Το απίθανο γλέντι της Εθνικής στα μπουζούκια: Το πούρο του Σπανούλη, ο χορός του Γιάννη και ο Λαρεντζάκης (vids, pics)
Η Εθνική μας ομάδα επέστρεψε από τη Ρίγα με το χάλκινο μετάλλιο και το γιόρτασε σε γνωστό νυχτερινό κέντρο των Αθηνών.
Η Εθνική μας ομάδα γιόρτασε το χάλκινο μετάλλιο του Eurobasket στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης και οι εορτασμοί των παικτών ήταν απίστευτοι με μερικούς να αναλαμβάνουν και τον ρόλο του τραγουδιστή.
Συγκεκριμένα ο Λαρεντζάκης πήρε το μικρόφωνο από τον Θοδωρή Φέρρη και αποφάσισε να κάνει κάτι που θα γραφτεί στην ιστορία, καθώς άλλαξε τους στίχους του ιστορικού «με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τ’ άλλα παιδιά…», σε «με τον Γιάννη, τον Λαρεντζάκη, τον Σλούκα και τ’ άλλα παιδιά».
Όπως ήταν φυσικό, ο παίκτης του Ολυμπιακού έζησε την αποθέωση τόσο από τους συμπαίκτες του, όσο και από ολόκληρο το μαγαζί.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Εκτός από το τραγούδι του Λάρι, είχαμε και τον χορό του Βασίλη Σπανούλη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, με τους τρεις να δείχνουν πως διαθέτουν και χορευτικές ικανότητες.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε εικόνες από το πάρτι που έκανε η Εθνική στα μπουζούκια:
