόψεις της Κάγια Κάλας, που θέτουν σε κίνδυνο τις διεθνείς σχέσεις της ΕΕ.

Καιρός: Ισχυροί άνεμοι και πτώση θερμοκρασίας από την Πέμπτη 18/09
Χαλάει ο καιρός από αύριο - Ισχυροί άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού φέρνει η ανάπτυξη πεδίου υψηλών πιέσεων πάνω από τα Βαλκάνια, με ισχυρούς βορείους ανέμους, υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Πάφος: Ποιος είναι ο άνδρας στο έμβλημα της κυπριακής ομάδας (pics)
Η Πάφος έχει ένα πολύ ιδιαίτερο έμβλημα που απεικονίζει έναν άνδρα. Ποιο είναι το πρόσωπο που αποτελεί κεντρική φιγούρα στο σήμα της αντιπάλου του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα του Champions League;

LIVE: Παναιτωλικός – Άρης
LIVE: Παναιτωλικός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson Παναιτωλικός – Άρης. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 1.

Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο χωριό Αρνάδου της Τήνου – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!
Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο χωριό Αρνάδου της Τήνου – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ο έκτος σταθμός είναι η Τήνος, ένα νησί με ιδιαίτερες προκλήσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Γκόγκα Λεντιάν: Τιμητική πολιτογράφηση του «ήρωα του Αράχθου» στο Μέγαρο Μαξίμου
Γκόγκα Λεντιάν: Τιμητική πολιτογράφηση του «ήρωα του Αράχθου» στο Μέγαρο Μαξίμου

Η συγκλονιστική πράξη αυτοθυσίας του Γκόγκα Λεντιάν στις όχθες του Αράχθου όχι μόνο συγκίνησε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και τον οδήγησε στην τιμητική απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

«Αντισταθείτε, αλλιώς θα σας καταβροχθίσουν» – Ο Τζέιμς Κρόμγουελ είναι ο μεγαλύτερος ταραχοποιός του Χόλιγουντ
«Αντισταθείτε, αλλιώς θα σας καταβροχθίσουν» - Ο Τζέιμς Κρόμγουελ είναι ο μεγαλύτερος ταραχοποιός του Χόλιγουντ

Διαδήλωσε ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ, υποστήριξε τους Μαύρους Πάνθηρες, διαμαρτυρήθηκε για τα δικαιώματα των ζώων, κατέληξε στη φυλακή μετά από μια καθιστική διαμαρτυρία για το κλίμα – και πρωταγωνίστησε στις ταινίες Babe, LA Confidential και Succession. Ο Τζέιμς Κρόμγουελ εξηγεί πώς έγινε ο απόλυτος ακτιβιστής-ηθοποιός.

Η συνάντηση των τριών μεγάλων: Το βράδυ όπου «ένωσαν τις δυνάμεις τους» οι Μητρόπουλος, Καζαντζάκης και Θεοδωράκης
Η συνάντηση των τριών μεγάλων: Το βράδυ όπου «ένωσαν τις δυνάμεις τους» οι Μητρόπουλος, Καζαντζάκης και Θεοδωράκης

Με μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στους δημιουργούς Δημήτρη Μητρόπουλο, Νίκο Καζαντζάκη και Μίκη Θεοδωράκη ολοκλήρωσε τις καλοκαιρινές του εκδηλώσεις το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη.

Νοκ-άουτ ο Κίναν Έβανς – Χάνει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Euroleague
Ο Ολυμπιακός μετά την επιστροφή του από την Κύπρο, είδε τον Κίναν Έβανς να τραυματίζεται και να χάνει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου την πρεμιέρα της Euroleague – Τι συνέβη με τον Αμερικανό γκαρντ.

