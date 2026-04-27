Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα της Βρετανίας φτάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα, Δευτέρα, για τετραήμερη επίσημη επίσκεψη, δύο μόλις ημέρες μετά το περιστατικό με πυροβολισμούς στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και εν μέσω εντάσεων στις σχέσεις μεταξύ των δύο στενών χωρών εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

Η επίσημη επίσκεψη, κατά πολλούς η πιο σημαντική πολιτικά της βασιλείας του, πραγματοποιείται 250 χρόνια μετά τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ από τη Βρετανία. Είναι, δε, η πρώτη επίσκεψη Βρετανού μονάρχη στη χώρα τα τελευταία 20 χρόνια.

Το πρόγραμμα του Καρόλου περιλαμβάνει μία ιδιωτική συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει «φαν» της βασιλικής οικογένειας, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία στο Κογκρέσο και δείπνο στον Λευκό Οίκο. Ο Κάρολος θα είναι ο δεύτερος μονάρχης που μιλάει στο Κογκρέσο.

Σύννεφα στις σχέσεις των δύο χωρών

Η συνάντηση πραγματοποιείται με φόντο τα σύννεφα στις σχέσεις των δύο χωρών εξαιτίας του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, με τον Τραμπ να εκφράζει δημόσια τη δυσαρέσκεια του για τη στάση της βρετανικής κυβέρνησης.

Έρχεται επίσης μετά το περιστατικό με πυροβολισμούς το Σάββατο στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όπου στόχος φαίνεται να ήταν ο πρόεδρος και αξιωματούχοι της κυβέρνησής του.

Το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί κανονικά, έπειτα από συνεννοήσεις με τις αμερικανικές αρχές.

Ο Κάρολος και η Καμίλα θα παραστούν στη Νέα Υόρκη σε εκδηλώσεις μνήμης των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου. Η βασίλισσα θα συμμετάσχει επίσης σε εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια ιστοριών με πρωταγωνιστή τον Γουίνι το Αρκουδάκι.

Το ταξίδι θα ολοκληρωθεί στη Βιρτζίνια, με τον βασιλιά να συναντά περιβαλλοντικούς φορείς.

Ο Έπσταϊν δεν είναι στο πρόγραμμα

Η βρετανική κυβέρνηση ελπίζει ότι η επίσκεψη θα ενισχύσει την «ειδική σχέση» ΗΠΑ – Βρετανίας, η οποία βρίσκεται στο χειρότερο σημείο που έχει ποτέ βρεθεί μετά την κρίση του Σουέζ το 1956.

Ο Βρετανός πρέσβης στις ΗΠΑ δήλωσε ότι η επίσκεψη υπογραμμίζει την κοινή ιστορία και τις αξίες των δύο χωρών.

Πρόσφατα, υπήρξαν δημοσιεύματα για ένα εσωτερικό έγγραφο στο Πεντάγωνο σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ επανεξετάζουν τη στάση τους σχετικά με το καθεστώς στα Νησιά Φώκλαντ ως τιμωρία στη Βρετανία που δεν στήριξε τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν.

Ένα ζήτημα που δεν «καλύπτει» το πρόγραμμα είναι το σκάνδαλο Έπσταϊν, καθώς, σύμφωνα με πηγές του παλατιού, δεν θα υπάρξουν συναντήσεις με θύματα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Ο πρίγκιπας Αντριου, αδελφός του Καρόλου, συνεχίζει να βρίσκεται υπό έρευνα για τις σχέσεις του με τον εκλιπόντα καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία, ενώ αρνείται κάθε κατηγορία.