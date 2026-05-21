Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
Γωγώ Μαστροκώστα: Η κουμπάρα της εύχεται «να κάνει ένα θαύμα ο Θεός γιατί της αξίζει»

«Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος», είπε με συγκίνηση μεταξύ άλλων η κουμπάρα της Γωγώ Μαστροκώστα

Η Ελένη Μπούση δεν μίλησε μόνο ως ιδρύτρια ενός ιδρύματος που στηρίζει την έρευνα για τον καρκίνο. Μίλησε και ως άνθρωπος βαθιά συγκινημένος για τη Γωγώ Μαστροκώστα, την κουμπάρα της, η οποία περνά κρίσιμες ώρες με την υγεία της στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

«Την αγαπώ πάρα πολύ»

Σε δήλωσή της στο TLIFE, η Ελένη Μπούση δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, στέλνοντας τις ευχές της στη Γωγώ Μαστροκώστα και στον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα.

«Είναι κάτι που με έχει πικράνει πάρα πολύ γιατί είναι κουμπάρα μου… να τώρα θα κλάψω…» είπε αρχικά.

Μιλώντας για τη Γωγώ Μαστροκώστα και τον Τραϊανό Δέλλα, ανέφερε: «Την αγαπώ πάρα πολύ. Είναι ένας πολύ εξαιρετικός άνθρωπος, όπως και ο κουμπάρος μου. Δύο παιδιά που πραγματικά ο ένας αγαπάει τον άλλον πάρα πολύ και δεν τους άξιζε μια τέτοια τύχη. Ποιοι είμαστε εμείς όμως να δικάσουμε του Θεού τα σχέδια;».

Η ίδια ευχήθηκε να γίνει ένα θαύμα, όπως, όπως λέει, συνέβη και με τη μητέρα της: «Το μόνο που της εύχομαι είναι να κάνει ένα θαύμα ο Θεός, όπως έκανε και στη μαμά μου και όπως έχει κάνει και σε πολλούς ανθρώπους και την κάνει γερή και δυνατή. Γιατί ειλικρινά της αξίζει».

«Ο καρκίνος δεν χαρίζεται σε κανέναν»

Η Ελένη Μπούση τόνισε ότι ο καρκίνος δεν κάνει διακρίσεις. Μπορεί να χτυπήσει οποιονδήποτε, ανεξάρτητα από οικονομική κατάσταση ή κοινωνική θέση.

Όπως σημείωσε, η λέξη «καρκίνος» αρκεί για να παραλύσει έναν άνθρωπο. Ιδιαίτερα ανησυχητικό, όπως είπε, είναι ότι σήμερα η νόσος εμφανίζει έξαρση και σε νεότερες ηλικίες.

Ως μητέρα τεσσάρων παιδιών, μίλησε με ιδιαίτερη φόρτιση για τον πόνο μιας οικογένειας που χάνει παιδί ή για ένα παιδί που μένει χωρίς γονείς, προστασία και καθοδήγηση.

Παράλληλα, υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι να μη μένει το θέμα στη σιωπή. «Πρέπει να συζητάμε γι’ αυτό», είπε, εξηγώντας ότι μια κουβέντα μπορεί να οδηγήσει σε βοήθεια, σε έναν καλό γιατρό ή σε μια νέα ελπίδα.

Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έλαβε «ρεύμα»… 422 εκατ. από τη ΔΕΗ

Η Μπέλα Χαντίντ αναβιώνει το στυλ της Τζέιν Μπίρκιν στις Κάννες με ένα φόρεμα 22.160 ωρών κεντήματος
Έμπνευση 21.05.26

Η Χάντιντ φόρεσε μια ανανεωμένη εκδοχή του εμβληματικού φορέματος της Μπίρκιν, το οποίο η αείμνηστη ηθοποιός είχε επίσης φορέσει στις Κάννες σχεδόν έξι δεκαετίες πριν.

Μια Μουσολίνι νικήτρια στο Big Brother Ιταλίας – Ανιψιά της Σοφία Λόρεν, εγγονή του φασίστα και το πλυντήριο της trash tv
Από την ακροδεξιά και το Ευρωκοινοβούλιο... στην κορυφή του ιταλικού Big Brother της Ιταλίας, η Αλεσάντρα Μουσολίνι εξαργυρώνει το νοσηρό επώνυμο της με απόλυτη τηλεθέαση

Metallica: Ροκ τουρίστας ο Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»
Η πολυσυζητημένη και εκρηκτική επιστροφή των Metallica στην Αθήνα για την έναρξη του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας τους  είχε και... τουριστικό ενδιαφέρον για τον Χέτφιλντ

Η αναπάντεχη εμφάνιση της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ στις Κάννες
Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, το οποίο φοράει από τότε που εκείνη και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Αύγουστο του 2025, κέρδισε τις εντυπώσεις.

Μισέλ Ομπάμα: «Γνωρίζω πολλούς δισεκατομμυριούχους, δεν είναι ευτυχισμένοι» είπε η εκατομμυριούχος
Η πρώτη ιστορική περιοδεία της Μισέλ Ομπάμα στην Αυστραλία ξεκίνησε από τη Μελβούρνη, με όλα όσα είπε να προκαλούν αίσθηση και αντιδράσεις

Ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ο 4ος γάμος του, τα 6 παιδιά και μια αγωγή
Ο 9ος κόμης Σπένσερ, αδερφός της Νταϊάνα, παντρεύτηκε την αρχαιολόγο και συν-παρουσιάστρια podcast περίπου 5 μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του από την τρίτη σύζυγό του, Κάρεν Σπένσερ.

