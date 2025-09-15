Σπανούλης: «Αυτό το μετάλλιο ανήκει σε όλη την Ελλάδα – Θέλαμε να φέρουμε το μπάσκετ ψηλά»

«Πάτησε» Ελλάδα η χάλκινη Εθνική μας ομάδα! Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα «προσγειώθηκε» στο «Ελ. Βενιζέλος» το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9) και δέχθηκε την υποδοχή από πλήθος κόσμου, ενώ παρέλαβαν δώρα και ανθοδέσμες, τόσο οι παίκτες, αλλά και ο Βασίλης Σπανούλης με τους συνεργάτες του.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «γαλανόλευκης» έκανε δηλώσεις για την υποδοχή της ομάδας, αφιερώνοντας το μετάλλιο σε όλη την Ελλάδα και ευχήθηκε αυτή η επιτυχία να αναγεννήσει το μπάσκετ σε πολλούς τομείς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σπανούλης:

«Είναι πολύ ωραία υποδοχή, όπως αξίζει σε αυτή την ομάδα. Αυτό το μετάλλιο ανήκει σε όλη την Ελλάδα. Θέλαμε να δώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο. Θέλαμε να φέρουμε το μπάσκετ ψηλά. Το αξίζει αυτή η γενιά. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος αυτής της επιτυχίας, αλλά όλα τα εύσημα ανήκουν στους παίκτες και σε όσους συνετέλεσαν. Εύχομαι αυτό το μετάλλιο να αναγεννήσει το μπάσκετ σε πολλούς τους τομείς».