«Δεν περιμένω συγχώρεση»: Τα σημειώματα του δασκάλου που είναι ύποπτος για την επίθεση στο δείπνο του Τραμπ

Μία ημέρα μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο του Τραμπ για τους Ανταποκριτές της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, οι αρχές εξετάζουν ένα μήνυμα που έστειλε ο ύποπτος για την επίθεση, προσπαθώντας να κατανοήσουν τι φέρεται να τον οδήγησε από τη ζωή του ως σεβαστός καθηγητής της Καλιφόρνια σε έναν επίδοξο δολοφόνο.

«Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ζητώντας συγγνώμη από όλους τους οποίους καταχρήστηκα την εμπιστοσύνη», αναφέρει ένα σημείωμα που οι αρχές λένε ότι στάλθηκε από τον ύποπτο, τον Κόουλ Τόμας Άλεν, έναν 31χρονο από το Τόρανς της Καλιφόρνια, ο οποίος εργαζόταν με μερική απασχόληση ως δάσκαλος και επίσης ανέπτυσσε βιντεοπαιχνίδια, σύμφωνα με δημόσια αρχεία.

«Δεν περιμένω συγχώρεση»

Το σημείωμα, το οποίο ο Άλεν φέρεται να έστειλε σε μέλη της οικογένειάς του πριν από την επίθεση, ανέφερε ότι σκόπευε να στοχεύσει αξιωματούχους της κυβέρνησης και εξέφραζε την πολιτική του οργή, σημειώνοντας παράλληλα: «Δεν περιμένω συγχώρεση».

«Ο Άλεν είχε την τάση να κάνει ριζοσπαστικές δηλώσεις καθώς ενεπλάκη στον αριστερό ακτιβισμό στο Λος Άντζελες, απέκτησε πυροβόλα όπλα και άρχισε να εξασκείται τακτικά σε σκοπευτήριο», δήλωσε η αδερφή του στις αρχές επιβολής του νόμου, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Τις τελευταίες ημέρες, ανέφεραν οι αρχές, η ομιλία αυτή μετατράπηκε σε πράξη. Επιβιβάστηκε σε τρένο στο Λος Άντζελες και ταξίδεψε στο Σικάγο και στη συνέχεια στην Ουάσιγκτον, όπου κατέληξε στο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης που φιλοξένησε το ετήσιο δείπνο με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησης.

Ήρθε οπλισμένος με ένα ημιαυτόματο πιστόλι και ένα κυνηγετικό όπλο, όπως δήλωσαν οι αρχές στο CNN.

Στη συνέχεια, φέρεται να έστειλε στα μέλη της οικογένειάς του μια γραπτή δήλωση στην οποία αυτοαποκαλούνταν «Φιλικός Ομοσπονδιακός Δολοφόνος» και εξέφραζε αντι-Τραμπικά αισθήματα, προτού επιχειρήσει να πυροβολήσει στους αστυνομικούς έξω από το δείπνο το Σάββατο το βράδυ.

«Προσπαθούμε ακόμη να κατανοήσουμε το κίνητρο»

Ο ύποπτος «έριξε μερικές σφαίρες» και χτύπησε έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας που φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο προτού συλληφθεί γρήγορα, δήλωσε ο υπηρεσιακός γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς στο CNN, καθώς ο Τραμπ και άλλοι ηγέτες έσπευσαν να βρουν ασφάλεια μέσα στην κοντινή αίθουσα χορού.

Τώρα, οι αρχές εξετάζουν την ανακοίνωση που φέρεται να έστειλε ο Κόουλ και το ιστορικό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – το οποίο ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει «αντιχριστιανικό» – μιλώντας σε μέλη της οικογένειάς του και επιδιώκοντας να μάθουν περισσότερα για το τι τον ώθησε να φέρει εις πέρας την βίαιη επίθεση.

«Προσπαθούμε ακόμη να κατανοήσουμε το κίνητρο. Από την προκαταρκτική μας έρευνα, φαίνεται ότι ο ύποπτος στόχευε μέλη της διοίκησης», δήλωσε ο Μπλανς.

Το σημείωμα εξέθετε μια σειρά από παράπονα σε γενικές γραμμές που θα μπορούσαν να υποδείξουν στις αρχές αυτό το κίνητρο, συμπεριλαμβανομένης της οργής για τις συνθήκες στα στρατόπεδα κράτησης και της εμφάνισης να αναφέρεται στον Τραμπ ως «προδότη».

Οι κατηγορίες

Ο ύποπτος για την επίθεση κατηγορείται για δύο κατηγορίες χρήσης πυροβόλου όπλου και μία κατηγορία επίθεσης σε ομοσπονδιακό αξιωματικό με χρήση επικίνδυνου όπλου, σύμφωνα με την εισαγγελέα της Περιφέρειας της Κολούμπια, Τζανίν Πίρο, η οποία δεν τον κατονόμασε δημόσια. Η Μπλανς είπε ότι ο ύποπτος δεν συνεργάζεται με τις αρχές.

Ο Άλεν φοίτησε στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνια από το 2013 έως το 2017, σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, όπου συμμετείχε στον οργανισμό Christian Fellowship του σχολείου και στο Nerf Club του. Φωτογραφίες από το 2016 στο Facebook δείχνουν επίσης τον Άλεν σε εκδηλώσεις της Christian Fellowship στο σχολείο.

Ως φοιτητής, ο Άλεν πρωταγωνίστησε επίσης σε ένα τοπικό ρεπορτάζ το 2017 για την ανάπτυξη ενός πρωτοτύπου φρένου έκτακτης ανάγκης για αναπηρικά αμαξίδια.

Αποφοίτησε το 2017 με πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού, σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, και εμφανίστηκε σε μια ανακοίνωση αποφοίτησης από το CalTech που δημοσιεύτηκε από το πανεπιστήμιο, η οποία περιελάμβανε μια φωτογραφία του ως ενήλικα να φοράει μια ζακέτα και μια φωτογραφία του ως χαμογελαστού μικρού παιδιού που κρατάει ένα λούτρινο κουνελάκι.

Δάσκαλος του μήνα

Μετά την αποφοίτησή του, βρήκε εργασία ως καθηγητής μερικής απασχόλησης στην C2 Education, μια εταιρεία προετοιμασίας εξετάσεων και ιδιαίτερων μαθημάτων. Η C2 ονόμασε τον Άλεν «δάσκαλο του μήνα» της εταιρείας τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με αναρτήσεις της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κανείς δεν απάντησε σε έναν αριθμό τηλεφώνου για την C2 αργά το Σάββατο το βράδυ.

Είπε επίσης ότι εργαζόταν ως προγραμματιστής βιντεοπαιχνιδιών και δημοσίευσε ένα ανεξάρτητο παιχνίδι με τίτλο Bohrdom προς πώληση στην πλατφόρμα παιχνιδιών Steam για 1,99 δολάρια. Κατοχύρωσε εμπορικό σήμα για το όνομα του παιχνιδιού το 2018, σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά αρχεία εμπορικών σημάτων.

Το παιχνίδι περιγράφεται στο Steam ως ένα «μη βίαιο, ασύμμετρο παιχνίδι μάχης βασισμένο σε δεξιότητες, που προέρχεται χαλαρά από ένα χημικό μοντέλο που το ίδιο βασίζεται χαλαρά στην πραγματικότητα».