newspaper
Δευτέρα 27 Απριλίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

# ΤΡΑΜΠ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Δεν περιμένω συγχώρεση»: Τα σημειώματα του δασκάλου που είναι ύποπτος για την επίθεση στο δείπνο του Τραμπ
Κόσμος 27 Απριλίου 2026

«Δεν περιμένω συγχώρεση»: Τα σημειώματα του δασκάλου που είναι ύποπτος για την επίθεση στο δείπνο του Τραμπ

Ο ύποπτος για την επίθεση θα κατηγορηθεί για οπλοκατοχή και επίθεση, μετά από ένα περιστατικό που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «τραυματικό»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μία ημέρα μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο του Τραμπ για τους Ανταποκριτές της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, οι αρχές εξετάζουν ένα μήνυμα που έστειλε ο ύποπτος για την επίθεση, προσπαθώντας να κατανοήσουν τι φέρεται να τον οδήγησε από τη ζωή του ως σεβαστός καθηγητής της Καλιφόρνια σε έναν επίδοξο δολοφόνο.

«Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ζητώντας συγγνώμη από όλους τους οποίους καταχρήστηκα την εμπιστοσύνη», αναφέρει ένα σημείωμα που οι αρχές λένε ότι στάλθηκε από τον ύποπτο, τον Κόουλ Τόμας Άλεν, έναν 31χρονο από το Τόρανς της Καλιφόρνια, ο οποίος εργαζόταν με μερική απασχόληση ως δάσκαλος και επίσης ανέπτυσσε βιντεοπαιχνίδια, σύμφωνα με δημόσια αρχεία.

«Δεν περιμένω συγχώρεση»

Το σημείωμα, το οποίο ο Άλεν φέρεται να έστειλε σε μέλη της οικογένειάς του πριν από την επίθεση, ανέφερε ότι σκόπευε να στοχεύσει αξιωματούχους της κυβέρνησης και εξέφραζε την πολιτική του οργή, σημειώνοντας παράλληλα: «Δεν περιμένω συγχώρεση».

«Ο Άλεν είχε την τάση να κάνει ριζοσπαστικές δηλώσεις καθώς ενεπλάκη στον αριστερό ακτιβισμό στο Λος Άντζελες, απέκτησε πυροβόλα όπλα και άρχισε να εξασκείται τακτικά σε σκοπευτήριο», δήλωσε η αδερφή του στις αρχές επιβολής του νόμου, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Τις τελευταίες ημέρες, ανέφεραν οι αρχές, η ομιλία αυτή μετατράπηκε σε πράξη. Επιβιβάστηκε σε τρένο στο Λος Άντζελες και ταξίδεψε στο Σικάγο και στη συνέχεια στην Ουάσιγκτον, όπου κατέληξε στο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης που φιλοξένησε το ετήσιο δείπνο με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησης.

Ήρθε οπλισμένος με ένα ημιαυτόματο πιστόλι και ένα κυνηγετικό όπλο, όπως δήλωσαν οι αρχές στο CNN.

Στη συνέχεια, φέρεται να έστειλε στα μέλη της οικογένειάς του μια γραπτή δήλωση στην οποία αυτοαποκαλούνταν «Φιλικός Ομοσπονδιακός Δολοφόνος» και εξέφραζε αντι-Τραμπικά αισθήματα, προτού επιχειρήσει να πυροβολήσει στους αστυνομικούς έξω από το δείπνο το Σάββατο το βράδυ.

«Προσπαθούμε ακόμη να κατανοήσουμε το κίνητρο»

Ο ύποπτος «έριξε μερικές σφαίρες» και χτύπησε έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας που φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο προτού συλληφθεί γρήγορα, δήλωσε ο υπηρεσιακός γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς στο CNN, καθώς ο Τραμπ και άλλοι ηγέτες έσπευσαν να βρουν ασφάλεια μέσα στην κοντινή αίθουσα χορού.

Τώρα, οι αρχές εξετάζουν την ανακοίνωση που φέρεται να έστειλε ο Κόουλ και το ιστορικό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – το οποίο ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει «αντιχριστιανικό» – μιλώντας σε μέλη της οικογένειάς του και επιδιώκοντας να μάθουν περισσότερα για το τι τον ώθησε να φέρει εις πέρας την βίαιη επίθεση.

«Προσπαθούμε ακόμη να κατανοήσουμε το κίνητρο. Από την προκαταρκτική μας έρευνα, φαίνεται ότι ο ύποπτος στόχευε μέλη της διοίκησης», δήλωσε ο Μπλανς.

Το σημείωμα εξέθετε μια σειρά από παράπονα σε γενικές γραμμές που θα μπορούσαν να υποδείξουν στις αρχές αυτό το κίνητρο, συμπεριλαμβανομένης της οργής για τις συνθήκες στα στρατόπεδα κράτησης και της εμφάνισης να αναφέρεται στον Τραμπ ως «προδότη».

Οι κατηγορίες

Ο ύποπτος για την επίθεση κατηγορείται για δύο κατηγορίες χρήσης πυροβόλου όπλου και μία κατηγορία επίθεσης σε ομοσπονδιακό αξιωματικό με χρήση επικίνδυνου όπλου, σύμφωνα με την εισαγγελέα της Περιφέρειας της Κολούμπια, Τζανίν Πίρο, η οποία δεν τον κατονόμασε δημόσια. Η Μπλανς είπε ότι ο ύποπτος δεν συνεργάζεται με τις αρχές.

Ο Άλεν φοίτησε στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνια από το 2013 έως το 2017, σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, όπου συμμετείχε στον οργανισμό Christian Fellowship του σχολείου και στο Nerf Club του. Φωτογραφίες από το 2016 στο Facebook δείχνουν επίσης τον Άλεν σε εκδηλώσεις της Christian Fellowship στο σχολείο.

Ως φοιτητής, ο Άλεν πρωταγωνίστησε επίσης σε ένα τοπικό ρεπορτάζ το 2017 για την ανάπτυξη ενός πρωτοτύπου φρένου έκτακτης ανάγκης για αναπηρικά αμαξίδια.

Αποφοίτησε το 2017 με πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού, σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, και εμφανίστηκε σε μια ανακοίνωση αποφοίτησης από το CalTech που δημοσιεύτηκε από το πανεπιστήμιο, η οποία περιελάμβανε μια φωτογραφία του ως ενήλικα να φοράει μια ζακέτα και μια φωτογραφία του ως χαμογελαστού μικρού παιδιού που κρατάει ένα λούτρινο κουνελάκι.

Δάσκαλος του μήνα

Μετά την αποφοίτησή του, βρήκε εργασία ως καθηγητής μερικής απασχόλησης στην C2 Education, μια εταιρεία προετοιμασίας εξετάσεων και ιδιαίτερων μαθημάτων. Η C2 ονόμασε τον Άλεν «δάσκαλο του μήνα» της εταιρείας τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με αναρτήσεις της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κανείς δεν απάντησε σε έναν αριθμό τηλεφώνου για την C2 αργά το Σάββατο το βράδυ.

Είπε επίσης ότι εργαζόταν ως προγραμματιστής βιντεοπαιχνιδιών και δημοσίευσε ένα ανεξάρτητο παιχνίδι με τίτλο Bohrdom προς πώληση στην πλατφόρμα παιχνιδιών Steam για 1,99 δολάρια. Κατοχύρωσε εμπορικό σήμα για το όνομα του παιχνιδιού το 2018, σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά αρχεία εμπορικών σημάτων.

Το παιχνίδι περιγράφεται στο Steam ως ένα «μη βίαιο, ασύμμετρο παιχνίδι μάχης βασισμένο σε δεξιότητες, που προέρχεται χαλαρά από ένα χημικό μοντέλο που το ίδιο βασίζεται χαλαρά στην πραγματικότητα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο STOXX το αναβάθμισε στις ανεπτυγμένες αγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Στη Ρωσία έφτασε ο Αραγτσί, θα συναντηθεί με Πούτιν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ιράν: Στρίβειν διά των Στενών του Ορμούζ – Η πρόταση Αραγτσί για να ξεπεραστούν τα εμπόδια για τα πυρηνικά
Axios 27.04.26

Σύμφωνα με το Axios το Ιράν κατέθεσε στους πακιστανούς μεσολαβητές μία πρόταση όπου περιλαμβάνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τη μετάθεση της συζήτησης για τα πυρηνικά σε επόμενη φάση

Τρεις νεκροί στο τελευταίο στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ σε «σκάφος με ναρκωτικά» στον Ειρηνικό Ωκεανό
Κόσμος 27.04.26

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει τουλάχιστον 8 τέτοιους βομβαρδισμούς μέσα στον τρέχοντα μήνα, που αύξησαν τον απολογισμό των νεκρών σε τουλάχιστον 185 άτομα,

Σύνταξη
Ο Τραμπ περιγράφει λεπτό προς λεπτό την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών – «Η ταχύτητα του δράστη ήταν εντυπωσιακή»
Κόσμος 27.04.26

Όπως παραδέχθηκε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αρχικά δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης, θεωρώντας ότι ο θόρυβος που ακούστηκε προερχόταν από κάτι συνηθισμένο, όπως η πτώση ενός αντικειμένου

Σύνταξη
Εκκαθαρίσεις, θρησκεία, πόλεμος: Το Πεντάγωνο στη δίνη ενός αχαλίνωτου Χέγκσεθ, που κάνει «πολιτιστικό πόλεμο»
Αμερικανική σταυροφορία 27.04.26

Απολύει στρατιωτικούς ηγέτες, μιλάει για σταυροφορίες και αίρει κάθε κανόνα εμπλοκής ή πολεμικής πρακτικής, μιλώντας παράλληλα για τον Θεό. Ο Πιτ Χέγκσεθ είναι όνομα και πράγμα ο «υπουργός Πολέμου» του Ντόναλντ Τραμπ.

Στη Ρωσία έφτασε ο Αραγτσί, θα συναντηθεί με Πούτιν – «Οι υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ εμπόδισαν τις διαπραγματεύσεις»
Κόσμος 27.04.26 Upd: 10:42

Οι προσπάθειες για επανεκκίνηση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται υπό την αιγίδα του Πακιστάν, εν μέσω της αντιπαράθεσης στα Στενά του Ορμούζ - Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο παρά την εκεχειρία - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Το ναυάγιο της ευρωπαϊκής άμυνας
Γαλλογερμανική διαφορά 27.04.26

Το κοινό ευρωπαϊκό μαχητικό FCAS βαλτώνει λόγω συγκρούσεων συμφερόντων, ενισχύοντας τις αμφιβολίες για τη δυνατότητα της ΕΕ να αποκτήσει στρατηγική αυτονομία

Γιώργος Παππάς
Καταστροφή, εκτοπισμός, «τρύπια εκεχειρία» – Ο Λίβανος και τα τετελεσμένα της «κίτρινης γραμμής»
Οριακό σημείο 27.04.26

Μεταξύ συνομιλιών με το Ισραήλ, εύθραυστης εκεχειρίας, αλλαγής δεδομένων επί του εδάφους και του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, ο Λίβανος ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί

Πού έχει κρυφτεί ο Μάρκο Ρούμπιο; Και γιατί «μένει σπίτι» όταν γίνεται πόλεμος στο Ιράν
Βλέπει εκλογές; 27.04.26

Υπό κανονικές συνθήκες, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων σε μια κρίση σαν του Ιράν είναι ο υπουργός Εξωτερικών. Ωστόσο, ο Μάρκο Ρούμπιο, που έχει φιλοδοξίες, φαίνεται ότι αποφεύγει τις κακοτοπιές.

Γερμανία: Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης
Γερμανία 27.04.26

Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης στη Γερμανία και αν η τάση συνεχιστεί, ο αριθμός θα φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο αφότου καταργήθηκε η υποχρεωτική θητεία, το 2011.

Σύνταξη
Επίθεση – Ουάσιγκτον: Η βία δεν έχει θέση «στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Ομπάμα
Επίθεση - Ουάσιγκτον 27.04.26

«Επαφίεται σε όλους μας να απορρίψουμε την ιδέα ότι η βία έχει θέση στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Μπαράκ Ομπάμα για την ένοπλη επίθεση κατά τη διάρκεια δεξίωσης με παρόντα τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
SIPRI: Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες πλησίασαν τα 3 τρισ. δολάρια το 2025
Πλησίασαν τα 3 τρισ. 27.04.26

Τα τρία τρισεκατομμύρια δολάρια πλησίασαν οι στρατιωτικές δαπάνες το 2025 σε παγκόσμιο επίπεδο, με τις ΗΠΑ, Κίνα και η Ρωσία να αντιπροσωπεύουν μαζί πάνω από το μισό αυτού του συνόλου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο ΟΦΗ φέρνει νέα δεδομένα στην Ευρώπη: Το σενάριο για 5/5 την επόμενη σεζόν
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson από τον ΟΦΗ δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την Ελλάδα, αρκεί οι ομάδες μας να το εκμεταλλευτούν – Η μεγάλη ευκαιρία για ένα ιστορικό 5/5 και ο… αστερίσκος του Παναθηναϊκού

Σύνταξη
Τουκαλάς: Ευχαριστίες για την εκλογή του στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Ο Κώστας Τσουκαλάς εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για την εκλογή του ως πρώτου στο Πολιτικό Συμβούλιο, όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύνταξη
Ο Γκράμσι και το «παλιό που πεθαίνει» την ώρα που «το νέο δεν μπορεί να γεννηθεί»
«Νοσηρά φαινόμενα» 27.04.26

Ο Αντόνιο Γκράμσι, που έφυγε σαν σήμερα το 1937, δεν μίλησε για «εποχή τεράτων», ωστόσο η συγκεκριμένη σημείωσή του διατηρεί εξαιρετική επικαιρότητα

Ιράν: Στρίβειν διά των Στενών του Ορμούζ – Η πρόταση Αραγτσί για να ξεπεραστούν τα εμπόδια για τα πυρηνικά
Axios 27.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ψήφισαν Βαρδακαστάνη και Πολιτικό Συμβούλιο χωρίς να… αρχίσουν τα όργανα – Το μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας και ο στόχος της ενότητας
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Την έναρξη της προεκλογικής περιόδου κήρυξε επίσημα κατά την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή ο Νίκος Ανδρουλάκη, με τα μέλη του οργάνου να υπερψηφίζουν τον Γιάννη Βαρδακαστάνη για νέο γραμματέα του κόμματος και να εκλέγουν το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ.

Τσίπρας: Το μεγάλο κόλπο που θα κοστίσει ακριβότερα και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι το μόνο οικονομικό έγκλημα που συντελείται στη χώρα μας, με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του για την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ. Ο βασικός μέτοχος, η CVC, «για τον οποίο δουλεύει» η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα είναι ο βέβαιος κερδισμένος, τονίζει, μιλώντας για το «μεγάλο κόλπο σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος».

Σύνταξη
Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη
Editorial 27.04.26

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε πολυκρίση και αυτό που χρειάζεται δεν είναι απλώς αλλαγή κυβέρνησης, αλλά αλλαγή πολιτικής, νοοτροπίας και κατεύθυνσης. Μια σύγχρονη επανάσταση.

Μια ματιά στο οικογενειακό άλμπουμ των «αυτοεξόριστων» Μαύρων Πανθήρων στην Αλγερία
Αφρικανικό ντεκόρ 27.04.26

Το οικογενειακό άλμπουμ της Κάθλιν και του Έλντριτζ Κλίβερ απεικονίζει την ιδανική εικόνα της οικογενειακής ζωής, αποτυπώνοντας την ένταση μεταξύ ηρεμίας και κίνησης, καθώς αντιμετώπιζαν την εξορία μαζί με τα παιδιά τους.

Τρεις νεκροί στο τελευταίο στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ σε «σκάφος με ναρκωτικά» στον Ειρηνικό Ωκεανό
Κόσμος 27.04.26

Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 27 Απριλίου 2026
Cookies