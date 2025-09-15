sports betsson
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
15.09.2025 | 13:24
Φωτιά ξέσπασε στα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τρία εναέρια
Εθνική Ελλάδας: Η αποστολή έφτασε στην Αθήνα υπό τους ήχους του Final Countdown (pics, vid)

Η Εθνική μας ομάδα έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος», μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025, υπό τους ήχους του Final Countdown.

Η επιστροφή της… Εθνικής στην Αθήνα είναι γεγονός! Μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025, οι Έλληνες διεθνείς έφτασαν στο «Ελ. Βενιζέλος» το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9), με πλήθος κόσμου να τους υποδέχεται.

Τα μέλη της αποστολής παρέλαβαν τα δώρα και τις ανθοδέσμες τους, με τους ανθρώπους που επανέφεραν την χώρα μας στο βάθρο να τιμώνται. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι στο αεροδρόμιο οι Έλληνες διεθνείς έφτασαν υπό τους ήχους του Final Countdown.

Δείτε βίντεο από την άφιξη της Εθνικής:

Αξίζει να σημειωθεί πως η Εθνική μας ομάδα επέστρεψε στις επιτυχίες μετά από 16 χρόνια στο Eurobasket, κατακτώντας και πάλι το χάλκινο μετάλλιο μετά το 2009.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έγραψε ιστορία στη Ρίγα, επικρατώντας στον μικρό τελικό της Φινλανδίας με 92-89 και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, με τις στιγμής στη Λετονία να είναι συγκλονιστικές.

Η «γαλανόλευκη» πραγματοποίησε ένα σπουδαίο τουρνουά σε Κύπρο και Λετονία και με ηγέτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο επέστρεψε στις επιτυχίες.

Ο προπονητής Βασίλης Σπανούλης δήλωσε: «Πολύ ωραία υποδοχή, όπως αξίζει σε αυτή την ομάδα. Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά. Το άξιζε αυτή η γενιά. Ευχαριστούμε πολύ και εύχομαι αυτό το μετάλλιο να γυρίσει το μπάσκετ σε χρυσές εποχές».

Τον λόγο πήρε και ο αρχηγός της Εθνικής, Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος τόνισε: «Ευχαριστούμε για την υποδοχή, πολύ όμορφα συναισθήματα βιώνουμε από χθες. Τα μηνύματα αγάπη που έχουμε πάρει, ακόμα και μετά την ήττα από την Τουρκία ήταν συγκινητικά. Η θετική τους σκέψη μας βοήθησε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα.

Ευελπιστούμε με αυτή την επιτυχία να μπούμε στα σπίτια των Ελλήνων, να τους δώσαμε χαμόγελα και να κάνουμε τη νέα γενιά να αγαπήσουν το μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι ένα, ενιαίο και είναι υπό τη στέγη της Εθνικής. Ευελπιστούμε τα καλύτερα να είναι μπροστά μας».

Η Εθνική έφτασε στην Αθήνα με υποδοχή ηρώων

Economy
Moody’s: «Πιστωτικά θετικό» το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ – Οι αστερίσκοι

Moody’s: «Πιστωτικά θετικό» το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ – Οι αστερίσκοι

Business
Morgan Stanley για Metlen: Ελκυστική επένδυση – Στα 66 ευρώ η τιμή στόχος

Morgan Stanley για Metlen: Ελκυστική επένδυση – Στα 66 ευρώ η τιμή στόχος

inWellness
inTown
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός 15.09.25

Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα

Ο Γιάννης Αλαφούζος συνεχίζει στο ίδιο έργο, καθώς ο ένας προπονητής διαδέχεται τον άλλο χωρίς αποτέλεσμα – Ο Ρουί Βιτόρια έφυγε όπως οι περισσότεροι περίμεναν μέχρι να έρθει ο επόμενος για να… φύγει

Σύνταξη
Υποτιμητικές δηλώσεις, αναρτήσεις και προκλήσεις: Η… άλλη πλευρά του Σενγκούν και η «απάντηση» του Αντετοκούνμπο (vids, pics)
Eurobasket 2025 15.09.25

