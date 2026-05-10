Υπάρχει κάποιο δώρο που θα ικανοποιούσε τον Τραμπ – Τι απαντά Βρετανός διπλωμάτης

Όταν επισκέφτηκε τον Λευκό Οίκο ο Βρετανός βασιλιάς Κάρολος Γ΄, χάρισε στον Τραμπ ένα αυθεντικό κουδούνι που χρησιμοποιούνταν στο υποβρύχιο HMS Trump της εποχής του Β΄ ΠΠ. Ως διπλωματικό δώρο, ήταν εξαιρετικό, δεν σκανδάλιζε για την αξία του και συνδεόταν με το όνομα του Αμερικανού προέδρου. Έχουν όμως διπλωματικό αποτέλεσμα τέτοια δώρα όμως;

Όταν πρόκειται για την επιλογή δώρου για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον ισχυρότερο ηγέτη στον κόσμο, όσοι προσφέρουν δώρα επιδιώκουν να δημιουργήσουν καλή εντύπωση με στόχο παραγωγικές εμπορικές και αμυντικές σχέσεις.

Όπως αναφέρει ο Βρετανός διπλωμάτης σε ανάλυσή του στο Foreign Policy Πολ Μπρούμελ, όταν πρόεδρος είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, που αναμένει σεβασμό και δίνει μεγάλη σημασία στις προσωπικές εντυπώσεις, το διακύβευμα γύρω από τη σωστή επιλογή δώρου μοιάζει ακόμη μεγαλύτερο.

Παρότι οι στόχοι εκείνου που προσφέρει το δώρο στον Τραμπ είναι συχνά σαφείς, το δυσκολότερο ερώτημα είναι αν τα δώρα λειτουργούν. Έχει ένα καλά επιλεγμένο δώρο οποιαδήποτε επίδραση στη συμπεριφορά του αποδέκτη;

Τα δώρα που έλαβε ο Τραμπ κατά τη δεύτερη θητεία του συχνά αντανακλούν τη σκέψη που απαιτεί η επιλογή ενός κατάλληλου εξατομικευμένου δώρου. Το γνωστό πάθος του προέδρου για το γκολφ προσέφερε έμπνευση. Τον Μάιο του 2025, ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα έφτασε στον Λευκό Οίκο όχι μόνο με ένα βιβλίο για τα νοτιοαφρικανικά γήπεδα γκολφ αλλά και συνοδευόμενος από δύο γνωστούς Νοτιοαφρικανούς γκολφέρ, τον Έρνι Ελς και τον Ρετίφ Γκούσεν.

Άλλοι ηγέτες χρησιμοποίησαν μερικές φορές δώρο σχετικό με το γκολφ για να υπογραμμίσουν ένα ευρύτερο σημείο σχετικά με τις διμερείς σχέσεις. Κατά την περιοδεία του Τραμπ στην Ανατολική Ασία τον Οκτώβριο, η Ιαπωνίδα πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι χάρισε συγκινητικά στον Τραμπ ένα μπαστούνι γκολφ που ανήκε στον αείμνηστο Σίνζο Άμπε, τον πρωθυπουργό της χώρας κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, με τον οποίο ο Τραμπ διατηρούσε θερμή σχέση.

Κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο τον Αύγουστο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφερε ένα μπαστούνι γκολφ που ανήκε στον Ουκρανό στρατιώτη Κοστιαντίν Καρτάβτσεφ, ο οποίος έχασε το πόδι του πολεμώντας τους Ρώσους στους πρώτους μήνες του πολέμου και χρησιμοποίησε το γκολφ στην αποκατάστασή του. Το μπαστούνι ήταν χαραγμένο με τη φράση: «Ας κάνουμε putt για την ειρήνη μαζί!» Αφού παρακολούθησε βίντεο του Καρτάβτσεφ εν δράσει, ο Τραμπ επαίνεσε το swing του.

Πολύ προσωπικά δώρα

Αυτή η στρατηγική -η σύνδεση ενός εξατομικευμένου δώρου προς τον Τραμπ με μια ευρύτερη δήλωση για τη δύναμη μιας διμερούς σχέσης- κορυφώνεται σε δώρα που υπογραμμίζουν τη διασύνδεση της προσωπικής ιστορίας του Τραμπ με τη συγκεκριμένη χώρα.

