Εθνική Ελλάδας: Η αποστολή έφτασε στην Αθήνα υπό τους ήχους του Final Countdown (pics, vid)
Η Εθνική μας ομάδα έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος», μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025, υπό τους ήχους του Final Countdown.
Η επιστροφή της… Εθνικής στην Αθήνα είναι γεγονός! Μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025, οι Έλληνες διεθνείς έφτασαν στο «Ελ. Βενιζέλος» το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9), με πλήθος κόσμου να τους υποδέχεται.
Τα μέλη της αποστολής παρέλαβαν τα δώρα και τις ανθοδέσμες τους, με τους ανθρώπους που επανέφεραν την χώρα μας στο βάθρο να τιμώνται. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι στο αεροδρόμιο οι Έλληνες διεθνείς έφτασαν υπό τους ήχους του Final Countdown.
Δείτε βίντεο από την άφιξη της Εθνικής:
Αξίζει να σημειωθεί πως η Εθνική μας ομάδα επέστρεψε στις επιτυχίες μετά από 16 χρόνια στο Eurobasket, κατακτώντας και πάλι το χάλκινο μετάλλιο μετά το 2009.
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έγραψε ιστορία στη Ρίγα, επικρατώντας στον μικρό τελικό της Φινλανδίας με 92-89 και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, με τις στιγμής στη Λετονία να είναι συγκλονιστικές.
Η «γαλανόλευκη» πραγματοποίησε ένα σπουδαίο τουρνουά σε Κύπρο και Λετονία και με ηγέτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο επέστρεψε στις επιτυχίες.
Ο προπονητής Βασίλης Σπανούλης δήλωσε: «Πολύ ωραία υποδοχή, όπως αξίζει σε αυτή την ομάδα. Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά. Το άξιζε αυτή η γενιά. Ευχαριστούμε πολύ και εύχομαι αυτό το μετάλλιο να γυρίσει το μπάσκετ σε χρυσές εποχές».
Τον λόγο πήρε και ο αρχηγός της Εθνικής, Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος τόνισε: «Ευχαριστούμε για την υποδοχή, πολύ όμορφα συναισθήματα βιώνουμε από χθες. Τα μηνύματα αγάπη που έχουμε πάρει, ακόμα και μετά την ήττα από την Τουρκία ήταν συγκινητικά. Η θετική τους σκέψη μας βοήθησε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα.
Ευελπιστούμε με αυτή την επιτυχία να μπούμε στα σπίτια των Ελλήνων, να τους δώσαμε χαμόγελα και να κάνουμε τη νέα γενιά να αγαπήσουν το μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι ένα, ενιαίο και είναι υπό τη στέγη της Εθνικής. Ευελπιστούμε τα καλύτερα να είναι μπροστά μας».