Υποτιμητικές δηλώσεις, αναρτήσεις και προκλήσεις: Η… άλλη πλευρά του Σενγκούν και η «απάντηση» του Αντετοκούνμπο (vids, pics)

Ο Αλπερέν Σενγκούν κατάφερε μέσα σε λίγες μέρες να αλλάξει τη συζήτηση γύρω από το πρόσωπό του – Οι διφορούμενες αναρτήσεις και η «απάντηση» του Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Γιαννάκης: «Συγκλονιστικός ο Αντετοκούνμπο – Έχει τεράστια προοπτική ο Σπανούλης»
Eurobasket 2025 15.09.25

Γιαννάκης: «Συγκλονιστικός ο Αντετοκούνμπο – Έχει τεράστια προοπτική ο Σπανούλης»

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Παναγιώτης Γιαννάκης μιλά για την ιστορική επιστροφή της Ελλάδας στο βάθρο μετά από 16 χρόνια και τη σημαντική συνεισφορά του Γιάννη και του Σπανούλη.

Σύνταξη
Ο Γιάννης τραγουδάει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη – Τα λόγια καρδιάς του Έλληνα τεχνικού στους παίκτες (vid)
Μπάσκετ 14.09.25

Ο Γιάννης τραγουδάει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη – Τα λόγια καρδιάς του Έλληνα τεχνικού στους παίκτες (vid)

O Βασίλης Σπανούλης μίλησε με λόγια ψυχής και καρδιάς στους παίκτες του μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τραγουδάει σύνθημα με το όνομα του Έλληνα τεχνικού!

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα
Παναθηναϊκός 15.09.25

Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα

Ο Γιάννης Αλαφούζος συνεχίζει στο ίδιο έργο, καθώς ο ένας προπονητής διαδέχεται τον άλλο χωρίς αποτέλεσμα – Ο Ρουί Βιτόρια έφυγε όπως οι περισσότεροι περίμεναν μέχρι να έρθει ο επόμενος για να… φύγει

Σύνταξη
Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι
Διαχρονική έρευνα 15.09.25

Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι

Στην Ελλάδα η αποταμίευση είναι αρνητική, λόγω αυξημένων εξόδων και χαμηλών μισθών. Διαχρονικά όμως, η αποταμίευση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, μεταξυ άλλων το κίνητρο να αφήσεις κληρονομιά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας – Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο
Ανησυχητική κλιμάκωση 15.09.25

Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας - Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο

Η εισβολή των drones στην Πολωνία έχει επιφέρει μεγαλύτερη εμπλοκή των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας - Τι ισχύει για την αντιαεροπορική ασπίδα της Συμμαχίας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισραήλ: Πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου από τον Ρούμπιο – Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ
Συνέντευξη Τύπου 15.09.25

Στήριξη στο Ισραήλ και αναφορές στο «απειλητικό Ιράν» από τον Ρούμπιο - Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ

Στη κοινή συνέντευξη Τύπου Νετανιάχου - Ρούμπιο, ο Αμερικανός πρόσφερε για άλλη μια φορά απλόχερη στήριξη στο Ισραήλ υιοθετώντας τον στόχο της εξόντωσης της Χαμάς

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
TikTok: «Ίσως το αφήσουμε να πεθάνει», δήλωσε ο Τραμπ
Θα το κάνει; 15.09.25

Τραμπ: «Ίσως αφήσουμε το TikTok να πεθάνει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια αινιγματική τοποθέτηση για το TikTok - Παραμένει το ερώτημα τι θα γίνει με την παράταση ή όχι της προθεσμίας που έχει δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος

Σύνταξη
ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ
Τα αιτήματα 15.09.25

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ

Πρόκειται για τη δέκατη έκτακτη συζήτηση από τη δημιουργία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2006 - Ποιες χώρες ζήτησαν να γίνει η συνεδρίαση

Σύνταξη
