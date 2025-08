Νέα «σενάρια» πιθανής αποχώρησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μπακς

Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να βρίσκεται στην Ελλάδα και να ξεκινά την προετοιμασία του με την Εθνική ομάδα, όμως οι φήμες για το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς συνεχίζουν να απασχολούν ολόκληρο το ΝΒΑ.

Αυτή τη φορά, ο Σαμς Σαράνια αναφέρθηκε στην υπόθεση του «Greek Freak» τονίζοντας ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει αν θα μείνει ή όχι κάτοικος Ουισκόνσιν, αφού το ερώτημα που τον προβληματίζει είναι το αν θα μπορέσει να κερδίσει με αυτό το ρόστερ.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 4, 2025