Γωγώ Μαστροκώστα: Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της – Τι αποκαλύπτει η φίλη της Μαρία Καλαβρία

Η Γωγώ Μαστροκώστα αντιμετωπίζει για άλλη μια φορά ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχε νικήσει και στο παρελθόν, όπως αποκάλυψε η στενή της φίλη, Μαρία Καλάβρια, η οποία μετέφερε ένα μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία της παρουσιάστριας.

Γωγώ Μαστροκώστα: «Περνάει ένα πρόβλημα, κάνει θεραπείες»

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η Μαρία Καλάβρια μίλησε ανοιχτά για τη φίλη της, τονίζοντας τη σταθερή τους επαφή.

«Η Γωγώ Μαστροκώστα είναι από τις καλύτερες και αγαπημένες μου φίλες και εννοείται ότι την βλέπω κάθε εβδομάδα», δήλωσε αρχικά η επιχειρηματίας και εξήγησε, ότι η Γωγώ Μαστροκώστα ακολουθεί πιστά τις ιατρικές οδηγίες, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα ξεπεράσει και αυτή τη δυσκολία.

«Περνάει ένα πρόβλημα, που το έχει ξαναπεράσει στο παρελθόν και είχε βγει νικήτρια.

Το ίδιο θα γίνει και τώρα, απλώς χρειάζεται λίγος χρόνος, κάνει τις θεραπείες της, είναι μια χαρά και όλα θα επανέλθουν κανονικά».

Η πιο πρόσφατη ανάρτηση της γυμνάστριας

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Γωγώ Μαστροκώστα έκανε μια σπάνια ανάρτηση στο Instagram.

Μοιράστηκε ένα βίντεο από το νέο εστιατόριο που άνοιξαν τα αδέλφια της στο Μεσολόγγι, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την αγάπη και τη στήριξή της προς την οικογένειά της. Στη λεζάντα του βίντεο έγραψε χαρακτηριστικά:

«Το εστιατόριο του αδελφού μου και της αδελφής μου. Σας αγαπώ».