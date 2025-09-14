Ο Γιάννης τραγουδάει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη – Τα λόγια καρδιάς του Έλληνα τεχνικού στους παίκτες (vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στους παίκτες του μετά τη νίκη της Ελλάδας και την επιστροφή της στο βάθρο, μετά από το 2009, λέγοντάς τους λόγια καρδιάς, αναφέροντας πως έκαναν εκπληκτικό τουρνουά.

Μετά το τέλος της ομιλίας του, αποθεώθηκε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δίνει το σύνθημα τραγουδώντας ρυθμικά το όνομά του και τους υπόλοιπους να τον ακολουθούν.

Μιλάμε για έναν παίκτη που έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα στο NBA, έχει αναδειχθεί MVP στη λίγκα και έχει βγάλει περίπου μισό δις από το NBA και κάνει σαν μικρό παιδί για αυτή την επιτυχία της Εθνικής μας. Αξία ανεκτίμητη.

Το μήνυμα του Βασίλη Σπανούλη στους παίκτες του:

«Να σας ευχαριστήσω μέσα απ’ την καρδιά μου γι’ αυτά τα δυο χρόνια που είμαστε μαζί. Κάναμε εκπληκτικό τουρνουά, παίξαμε εξαιρετικό μπάσκετ.

Βάλαμε 92 πόντους και σήμερα, παίξατε όλοι, είχαμε εξαιρετικό κλίμα. Σας εύχομαι να κάνετε εξαιρετική χρονιά, να πετύχετε τους στόχους σας, θα είμαι πάντα εδώ για εσάς ως προπονητής και ως φίλος. Το τηλέφωνό μου θα είναι πάντα ανοιχτό».