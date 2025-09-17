Ο Αντετοκούνμπο ζήτησε συγνώμη για το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες: «Έχω μόνο αγάπη για την Τουρκία και τον υπόλοιπο κόσμο»

Οριστικό τέλος βάζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην κόντρα με τον Αλπερέν Σενγκούν, την οποία άλλωστε ο ίδιος ο Τούρκος σέντερ… άναψε και διατήρησε. Ο ψηλός των Χιούστον Ρόκετς έφτασε κοντά στο να προκαλέσει σχεδόν διπλωματικό επεισόδιο μετά τον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, αφενός με τις δηλώσεις του για τον Greek Freak, αφετέρου με τις εμετικές αναρτήσεις του στα social media με Κεμάλ και χυδαίους υπαινιγμούς για την Μικρασιατική Καταστροφή.

Στις συγκεκριμένες αναρτήσεις φρόντισε μάλιστα να απενεργοποιήσει τα σχόλια, ενώ για τις δε δηλώσεις του για τον Έλληνα σούπερσταρ, ο πρώτος που απάντησε ήταν ο Βασίλης Σπανούλης, βάζοντάς τον στη θέση του. Ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πάντως, επέλεξε τον δρόμο που έχει επιλέξει σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Όταν ρωτήθηκε σχετικά, απάντησε πως δεν θέλει να κάνει κάποιο συγκεκριμένο σχόλιο, αφού πάντα αφήνει το παιχνίδι του να μιλάει, στέλνοντας μάλιστα κάθε… ενδιαφερόμενο, να τσεκάρει το YouTube ως προς το αν μπορεί να πασάρει ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο.

Η παγκόσμια κλάση του Γιάννη και ο δρόμος του σεβασμού

Λίγα 24ωρα μετά, ο Γιάννης πήγε την υπόθεση και ένα βήμα παραπέρα, επιλέγοντας να ηρεμήσει τα πνεύματα και να βάλει ένα οριστικό τέλος σε αυτή την ιστορία. Αρχικά, με ένα story του στο instagram απολογήθηκε για μια απάντηση που έδωσε σε κάποιον χρήστη που έκανε με τη σειρά του εμπρηστικά σχόλια, λέγοντας πως έχει «μόνο σεβασμό και αγάπη για την Τουρκία και για όλους τους ανθρώπους».

Παράλληλα, με ανάρτησή του επέλεξε να ακολουθήσει τον δρόμο του σεβασμού, δείχνοντας το ήθος και την κλάση του σαν άνθρωπος. Ανέβασε μια φωτογραφία που τον δείχνει αγκαλιασμένο με τον Αλπερέν Σενγκούν από αγώνα του NBA και έγραψε το εξής σχόλιο:

«Παίζουμε για την αγάπη για τις χώρες μας. Παίζουμε για την αγάπη μας για το παιχνίδι. Παίζουμε με σεβασμό. Πάντα θυμόμαστε ότι τα σπορ υπάρχουν για να μας ενώνουν και όχι να μας χωρίζουν».

Η ανάρτηση του Γιάννη: