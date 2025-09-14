Τουρκία – Γερμανία 83-88: Πρωταθλητές Ευρώπης οι Γερμανοί (vid)

Μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό, η Γερμανία μετά από εντυπωσιακή επιστροφή στο 4ο δεκάλεπτο, λύγισε την Τουρκία με 88-83 και κατέκτησε το Eurobasket 2025.

Οι Γερμανοί έκαναν κατάθεση ψυχής στα τελευταία λεπτά, αρνήθηκαν να παραδώσουν τα όπλα και με μεγάλα σουτ, εξίσου μεγάλες άμυνες και ψυχραιμία στις βολές έφτασαν στο νικητήριο αποτέλεσμα.

Σπουδαίοι για τους πρωταθλητές Ευρώπης ο Μπονγκά με 20 πόντους, ο Βάγκνερ με 18, ενώ ο Σρέντερ (MVP του Eurobasket) που δεν ήταν καλός στο μεγαλύτερο διάστημα, «εμφανίστηκε» στα κρίσιμα σημεία και με 16 πόντους αλλά και 12 ασίστ έβαλε κι αυτός το «κερασάκι» στην τεράστια επιτυχία των Γερμανών.

Από πλευράς Τούρκων που ήταν μπροστά στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος το τελικού, εξαιρετικοί ήταν ο Αλπερέν Σενγκούν με 28 πόντους και ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού Τσέντι Οσμάν με 23.

Η Τουρκία ξεκίνησε καλύτερα τον μεγάλο τελικό και με ένα σερί 7-0 μπήκε σε θέση οδηγού από πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Στην συνέχεια οι Γερμανοί με τον Μπόνγκα να κάνει τρομερό ματς και να σημειώνει 7 πόντους στην πρώτη περίοδο, η Γερμανία επέστρεψε. Μετά τον Μπόνγκα στο ματς μπήκε και ο Βάγκνερ, με τα πάντσερ να γυρνάνε την εις βάρος τους διαφορά και να κλείνουν το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με δύο πόντους και σκορ 22-24.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ανέλαβε δράση για την Τουρκία ο Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος πήρε πάνω του αρκετές προσπάθειες στην επίθεση, παρά το γεγονός πως είχε χρεωθεί με δύο αμυντικά φάουλ από νωρίς στο παιχνίδι. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρέθηκε να προηγείται και με +6 στο 18’’ με καλάθι του Τσεντί Οσμάν, ο οποίος έκανε το 44-38. Ο Σενγκούν έκανε και τρίτο φάουλ στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, με τον σταρ της ομάδας να έχει μέχρι εκείνο το σημείο 15 πόντους με 6/9 εντός πεδιάς. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με την Τουρκία στο +6 και σκορ 46-40.

Στην τρίτη περίοδο η μονομαχία συνεχίστηκε με τους Γερμανούς να γυρίζουν το εις βάρος τους -6 και να προηγούνται με 50-49 και καλάθι του Μπόνγκα. Με ένα σερί και τρίποντο του Οσμάν, η Τουρκία πέρασε και πάλι μπροστά με έξι και σκορ 61-55. Η Γερμανία όμως με συνεχόμενους πόντους των Ντα Σίλβα και Τίμα επέστρεψαν και έκλεισαν την Τρίτη περίοδο στο -2 και σκορ 67-65.

Η Τουρκία μπήκε δυνατά στην τελευταία περίοδο, με τον Σενγκούν να σκοράρει για το 69-66 και τον Όσμαν να βάζει κι άλλο τρίποντο για το 72-66. Ο Μπόνγκα έδωσε τη λύση στη Γερμανία με δικό του σουτ από τα 6,75μ., με τον Τίμαν να ευστοχεί σε δύο βολές για το 72-71. Ο Λάρκιν δημιούργησε δύο εύκολα καλάθια στους Σενγκούν και Οσμάνι, με τον Ομπστ να δίνει λύσει στη Γερμανία με μεγάλο τρίποντο για το 76-74. Στο τέλος του παιχνιδιού ανέλαβε δράση ποιος άλλος; Ο Ντένις Σρέντερ που με έξι συνεχόμενους πόντους χάρισε τη νίκη και τον τίτλο στην ομάδα του με 88-83.f

Οι διαιτητές: Κάλιο, Ζουράποβιτς, Ροσό

Τα δεκάλεπτα: 22-24, 46-40, 67-66, 83-88

Τουρκία (Αταμάν): Λάρκιν 13 (4/9 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χάζερ 2, Όσμαν 23 (1/4 δίποντα, 6/9 τρίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Κορκμάζ, Σενγκούν 28 (10/17 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Οσμάνι 2, Μπόνα 12 (5/5 δίποντα, 2/3 βολές, 2 μπλοκ), Σιπάχι 3, Γιούρτσεβεν

Γερμανία (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 20 (4/7 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Όσκαρ Ντα Σίλβα, Λο 2, Τρίσταν Ντα Σίλβα 13 (2/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Βάγκνερ 18 (6/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τάις 3 (5 ριμπάουντ), Σρούντερ 16 (4/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 12 ασίστ), Όλατς, Τίμαν 7 (1), Ομπστ 9 (3/4 τρίποντα)