Τον Ιούλιο του 2025 ο πρωθυπουργός της Σκωτίας Τζον Σουίνι παρουσίασε στον Τραμπ απογραφή του 1921 από το Isle of Lewis με στοιχεία για τη μητέρα του, τότε 9 ετών· του παρέδωσε επίσης το αρχείο γάμου των προπάππων του από τη μητρική πλευρά το 1853.

Αντίστοιχα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς παρουσίασε αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησης του γερμανικής καταγωγής παππού του Τραμπ κατά την πρώτη επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο.

Τα εξατομικευμένα διπλωματικά δώρα μπορεί να πλησιάζουν τη λογική της συναλλαγής. Κατά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον τον Οκτώβριο, ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι χάρισε στον Τραμπ μια χρυσή κορνιζαρισμένη επιστολή υποψηφιότητας για το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο, σύμφωνα με πολλές αναφορές, ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί έντονα. Τον Ιανουάριο, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο προχώρησε ακόμη περισσότερο, παραδίδοντας στον Τραμπ το δικό της μετάλλιο του βραβείου μέσα σε χρυσή κορνίζα.

Δεν απέκτησε κάθε δώρο προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ εξατομικευμένο χαρακτήρα, συνεχίζει ο Μπρούμελ. Οι επισκέψεις του Ιρλανδού πρωθυπουργού Μίχολ Μάρτιν για τους εορτασμούς της Ημέρας του Αγίου Πατρικίου τόσο φέτος όσο και το 2025 συνοδεύτηκαν από την προσφορά στον Τραμπ μιας κρυστάλλινης σφαίρας Waterford ball γεμάτης τριφύλλια. Αυτή η ετήσια τελετουργία χρονολογείται από το 1952, όταν ο Ιρλανδός πρέσβης στις ΗΠΑ Τζον Χερν έστειλε ένα κουτί με τριφύλλια στον πρόεδρο Χάρι Τρούμαν. Πρόκειται για μια παράδοση που είναι αξιοζήλευτη στους Αμερικανούς διπλωμάτες, καθώς εξασφαλίζει την πολυπόθητη ετήσια πρόσβαση στον ισχυρότερο ηγέτη του κόσμου.

Η διαφορά με το παρελθόν

Κατά κανόνα, τα δώρα που προσφέρονται σήμερα σε παγκόσμιους ηγέτες είναι περιορισμένης αξίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν σημαντικό λόγο γι’ αυτό. Οι αντιπρόσωποι στη Συνταγματική Συνέλευση του 1787 ανησυχούσαν για τους κινδύνους που ενείχαν οι προσπάθειες των ευρωπαϊκών μοναρχιών να διαφθείρουν την πολιτική ζωή της νέας τους δημοκρατίας μέσω δώρων και χάρων. Οι αντιπρόσωποι διαμόρφωσαν τη Ρήτρα Απολαβών του αμερικανικού Συντάγματος, απαιτώντας τη συναίνεση του Κογκρέσου προτού γίνουν αποδεκτά δώρα ή τίτλοι από «οποιονδήποτε Βασιλιά, Πρίγκιπα ή ξένο Κράτος». Ουσιαστικά, αυτό μετέτρεψε τα διπλωματικά δώρα από προσωπικές συναλλαγές σε ρυθμιζόμενες.

Ωστόσο, ο Βρετανός διπλωμάτης καταλήγει πως υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι τέτοιες προσεκτικά επιλεγμένες προσφορές παρείχαν στον δωρητή κάποιο διαρκές όφελος. «Τα περισσότερα δώρα προς τον Τραμπ φαίνεται να λειτούργησαν ως θεατρικά σκηνικά, που έσπαγαν τον τον πάγο σε συναντήσεις που ίσως έδιναν λόγους ανησυχίας στον δωρητή, για να παραμεριστούν γρήγορα μόλις ξεκινούσε η πραγματική υπόθεση των διακρατικών σχέσεων».