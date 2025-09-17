Ανάβουν… φωτιές στις ΗΠΑ: «Οι Γουόριορς θέλουν τον Αντετοκούνμπο ή τον Γιόκιτς το 2027»

Έχουν περάσει σχεδόν τρεις μήνες από τις 30 Ιουνίου που ξεκίνησε η free agency στο NBA και όλες οι ομάδες κινούνται συνεχώς με στόχο να φτιάξουν το ρόστερ που θα τους φέρει πιο κοντά στο τρόπαιο «Λάρι Ο’ Μπράιεν». Όλες εκτός από… μία, τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Η ομάδα από το Σαν Φρανσίσκo δεν έχει κάνει κάποια επίσημη κίνηση σε αυτή την off season, ενώ αντιμετωπίζουν και δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις με τον Τζόναθαν Κουμίνγκα, στον οποίο προσφέρουν διετές συμβόλαιο για να επιστρέψει, ενώ ο Κονγκολέζος θέλει να εγγυηθεί ότι θα έχει ομάδα για περισσότερα χρόνια.

Ο λόγος που δεν έχουν γίνει κινήσεις φαίνεται πως ξεκαθαρίζει, καθώς σύμφωνα με τον Σαμ Άμικ της «Athletic», οι 7 φορές πρωταθλητές κοιτάζουν στο μέλλον και θέλουν να «ταράξουν» τη λίγκα φέρνοντας το 2027 έναν εκ των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Αντετοκούνμπο και ο Γιόκιτς

Σύμφωνα με τον Άμικ, οι δύο Ευρωπαίοι αστέρες ενδέχεται να βρεθούν στην αγορά των free agents εκείνη τη χρονιά, καθώς έχουν player option για τη σεζόν 2027-28, στην οποία οι Γουόριορς θα έχουν σίγουρα μόνο δύο συμβόλαια, αυτά των Μούντι (13,4 εκατ. δολάρια) και Χιλντ (10 εκατ. δολάρια) και θέλουν να έχουν όσο το δυνατό περισσότερη ευελιξία στο salary cap.

Δεν είναι σίγουρο αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ή ο Νίκολα Γιόκιτς θα αποχωρήσουν από τις ομάδες τους το 2027, όμως ενδέχεται το καλοκαίρι εκείνης τη χρονιάς να είναι από τα πιο «καυτά» στο NBA, καθώς οι Γουόριορς δεν θα είναι μόνοι τους στην προσπάθεια να κάνουν δικό τους κάποιον αστέρα, αφού ο Άμικ αναφέρει ότι οι δύο ομάδες του Λος Άντζελες, Λέικερς και Κλίπερς, προετοιμάζονται για μία παρόμοια κίνηση.