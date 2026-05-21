Γωγώ Μαστροκώστα: Η κουμπάρα της εύχεται «να κάνει ένα θαύμα ο Θεός γιατί της αξίζει»

Η Ελένη Μπούση δεν μίλησε μόνο ως ιδρύτρια ενός ιδρύματος που στηρίζει την έρευνα για τον καρκίνο. Μίλησε και ως άνθρωπος βαθιά συγκινημένος για τη Γωγώ Μαστροκώστα, την κουμπάρα της, η οποία περνά κρίσιμες ώρες με την υγεία της στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

«Την αγαπώ πάρα πολύ»

Σε δήλωσή της στο TLIFE, η Ελένη Μπούση δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, στέλνοντας τις ευχές της στη Γωγώ Μαστροκώστα και στον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα.

«Είναι κάτι που με έχει πικράνει πάρα πολύ γιατί είναι κουμπάρα μου… να τώρα θα κλάψω…» είπε αρχικά.

Μιλώντας για τη Γωγώ Μαστροκώστα και τον Τραϊανό Δέλλα, ανέφερε: «Την αγαπώ πάρα πολύ. Είναι ένας πολύ εξαιρετικός άνθρωπος, όπως και ο κουμπάρος μου. Δύο παιδιά που πραγματικά ο ένας αγαπάει τον άλλον πάρα πολύ και δεν τους άξιζε μια τέτοια τύχη. Ποιοι είμαστε εμείς όμως να δικάσουμε του Θεού τα σχέδια;».

Η ίδια ευχήθηκε να γίνει ένα θαύμα, όπως, όπως λέει, συνέβη και με τη μητέρα της: «Το μόνο που της εύχομαι είναι να κάνει ένα θαύμα ο Θεός, όπως έκανε και στη μαμά μου και όπως έχει κάνει και σε πολλούς ανθρώπους και την κάνει γερή και δυνατή. Γιατί ειλικρινά της αξίζει».

«Ο καρκίνος δεν χαρίζεται σε κανέναν»

Η Ελένη Μπούση τόνισε ότι ο καρκίνος δεν κάνει διακρίσεις. Μπορεί να χτυπήσει οποιονδήποτε, ανεξάρτητα από οικονομική κατάσταση ή κοινωνική θέση.

Όπως σημείωσε, η λέξη «καρκίνος» αρκεί για να παραλύσει έναν άνθρωπο. Ιδιαίτερα ανησυχητικό, όπως είπε, είναι ότι σήμερα η νόσος εμφανίζει έξαρση και σε νεότερες ηλικίες.

Ως μητέρα τεσσάρων παιδιών, μίλησε με ιδιαίτερη φόρτιση για τον πόνο μιας οικογένειας που χάνει παιδί ή για ένα παιδί που μένει χωρίς γονείς, προστασία και καθοδήγηση.

Παράλληλα, υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι να μη μένει το θέμα στη σιωπή. «Πρέπει να συζητάμε γι’ αυτό», είπε, εξηγώντας ότι μια κουβέντα μπορεί να οδηγήσει σε βοήθεια, σε έναν καλό γιατρό ή σε μια νέα ελπίδα.