Το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι – Ευρωπαϊκές χώρες ζητούν κυρώσεις εις βάρος του
Εβδομάδες μόλις μετά την απόφαση της ΕΕ να μην επιβάλει κυρώσεις στους ακροδεξιούς υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, χώρες της Ένωσης ζητούν ακόμη και αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ.

Μιλουτίνοφ: «Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και σκληροί σε σχέση με τον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι»
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τόνισε πως ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι πιο σκληρός κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, σε σχέση με τον περσινό ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι.

Μαρία Καρυστιανού: Περιστέρια, γιγαντοοθόνες και το όνομα αυτού… «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»
Αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη σε μια εκδήλωση που αναμένεται να δείξει τη δυναμική, το στίγμα του νέο πολιτικού φορέα αλλά και τα πρόσωπα που θα στηρίξουν ενεργά το εγχείρημα.

Τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έλαμψαν στο Ολυμπιακό Χωριό: Μπάσκετ, Fair Play και αξίες για μια ζωή (pics)
Το πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης «Γαλανόλευκα Αστέρια Festival by EKO» συνεχίστηκε με απόλυτη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό του ρόλο στην ανάπτυξη του παιδικού μπάσκετ σε κάθε γωνιά της χώρας. Το in.gr ήταν στο Ολυμπιακό Χωριό.

Κόντρα Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή: «Με τους διαλόγους της Θεσμών δεν απειλείται η ασφάλεια Μητσοτάκη και του παρακράτους της ΝΔ»
Σκληρή απάντηση Ανδρουλάκη στις αιχμές του υπουργού Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη για τον μη σεβασμό του κράτους δικαίου λόγω της δημοσιοποίησης των όσων διημείφθησαν μεταξύ του επικεφαλής της ΕΥΠ

Ο Μάρτιν Σορτ μετά τον θάνατο της κόρης του – Η δύναμη αναζήτησης της χαράς μέσα στην τραγωδία
«Ήταν οκτώ δύσκολα χρόνια», του λέει ο Μάικλ Σορτ, αδελφός του Μάρτιν, στο «Marty, Life Is Short», το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix που εναλλάσσεται μεταξύ της θορυβώδους και αστείας καριέρας του σταρ.

Εικόνες πλήρους εγκατάλειψης στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης – Αυτοψία του in στο Δικαστικό Μέγαρο
Μετά το σοκαριστικό ατύχημα ηλεκτροπληξίας, αυτοψία στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης αποκαλύπτει τριτοκοσμικές συνθήκες εργασίας, επικίνδυνες εγκαταστάσεις και τραγική έλλειψη χώρου.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμία για τις 5 Ιουνίου πήραν τα μη πολιτικά πρόσωπα – Αύριο δίνουν εξηγήσεις οι γαλάζιοι βουλευτές
Όλοι οι πολιτικοί έχουν κληθεί αύριο, με ορισμένους  εξ αυτών να φαίνονται διατεθειμένοι να εμφανιστούν αυτοπροσώπως και να καταθέσουν αντί να ζητήσουν προθεσμία .

Θεσσαλονίκη: Μειώθηκε η ποινή του 44χρονου για τον θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα – Επέστρεψε στη φυλακή
Η ποινή που του επιβλήθηκε στο Εφετείο μειώθηκε κατά 3 χρόνια σε σχέση με το πρωτόδικο δικαστήριο, το οποίο του είχε αναγνωρίσει το ελαφρυντικό τού πρότερου έντιμου βίου (συνολική κάθειρξη τότε 15,5 ετών)

Νίκος Ανδρουλάκης: Μετωπική με την κυβέρνηση – «Σε θεσμική και παραγωγική παρακμή η χώρα»
«Δεν θα σιωπήσω» λέει από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπολύοντας βολές κατά της κυβέρνησης και υπογραμμίζοντας πως «ο λαός θέλει διαφάνεια, αξιοκρατία, δικαιοσύνη και προοπτική, για αυτό η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική ανάγκη και δημοκρατικό καθήκον».

Πώς η φυγή των παραγωγών από το Χόλιγουντ χτυπά την τσέπη των εργαζομένων
Η έξοδος κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών από την Καλιφόρνια δεν απειλεί μόνο τα στούντιο, αλλά χιλιάδες θέσεις εργασίας και τοπικές οικονομίες, μετατρέποντας το μέλλον του Χόλιγουντ

Ο αθλητικός νόμος, οι κανονισμοί που γίνονται «λάστιχο» και ο κοινός παρανομαστής της ΑΕΚ
Η ΔΕΑΒ δεν τιμώρησε την ΑΕΚ με ποινή έδρας για ρίψη μπουκαλιού, όμως την κάλεσε (= πρόστιμο) για «τραυματισμό δυο αστυνομικών» που σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ προβλέπεται ποινής έδρας αλλά…

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

