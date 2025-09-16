Όσα έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Eurobasket μέσα σε 9 λεπτά: Το βίντεο της FIBA για τον «Greek Freak»

Η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών στο μπάσκετ ανέβηκε στο βάθρο μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο πρόσφατο Eurobasket και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε καθοριστική συμβολή.

Συγκεκριμένα ο Greek Freak ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με 27,3 πόντους, 10,6 ριμπάουντ, 4,1 ασίστ, 1,1 κλεψίματα και σχεδόν ένα μπλοκ ανά ματς σε σύνολο επτά αγώνων, και όπως ήταν φυσικό συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία 5άδα του Eurobasket 2025.

Δύο μέρες μετά η FIBA δημοσίευσε ένα άκρως θεαματικό βίντεο διάρκειας εννέα λεπτών γεμάτο με τις πιο εντυπωσιακές στιγμές του ηγέτη της Ελλάδας.

Εξάλλου το βράδυ της Δευτέρας ο Βασίλης Σπανούλης και οι παίκτες του γιόρτασαν την μεγάλη επιτυχία τους σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, εκεί όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεχώρισε και πάλι, όχι για τις μπασκετικές, αλλα για τις χορευτικές του ικανότητες αυτή τη φορά!

Δείτε παρακάτω το βίντεο που ετοίμασε η FIBA για τον Γιάνη